5 أغاني بانجر كلاسيكية من شأنها أن تمنح جيل الطفرة السكانية ذكريات سريعة لحفلات الطفرة السكانية

مع نمو جيل الطفرة السكانية، نشأت أيضًا موسيقى البوب. عند بلوغهم سن الرشد في أواخر الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي، شهد جيل الطفرة نموًا اقتصاديًا وتغيرًا اجتماعيًا غير مسبوقين. لقد رأوا موسيقى الروك أند رول، والكانتري، والسول، والآر أند بي تسيطر على موجات الأثير، وظهر الديسكو والهيب هوب. لقد أعطانا هذا الجيل موسيقى البيتليمانيا ووودستوك، وعزز إلفيس وبوب ديلان كأساطير، وجعل من شركة موتاون للتسجيلات مؤسسة. بالإضافة إلى تعليم الأميركيين النضال من أجل الحقوق المدنية، علمنا جيل الطفرة السكانية كيفية الاحتفال، ويمكنك سماع ذلك في الموسيقى. لقد هز هذا الجيل، واهتز، وداس، ولف على أنغام بعض أغاني الرقص الجادة التي لا تزال تُخرج حتى جنرال إكس من مقاعدهم.
سميت بهذا الاسم بسبب الطفرة في الولادات بعد الحرب العالمية الثانية (بين عامي 1946 و1964)، وكان جيل طفرة المواليد ولا يزالون جمهورًا كبيرًا للموسيقى. اعتبارًا من عام 2024، أصبحوا يمثلون حوالي خمس سكان الولايات المتحدة، خلف الجيل Z (من مواليد 1997 إلى 2012) وجيل الألفية (من 1981 إلى 1996). وبفضل الراديو والتلفزيون، اتجهت الثقافة الجماهيرية في ذلك الوقت نحو الشباب، ورعايتهم، وأصبحت تهيمن عليهم. لا شك أن هذا هو السبب الذي جعل جيل الطفرة يشهد انفجارًا في موسيقى البوب المعززة للحفلات. ليس هناك نقص في الأغاني التي من المؤكد أنها ستنقل جيل الطفرة السكانية إلى الحفلات الرائعة وليالي الديسكو في شبابهم.
لا يمكن لقائمة قصيرة مثل هذه أن تستحوذ على كل المشاهير لجيل كامل، فهناك الكثير للاختيار من بينها. أثناء تجميعها، حاولنا تضمين مجموعة من الأساليب الموسيقية وركزنا على الأغاني من أواخر الخمسينيات إلى أوائل الثمانينيات، عندما كان معظم جيل الطفرة السكانية في ذروة سنوات الحفلات: في سن المراهقة والعشرينيات إلى أوائل الثلاثينيات. لقد بحثنا عن الأغاني التي تبدو مميزة في عصرها وتظل مميزة لجيل طفرة المواليد بينما لا تزال تملأ ساحات الرقص.
إيسلي براذرز – يصرخون، حزب العمال. 1
قليلون هم الذين صنعوا عددًا كبيرًا من السجق لجيل الطفرة مثل تسجيلات موتاون. على عكس أي علامة تجارية سابقة لها، جلبت هذه العلامة التجارية المملوكة للسود في ديترويت موسيقى R & B وصوت الروح إلى الاتجاه السائد. وقع جيل الطفرة السكانية البيضاء في حب موسيقى السود، وتغيرت الموسيقى التصويرية للحفلات إلى الأبد. من خلال نهج خط التجميع الذي تتبعه الشركة في تحقيق النجاح، أنتجت العلامة ما لا يقل عن 110 أغنية من أفضل 10 أغاني على Billboard منذ تأسيسها في عام 1959 حتى عام 1971. مع Diana Ross & The Supremes، وThe Temptations، وSmokey Robinson، وStevie Wonder، وغيرهم الكثير في القائمة، من الصعب اختيار أغنية واحدة. ومع ذلك، كما يمكن أن يشهد أي ضيف في حفل الزفاف، فإن القليل من الألحان لديها نفس القدر من الجذب في حلبة الرقص لجيل الطفرة مثل أغنية “Shout، Pt. 1” للأخوين Isley.
