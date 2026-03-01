5 أغاني تتصدر المخططات لم تكن تعرفها من الستينيات كتبها المغني نيل سيداكا لفنانين آخرين

كان نيل سيداكا نجمًا كبيرًا في موسيقى البوب في حد ذاته. لقد استمتع بذروته كعازف في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، عندما كان رمزًا مراهقًا أنيقًا، وفي وقت لاحق في السبعينيات كمغني وعازف بيانو معاصر وبالغ الذوق. تم إصدار ثلاث أغنيات فردية خلال مسيرة Sedaka الطويلة – “Breaking Up Is Hard to Do”، و”Laughter in the Rain”، و”Bad Blood” – تصدرت قائمة Billboard Hot 100، وقام برسم إجمالي 30 مرة.
ولكن بالإضافة إلى نجاحاته الخاصة، كان Sedaka أيضًا كاتب أغاني أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على صياغة الأغاني التي تناسب الفنانين الآخرين تمامًا. حتى خلال الفترات الأكثر هدوءًا في مسيرة Sedaka المهنية عندما لم تكن تسجيلاته الخاصة تحقق نجاحًا كبيرًا، كان غالبًا ما يكون في المخططات ككاتب أغاني. فيما يلي خمسة مسارات كتبها Sedaka أو شارك في كتابتها وتصدرت المخططات سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، حتى لو لم يكن هو من يؤديها.
الحب سيبقينا معًا – الكابتن وتينيل
سيطر الزوجان “الكابتن” داريل دراجون وتوني تينيل على المخططات لمدة أربعة أسابيع في ربيع عام 1975 مع أغنية “Love Will Keep Us Together” التي تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية. في الواقع، احتلت أغنية الحب المتفائلة هذه المركز الأول لأطول فترة في ذلك العام. شارك نيل سيداكا في كتابة الأغنية مع شاعره الغنائي هوارد جرينفيلد، وقام بالفعل بتسجيل الأغنية بنفسه أولاً، وأصدرها كمسار في الألبوم “Tra-La Days Are Over” في عام 1973.
ولكن في يدي Captain & Tennille ازدهرت الأغنية حقًا، مع ترتيب Dragon الجديد والدعم القوي من عازف الدرامز Hal Blaine مما أعطى أساسًا قويًا لغناء Tennille الساحر وأجزاء لوحة المفاتيح المشرقة والمحفزة للثنائي. يتمتع المسار بإحساس خفيف من الفانك مما يجعله معديًا بشكل خاص ولعبًا واضحًا لمحطات راديو AM في تلك الفترة. في ثواني الأخيرة، يمكن سماع Tennille وهو يغني “Sedaka’s Back”، وهي إشارة مرحة لألبوم Sedaka الذي يحمل نفس الاسم وتلميح للمستمع أن “Love Will Keep Us Together” هي أغنيته، حتى لو كان Captain & Tennille هو الفعل الذي جعلها ناجحة.
ليلة وحيدة (وجه ملاك) – الكابتن وتينيل
لم تكن أغنية “Love Will Keep Us Together” هي الأغنية الناجحة الوحيدة التي استمتع بها Captain & Tennille والتي كتبها نيل سيداكا. في يناير 1976، بينما كان الثنائي يتطلع إلى تأمين مكانه كموردين مفضلين لأغاني الاستماع السهلة المتوافقة مع الراديو، لجأوا إلى Sedaka مرة أخرى، وقاموا هذه المرة بتسجيل أغنية “Lonely Night (Angel Face)”. على الرغم من أنها ليست جذابة على الفور مثل أغنية “Love Will Keep Us Together”، إلا أن المسار مدعوم بإيقاع الديسكو والمقاطع الصوتية التي سمحت لتوني تينيل بإظهار المدى الكامل لقواها كمغنية.
على الرغم من أن جزءًا من جاذبية Captain & Tennille يرتكز على حقيقة أن الثنائي يبدو أنهما زوجان لطيفان ومخلصان، إلا أن فيلم “Lonely Night” يرى أن شخصية تينيل تتوق إلى حب ضائع منذ فترة طويلة وكان يناديها بـ “Angel Face” كاسم حيوان أليف. وتكرر في نهاية الأغنية “لا أستطيع إخراجك من ذهني”. في العروض الحية، سلمت تينيل هذا الخط بشكل هزلي لزوجها. عزز المسار Captain & Tennille كنجوم Billboard من خلال الوصول إلى المركز الثالث على مخطط Hot 100 وبلغ ذروته في الجزء العلوي من المخططات المعاصرة للبالغين وCashbox.
