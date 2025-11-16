5 أغاني خاصة بالبرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي لا تزال صعبة حتى اليوم

هل تتذكرون في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت البرامج التلفزيونية تحتوي على أغانٍ ذات طابع مميز، وكانت تظهر في بعض الأحيان على قوائم بيلبورد؟ حتى لو لم يحقق الكثير منهم نجاحًا موسيقيًا سائدًا، فقد كانت هناك بعض الديدان الخطيرة التي تتسلل إلى الاعتمادات، وهي جذابة بما يكفي لتعلق في رأسك لعقود من الزمن. قد لا تتذكر حتى معظم موضوعات التلفزيون من هذا العقد، ولكن إذا سمعتها مرة أخرى، فستشعر بالحيوية للعودة بالزمن إلى الوراء، وتنتقل إلى صياغة النغمات التي ساعدت في جعل الضبط تجربة الذروة.

قد لا تكون هذه كلها أغاني برامج تلفزيونية حققت نجاحًا كبيرًا، ولكن بعضها تم رسمه في المخططات، وتم ترحيل عدد قليل منها باعتبارها محكًا ثقافيًا لجيلهم. فكر في عدد المرات التي قلت فيها: “حسنًا، نحن نتقدم للأمام!” من أغنية “The Jeffersons” في كل مرة تمنحك فيها الحياة تذكرة ذهبية. إنها الموسيقى التصويرية الفعلية التي تعود إلى حياتك سواء كنت تتذكر مصدرها أم لا.

إن اختيار الأغاني الخمس التي تحمل موضوعات البرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي تعتبر الأصعب في موسيقى الروك هو عمل من الحب. الأشخاص الذين وضعوا في هذه القائمة هم مزيج رائع من موسيقى الفانك المستنقعية، وموسيقى الروك القوية، وموسيقى الديسكو، وحتى القليل من موسيقى الإنجيل. انطلق في رحلة مليئة بالمتحدثين في حارة الذاكرة أثناء إعادة زيارة نغمات التلفزيون التي غيرت شكل المشهد الموسيقي في السبعينيات، مقتطفًا واحدًا مدته 45 ثانية في كل مرة.