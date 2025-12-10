5 أغاني روك حديثة سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

حاول أن تخبر شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا أن Soundgarden هو “موسيقى الروك الحديثة” ومن المحتمل أن تحصل على نظرة “حسنًا، أيها الطفرة”، إذا كانوا قد سمعوا عن Soundgarden. ولكن على الرغم من غرابة هذه التسميات، إلا أن عبارة “موسيقى الروك الحديثة” لا تعني فقط موسيقى الروك التي تم إصدارها يوم الثلاثاء الماضي. وهذا يعني أن موسيقى الروك تختلف عن جميع الأعمال الرائعة التي لا مثيل لها لـ “موسيقى الروك الكلاسيكية” خلال منتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات. تغطي موسيقى الروك الحديثة أواخر الثمانينيات وصولاً إلى الوقت الحاضر – وهو وقت الانتقائية الموسيقية والتطور التكراري والتقاطع بين الأنواع. ما يقرب من ضعف فترة موسيقى الروك الكلاسيكية، وهذا يمثل وقتًا طويلاً للبحث عن مجرد خمسة اختيارات نجمية سنعمل على تفجيرها حتى نموت.

كنا بحاجة إلى قواعد أساسية لهذا المسعى. للأسف، كان هذا يعني إزالة جميع أنواع الميتال من رادارنا، بغض النظر عن مدى إغراء سحبها من “Black Album” لفريق Metallica، وهي فرق ضخمة من موسيقى الني ميتال مثل كورن، وفرق ميتال ذات جاذبية أوسع، مثل بانتيرا. كان علينا أيضًا تخطي الفرق الأكثر حداثة والتي تستحق اهتمامنا أكثر من اللازم والتي قد تصل إلى مكانة البانثيون في المستقبل، مثل The Waring، وهي ثلاثية رائعة من الأخوات المكسيكيات. بالإضافة إلى ذلك، لم ننتقل إلى قائمة طائشة من أعظم الأغاني الناجحة مثل “Smells Like Teen Spirit”، ولا نتحدث عن الأعمال الفنية الغامضة والمحبوبة شخصيًا، بغض النظر عن مدى جودتها.

أخيرًا، كانت كل هذه الأغاني حاضرة في اللحظة التي تم إصدارها فيها (كما نعلم، من الصعب التأهل)، ولكنها تتمتع أيضًا بقوة البقاء مع مرور الوقت. وهذا يعني أنهم يحتفظون بشيء عالمي يتعلق بروح الروك وتاريخه، فضلاً عن كونهم ممتازين في حد ذاتها. ومن أجل الإيجاز، لم يكن لدينا خيار سوى حذف الكثير من الأغاني الرائعة.