5 أغاني حب من السبعينيات تبدو أكثر عاطفية اليوم

الجميع تقريبا يحب أغنية حب جيدة. وسواء كنت ترقص مع حبيبتك، أو تستذكر ذكريات الماضي، أو تنغمس في العزلة، فإن أغنية الحب الرائعة يمكن أن تبرز جميع أنواع المشاعر: الفرح، الحزن، الحزن، الشوق، الشوق، الحنين … والقائمة تطول.
إن أفضل أغاني الحب خالدة حقًا، حيث يتردد صداها لدى المستمعين على مر العقود. في كثير من الأحيان، يمكن أن تبدو هذه الأغاني أكثر عاطفية مع مرور الوقت. ربما تجعلك الأغنية تفكر في حب سابق كنت تواعده بينما كانت الأغنية على الراديو، أو تعيد لك ذكريات الرقص البطيء مع شريكك الحالي. ربما تعرف الخلفية الدرامية للأغنية، وقد أصبحت أكثر أهمية الآن بعد وفاة مؤلف الأغنية أو المؤدي أو مصدر الإلهام. أو ربما ترتبط الكلمات فقط بتجربتك الخاصة. بعد كل شيء، كل شخص لديه مشاعر قوية تجاه الحب.
في هذه القائمة، اخترنا خمس أغاني حب مميزة من السبعينيات والتي تبدو أكثر عاطفية اليوم، إما لأن الأحداث في حياة الفنان أعطت الأغاني وزنًا جديدًا، أو لأنها يتردد صداها بقوة أكبر مع تقدم المستمعين في السن. كما هو الحال مع قائمتنا المكونة من 5 أغاني حب ستجعل كل جيل طفرة المواليد يبكي في قهوتهم، أردنا اختيار الأغاني التي تعكس مجموعة متنوعة من الفنانين والسنوات والموضوعات.
بيل ويذرز – ليس هناك أشعة الشمس
أصدر بيل ويذرز أغنية “Ain’t No Sunshine” في ألبومه الأول عام 1971، “Just As I Am”. تعكس أغنية الحب الحزينة هذه مدى ظلمة الحياة بدون من تحب: “لا تشرق الشمس عندما تغيب / لا يكون الجو دافئًا عندما تكون بعيدًا.” يبدو هذا الجانب المظلم منطقيًا عندما تعلم أن الأغنية مستوحاة جزئيًا من الدراما الرومانسية “Days of Wine and Roses” لعام 1962، وهي قصة حب تدور حول شخصين يتعاملان مع إدمان الكحول. قال ويذرز لـ Songfacts في عام 2004: “في بعض الأحيان تفتقد أشياء لم تكن جيدة بالنسبة لك بشكل خاص. إنه مجرد شيء خطر في ذهني من مشاهدة هذا الفيلم، وربما شيء آخر حدث في حياتي لست على علم به.”
بفضل صوتها الحزين وكلماتها المتشوقة، أعيد تفسير الأغنية على مر السنين، واستخدمت للتعليق على العلاقات السامة، والانفصال، وحتى الوفيات. على سبيل المثال، تم استخدامه في مونتاج ما بعد الانفصال في الفيلم الرومانسي “Notting Hill” عام 1999 ولإظهار الشخصيات الحداد على الموت في فيلم “Crooklyn” عام 1994. سواء كانت لحظات الثقافة الشعبية هذه قد جعلتك على اتصال جديد بالأغنية، أو كانت تجاربك الخاصة مع الانفصال والخسائر تجعلك تفكر في الأمر، فإن أغنية “Ain’t No Sunshine” تبدو أكثر عاطفية اليوم.
فليتوود ماك — الطائر المغرد
تم إصدار الأغنية العاطفية “Songbird” في ألبوم فليتوود ماك الشهير عام 1977 “Rumours”، وهي تحكي قصة حب غير أناني: “لك، سأعطي العالم”، تغني كريستين ماكفي. “والطيور المغردة تغني / كأنها تعرف النتيجة / وأنا أحبك، أحبك، أحبك / كما لم يحدث من قبل.” كانت الأغنية قوية جدًا لدرجة أنها كانت في كثير من الأحيان آخر أغنية تم تشغيلها خلال جولة Rumors. في مقابلة عام 2017 مع مجلة Uncut (عبر Far Out)، تحدث McVie عن تراث الأغنية. وقالت: “الكثير من الناس يعزفونها في حفلات زفافهم أو في حفلات بلوغهم أو في جنازة كلبهم”. “إنها عالمية.” بعد وفاة McVie في عام 2022، اتخذت الأغنية صدى جديدًا لمحبي Fleetwood Mac. أصبحت ماكفي الطائر المغرد في كلمات الأغاني، وكان الحب الذي تم التعبير عنه هو الطريقة التي شعر بها المعجبون تجاهها. في نعي، أشارت رولينج ستون إلى ماكفي على أنه “الطائر المغرد الذي عرف النتيجة”.
