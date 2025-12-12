5 أغاني حب ستبكي كل جيل الطفرة في قهوتهم

نشأ جيل الطفرة السكانية في زمن التغيير الموسيقي الهائل الذي غطى كل شيء بدءًا من أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، مثل Guns N’ Roses وR&B وMotown والشعبية والكانتري وبدايات موسيقى الراب وكل قطعة من الموسيقى بينهما، مثل الديسكو في أواخر السبعينيات. ولإظهار أن الوقت والإدراك يعملان بطرق غريبة، فإن الموسيقيين مثل أوزي أوزبورن، وجوني روتن من فرقة Sex Pistols، وجيمس هيتفيلد من فرقة Metallica جميعهم من جيل الطفرة السكانية. لكن لم يقم أي من هؤلاء الموسيقيين بتأليف أغاني الحب لجيلهم.
بشكل عام، “جيل طفرة المواليد” هم الأشخاص الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، من عام 1946 إلى عام 1964، خلال فترة زمنية تتميز بالتفاؤل الجامح، والنمو الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من طفرة في مواليد الأطفال – ومن ثم، جيل طفرة المواليد. من الصحيح أن نقول إن هؤلاء الأفراد جاءوا في الغالب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مع بعض التداخل بين الأجيال مع الجيل الصامت في النهاية المبكرة (من مواليد 1925 إلى 1945) والجيل X في النهاية المتأخرة (من 1965 إلى 1979). ومن الدقة أيضًا أن نقول إن النشأة في مثل هذا الوقت ربما ساهمت في صدق أغاني الحب.
عند اختيار الأغاني لهذه المقالة، حاولنا تغطية النطاق الكامل لعقود عصر الطفرة. هذا يعني أنه على الرغم من أن أغاني الحب لدينا تتمتع بجودة خالدة، إلا أنها تشعر أيضًا أنها لم تولد في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أن هذه الأغاني من المرجح أن تحمل أهمية خاصة بالنسبة لجيل طفرة المواليد، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمتع بها جيل طفرة المواليد فقط. وينطبق هذا على الأخوة الصالحين، أو إريك كلابتون، أو ويتني هيوستن، أو الفنانين الآخرين في قائمتنا.
لحن غير مقيد
لا يعني ذلك أن هذه مقالة لتصنيف الأغاني، ولكن في الحقيقة، هل هناك أغنية أكثر صراحةً وعمقًا مؤثرة ورومانسية من “Unchained Melody”؟ إن النسخة الحية من الأغنية التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع عام 1965، والتي غناها بوبي هاتفيلد، أحد أعضاء فريق الأخوة الصالحين، ينبغي أن تكتسح قلوب الموتى، ناهيك عن الأحياء. سيطرة عاطفية مثالية لهاتف هاتفيلد على صوته، وأصواته الموهوبة، ووضوح لهجته، ناهيك عن كتابة الأغاني وكلماته الصادقة عن شخص يرغب في حب شخص بعيد: لن يبكون الناس من جيل طفرة المواليد على هذا فحسب، بل سيبكي الجميع أيضًا.
ولكن على الرغم من العاطفة الشديدة للأغنية، لم يكتب هاتفيلد ولا الأخ الصالح الآخر، بيل ميدلي، أغنية Unchained Melody. قام كاتب الأغاني والشاعر الغنائي Alex North وHy Zaret، على التوالي، بتجميع “Unchained Melody” لفيلم 1955 “Unchained”. وكما توحي كلمات الأغنية، يدور الفيلم حول نزيل يريد العودة إلى زوجته وعائلته. ومع ذلك، فإن الكلمات بشكل عام كافية لتطبيقها على أي موقف رومانسي، حتى لو كان بلا مقابل. ربما ساعد هذا في جذب الأغنية إلى عدد كبير جدًا من الأشخاص عبر أجيال عديدة، بدلاً من ربط كلماتها بزمن ومكان محددين.
في الواقع، تم تسجيل عدة إصدارات من “Unchained Melody” قبل إصدار عام 1965 لفرقة The Righteous Brothers. قام Jimmy Young بعمل نسخة في عام 1955، ولكن بدون التوقيع المتأرجح لمدة 6/8 لنسخة Righteous Brothers، أو مرافقتها الوترية، أو الروح في صوت هاتفيلد، فإن نسخة Young لا تحمل شمعة. هناك سبب وراء انطلاقة نسخة “الأخوة الصالحين” ولمس قلوب جيل الطفرة السكانية وأي شخص آخر سمع الأغنية منذ ذلك الحين.
