5 أغاني حب ستجعل كل جنرال X يبكي في قهوتهم

ولد الجيل X في الفترة من 1965 إلى 1980، ونشأ على نظام غذائي ثابت من المسلسلات الكوميدية المتحركة، والكتب المصورة “الأكثر قتامة”، وقناة MTV. ولكن في حين سيطرت أمثال Nirvana وPearl Jam على اتجاهات الموسيقى الشعبية التي ساعدت في تعريف هذا الجيل، إلا أنها قصة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالألحان الرومانسية المؤثرة في عصرهم. في الواقع، اطلب من أي جيل Xer أن يقوم بإدراج أغاني الحب التي تلامس قلوبهم وتجعل قنواتهم الدمعية تتدفق؛ هناك فرصة جيدة أن يذكروا أمثلة كتبها أو أداها فنانون من الجيل السابق.
إن الخروج بهذه القائمة لم يكن سهلاً. لقد أخذنا في الاعتبار النجاح التجاري في المعادلة، ولكننا ركزنا أيضًا على التأثير الغنائي، والتنوع المواضيعي (هناك أنواع مختلفة من الحب، بعد كل شيء)، والفترة الزمنية التي وصلت فيها هذه الأغاني إلى موجات الأثير (بمعنى واقعي، كانت هذه هي الأغاني التي كان من الممكن أن يسمعها الجيل X على التلفزيون أو الراديو خلال سنوات تكوينهم). بالطبع، من المفهوم أن تكون قائمة أغاني كل Gen Xer مختلفة. ومع ذلك، شعرنا أن هذه القائمة تقدم مجموعة متوازنة بشكل جيد من التناغمات المفعمة بالأمل، والألحان الحزينة، والقصائد الجريئة.
السيد الكبير – لأكون معك
سيكون من الصعب عليك العثور على Gen Xer الذي لن يتعرف على الفور (أو حتى يدندن مع) مقطوعات الجيتار الشهيرة لأغنية السيد بيج “To Be With You” التي حققت نجاحًا كبيرًا. بفضل لحنها المعدي وكلماتها الصادقة، “To Be With You”، التي ظهرت لأول مرة كأغنية منفردة في عام 1991، تتجاوز جودة دودة الأذن التي لا يمكن إنكارها: أغنية حلوة ومرّة وحنين إلى الماضي عن حب سري يمكن ربطه بأي شخص سحق أكثر شخص شعبية في الحي.
كتبه مطرب فرقة هير ميتال إريك مارتن عندما كان مراهقًا في السبعينيات، وهو يعكس مشاعره السرية تجاه صديقته المقربة التي استمرت في كسر قلبها بعد عدة علاقات فاشلة. لقد أصبح كتفها الفعلي الذي تبكي عليه، بينما أراد بصمت أن يكون فارسها ذو الدرع اللامع. (حقيقة ممتعة: الإشارة إلى الانتظار “على خط من اللونين الأخضر والأزرق” مستوحاة من خاتم المزاج الذي أهدته إياه، حيث تمثل الظلال المتناوبة مشاعر الفرح والحزن لديه).
للأسف، العلاقة التي كان يتوق إليها لم تتحقق أبدًا – ومن المثير للاهتمام أن إصدار الأغنية كاد أن يعاني من نفس المصير، حيث شعرت شركة التسجيلات الخاصة بهم، Atlantic Records، أنها لم تكن مناسبة للفرقة. لحسن الحظ، عندما جربتها محطات الراديو، لاقت صدق الأغنية وجديتها صدى لدى المستمعين. ولمفاجأة الفرقة، تصدرت أغنية “To Be With You” قائمة Billboard Hot 100 عام 1992، بالإضافة إلى تصنيفات قناة MTV وحتى قوائم الموسيقى العالمية.