ربما لم يتم بيع أغنية “Shout، Pt. 1” بقدر ما تم بيعه من أغاني Motown الفردية الأخرى، لكنها كانت نجاحًا مبكرًا للملصق. وصلت إلى رقم 47 على Billboard Hot 100 في عام 1959، وأصبحت أول أغنية منفردة لـ Isley Brothers تبيع أكثر من مليون نسخة. على عكس معظم أغاني موتاون، التي كتبها فرق كتابة الأغاني المنزلية، فإن أغنية “Shout، Pt. 1” كتبها الأخوة إيسلي الثلاثة أنفسهم: أوكيلي جونيور، ورودولف، ورونالد. ومن المثير للاهتمام أن نداء “الصراخ” والاستجابة التي تحرك الأغنية تأتي من أداء حي لأغنية “Lonely Tear Drops” لجاكي ويلسون. قال رونالد لصحيفة وول ستريت جورنال: “كان مستوى الطاقة قويًا جدًا لدرجة أنني لم أرغب في إنهاء الأغنية بعد”. “لقد بدأت في العزف … والتقطت الفرقة ذلك على الفور.” مع أغنية “Shout”، أخذ الأخوان Isley الإنجيل الذي نشأوا وهم يغنونه، وألبسوه ملابس الحفلات، وسيطروا على حلبة الرقص.
بيتش بويز – سيرفين الولايات المتحدة الأمريكية
من خط الجيتار الافتتاحي إلى الانهيار الأخير، تعد أغنية “Surfin’ USA” لفرقة The Beach Boys وقتًا ممتعًا. يأخذ هذا النشيد أسلوب موسيقى الروك للموسيقيين مثل ديك ديل السائد، ويحتفل بالحرية والأمواج وبالطبع ركوب الأمواج. علاوة على التناغمات الصوتية الضيقة التي حددت صوت المجموعة، يرسم غناء مايك لوف صورة لثقافة ركوب الأمواج الفرعية الناشئة في ذلك الوقت، والأغنية هي رسالة حب إلى كاليفورنيا. يمكنك معرفة أنه تم كتابته وتنفيذه بواسطة أطفال نشأوا على الشاطئ. على الرغم من أن واحدًا فقط من أعضاء فريق Beach Boys، وهو دينيس ويلسون، كان راكب أمواج فعليًا، إلا أن الفرقة أصبحت مرادفة لركوب الأمواج والأوقات الجيدة التي تأتي مع نمط الحياة هذا.
بالنسبة لفريق Beach Boys، كانت “Surfin ‘USA” هي الحفلة القادمة. تم إصدارها في عام 1963، وكانت أول أفضل 10 أغاني للمجموعة، وبلغت ذروتها في المرتبة الثالثة على قوائم بيلبورد الأمريكية ووضعت الفرقة – ومشهد ركوب الأمواج المزدهر في كاليفورنيا – على الخريطة. هناك بعض الدراما معها، رغم ذلك. بالنسبة للغيتار والخطوط الصوتية، قام كاتب الأغاني الرئيسي في فرقة The Beach Boys، بريان ويلسون، بإعادة صياغة أغنية تشاك بيري الناجحة عام 1958، “Sweet Little Sixteen”. تحت التهديد برفع دعوى قضائية، تم منح حقوق الطبع والنشر إلى ناشر بيري، ويُنسب إليه الفضل باعتباره كاتبًا مشاركًا للأغنية. لا توجد مشاعر سلبية، على الرغم من ذلك: كما يتذكر Beach Boy Carl Wilson (عبر مجلة Far Out)، “لقد التقينا بـ Chuck Berry في كوبنهاغن وأخبرنا أنه يحب “Surfin” في الولايات المتحدة الأمريكية.” وبغض النظر عن القضايا القانونية، فإن ما التقطه ويلسون – عن طريق عمل بيري على الجيتار – بهذه النغمة يجعلها حفلة كلاسيكية تبعث على الحنين.
الأرض والرياح والنار – سبتمبر
بحلول أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كان جيل الطفرة السكانية يحب الاحتفال كثيرًا لدرجة أنهم بشروا بعصر الديسكو. مع جذورها في موسيقى R&B والفانك والسول، انفجرت موسيقى الرقص تحت الأرض هذه في الاتجاه السائد، وذلك بفضل أفلام مثل “Saturday Night Fever” والنجاح الذي حققته مجموعات مثل Bee Gees وABBA. أصدرت Earth, Wind & Fire أغنية “سبتمبر” عام 1978، وكان صوت الديسكو يصل إلى ذروته. بفضل أبواقها، وصوت الجهير غير التقليدي، والإيقاع الرباعي على الأرض، والغيتار اللامع، وأحيانًا غناء falsetto، لا يمكن إنكار الأخدود. على سرير من الكلمات والأخاديد الرقيقة، تستمر جوهرة Earth، Wind & Fire في نقل جيل الطفرة السكانية إلى النوادي والمنصات ومحطات FM وAM الخاصة بشبابهم.
