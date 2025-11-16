5 أغاني خاصة بالبرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي لا تزال صعبة حتى اليوم

هل تتذكرون في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت البرامج التلفزيونية تحتوي على أغانٍ ذات طابع مميز، وكانت تظهر في بعض الأحيان على قوائم بيلبورد؟ حتى لو لم يحقق الكثير منهم نجاحًا موسيقيًا سائدًا، فقد كانت هناك بعض الديدان الخطيرة التي تتسلل إلى الاعتمادات، وهي جذابة بما يكفي لتعلق في رأسك لعقود من الزمن. قد لا تتذكر حتى معظم موضوعات التلفزيون من هذا العقد، ولكن إذا سمعتها مرة أخرى، فستشعر بالحيوية للعودة بالزمن إلى الوراء، وتنتقل إلى صياغة النغمات التي ساعدت في جعل الضبط تجربة الذروة.
قد لا تكون هذه كلها أغاني برامج تلفزيونية حققت نجاحًا كبيرًا، ولكن بعضها تم رسمه في المخططات، وتم ترحيل عدد قليل منها باعتبارها محكًا ثقافيًا لجيلهم. فكر في عدد المرات التي قلت فيها: “حسنًا، نحن نتقدم للأمام!” من أغنية “The Jeffersons” في كل مرة تمنحك فيها الحياة تذكرة ذهبية. إنها الموسيقى التصويرية الفعلية التي تعود إلى حياتك سواء كنت تتذكر مصدرها أم لا.
إن اختيار الأغاني الخمس التي تحمل موضوعات البرامج التلفزيونية من السبعينيات والتي تعتبر الأصعب في موسيقى الروك هو عمل من الحب. الأشخاص الذين وضعوا في هذه القائمة هم مزيج رائع من موسيقى الفانك المستنقعية، وموسيقى الروك القوية، وموسيقى الديسكو، وحتى القليل من موسيقى الإنجيل. انطلق في رحلة مليئة بالمتحدثين في حارة الذاكرة أثناء إعادة زيارة نغمات التلفزيون التي غيرت شكل المشهد الموسيقي في السبعينيات، مقتطفًا واحدًا مدته 45 ثانية في كل مرة.
ملفات روكفورد
صخرة صغيرة مقلية مزينة بتركيبات ملتوية ومتعرجة تحدد نغمة “The Rockford Files”، وهي سلسلة بوليسية شبه كوميدية لم تأخذ نفسها على محمل الجد أبدًا. كانت لعقات الجيتار الماكرة واللحن المتقن تصويرًا موسيقيًا مثاليًا لتصوير جيمس جارنر السهل لمحقق لوس أنجلوس جيم روكفورد، وهو محتال سابق تم العفو عنه وتحول إلى PI. لم تفشل الاعتمادات الافتتاحية أبدًا في إثارة الرؤوس، مما يولد القليل من الطاقة التي تشعرك بالسعادة قبل بدء العرض.
تم تأليف الموسيقى المرحة المليئة بالحيوية بواسطة مايك بوست وبيت كاربنتر. أنتج Post بعض الأغاني الجديرة بالملاحظة قبل أن يتم استغلاله لإنشاء موضوع توقيع جيم روكفورد. كانت شهرته كمؤلف تلفزيوني قد بدأت للتو مع هذه الشهرة. بعد عدة سنوات، قام بإنشاء الأغاني الرئيسية لـ “Law & Order” و”Magnum PI” و”Hill Street Blues”، والتي أصبحت رقم 10 في قائمة بيلبورد وواحدة من أكثر الأغاني التي لا تنسى في البرامج التلفزيونية في الثمانينيات.
وبالمثل، كانت أغنية “Rockford Files” أحد موضوعات البرامج التليفزيونية من السبعينيات والتي شهدت بالفعل البث الإذاعي، وهو ما يكفي للوصول إلى المركز العاشر على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1975 وإبقائها على المخططات لمدة 16 أسبوعًا. كما حصلت أيضًا على ترشيح لجائزة جرامي لأفضل أداء لموسيقى البوب، لكنها خسرت أمام أغنية “The Hustle” التي حققت نجاحًا كبيرًا في عصر الديسكو. ومع ذلك، فقد حصلت على جائزة جرامي لأفضل ترتيب موسيقي.
