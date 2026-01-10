5 أغاني حب كادت أن تحطم الموسيقيين الذين صنعوها

أغاني الحب السعيدة والعاطفية بشكل مفرط هي عشرة سنتات. لكن وسط كل هذه الحواجب المزمومة، والأصوات المرتعشة، والأيدي الممتدة نحو السماء، يشعر بعض المطربين حقًا بما يغنونه. في بعض الأحيان، يشعرون بذلك كثيرًا لدرجة أنه يكاد يكسرهم. يمكن أن يحدث هذا أثناء غناء أغنية مؤثرة وكاسحة عن المشاعر الوردية والرومانسية، نعم، ولكن أيضًا أغاني الانفصال المجربة والحقيقية، أو الأغاني عن الحب الذي أصبح متشابكًا ومعقدًا بمرور الوقت، أو أغاني الحب من الوالدين إلى الطفل، أو حتى أغاني الحب بين الناس وشخصية عامة، بما في ذلك المغني.
عند اختيار أغاني الحب لهذه المقالة، سنبقي الأمور مفتوحة أمام كل الاحتمالات المذكورة أعلاه. مهمتنا صعبة بعض الشيء لأننا نتحدث عن الأغاني من وجهة نظر الكاتب أو المؤدي، وليس المستمع. لا أحد لديه رؤية دقيقة ومثالية حول كيفية شعور الفنان بالأغنية، لأن الفنانين، بحكم تعريفهم، هم الذين يؤدون. ولكن، يمكننا أن نأخذ في الاعتبار معرفة الموضوع الذي ألهم الأغنية، بالإضافة إلى شهادات الفنانين بشأن مشاعرهم، وربما الأهم من ذلك، ما نراه عندما يؤدي المغني.
في حالة مثل أغنية “لا شيء يقارن 2 U” لسينيد أوكونور، يتوقف مقطع الفيديو المقرب بالكامل للأغنية على تطور مشاعر أوكونور لحظة بلحظة، وصولاً إلى دموعها. في حالات أخرى، مثل فيلم “Tears in Heaven” لإريك كلابتون، يبقي Slowhand مشاعره تحت السيطرة. ولكن، بالنظر إلى أن الأغنية كتبت تكريما لابنه المتوفى البالغ من العمر 4 سنوات، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه لا يمر بإعصار من العواطف. تعكس الأغاني الأخرى حلاوة ومرارة الحب المفقود (“شخص مثلك” لأديل)، والحب يفقد بريقه (“كلا الجانبين الآن” لجوني ميتشل)، وأكثر من ذلك.
لا شيء يقارن 2 يو – سينيد أوكونور
هناك عدد قليل من مقاطع الفيديو الموسيقية التي يمكن أن تكون مبدعة ولا تُنسى مثل أغنية “لا شيء يقارن 2 يو” للراحل سينيد أوكونور، والتي صدرت في عام 1990. ونحن نقول الفيديو بدلاً من الأغنية، لأن الأغنية والفيديو الخاص بها من المستحيل فصلهما عن بعضهما البعض. الفيديو عبارة عن لقطة مقربة غير متحركة مدتها خمس دقائق لوجه أوكونور وهي تنتقل من شعور إلى آخر، مع إيصالها للأغنية وكلماتها. يُظهر الفيديو، الذي ألهم فنانين لاحقين مثل مايلي سايروس في فيديو “Wrecking Ball”، مدى عمق شعور أوكونور بما كانت تغنيه، حتى إلى حد الانهيار والبكاء.
نحن نعلم أن أوكونور لم يكن شخصًا يتظاهر بالعواطف أو يزيف أي شيء، في هذا الصدد. أدى أدائها السيئ السمعة في SNL عام 1992 إلى حظرها مدى الحياة لأنها مزقت صورة البابا يوحنا بولس الثاني على الهواء مباشرة. بمعنى آخر، إما أن أوكونور شعرت بنسبة 100% بالدموع التي بكتها في نهاية المطاف خلال الفيديو الخاص بـ “لا شيء يقارن 2 يو”، أو أنها كانت ممثلة استثنائية. يعد هذا إنجازًا رائعًا في كلتا الحالتين، لأن أوكونور لم يكتب حتى “لا شيء يقارن 2 U”؛ فعل الأمير في عام 1984.
لكن برينس كان سعيدًا لأوكونور، التي بقي أداء الأغنية في المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100 لمدة أربعة أسابيع وحصلت على جائزة جرامي (التي رفضتها). ومع ذلك، شعر أوكونور بالارتباط بالأغنية، حيث قال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2021، “بقدر ما يهمني، إنها أغنيتي”.