أغنية جديدة تمت إضافتها إلى ألبومهم “Greatest Hits، Vol. 1″، “سبتمبر” كانت عبارة عن تعاون بين المطرب الرئيسي لفرقة Earth، Wind & Fire موريس وايت وعازف الجيتار آل ماكاي وكاتب الأغاني الشاب ألي ويليس. أثناء التسجيل، لم يعجب ويليس بإحدى عبارات وايت المميزة، “ba-dee-ya”، التي بدت وكأنها حشو. توسلت إليه أن يغيره، لكنه رفض، وهو أمر تقدره. قالت لـ NPR: “لقد تعلمت منه أعظم درس لي على الإطلاق في كتابة الأغاني، وهو أنه لم يدع أبدًا القصائد الغنائية تقف في طريق الأخدود”. لا شك أن أغنية “سبتمبر” عُرضت في العديد من الحفلات في أواخر السبعينيات: فقد احتلت المرتبة الأولى على قوائم R & B الأمريكية وبلغت ذروتها في المرتبة الثامنة على Billboard Hot 100.
عجلة السارق — عالقة معك في المنتصف
إن أغنية “Stuck in the Middle with You” لفرقة Stealers Wheel ليست مجرد نغمة جذابة ومتفائلة من موسيقى الروك الشعبية يمكن عزفها في إحدى الحفلات، بل تدور حول كونك محاصرًا في إحدى الحفلات. قال جيري رافيرتي، مغني الأغنية والكاتب المشارك مع بريان إيجان، لـ Record Collector: “لقد كانت أمسية صاخبة، لكنني كنت محصورًا بين اثنين من المديرين التنفيذيين المملين وزوجاتهم”. أصبحت شخصيات صناعة الموسيقى مثل هؤلاء “المهرجين على يساري” و”المهرجين على يميني” من الجوقة المعدية. على الرغم من الاغتراب وجنون العظمة في كلمات الأغاني (“أحاول أن أفهم كل شيء / لكن يمكنني أن أرى أنه لا معنى له على الإطلاق”)، فإن الأغنية تتوسل إليك أن تصفق وترقص على الجهير والغيتار المنزلق.
عندما تم إصدار أغنية “Stuck In the Middle With You” في عام 1973، حققت نجاحًا تجاريًا هائلاً، وبلغت ذروتها في المرتبة السادسة على قوائم الأغاني الفردية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد كانت الأغنية الناجحة الوحيدة لـ Stealers Wheel: هذه الأعجوبة التي حققت نجاحًا واحدًا اندلعت في عام 1975. ومع ذلك، اكتسبت الأغنية حياة جديدة وبعض معجبي الجيل X في عام 1992، عندما استخدمها المخرج كوينتين تارانتينو في مشهد من فيلمه الطويل الأول “Reservoir Dogs”. بصوت هادئ كان بالفعل يشعر بالحنين في أوائل السبعينيات، فإن أغنية “Stuck In the Middle With You” تجعل جيل طفرة المواليد يغنون ويصفقون ويرقصون.
داريل هول وجون أوتس – لا أستطيع فعل ذلك (لا أستطيع فعل ذلك)
وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه أغنية “I Can’t Go for That” رقم 1 في الولايات المتحدة في يناير من عام 1982، كان أكبر جيل من جيل الطفرة السكانية في منتصف الثلاثينيات من العمر. كان كل من وودستوك والديسكو في الرؤية الخلفية، وكان عصر ريغان على قدم وساق. كانت الأمور تتغير مرة أخرى، لكن داريل هول وجون أوتس لم يكرها التغيير أبدًا. قام الثنائي بتسجيل وإصدار موسيقى البوب روك منذ عام 1971، ودخل الثمانينيات مثل العديد من موسيقيي جيل الطفرة السكانية وجيل الطفرة السكانية: حيث احتضن التقنيات والتقنيات الجديدة.
الأغنية الثانية من ألبوم “Private Eyes” لعام 1981، “I Can’t Go for That (No Can Do)” تبدأ بالحركة بإيقاع تم ضبطه مسبقًا على آلة طبول Roland. وبصرف النظر عن قطع الجيتار للتأكيد، فإن آلات المزج تنقل الأغنية إلى الأمام وتجعلها جذابة. التعاون بين هول وأوتس وكاتبة الأغاني سارة ألين، كلمات مثل “لقد حصلت على الجسد / الآن تريد روحي” تجعل الأمر يبدو وكأنه يتعلق بعلاقة. ومع ذلك، عند التحدث مع The Philadelphia Inquirer، قال أوتس إنهم يخاطبون صناعة الموسيقى بالفعل – “إن الأمر يتعلق حقًا بعدم التعرض للضغط من قبل العلامات التجارية الكبرى والمديرين والوكلاء و… أن تكون صادقًا مع نفسك بشكل إبداعي.” أيًا كان المعنى، فإن عبارة “لا أستطيع فعل ذلك (لا أستطيع فعل ذلك)” هي عبارة معدية ومبتكرة ورائجة اليوم مثل اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في ساحات الرقص.