لا يمكن أن تساعد في الوقوع في الحب
لم يقتصر الأمر على أن جيل طفرة المواليد تعاملوا مع أداء “الأخ الصالح” لأغنية “Unchained Melody” في سن مبكرة، بل كان لديهم أيضًا أغنية إلفيس بريسلي الدائمة “Can’t Help Falling In Love”، وهي أغنية مشهورة جدًا ومحبوبة على نطاق واسع حتى الآن، في عام 2025 في وقت كتابة هذا التقرير، لديها أكثر من 1.2 مليار استماع على Spotify – بعد 64 عامًا من إصدارها في عام 1961. أصغر جيل من جيل طفرة المواليد سيكون كنت مراهقًا عندما صدرت هذه الأغنية، وما زال الأكبر سنًا يسمعها. ربما يكون أصغرهم قد شاهد بريسلي يؤديها في فيلم “Blue Hawaii” عندما ظهر الفيلم لأول مرة، لأنه مثل “Unchained Melody”، تم كتابة “Can’t Help Falling in Love” لفيلم. منذ ذلك الحين، من يدري كم عدد الأزواج الذين أعلنوا أن أغنية “Can’t Help Falling in Love” هي أغنيتهم؟
لكن إلفيس لم يكتب “لا أستطيع المساعدة في الوقوع في الحب”. كانت الأغنية عبارة عن مهمة مكونة من ثلاثة أشخاص – هوغو بيريتي، ولويجي كريتور، وجورج فايس – وكانت في الواقع مبنية على أغنية شعبية فرنسية من القرن الثامن عشر، من بين كل الأشياء، “Plaisir d’Amour” (متعة الحب، أو متعة الحب)، وفقًا لكاتب الأغاني الأمريكي. استندت تلك الأغنية إلى قصيدة استندت في حد ذاتها إلى رواية كتبها كاتب القرن الثامن عشر جان بيير كلاريس دي فلوريان. وكانت الكلمات في الأصل مكتوبة من امرأة إلى رجل. بشكل عام، قد يساعد هذا النسب الغنائي في تفسير شاعرية أبيات مثل، “مثل تدفق النهر / بالتأكيد إلى البحر / عزيزتي، هكذا تسير الأمور / بعض الأشياء من المفترض أن تكون.” لكن الأمر تطلب اهتزاز إلفيس الشديد وصوته العميق لإخراج الأغنية.
أنت تجعلني أشعر بعلامة تجارية جديدة
ربما تكون المقطوعة الموسيقية الأقل شهرة في قائمتنا، ولكنها لا تقل استحقاقًا لاهتمامنا، “You Make Me Feel Brand New” من قبل Stylistics ستفعل تمامًا كما يقول العنوان. تم إصدار أغنية “You Make Me Feel Brand New” في عام 1974 وحصلت على المرتبة الثانية على قائمة Billboard Hot 100، وهي تفيض بمشاعر الحب الصادقة والتحبب. إن مواضع الكلمات والملاحظات متعمدة ومدروسة للغاية، كما أن آلات الأغنية غنية وممتلئة للغاية، بحيث يصل كل سطر إلى القلب. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنها مكتوبة بضمير المخاطب مثل الأغاني الأخرى في قائمتنا – التحدث إلى “أنت” – إلا أنها تبدو أيضًا وكأنها رسالة مكتوبة بخط اليد، مما يجعل الكلمات تبدو شخصية بشكل خاص.
“أنت تجعلني أشعر بعلامة تجارية جديدة” ليست مجرد أغنية حب رائعة؛ إنه مثال مثالي للكتب المدرسية عن روح فيلادلفيا، وهو ابن عم أسهل وأكثر كثافة وأقل موسيقى البوب في موتاون في ديترويت. إنه يأتي مع بعض أوراق اعتماد كتابة الأغاني الجادة أيضًا، حيث كتبه توم بيل وليندا كريد، الثنائي المنتج وكاتب الأغاني المسؤول عن الكثير من كتالوج Stylistics. على سبيل المثال، شارك كريد في كتابة أغنية ويتني هيوستن “The Greatest Love of All” عام 1985 مع مايكل ماسر.
ولكن، في يد فنان آخر إلى جانب الأسلوب، فإن أغنية “You Make Me Feel New Brand” لن تحمل نفس الجمال. يتم تبادل الأبيات بين Airrion Love، الباريتون، وRussell Thompkins Jr. مع صوته الفالسيتو المذهل، بينما تنضم المجموعة بأكملها إلى الجوقة. ليس فقط من المحتمل أن يبكي جيل الطفرة عند انطلاق الأغنية، تمامًا مثل أي شخص جرب نوع الحب الذي تصفه الأغنية، ولكن هذه الأغنية قد تذيب القلوب الأكثر صلابة التي تحتقر الحب.