سانفورد وابنه
كانت أغنية “Sanford and Son” دائمًا ما تبدأ الحفلة بلحن يبدو وكأنه جلسة مربى تنطلق بسرعة عالية. تنفخ الهارمونيكا بقوة وواثقة على هذه القطعة المتموجة من الروح المستنقعية. حتى بدون كلمات الأغاني، يدعو اللحن الملح المستمعين إلى النثر على أنغام “dwah-dah DWEE-dahp” التي كانت تتلألأ أكتافها منذ لحظة ظهورها لأول مرة. قد يكون لنسختك نطق مختلف، لكنك تعرف بالضبط ما يبدو عليه بمجرد قراءة هذا السطر. من المحتمل أنك قمت بنثرها بصوت عالٍ فقط لتسترجع اللحظة.
قد يعرف عدد قليل من المعجبين أن الأغنية تحمل بالفعل اسم “The Streetbeater” أو أن الموسيقى الشهيرة من تأليف كوينسي جونز. اتصل المنتج Bud Yorkin بجونز بشأن تأليف موضوع النسخة الأمريكية من عرض بريطاني يسمى “Steptoe and Son”. كما وصف جونز عملية البرق في الزجاجة التي أنتجت مثل هذا الكنز الخالد، “لقد كتبت تلك (الأغنية) في حوالي 20 دقيقة أيضًا. كان لدينا أربعة موسيقيين، وسجلوها في حوالي 20 دقيقة. إنه لأمر مدهش. إذا نظرنا إلى الوراء، إنها رحلة” (لكل لوحة).
ربما لم تصل إلى المخططات، لكنها تركت انطباعًا بالتأكيد، حيث ظهرت في حلقات لاحقة من “The Simpsons” و”Friends” و”30 Rock” كاختصار موسيقي كان من المؤكد أن المشاهدين سيتعرفون عليه. وقد دفع ذلك أيضًا إلى زيارة جونز مرة أخرى في عام 2010 لألبومه الأخير، “Q Soul Bossa Nostra”، الذي يضم كلمات أغاني الراب لصانعي الأغاني المعاصرين مثل TI وPrince Charlez.
آل جيفرسون
كان الأمر يستحق أن تكون أمام التلفاز في ليالي الأحد قبل بث برنامج “The Jeffersons” فقط حتى تتمكن من التصفيق والغناء جنبًا إلى جنب مع الأغنية الإنجيلية المفعمة بالحيوية التي احتفلت بصعود جورج ولويز إلى حياة فاخرة في مدينة نيويورك. كانت هناك فرحة مطلقة في غناء الجوقة النداء والاستجابة وترتيبات الإنجيل التي جعلت الأغنية تبدو وكأنها لحن كنيسة أصلي تم تكييفه كموضوع لبرنامج تلفزيوني.
في رابط تلفزيوني غير متوقع، شاركت في كتابة الأغنية وغنائها جانيت دوبوا، الممثلة التي لعبت دور ويلونا في برنامج تلفزيوني آخر في السبعينيات مع أغنية روكين، “أوقات سعيدة”. وإذا وجدت إيقاع التأرجح النطاط مألوفًا بعض الشيء، فقد يكون ذلك بسبب حقيقة أن الكاتب المشارك لدوبوا كان جيف باري، المايسترو وراء أغاني البوب السول الكلاسيكية مثل “Chapel of Love”، و”Da Doo Ron Ron”، و”Be My Baby” لفرقة Ronettes التي لا تنسى. هذه بعض النسب العظيمة في كتابة الأغاني.
من المحزن أن الحقيقة التي لا توصف عن عائلة جيفرسون هي أن موضوعات المسلسل المتعلقة بالصراع العنصري والفصل الطبقي لا تزال مدوية اليوم كما كانت عندما تم بث الحلقات لأول مرة في عام 1975. وبعد مرور خمسين عامًا، لا يزال مفهوم عائلة أمريكية من أصل أفريقي من الطبقة المتوسطة تحقق النجاح من خلال التخلص من ذيولها يتردد صداه بشكل حاد. من الممكن أن تكون أغنية عن الأمريكيين من الطبقة العاملة المعاصرة، وربما يكون هذا هو السبب وراء استمرار ظهورها في رؤوسنا بشكل متكرر.
