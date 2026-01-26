5 أغاني حب ستجعل كل جنرال X يبكي في قهوتهم

ولد الجيل X في الفترة من 1965 إلى 1980، ونشأ على نظام غذائي ثابت من المسلسلات الكوميدية المتحركة، والكتب المصورة “الأكثر قتامة”، وقناة MTV. ولكن في حين سيطرت أمثال Nirvana وPearl Jam على اتجاهات الموسيقى الشعبية التي ساعدت في تعريف هذا الجيل، إلا أنها قصة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالألحان الرومانسية المؤثرة في عصرهم. في الواقع، اطلب من أي جيل Xer أن يقوم بإدراج أغاني الحب التي تلامس قلوبهم وتجعل قنواتهم الدمعية تتدفق؛ هناك فرصة جيدة أن يذكروا أمثلة كتبها أو أداها فنانون من الجيل السابق.

إن الخروج بهذه القائمة لم يكن سهلاً. لقد أخذنا في الاعتبار النجاح التجاري في المعادلة، ولكننا ركزنا أيضًا على التأثير الغنائي، والتنوع المواضيعي (هناك أنواع مختلفة من الحب، بعد كل شيء)، والفترة الزمنية التي وصلت فيها هذه الأغاني إلى موجات الأثير (بمعنى واقعي، كانت هذه هي الأغاني التي كان من الممكن أن يسمعها الجيل X على التلفزيون أو الراديو خلال سنوات تكوينهم). بالطبع، من المفهوم أن تكون قائمة أغاني كل Gen Xer مختلفة. ومع ذلك، شعرنا أن هذه القائمة تقدم مجموعة متوازنة بشكل جيد من التناغمات المفعمة بالأمل، والألحان الحزينة، والقصائد الجريئة.