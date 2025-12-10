5 أغاني روك حديثة سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

حاول أن تخبر شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا أن Soundgarden هو “موسيقى الروك الحديثة” ومن المحتمل أن تحصل على نظرة “حسنًا، أيها الطفرة”، إذا كانوا قد سمعوا عن Soundgarden. ولكن على الرغم من غرابة هذه التسميات، إلا أن عبارة “موسيقى الروك الحديثة” لا تعني فقط موسيقى الروك التي تم إصدارها يوم الثلاثاء الماضي. وهذا يعني أن موسيقى الروك تختلف عن جميع الأعمال الرائعة التي لا مثيل لها لـ “موسيقى الروك الكلاسيكية” خلال منتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات. تغطي موسيقى الروك الحديثة أواخر الثمانينيات وصولاً إلى الوقت الحاضر – وهو وقت الانتقائية الموسيقية والتطور التكراري والتقاطع بين الأنواع. ما يقرب من ضعف فترة موسيقى الروك الكلاسيكية، وهذا يمثل وقتًا طويلاً للبحث عن مجرد خمسة اختيارات نجمية سنعمل على تفجيرها حتى نموت.
كنا بحاجة إلى قواعد أساسية لهذا المسعى. للأسف، كان هذا يعني إزالة جميع أنواع الميتال من رادارنا، بغض النظر عن مدى إغراء سحبها من “Black Album” لفريق Metallica، وهي فرق ضخمة من موسيقى الني ميتال مثل كورن، وفرق ميتال ذات جاذبية أوسع، مثل بانتيرا. كان علينا أيضًا تخطي الفرق الأكثر حداثة والتي تستحق اهتمامنا أكثر من اللازم والتي قد تصل إلى مكانة البانثيون في المستقبل، مثل The Waring، وهي ثلاثية رائعة من الأخوات المكسيكيات. بالإضافة إلى ذلك، لم ننتقل إلى قائمة طائشة من أعظم الأغاني الناجحة مثل “Smells Like Teen Spirit”، ولا نتحدث عن الأعمال الفنية الغامضة والمحبوبة شخصيًا، بغض النظر عن مدى جودتها.
أخيرًا، كانت كل هذه الأغاني حاضرة في اللحظة التي تم إصدارها فيها (كما نعلم، من الصعب التأهل)، ولكنها تتمتع أيضًا بقوة البقاء مع مرور الوقت. وهذا يعني أنهم يحتفظون بشيء عالمي يتعلق بروح الروك وتاريخه، فضلاً عن كونهم ممتازين في حد ذاتها. ومن أجل الإيجاز، لم يكن لدينا خيار سوى حذف الكثير من الأغاني الرائعة.
الروبوت بجنون العظمة
نعم، نعم، نعم، عشاق راديوهيد: نحن نعرف ونستقر. من المحتمل أنك تعتقد أن “Pyramid Song” أو “كل شيء في مكانه الصحيح” أو “Weird Fishes/Arpeggi” أو “Street Spirit (Fade Out)” أو عشرات الأغاني الأخرى هي أفضل أغنية لراديوهيد وأكثرها تخصصًا وإبهارًا على الإطلاق. لكننا لا نتحدث عن التفضيل الشخصي. إذا توقفت وفكرت في Radiohead، وهي فرقة موسيقية من عصر الجرونج ذات موقع غير محتمل والتي بدأت كمجموعة من الرجال الذين يعزفون على الجيتار، ولكنها تحولت إلى ما هو في الأساس أكثر الفرق المحبوبة في العالم والتي يستمع إليها بشدة (45 مليون مستمع شهريًا على Spotify) وهي فرقة طليعية ومبتكرة بشكل غريب ومؤثرة بعمق في موسيقى الروك، فسوف ترى أن “Ok، Computer” لعام 1997 هي التي تحتاج إلى منحنا اختيارًا في قائمتنا الصغيرة من خمس أغنيات.
“Ok، Computer” هو الألبوم الذي، بالقرب من مطلع الألفية، لم يمثل فقط انفصالًا لـ Radiohead عن سابقتها، بل أيضًا انفصالًا عن سلالة ما بعد البانك التي تلتقي بالميتال في التسعينيات والتي امتدت إلى السبعينيات وتلاشت بعد وفاة كورت كوبين. بمعنى آخر، “Paranoid Android” ليس مجرد نزهة موسيقية رائعة في حد ذاتها، يمكن إعادة استماعها وشيكة ومليئة بالحركات المميزة التي لا تُنسى ودودات الأذن الصغيرة، ولكن يمكننا أن نعتبرها تمثل وتلخص جزءًا كاملاً من الوقت الموسيقي. كما أنه ليس بعيدًا جدًا عن مسار البروج بحيث لا يستطيع المزيد من مشجعي Radiohead غير الرسميين (إذا كان هناك شيء من هذا القبيل) أو عشاق موسيقى الروك بشكل عام أن يتذوقوه.