المرأة المعجزة
لم يكن هناك أي هراء مسموح به عندما كان الملحنون يعملون على الأغنية الرئيسية للبرنامج التلفزيوني “Wonder Woman”. كيف يمكن أن يحدث ذلك، عندما تطلبت اللحظة انفجارًا موسيقيًا ناريًا يضاهي الطاقة الشرسة التي أطلقها المونتاج الافتتاحي البطولي لليندا كارتر؟ أي شيء أقل من البوب المنتصر من شأنه أن يلحق الضرر بأميرة الأمازون المحاربة الأكثر شهرة في العالم.
بدلاً من العزف على نطاق صغير، تدخل الأغنية إلى طبلة أذنك مباشرةً مع إطلاق الأبواق بأعلى مستوى صوت، مما يوفر أقصى قدر من الدراما قبل أن يبدأ صوت الجهير غير التقليدي في العمل. إنها ثمانية أشرطة سريعة قبل النحيب العاجل لـ “Wonder Womaaaaan!” يبدأ، مكدس صوتي يستحق دعم رولينج ستونز. تحدث عن تنشيط الجمهور.
كان فريق كتابة الأغاني المكون من تشارلز فوكس ونورمان جيمبل مسؤولين عن خداع الاعتمادات الافتتاحية لهذا النشيد الحاد. عندما انتقلت السلسلة بعد الموسم الأول من الحرب العالمية الثانية إلى السبعينيات، كانت الكلمات بحاجة إلى التغيير أيضًا. لقد كانت خطوة حكيمة. استبدال الإشارات إلى القتال ضد محور الشر ووقف الحروب بعبارات حول حاجة البشرية إلى بطل خارق مثل Wonder Woman جعل اللحن خالدًا وعالميًا. إنه لأمر مخز أن منتجي أفلام DC لم يضعوها في المزيج كإكرامية للعرض الأصلي؛ ربما كان من الممكن أن تساعد Wonder Woman في إصلاح DC Extended Universe.
الأوقات الجيدة
جعلت الأزمة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المصاحبة لها في السبعينيات من عرض مثل “Good Times” سلسلة ضرورية ورائدة. كانت الأغنية الرئيسية عبارة عن تلخيص مثالي للنضالات اليومية لعائلة أمريكية من أصل أفريقي من الطبقة العاملة تعيش في مشاريع شيكاغو. ولكن إذا كانت الكلمات ترسم الحقيقة الصريحة، فإن المسار الداعم المتفائل والغناء المفعم بالحيوية أضافا لمعانًا لامعًا يقول إن كل شيء سيكون على ما يرام. كان عنوان العرض “الأوقات الطيبة”، وهو اعتراف ساخر متعمد بأن الأوقات صعبة، ولكن دعونا نكون شاكرين أنها ليست أصعب.
أما بالنسبة للأغنية الرئيسية، فهي عبارة عن ازدحام تام، مع أجواء موسيقى الجاز الهزازة، مليئة بأورغن هاموند وجوقة عاطفية تنادي “tiiiiiimes جيدة” لتذكير المستمعين بأن هذه النغمة تدور حول الامتنان والفرح واجتياز الأوقات الصعبة معًا. لقد لعبت بشكل أكبر مع الكوميديا التي كانت سائدة في العرض، مع تلميحات حول موضوعات أكثر قتامة مثل التجاوز ومحاولة المضي قدمًا أثناء التعرض للخداع بدلاً من ذلك.
موضوع “الأوقات الطيبة” يأتي بأصالته بصراحة؛ إنه من إبداع ملحن الجاز الشهير ديف جروسين، الحائز على جائزة الأوسكار وجائزة جرامي، مع كلمات آلان ومارلين بيرجمان، اللذين كتبا أغانٍ ناجحة لأيقونات الموسيقى في السبعينيات نيل دايموند وباربرا سترايسند، من بين آخرين. وجاءت تلك الخطوط الصوتية المثيرة أمام الجوقة بفضل جيم جيلستراب وبلينكي ويليامز، اللذين جعلا النغمة لا تُنسى.