“يقتلني بهدوء بأغنيته – روبرتا فلاك”.
لم تكتب روبرتا فلاك أغنية الحب المتبادلة هذه، لكنها حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1973. سمعت فلاك النسخة الأصلية من “Killing Me Softly With His Song” (سجلتها لوري ليبرمان في عام 1972) على متن طائرة وقررت تسجيل غلاف وإضافة الآلات الموسيقية وتغيير الإيقاع. هذه التغييرات، بالإضافة إلى غناء فلاك الحزين، تجعل نسختها تبدو مختلفة تمامًا عن نسخة البوب الشعبية الأصلية. وقالت لاحقًا: “في الاستوديو، أعطيت الترتيب الخاص بي إحساسًا بمقدار 2/4 وأخذته بشكل أسرع قليلاً من الأصل. أردت أخدودًا يعمق معنى الأغنية”، كما روى في كتاب “تشريح 55 أغنية أخرى”. “الأخدود هو نبض الأغنية.”
قصة الأغنية الدرامية عن حسرة القلب والحب غير المتبادل تجعلها يتردد صداها عبر الأجيال، ووصلت إلى جمهور جديد عندما أصدرت فرقة Fugees غلافًا في عام 1996. يميل المستمعون الأكثر نضجًا إلى فهم الألم والخسارة المعبر عنها في الكلمات بشكل أفضل والذين مروا بالكثير من الحياة. بالإضافة إلى ذلك، قد يربط معجبو فلاك الأمر بتجارب حياة المغنية: فقد سجلت الأغنية بعد وقت قصير من طلاقها عام 1972 من ستيف نوفوسيل، موسيقي الجاز، وانتهى زواجها الثاني أيضًا بالطلاق. توفي فلاك عام 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا.
بول مكارتني – ربما أنا مندهش
يتضمن الألبوم المنفرد الأول لبول مكارتني “مكارتني” أغنية الحب التي لا تُنسى “ربما أنا مندهش” المستوحاة من زوجته ليندا. تعبر الكلمات عن الامتنان للشريك المحب والداعم: “ربما أنا مندهش من الطريقة التي تحبني بها طوال الوقت / ربما أنا خائف من الطريقة التي أحبك بها.” طوال الأغنية، يصف مكارتني كيف يمر بوقت عصيب (في إشارة إلى تفكك فرقة البيتلز) ويطلب مساعدة شريكه. في الملاحظات الخطية للألبوم التجميعي Wings Wingspan، أشار مكارتني إلى أن الأغنية “تعكس مشاعري تجاه (ليندا). لقد ظلت المفضلة لدي” (عبر كاتب الأغاني الأمريكي). عندما توفيت ليندا بسرطان الثدي في عام 1998 عن عمر يناهز 56 عامًا، قامت فرقة رباعية بأداء الأغنية في حفل تأبينها في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى أغنية “The Lovely Linda”، وهي أغنية حب أخرى من نفس الألبوم. لا يزال مكارتني يؤدي بشكل متكرر أغنية “ربما أنا مندهش” اليوم، وهي الآن لا تحكي قصة حب عظيم فحسب، بل أيضًا خسارته.
مارفن جاي – هيا بنا
تحتفل أغنية مارفن غاي “Let’s Get It On” لعام 1973 بالجانب المثير للرومانسية، مع كلمات مثل، “ليس هناك خطأ في أن أحبك، يا عزيزي، لا، لا / ولا يمكن أن يكون إعطاء نفسك لي أمرًا خاطئًا أبدًا”. تسلط بعض السطور الضوء أيضًا على الجانب الروحي للجنس: “يا فتاة، أنت تعطيني شعورًا جيدًا، جيدًا جدًا، شيئًا مقدسًا،” يغني جاي. تأخذ الأغنية معنى جديدًا عندما تضعها في سياق قصة حياة جاي. كان والده، مارفن جاي الأب – أضاف جاي الحرف “e” إلى اسمه في بداية حياته المهنية – واعظًا في الكنيسة العنصرة العبرية. كان جاي الأب مسيئًا وقام بتربية جاي لاتباع قواعد الكنيسة، بما في ذلك حظر ممارسة الجنس قبل الزواج. عانى جاي من علاقته بالجنس والإيمان ووالده طوال حياته، والتي انتهت عام 1984 عن عمر يناهز 44 عامًا فقط، عندما أطلق والده النار عليه وأرداه قتيلًا. اليوم، يمكن للمستمعين الذين يعرفون عن حياة جاي، وكذلك أولئك الذين يستمعون عن كثب إلى المواضيع الروحية في كلمات الأغاني، سماع سرد عاطفي يتجاوز الجنس.