قالت إن أحد الأجزاء كان له صدى حقيقي، حيث ذكّرها بوالدتها، التي توفيت عندما كان عمر أوكونور 18 عامًا فقط: “كل الزهور التي زرعتها يا ماما / في الفناء الخلفي / ماتت جميعها عندما ذهبت بعيدًا”. قال أوكونور: “في كل مرة أؤديها، أشعر أنها المرة الوحيدة التي أقضيها مع والدتي وأنني أتحدث معها مرة أخرى. هناك اعتقاد بأنها هناك، وأنها تستطيع سماعي ويمكنني التواصل معها.”
دموع في السماء – إريك كلابتون
منذ المرة الأولى التي أدى فيها إريك كلابتون أغنية “Tears in Heaven” على الهواء مباشرة في عام 1992، كان من الواضح أن الأغنية كانت تحفة فنية ذات جمال فوري ومؤثر ومؤرق. ولكن عندما نتذكر أن كلابتون كتب الأغنية بعد وفاة ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في العام السابق عام 1991، يتساءل المرء كيف تمكن كلابتون من تأليف الأغنية مرة واحدة.
عندما سقط كونور، ابن كلابتون، من خلال نافذة مفتوحة في الطابق 53 من المبنى الذي يسكن فيه، اندفع كلابتون إلى مكان الحادث لسيارات الإسعاف وعربات الإطفاء كما لو أنه “دخل إلى حياة شخص آخر”، وفقًا للسيرة الذاتية. كان الحزن عميقًا لدرجة أنه انغلق على نفسه وعزل نفسه، وخلال فترة تعافيه كتب أول بيت من قصيدة “دموع في السماء”. لم يكن ينوي أبدًا أن تكون الأغنية سوى خاصة. ولكن، نظرًا لأن العمل يجب أن يستمر، كان يكتب أيضًا الموسيقى التصويرية لفيلم عام 1991، “Rush”، في ذلك الوقت. شجع الكاتب المشارك ويل جينينغز كلابتون على تضمين أغنية “Tears in Heaven” في الموسيقى التصويرية، والباقي هو التاريخ.
في حين أنه يجب أن يكون واضحًا أن كتابة وأداء أغنية “Tears in Heaven” كادت أن تحطم كلابتون – أو بالأحرى، وفاة ابنه – فقد أشار كلابتون إلى ذلك في عام 2004. وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس ونقله عن اليوم، قال إنه يجب أن يشعر بمشاعر الأغنية حتى يتمكن من تشغيلها. لكنه توقف عن عزف أغنية “Tears in Heaven” و”My Father’s Eyes” – التي تتحدث أيضًا عن وفاة ابنه – في ذلك العام لأنه “لم يعد يشعر بالخسارة”. وهذا أيضاً جزء من الحزن. ومع ذلك، نحن جميعًا المستمعين، لا يزال بإمكاننا الشعور بالخسارة في أي وقت نسمع فيه “دموع في السماء”.
شمعة في مهب الريح – إلتون جون
لا يتطلب الأمر سوى نظرة واحدة على وجه إلتون جون أثناء جنازة الأميرة ديانا عام 1997 لتعرف أنه كان يحشد كل ذرة من رباطة جأشه ليحافظ على تماسكه. كما نقل عنه Ultimate Classic Guitar، ظل يفكر في نفسه، “لا تنهار وافعل ذلك بأفضل ما يمكنك فعله دون إظهار أي عاطفة على الإطلاق.”
توفيت ديانا قبل أسبوعين فقط، وكانت المملكة المتحدة تترنح، واصطف مليون شخص اغرورقت عيناهم بالدموع لمشاهدة موكب جنازة ديانا. وفي وسط هذه الدوامة من الظروف والمشاعر، عزف جون نسخته التذكارية من أغنية “Candle In the Wind” للمرة الأولى والأخيرة علنًا. كما قال لاحقًا، “ما لم يتم سؤالي على وجه التحديد من قبل عائلتها أو أطفالها، أعتقد أن الوقت قد حان لتهدئة الأمر. لا أريد الاستمرار في استحضار تلك الذاكرة” (لكل Ultimate Classic Guitar).
من الناحية الواقعية، كان جون قادرًا على عزف أغنية “Candle In the Wind” بشكل جيد وفي وقت قصير جدًا لأنه أعاد صياغة الأغنية من إصدار سابق لعام 1973. تلك النسخة من ألبومه “Goodbye Yellow Brick Road” كانت تدور حول مارلين مونرو وبدأت بـ “Goodbye، Norma Jeane” (اسم ميلاد مونرو) بدلاً من “Goodbye، England’s Rose”. شارك في كتابته بيرني توبين، وكان من المفترض في الأصل أن تدور هذه النسخة السابقة حول الممثل مونتغمري كليفت، الذي توفي فجأة في عام 1966، لكن توبين اعتقد أن شخصية مونرو العامة التي تبدو هشة تناسب بشكل أفضل خطاف “الشمعة في مهب الريح”. وبعد مرور ما يقرب من 25 عامًا، أعاد توبين كتابة كلمات الأغاني لتناسب ديانا، مثل، “لقد ناديت بلدنا / وهمست لأولئك الذين يعانون من الألم”. لم يشعر جون بذلك فحسب، بل شعر به العالم أيضًا.