بوني تايلر – الكسوف الكلي للقلب
مما لا شك فيه أن أغنية “Total Eclipse of the Heart” لبوني تايلر هي واحدة من أكثر أغاني الحب الخالدة في الثمانينيات، وهي نوع من اللحن الميلودرامي الذي يملأ أي جيل X بالعاطفة بسهولة. منذ إصدارها كأغنية منفردة في عام 1983، حظيت أغنية “Total Eclipse of the Heart” باستقبال إيجابي للغاية، وتصدرت المخططات الموسيقية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأصبحت الأغنية الأكثر نجاحًا لتايلر.
كلمات كتبها الراحل العظيم جيم ستاينمان، تجسد بشكل مثالي وجهة نظر شخص غمره الحب تمامًا (“… أعلم أنه لا يوجد أحد في الكون / ساحر وعجيب مثلك”) إلى حد الهوس (“… أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل / لا يوجد شيء لن أفعله”). لكن الإشارات إلى النور والحياة والحب والظلام هي التي تنقل بشكل كامل مستوى المشاعر الساحق الذي يشعر به الراوي: إن إحساسهم بالذات يحجبه تمامًا موضوع عاطفتهم، وهو ما يكفي لدفع أي عاشق إلى البكاء أو حتى الجنون.
وبعد مرور أكثر من 40 عامًا، لا يزال فيلم “الكسوف الكلي للقلب” يحظى بشعبية كبيرة وذو صلة بالموضوع. في عام 2023، وصل الفيديو الموسيقي الرسمي الخاص بها إلى مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، ولوحظ أن عمليات البث وعمليات البحث عن الأغنية تصل إلى مستويات قياسية عندما يتوقع الناس حدوث كسوف. إنها أغنية ناجحة يُقال إن تايلر لم يمل أبدًا من غنائها – وليس من المستغرب أنها أغنية لن تفشل أبدًا في جعل أجيال X تتقلب.
سينيد أوكونور – لا شيء يقارن بين 2 U
بعد أن كتب الموسيقار الأسطوري برنس أغنية “لا شيء يقارن 2 يو” – وهي أغنية عن حب ضائع لا يمكن تعويضه – في عام 1984، أصدرت الفرقة التي شكلها، The Family، الأغنية كجزء من ألبومها الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1985. وبناءً على طلب مديرها، قامت سينياد أوكونور بتغطية الأغنية وتعديلها على مفتاح F الكبرى. تم إصدار أداء أوكونور الكئيب، الذي عبر عن حزنها من وفاة والدتها عرضيًا في عام 1985، في عام 1990. وسرعان ما أصبحت أغنية “لا شيء يقارن 2 يو” الأغنية الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى.
من الآمن أن نقول إن أداء المغني الأيرلندي المؤلم بشكل جميل هو ما يفكر فيه معظم الناس عند ذكر هذه الأغنية. بالنسبة للبعض، ربما تكون هذه هي النسخة الوحيدة التي سمعوها على الإطلاق. هذا لا يعني، بالطبع، أن إصدار The Family ليس استماعًا مؤثرًا للروح؛ صوتها المبسط نسبيًا ومزيج الأصوات المتناغم يجعلها تبدو وكأنها نوع الأغنية التي تسمعها في الحانة بينما تسترخي مع مشروب في يدك، أجزاء متساوية حزينة ومهدئة. لكن لا يمكن إنكار أن نسخة أوكونور تحمل الحزن وتحتضنه بطريقة تبدو حقيقية ومترابطة.
إذا، لأي سبب من الأسباب، أداء أوكونور المؤلم لكلمات الأمير الشوق لا يزال يترك عينيك جافتين، فنحن نجرؤك على مشاهدة الفيديو الموسيقي. عند النقطة التي تسيل فيها الدموع على خدود أوكونور، نضمن لك أنك ستبحث حولك عن هؤلاء النينجا المرتزقين في غرفتك وهم يقطعون البصل.
