5 أغاني تتصدر المخططات لم تكن تعرفها من الستينيات كتبها المغني نيل سيداكا لفنانين آخرين

كان نيل سيداكا نجمًا كبيرًا في موسيقى البوب ​​في حد ذاته. لقد استمتع بذروته كعازف في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، عندما كان رمزًا مراهقًا أنيقًا، وفي وقت لاحق في السبعينيات كمغني وعازف بيانو معاصر وبالغ الذوق. تم إصدار ثلاث أغنيات فردية خلال مسيرة Sedaka الطويلة – “Breaking Up Is Hard to Do”، و”Laughter in the Rain”، و”Bad Blood” – تصدرت قائمة Billboard Hot 100، وقام برسم إجمالي 30 مرة.

ولكن بالإضافة إلى نجاحاته الخاصة، كان Sedaka أيضًا كاتب أغاني أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على صياغة الأغاني التي تناسب الفنانين الآخرين تمامًا. حتى خلال الفترات الأكثر هدوءًا في مسيرة Sedaka المهنية عندما لم تكن تسجيلاته الخاصة تحقق نجاحًا كبيرًا، كان غالبًا ما يكون في المخططات ككاتب أغاني. فيما يلي خمسة مسارات كتبها Sedaka أو شارك في كتابتها وتصدرت المخططات سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، حتى لو لم يكن هو من يؤديها.