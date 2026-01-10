5 أغاني روك ستساعدك على التغلب على آلام عيد حب آخر

يأتي كل عام ويذهب، وفي الفراغ التجاري الذي أعقب شهر ديسمبر/كانون الأول، يكمن حلم بائع الشوكولاتة والزهور في الاستهلاك الاستهلاكي: عيد الحب. وفي حين أن أصول عيد الحب الغامضة قد تعود إلى مهرجان لوبركاليا الروماني الوثني، فإن معظم الناس المعاصرين مهتمون إلى حد كبير بعدم تركهم بمفردهم بحلول 14 فبراير – هذا إذا كانوا يهتمون على الإطلاق. بالنسبة لأولئك الذين يهتمون، ويعانون بالفعل من الحزن في عيد الحب، فإن موسيقى الروك أند رول هنا للمساعدة.
على الرغم من أن موسيقى الروك تغطي النطاق الكامل من رولينج ستونز إلى راديوهيد، وتتراوح من الأغاني الاحتفالية إلى الاعترافات الشعرية، فإن هذا لا يعني أنها لا تستطيع توفير الراحة للأفراد المنعزلين في عيد الحب. في الواقع، يعني العكس. سواء كان شخص ما يحتاج إلى أغنية مفعمة بالأمل ومرتفعة ليمضي يومه، أو إصبع وسطى ساخر، أو صرخة حزينة إلى السماء، فلدينا حوالي 80 عامًا من الموسيقى المتنوعة للغاية للاختيار من بينها.
ومن هذا المنطلق، اخترنا أغانٍ لهذا المقال تعكس مجموعة متنوعة ليس فقط من أنماط موسيقى الروك، بل أيضًا أساليب التغلب على الألم. أغنية تفكك كلاسيكية مثل “Go Your Own Way” من Fleetwood Mac والعلاقة المضطربة التي لا نهاية لها بين Stevie Nicks و Lindsey Buckingham هي خيار لا يحتاج إلى تفكير. في هذه الأثناء، تصف أغنية “Hey You” الفضفاضة والتأملية من فرقة Pink Floyd، الرغبة العامة في التواصل البشري، بما في ذلك في عيد الحب. من ناحية أخرى، فإن أغنية “أنا أقف وحدي” لـ Godsmack هي بمثابة نشيد رائع للمرونة في مواجهة الظروف التي تسعى إلى التحكم في حياة الفرد وعقله. بغض النظر عن أن الأشخاص الوحيدين في عيد الحب قد يقفون بمفردهم، فلا داعي للشعور بالوحدة فعليًا.
اذهب في طريقك الخاص – فليتوود ماك
الاعتقاد بأن مشاكل العلاقة التي لا نهاية لها بين ليندسي باكنغهام وستيفي نيكس يمكن أن تلهم الأشخاص المنعزلين والمضطهدين لمدة 50 عامًا. عندما كتب باكنغهام “Go Your Own Way”، كان غاضبًا من نيكس بشأن انفصالهما الوشيك حتى عندما كان الاثنان يعملان معًا على ما يمكن القول إنه أفضل ألبوم لفليتوود ماك، عام 1977، “Rumors”. تمثل أغنية “Go Your Own Way” بيانه حول علاقتهما، بينما تمثل أغنية “Silver Springs” لنيكس بيانه. وعلى الرغم من أن أيًا من الأغنيتين يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام في عيد الحب المنعزل، فإننا سنعطي إيماءتنا لـ “Go Your Own Way” لأنها تحتوي على نوع من الإصرار والعض والصراحة في وجهك – “يمكنك أن تسير في طريقك الخاص، اذهب في طريقك الخاص / يمكنك أن تسميه يومًا آخر وحيدًا” – من شأنه أن يدعم العقل والقلب ضد العلاقات الممزقة.
قد تكون “Grit” و”bite” كلمات غريبة يمكن تطبيقها على أغنية Fleetwood Mac، وهي فرقة معروفة بأحلامها وتناغمها الرائع، لكنها تنطبق على “Go Your Own Way”. إنها تنطبق بشكل خاص على النسخة الموسعة من الألبوم المباشر لـ Fleetwood Mac لعام 1997، “The Dance”، وهي أغنية روك مطلقة مع خاتمة / منفردة مذهلة تنتهي بتحطيم باكنغهام لصنوج ميك فليتوود بيديه العاريتين. يبدو هذا الإصدار متفائلًا ومبهجًا بشكل غير عادي، كما لو أن الوقت قد خفف من مشاعر باكنغهام ونيكس (يمكن رؤية الأخير مبتسمًا في بداية الأغنية).