لم يكن “Paranoid Android” مستوحى من أغنية “Bohemian Rhapsody” لفرقة Queen فحسب، بل أجرى مقارنات مع الأغنية عندما تم إصدارها – سواء من النقاد أو المعجبين. بغض النظر عن مدى دقته أو مدى تأثيره، فحتى مجرد الإشارة إلى أن “Paranoid Android” قد صمدت أمام مثل هذا العمل الرائع، يجعله جديرًا بالاعتبار في قائمتنا.
فرسان سيدونيا
مع عناصر سيمفونية كبيرة ومنمقة، وأكثر من القليل من العزف على البيانو الموهوب الممزوج بالأقسام الموسيقية، وأناشيد الاستاد الضخمة، ولعق الجيتار من الدرجة الأولى، وحتى التركيبة الصوتية الغريبة والمؤثرة بشكل جميل والحزينة مثل “غير مقصودة” من “Showbiz” عام 1999، فإن Muse هي فرقة غير عادية واستثنائية حقًا من موسيقيي الروك. الآن بغض النظر عن مدى شكوى المتعصبين من تأليف الأغاني الفاتر للفرقة بشكل متزايد وكلماتها الغامضة المناهضة للمؤسسة، يصمت الجميع عندما تذكر “أصل التناظر” لعام 2001 أو “الغفران” لعام 2003. ولكن في الواقع، هناك أغنية واحدة، وأغنية واحدة فقط، لا توجد فقط في قمة كومة مسارات Muse، مسارات موسيقى الروك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن موسيقى الروك في القرن الحادي والعشرين بشكل عام: عرض Muse الدائم الأقرب، “Knights of Cydonia” من فيلم “Black Holes and Revelations” لعام 2006.
من أين تبدأ مع هذا؟ على الرغم من أنها معقدة ودقيقة بقدر ما هي ركلة مؤخرتها وخشنة، وتعج بالطاقة التي لا هوادة فيها لطبول الخيل والإيقاعات الضيقة، فإنها تتصاعد إلى واحدة من أكثر الخاتمات انفجارًا، والتي يمكنك المساعدة ولكن الركض أو الركض أو الضرب على الرأس في العقود العديدة الماضية، “فرسان سيدونيا” هي أغنية روك مجنونة وفريدة من نوعها مع قيمة إعادة تشغيل لا حدود لها تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نشير إلى الفيديو الموسيقي الخاص بها، والذي اكتسب مكانة أسطورية في حد ذاته.
هل تريد أن تطلق الروبوتات أشعة الليزر وفالكيري صحراوي يمتطي وحيد القرن إلى جانب العروض الثلاثية الأبعاد في الصالونات الغربية المليئة بمواجهات الفنون القتالية؟ هذا الفيديو يغطيك. ولكن حتى بدون الفيديو الموسيقي الخاص بها، فإن “Knights of Cydonia” هي موسيقى الروك من الدرجة الأولى، والتي لا يمكن كبتها، والتي تفيض بالخيارات التركيبية والإبداعية. ماذا تريد ايضا؟
أغنية سفاري
كبار المستمعين، يثقون بنا في هذا الشأن. من السطر الأول الذي يغني فيه مطرب جريتا فان فليت جوش كيشكا، حسنًا، في أي أغنية، ستقسم أنك كنت تستمع إلى أرشيف ضخم ومكتشف من نغمات ليد زيبلين المفقودة (مع قيم الإنتاج الحديثة). لا يقتصر الأمر على صوت كيشكا فحسب، بل إن تركيبة فان فليت، التي تركز على كتابة متقنة، تحتوي على أغانٍ ذات طول مناسب للإذاعة تتميز بالشفافية الكافية ليفهمها جمهور أوسع، في حين أنها كثيفة بما يكفي لتكون جذابة. كل هذا من فرقة هي أحدث وأصغر فرقة في قائمتنا، حيث يكون عمر كل عضو أقل من 30 عامًا وقت كتابة هذا التقرير. ولكن في عام 2017، عندما جاء فيلم “From the Fires”، كان أعضاء فان فليت الأربعة – ثلاثة منهم أشقاء كيشكا، واثنان منهم توأمان، جوش وجيك – أصغر سنًا بكثير.
سوف نستقر على “Safari Song” من “From the Fires” لأنها أغنية روك مباشرة ومعدية ومليئة بالطاقة الشبابية، مدفوعة بمقطوعات موسيقية يمكن للأذن العادية أن تتبعها ولكنها أيضًا ليست هواة. باختصار، هذه الأغنية المحددة من هذا الألبوم المحدد والفرقة المحددة هي موسيقى الروك من أفضل الأغاني التي تتخطى الأجيال والتي تسد الفجوة بين الكلاسيكية والحديثة، ويمكن أن تجتذب حشودًا من أي خلفية، وتخدش نفس الحكة الرائعة التي تخدشها فرق مثل The Black Keys وThe White Stripes.