الليلة الرائعة
من خلال أغنية “Wonderful Tonight”، تثبت Slowhand بالفعل قوة فكرة بسيطة مكونة من أربع نغمات يتم عزفها ببراعة. تم إصداره في عام 1977 في الألبوم وبعد ذلك حصل إريك كلابتون على لقبه “Slowhand”، “Wonderful Tonight” يفوح تمامًا بالإعجاب الدقيق والرومانسي المحبب الموصوف في كلماته. قد لا تبدو تلك الكلمات كثيرًا على الورق – “ثم تسألني، هل أبدو على ما يرام؟” / وأقول، “نعم، تبدو رائعًا الليلة” – ولكن عندما يغنيها كلابتون مع مرافقة الأغنية المتناثرة، تتألق مشاعر الأغنية المشعة. ربما كان جيل الطفرة السكانية الذين سمعوا هذه الأغنية في السبعينيات قد حملوا هذه الكلمات ونغمات كلابتون الأربع، التي كانت تحلق في قلوبهم طوال السنوات التي تلت سماعها لأول مرة.
يروي فيلم “Wonderful Tonight” أيضًا قصة توضح معناها. إنها قصة بسيطة للغاية وعالمية إلى حد ما يتم سردها بطريقة مرتبة وبمفردات يومية. بدلاً من الحديث عن الحب بالمعنى المجرد، يروي فيلم “Wonderful Tonight” قصة ملموسة عن زوجين يستعدان للخروج، والرجل يمدح الفتاة، ويدخل الاثنان إلى حفلة، والجميع معجب بجمال الفتاة، وما إلى ذلك. تبدو الأغنية صادقة للغاية وتظهر التقدير الكبير من الرجل الموجود في الأغنية تجاه حبيبته.
تتعارض خصوصية “Wonderful Tonight” مع الصفات الغامضة لـ “Unchained Melody” و “Can’t Help Falling In Love” التي ساعدت تلك الأغاني على تحقيق شعبية طويلة الأمد. وبالفعل، تبدو أغنية “Wonderful Tonight” وكأنها تخص وقتها أكثر من هاتين الأغنيتين الأخريين، وهي ليست معروفة على نطاق واسع خارج نطاق أولئك الذين بلغوا سن الرشد عندما سمعوها. لكن كل أغنية لها دورها في كتالوج أغاني الطفرة، بما في ذلك رواية القصص على مستوى الأرض لأغنية “Wonderful Tonight”.
سأحبك دائمًا
نعم، نحن نعلم أن ملكة البلاد نفسها، دوللي بارتون، كتبت وسجلت أغنية “سأحبك دائمًا” في عام 1974. وعلينا أن نظهر الاحترام والاحترام لها، كاتبة الأغاني الأصلية. ولكن في يدي ويتني هيوستن – أو الصوت – ارتفعت الأغنية إلى آفاق عاطفية جديدة. تم إصدار نسخة هيوستن في عام 1992، مما يجعلها أحدث أغنية في قائمتنا لجيل الطفرة السكانية الذين كانوا في مرحلة البلوغ في ذلك الوقت. لكن في الواقع، يحتفظ أداء هيوستن لأغنية “سأحبك دائمًا” بنفس الجودة الخالدة مثل الأغاني الأخرى في قائمتنا. قد يكون هذا مجرد وجه من وجوه أغاني الحب القوية، بشكل عام، كونها في حد ذاتها امتدادًا لعالمية تجربة الحب نفسها.
مثل “Unchained Melody” و”Can’t Help Falling In Love”، جاء فيلم “I Will Always Love You” من هيوستن مع فيلم “The Bodyguard” عام 1992. كيفن كوستنر، الذي شارك في بطولة الفيلم مع ويتني هيوستن، جعل هيوستن تستمع إلى غلاف ليندا رونستادت لأغنية بارتون عام 1975 واقترح عليها استخدامها في الفيلم. لا يزال بإمكانك سماع نسخة رونستادت بالإيقاع العام وآلات البوب المحملة بنسخة هيوستن. على النقيض من ذلك ، كانت أغنية بارتون الأصلية عبارة عن مسار ريفي يعتمد على الجيتار الصوتي ومكتمل بجيتار فولاذي.
لقد شاركت بارتون بالفعل في غلاف هيوستن وسمح لها باستخدام المقطع الأخير من الأغنية، والذي لم يستخدمه رونستادت. هذا هو المقطع النقدي، “أتمنى أن تعاملك الحياة بلطف / وأتمنى أن تحصل على كل ما حلمت به” الآية التي تنهي قصة الأغنية. على الرغم من أن الأشخاص الموصوفين في كلمات الأغنية ليسوا معًا في النهاية، إلا أنهم سيظلون يحبون بعضهم البعض دائمًا. هذا يكفي لجعل أي جيل طفرة في السن يبكي.