ولكن على الرغم من أن أغنية “Go Your Own Way” هي أغنية انفصال، إلا أنه يمكن تطبيق مشاعرها على أي شخص وحيد في عيد الحب. إذا كان هدفك هو الشعور بالكمال في نفسك، فيجب عليك الاستماع إلى هذه الأغنية.
لا توقفني الآن – الملكة
طالما أننا نتجاهل بعض المفارقة التي تكمن وراء اختيار أغنية كوين “لا توقفني الآن” لهذه المقالة (المزيد عن ذلك لاحقًا)، فإن القليل من الأغاني يمكن أن تكون تمكينًا للوحيدين. عندما يتحدث فريدي ميركوري، أحد أكثر الرجال الأتقياء في المقدمة، عن “قضاء وقت ممتع” و”تحدي” قوانين الجاذبية و”الاحتراق في السماء” وصنع رجل/امرأة أسرع من الصوت، ويمزج السيدة جوديفا والسيد فهرنهايت في أشياء، لا يمكنك إلا أن تضخ قبضتك في روعة… حسنًا، أيًا كان ما كان ميركوري يغني عنه. لأنه في الحقيقة، لا يهم حتى. عندما يبدأ الخط الكورالي “لا توقفني الآن”، سيشعر الأفراد في عيد الحب بالإشعاع والاستعداد لغزو العالم لأنه، “سأذهب، اذهب، اذهب، لا يوجد من يوقفني”.
والآن إلى مفارقة “لا توقفني الآن”. أصدرت كوين الأغنية التي كتبها ميركوري في ألبومها “جاز” عام 1978، في منتصف واحدة من أكثر فترات ميركوري تساهلاً وتغذيتها المخدرات. هذا يعني أن أغنية “لا توقفني الآن” هي في الواقع أغنية تتحدث عن عدم كونك وحيدًا، بغض النظر عن كيفية تقييمنا للعالم الداخلي لعطارد وصحته العقلية في ذلك الوقت. ولكن لا يهم. الأغنية مبهجة للغاية، ومفعمة بالحيوية، ولحظية لدرجة أنها لا تستطيع إلا أن تهتف وتلهم الجماهير المتألمة في عيد الحب.
يا أنت – بينك فلويد
يصف كاتب الأغاني الأمريكي أغنية “Hey You” لفرقة Pink Floyd بأنها قاتمة، لكن هذا يفتقد الهدف. “مرحبًا أنت” لا تتعلق بالوحدة كموضوع، ولكنها بالأحرى تسد الفجوة بينك وبين الآخرين. إنها أغنية تتحدث عن الرغبة في التواصل والتي تدعم المستمعين لأنها تفعل ذلك بالضبط: تجعلهم يشعرون بالارتباط بالآخرين. وهذا يجعل أغنية “Hey You” بعيدة كل البعد عن الكآبة قدر الإمكان ورفيقًا ممتازًا للأفراد الذين يحاولون اجتياز يوم عيد الحب الصعب أثناء مشاهدة الأزواج اللامعين والسعداء وهم يتجولون بجوارهم.
تثبت عبارة “Hey You” أنها داعمة جدًا لأنها جاءت من مكان حقيقي وحكمة حقيقية ومكتسبة. كتب عازف جيتار فرقة بينك فلويد، روجر ووترز، أغنية الألبوم الأسطوري للفرقة عام 1979 بعنوان “The Wall” بعد طلاقه. لقد شعر كما لو أنه ترك بعض العلاقات على الهامش أثناء طلاقه، وكلمة “Hey You” هي تعبير عن الرغبة في إعادة صياغة تلك العلاقات. ومن ثم فإن بعض السطور التي تشير إلى التجول، مثل، “مرحبًا، أنت / هناك على الطريق، تفعل دائمًا ما يُطلب منك، هل يمكنك مساعدتي؟”
بهذا المقياس، تكون عبارة “Hey You” مفيدة بشكل مضاعف للعزاب في عيد الحب لأنها تذكرهم بأن حياتهم لا تتكون فقط من الأشخاص المهمين. الحياة عبارة عن شبكة من الصداقات، والعائلات، والمعارف، والدوائر الاجتماعية، وما إلى ذلك، مليئة بالأفراد الذين يؤدي كل منهم أدوارًا مختلفة. وهذا درس وصفه “الجدار” أيضًا في مجمله، فهو يحكي قصة نجم الروك الخيالي بينك الذي يزداد عزلة مع مرور الوقت. لذا، فبدلاً من الانغماس في الفراغ الكئيب، تشجع أغنية “Hey You” ومشهدها الصوتي الطافي المستمعين على فعل ما فعله ووترز ولم تفعله بينك: التواصل مع الأصدقاء عند الحاجة.