هناك حجة يجب إثباتها بأن هذا هو ما تعنيه موسيقى الروك. كما قال كيشكا لكاتب الأغاني الأمريكي، “أنا أحب أن (الموسيقى) هي اللغة العالمية … يتجمع الناس في مساحات كبيرة، جنبًا إلى جنب، من أجل … يأخذون منها شيئًا ما، مرة أخرى، يحول المساحات والأشخاص في تلك المساحات.”
الثيران في العرض
في حين أن موسيقى الروك الحديثة لها وجوه عديدة – إبداعية، أو عقلية، أو متشددة – إلا أن هناك وجهًا آخر لموسيقى الروك الحديثة يعكس حقبة الثقافة المضادة في منتصف الستينيات: السخط المتمرد. ربما اتخذ تمرد الثقافة المضادة في منتصف الستينيات شكل الحب الحر، والزهور، والقيثارات الصوتية، ولكن هذه مجرد طريقة واحدة للتعارض مع قوى الترويج للحرب، وهي طريقة تناسب ذلك الوقت. في بعض الأحيان يبدو التحدي هكذا، وفي أحيان أخرى يبدو غاضبًا جدًا. وهل يمكن أن يكون هناك تجسيد أفضل لمثل هذه المشاعر من الغضب المستمر والغاضب ضد الآلة؟
أصعب من الكثير من فرق الروك الأخرى، التي تمزج موسيقى الراب في التسعينيات تقريبًا، وفي بعض الأحيان تحريف الميتال، وتتجنب القواعد الموسيقية وصولاً إلى أعمال غيتار توم موريلو التي تخدش الجيتار، يمكننا اختيار أغاني Rage بشكل حصري تقريبًا لتحقيق دورها الفريد في هذه القائمة. “Killing In the Name” و”Wake Up” و”Guerilla Radio” جميعها لها مكانها، ولكن في الحقيقة، “Bulls on Parade” هي التي تستحوذ على الكعكة – أو بالأحرى، قذائف البنادق.
تتمتع أغنية “Bulls on Parade” بتدفق هائل، ممزوج بنغمة جيتار وحشية وغناء زاك دي لا روشا الذي يصر على الأسنان، لدرجة أنها لا تمثل فقط أفضل روح جامحة لموسيقى الروك الحديثة، ولكن يمكن الاستماع إليها مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن جماليات الفرقة قد لا تكون مناسبة، يمكننا أن نأخذ “Bulls on Parade” لتحقيق نفس الموقف الذي لا يمكنك أن تخبرني به ماذا تفعل مثل ابن عم موسيقى الروك القذر والشعر الأكثر شائكًا، البانك.
غيبوبة
بفضل صوت المغنية الراحلة والمحبوبة دولوريس أوريوردان، حققت فرقة The Cranberry نجاحًا كبيرًا في عام 1994، بعنوان “Zombie”، والتي تحرك الناس بقوة الآن كما فعلت عندما تم إصدارها. إن الغناء عن الحرب والعنف كموضوعات مفاهيمية للمناقشة بمعنى مجرد ومجرد هو شيء آخر، وشيء آخر هو جعل حقائقهما على مستوى الأرض بارزة ومرئية. يعد هذا إنجازًا عظيمًا لـ “Zombie”، بصرف النظر عن اللحن الرائع بشكل لا يصدق، وبنية الأغنية البسيطة المخادعة، وأجزاء الجيتار التي يتم العزف عليها. حسنًا، حتى غلاف Bad Wolves لعام 2018 لأغنية “Zombie” – وهو في الأصل تعاون مع O’Riordan قبل وفاتها – تجاوز 500 مليون استماع ومشاهدة على Spotify وYouTube، على التوالي.
في الواقع، “Zombie” هي واحدة من تلك الأغاني الغنية بالعمق العاطفي والقيمة الاجتماعية، بصرف النظر عن صفاتها الموسيقية، فهي تستحق هذه القائمة حتى لو حصلت على 10000 مستمع على Spotify وليس 1.6 مليار. إنها موسيقى الروك في أقصى حالاتها، مكتوبة للتعبير عن “الكثير من تجارب الحياة المختلفة: الولادات والوفيات والحرب والألم والاكتئاب والغضب والحزن”، كما قال أوريوردان لمجلة Songwriting. وبالطبع، كتب أوريوردان “Zombie” في نهاية فيلم The Troubles، وهو عبارة عن مجموعة متشابكة من إراقة الدماء الطائفية استمرت 30 عامًا (1968 إلى 1998) في أيرلندا، حيث جاء أوريوردان.
كان أوريوردان مدفوعًا في البداية لكتابة “Zombie” بعد انفجار قنبلة مرتبطة بالنزاع في سلة قمامة وقتلت طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات. ومن هنا كان الأطفال في الفيديو الموسيقي للأغنية يتسابقون حول المناظر الطبيعية التي مزقتها الحرب، بينما يقف أوريوردان المطلي بالذهب مثل المعبود بينهم. نقطة جيدة الصنع وتذكرها.