شخص مثلك – أديل
عدد قليل من الفنانين في الذاكرة الحديثة أثروا في أشخاص مثل أديل، التي كانت في وقت كتابة هذا التقرير في المرتبة 46 من حيث أكثر الموسيقيين استماعًا في العالم على Spotify. لكن كلما حركت أديل الآخرين، تأثرت هي نفسها. الإنترنت مليء بمقاطع لها وهي تبكي أثناء العروض، كما حدث عندما رآها ابنها في حفل موسيقي لأول مرة في عام 2016. ولكن في كثير من هذه الحالات، لم تكن الأغنية فقط هي التي أثرت في أديل. كانت هذه هي الطريقة التي استجاب بها الجمهور لها ولأصالتها، وهي ديناميكية يمكننا القول إنها عززت نجاح أديل بالكامل.
لم يكن هذا أكثر وضوحًا في أي حفل موسيقي مما كان عليه في إحدى حفلاتها الموسيقية الأخيرة المفعمة بالعاطفة للغاية في عام 2024 في ميونيخ – وهي الأخيرة لها “لفترة طويلة بشكل لا يصدق” على الأقل، كما نقلت عنها صحيفة جلف نيوز. خلال الجوقة الأخيرة من أغنية “شخص مثلك”، سلمت أديل الميكروفون، إذا جاز التعبير، للجمهور وبدأت على الفور في البكاء على صوت الاستاد وهي تغني أغنيتها. وتم التقاط نفس الشيء بالفيديو خلال عرض هايد بارك عام 2022 في لندن. في حالة هذه الأغنية، فإن أغنية “Someone Like You” هي بالفعل شخصية واعترافية بعمق. ولكن عندما تضاف الطاقة المركزة ومشاعر جمهور أديل إلى هذا المزيج، فإن سطورًا مثل “لا أتمنى لك سوى الأفضل أيضًا،” ربما تأخذ معنى أكثر عالمية خارج قصة الحب المفقودة للأغنية.
في الواقع، نحن نعلم أن أديل سكبت قلبها وروحها في موسيقاها وإيصالها الصوتي، وهذا هو السبب في أن “خزانها فارغ تمامًا”، كما نقلت عنها هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2024. وربما عندما يمتلئ الخزان، قد يتمكن المعجبون من الغناء والبكاء معها مرة أخرى.
كلا الجانبين الآن – جوني ميتشل
عندما يغني شخص يبلغ من العمر 80 عامًا تقريبًا، “إنها أوهام الحب التي أتذكرها / أنا حقًا لا أعرف، أنا حقًا لا أعرف الحب على الإطلاق،” حان الوقت للانتباه. عندما يكون هذا الشخص هو المغني وكاتب الأغاني الأسطوري جوني ميتشل، فمن الأفضل أن تولي اهتمامًا خاصًا إضافيًا، خاصة عندما تغني تلك السطور في مفاجأة عام 2022 في مهرجان نيوبورت الشعبي. عندما تفعل ذلك بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا عن الأداء وبعد تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عام 2015 الذي جعلها غير قادرة على المشي أو التحدث، ناهيك عن العزف على الجيتار أو البيانو، فأنت تعلم أنك تشهد لحظة تاريخية. وعندما تختنق وينخفض صوتها في نهاية أغنية “Both Sides Now”، الأغنية التي تضمنت الكلمات أعلاه، فأنت تعلم أنك ترى شيئًا لن تراه مرة أخرى.
كل هذا حدث تماما كما هو مكتوب. في حين أن ميتشل كانت تنهار في أي وقت حاولت فيه غناء “وودستوك”، وهي أغنية عن الحب الإنساني العالمي تحمل اسم مهرجان عام 1969 الذي لم تتمكن من حضوره، فإن تأثير ميتشل المسنة الذي يصبح عاطفيًا أثناء الغناء قوي جدًا بحيث لا يمكن اختياره لمقالنا. وهذا صحيح بشكل خاص لأنها كانت تغني أغنية كتبها ابنها البالغ من العمر 21 عامًا والذي كان مبكر النضج للغاية. يعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة لأغنية تتأمل في كيفية تأثير خيبة الأمل بمرور الوقت على قدرة المرء على الحب.
ولا عجب أن ميتشل اختنقت أثناء غنائها أغنية “Both Sides Now” عام 2022، رغم أن نظارتها الشمسية كانت تحمي عينيها ومثل هذه المشاعر عن الأنظار. لم تنهار تمامًا وتبكي، ولكن كان من الممكن أن يكون ذلك مزعجًا بعض الشيء، على أي حال. من الصعب أن نتخيل بالضبط ما كانت تمر به.