قلب لا يهدأ – عندما تبكي
تم إصدار أغنية “When She Cries” في عام 1992، وكانت أول أغنية منفردة من Big Iron Horses، الألبوم الخامس لفرقة موسيقى الريف Restless Heart. إلى جانب اللحن الجذاب، فإن الرسالة القلبية للأغنية – وهي مهنة الحب للشريك الذي ظل ثابتًا ومخلصًا، في السراء والضراء – تجعل من الصعب ألا تشعر بالعاطفة عند الاستماع إليها.
في بعض النواحي، ستشعر بأن الأغنية لا تحكي قصة روح واحدة، بل روحين حزينتين يكمن ملاذهما الوحيد في بعضهما البعض: الحبيب الداعم دائمًا الذي يبكي في الليل، وشخصية POV التي لم تواجه الكثير من الصعوبات فحسب، بل تشعر أيضًا أنه هو نفسه ينقصه كشريك. من الصعب بشكل مضاعف أن تمنع مشاعرك من التدفق في داخلك كلما اقتربت من نهاية الأغنية، خاصة عندما تدق نغمة الجيتار المنقضضة.
إذا كانت رواية “عندما تبكي” تجعلك تشعر بالأشياء، فلا تخجل من الاعتراف بذلك؛ أنت بالتأكيد لست وحدك. في مقابلة مع The Tennessean، شارك مارك بيسون، الذي شارك في كتابة الأغنية مع Sonny LeMaire، أنه اتصل به ذات مرة شخص لا يعرفه، وأخبره أن أغنية “When She Cries” أنقذت زواجه لأنها ساعدته على إدراك أنه لم يكن يخصص ما يكفي من الوقت والاهتمام لزوجته. “أنت لا تفكر في (…) التأثير الذي ستحدثه الأغنية على شخص ما. لقد أذهلتني حقًا في ذلك الوقت، قوة الموسيقى بشكل عام.”
روكسيت — لا بد أنه كان حبًا
حتى بعد سنوات من الوفاة المأساوية لماري فريدريكسون في عام 2019، لا تزال أغنية “It Must Have Been Love” واحدة من أكثر الأغاني إثارة للدموع شهرة من ذروة الموسيقى للجيل X. تم إصدار أغنية “It Must Have Been Love” التي أداها فريدريكسون وبير جيسل في دور ثنائي البوب روكسيت، في عام 1987، وكان من المفترض أن تكون أغنية لعيد الميلاد. في حين وصلت أغنية الانفصال إلى مستويات معتدلة من النجاح في السويد، موطن روكسيت الأصلي، فقد وصلت إلى جمهور أوسع (وحتى تصدرت المخططات الأمريكية) عندما تم تضمين نسخة معدلة في الموسيقى التصويرية لفيلم “Pretty Woman” عام 1990.
لا شك أن العامل الرئيسي وراء نجاح أغنية “يجب أن يكون الحب” هو الطريقة التي غناها بها فريدريكسون. وبينما تنطق الكلمات بهدوء ونعومة جنبًا إلى جنب مع الإيقاع المستمر للطبول، تبدو وكأنها شخص قبل نهاية علاقة جدية. لكن في الثلث الأخير من الأغنية، مسترشدة على ما يبدو بمفاتيح البيانو المتصاعدة، تضرب فريدريكسون نغمات عالية، كما لو كانت تصرخ في إنكار مؤلم، وتقنع نفسها بشدة بأن العلاقة قد ماتت بينما ليس أمامها خيار سوى المضي قدمًا.
إضافة إلى جاذبية الأغنية الخالدة كانت التغييرات الطفيفة في كلماتها. والجدير بالذكر أنه تم تغيير عبارة “إنه يوم عيد ميلاد صعب” إلى “إنه يوم شتاء قاسٍ” – وبينما كان القصد هو فصل الأغنية عن العطلة التي تم إعدادها من أجلها، كان لها أيضًا تأثير جانبي حلو ومر يتمثل في تحويل “يجب أن يكون الحب” من لحن خاص بموسم معين إلى استعارة قوية لتركك في البرد.