5 أغاني حب كادت أن تحطم الموسيقيين الذين صنعوها

أغاني الحب السعيدة والعاطفية بشكل مفرط هي عشرة سنتات. لكن وسط كل هذه الحواجب المزمومة، والأصوات المرتعشة، والأيدي الممتدة نحو السماء، يشعر بعض المطربين حقًا بما يغنونه. في بعض الأحيان، يشعرون بذلك كثيرًا لدرجة أنه يكاد يكسرهم. يمكن أن يحدث هذا أثناء غناء أغنية مؤثرة وكاسحة عن المشاعر الوردية والرومانسية، نعم، ولكن أيضًا أغاني الانفصال المجربة والحقيقية، أو الأغاني عن الحب الذي أصبح متشابكًا ومعقدًا بمرور الوقت، أو أغاني الحب من الوالدين إلى الطفل، أو حتى أغاني الحب بين الناس وشخصية عامة، بما في ذلك المغني.

عند اختيار أغاني الحب لهذه المقالة، سنبقي الأمور مفتوحة أمام كل الاحتمالات المذكورة أعلاه. مهمتنا صعبة بعض الشيء لأننا نتحدث عن الأغاني من وجهة نظر الكاتب أو المؤدي، وليس المستمع. لا أحد لديه رؤية دقيقة ومثالية حول كيفية شعور الفنان بالأغنية، لأن الفنانين، بحكم تعريفهم، هم الذين يؤدون. ولكن، يمكننا أن نأخذ في الاعتبار معرفة الموضوع الذي ألهم الأغنية، بالإضافة إلى شهادات الفنانين بشأن مشاعرهم، وربما الأهم من ذلك، ما نراه عندما يؤدي المغني.

في حالة مثل أغنية “لا شيء يقارن 2 U” لسينيد أوكونور، يتوقف مقطع الفيديو المقرب بالكامل للأغنية على تطور مشاعر أوكونور لحظة بلحظة، وصولاً إلى دموعها. في حالات أخرى، مثل فيلم “Tears in Heaven” لإريك كلابتون، يبقي Slowhand مشاعره تحت السيطرة. ولكن، بالنظر إلى أن الأغنية كتبت تكريما لابنه المتوفى البالغ من العمر 4 سنوات، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه لا يمر بإعصار من العواطف. تعكس الأغاني الأخرى حلاوة ومرارة الحب المفقود (“شخص مثلك” لأديل)، والحب يفقد بريقه (“كلا الجانبين الآن” لجوني ميتشل)، وأكثر من ذلك.