(هل هذا هو الطريق إلى) أماريلو – توني كريستي الفذ. بيتر كاي
شارك في كتابته مع المتعاون منذ فترة طويلة هوارد جرينفيلد، “(هل هذا هو الطريق إلى) أماريلو” هي واحدة من أكثر الأغاني جاذبية في ديسكغرافيا نيل سيداكا. تم تسجيلها بواسطة المغني البريطاني توني كريستي وتم إصدارها كأغنية فردية في عام 1971، وبلغت ذروتها في المرتبة 18 على مخطط الفردي البريطاني في العام التالي وتصدرت المخططات في ألمانيا وإسبانيا. سجل Sedaka نسخته الخاصة بعد ست سنوات، وبعد ذلك شقت طريقها إلى قوائم الأغاني الحية الخاصة به.
لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. اكتسبت الأغنية المحبوبة المزيد من الشهرة في عام 2005 عندما تعاونت كريستي مع الممثل الكوميدي البريطاني بيتر كاي لتسجيل مقطع فيديو للأغنية لصالح مؤسسة Comic Relief الخيرية. كان كاي ممثلًا كوميديًا في ذروة شعبيته، وأصبحت الأغنية ظاهرة، حيث وصلت إلى قمة المخططات وبقيت هناك لمدة سبعة أسابيع، وبيعت 1.1 مليون نسخة في هذه العملية. جاذبيتها الدائمة تأتي من جوقتها الفردية، وظلت أغنية “أماريلو” عنصرًا أساسيًا في الأحداث الرياضية وحفلات الزفاف والكاريوكي في بريطانيا منذ ذلك الحين.
الخاتم – أبا
“Ring Ring” هو المسار الذي وضع ABBA على طريق النجومية. تمت دعوة المتعاونين بيني أندرسون وبيورن أولفايوس وستيغ أندرسون لتقديم أغنية إلى مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 1973 وبدأوا العمل على مسار يحمل العنوان السويدي المؤقت “Klocklåt” (أو “Bell Song” باللغة الإنجليزية). تتميز بكلمات صاغها أندرسون، وقد طورت في النهاية عنوان “Ring Ring” ولكنها احتاجت إلى مجموعة أقوى من الكلمات الإنجليزية لتوصيلها إلى جمهور أوروبي أوسع.
وقعت المهمة على عاتق Sedaka، على الرغم من شهرته بتقديم ألحان لكلمات الآخرين. هذه المرة بالتعاون مع شريك الكتابة فيل كودي، قام بتحسين الكلمات التي قدمها أندرسون، وأنتج مسارًا خفيفًا يوضح بالتفصيل الرغبات الرومانسية لشخص ينتظر عبر الهاتف حتى يتصل حبيبه. تحتوي الأغنية على إنتاج “جدار الصوت” الضخم المتأثر بفيل سبيكتور وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تكليف شركاء أندرسون وأولفيوس بواجبات صوتية رئيسية: “Ring Ring” كان يُنسب في الأصل إلى أعضاء ABBA أندرسون، وUlvaeus، وAgnetha Fältskog، وAnni-Frid “Frida” Lyngstad، مما وضع نموذجًا لنجاح المجموعة لاحقًا. احتلت “Ring Ring” المركز الثالث في مسابقة Eurovision، لكن النسخة السويدية وصلت إلى المركز الأول في موطن الفرقة، بينما ذهبت النسخة الإنجليزية التي كتبها Sedaka إلى المركز الثاني.
سوليتير – النجارون
تم تسجيل الأغنية الحزينة “سوليتير” في الأصل بواسطة نيل سيداكا في عام 1972، لكن فرقة The Carpenters هي التي حققت نجاحًا كبيرًا معها في العام التالي، حيث قامت المغنية كارين كاربنتر بإخراج كل شيء من كلمات الأغاني، التي قدمها فيل كودي. وقال كودي لـ Songfacts: “لقد شجعني نيل على جعله يبكي”. “لذا فقد بحثت عن ذلك الجزء المحدد من حلق نيل – كنت أحاول الحصول على رد فعل من نيل، وإذا حصلت على رد فعل من نيل، كنت أعرف أنني قد قمت بعمل جيد.”
في الواقع، تعتبر أغنية “سوليتير” على نطاق واسع واحدة من أكثر أغاني Sedaka عاطفية، وهي رواية مفجعة عن علاقة ضائعة والوحدة التي تأتي نتيجة لذلك. إنه أداء بطيء ومليء بالعاطفة، مع فعالية غناء كارين مما يجعل هذه النسخة النهائية للعديد من المعجبين. بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة 17 على لوحة حار 100، لكنها تصدرت الرسم البياني المعاصر للبالغين.