أنا أقف وحدي – يا إلهي
لنكن واضحين على الفور: نعم، أغنية “I Stand Alone” من ألبوم Godsmack لعام 2003، “Faceless”، تناسب إلى حد كبير المراهقين المزمجرين الذين ينبحون على أمهاتهم للخروج من غرفهم. نعم، ريففسها بسيطة للغاية. نعم، لقد ظهرت في فيلم “The Scorpion King” عام 2002، كما يظهر في الفيديو. ونعم، لقد ظهرت أيضًا في فيلم “Prince of Persia: The Warrior Inside” لعام 2004 على جهاز PS2، وهو تكملة قاتمة لفيلم “Sands of Time” المشرق والغريب. لكننا، أو أي شخص آخر، سنكون كاذبين إذا لم نقل إن أغنية “أنا أقف وحدي” تثير الكثير من السخرية، وتحفزنا بقوة، بحيث تكون بمثابة نشيد قاتل للتمكين الذاتي. سواء كنت متوجهًا إلى شجار احترافي لفنون القتال المختلطة (MMA) أو تريد فقط أن تصيح للعالم بأنك لا تحتاج إلى هراء أو ازدواجية أو تقليب بطاقات Hallmark Valentine، فهذه هي الأغنية المناسبة لك.
ليس لدينا أي شهادات مباشرة من Godsmack فيما يتعلق بأي قصة محددة وراء “أنا أقف وحيدًا” وسطورًا مثل افتتاحيتها، “لقد أخبرتك بهذا مرة من قبل / لا أستطيع التحكم بي / إذا حاولت إسقاطي / فسوف تنكسر.” ومع ذلك، قام مغني Godsmack Sully Erna بتسمية فيلمه الوثائقي عن سيرته الذاتية لعام 2023 باسم أغنية “I Stand Alone: The Sully Erna Story”. يرسم الفيلم طريق إرنا نحو النجاح من خلال أحياء الطفولة العنيفة والمخدرات والشك الذاتي والعلاقات السيئة وما إلى ذلك. ربما لم تكن إيرنا قد فعلت ذلك بمفردها – ففرقة Godsmack هي فرقة موسيقية، لكنه كان مدفوعًا بشكل فريد ومهووسًا بالموسيقى عندما كان شابًا بالغًا. بغض النظر عن أن هذا كله نموذجي إلى حد ما، يمكنك فقط تشغيل أغنية “أنا أقف وحدي” في عيد الحب وترديد كلماتها حتى تصدقها.
هل يمكنك أن تشعر بقلبي – أحضر لي الأفق
يعد Bring Me the Horizon من النوع المتنوع بما يكفي لجعل قصتنا لهذه المقالة، وهذا شيء جيد. تعتبر أغنية “Can You Feel My Heart” لعام 2013 من الألبوم “Sempiternal” بمثابة يد ممدودة حقيقية لأولئك الذين يعانون من الألم والمحتاجين. الأغنية مليئة بالسطور المناسبة للعلاقات بجميع أنواعها، مثل، “أنا خائف من الاقتراب وأكره أن أكون وحيدًا / أتوق إلى ألا أشعر بهذا الشعور على الإطلاق” و”لا أستطيع إغراق شياطيني، فهم يعرفون كيفية السباحة.” وينطبق الشيء نفسه على الجوقة، والتي يمكن تطبيقها أيضًا على العديد من أنواع المشاكل الشخصية أو الضيق: “هل يمكنك سماع الصمت؟ / هل يمكنك رؤية الظلام؟ / هل يمكنك إصلاح المكسور؟ / هل يمكنك أن تشعر بقلبي؟” من المحتمل أن تخطئ في الأغنية لكونها مفعمة بالحيوية والإيمو، ولكن إذا فعلت ذلك، فسوف تغلق القيمة التي تتمتع بها للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة في عيد الحب.
يقدم أولي سايكس، قائد فرقة Bring Me the Horizon، أفضل أداء له في الأداء الصوتي الذي يتناسب مع القوة العاطفية لكلمات أغنية Can You Feel My Heart. يعد أدائه الصوتي أيضًا جزءًا من مفتاح الأغنية، حيث يكرر العبارة اللحنية، وهي في الواقع جزء من صوت سايكس تم تعيينه على لوحة المفاتيح. سواء أدرك المستمعون ذلك أم لا، فإن هذه الخدعة التركيبية والإنتاجية الصغيرة تجعل الأمر يبدو كما لو أن شخصًا ما يبكي طوال مدة الأغنية. وإذا كان الناس يستمعون إلى “هل تستطيع أن تشعر بقلبي” بينما قلوبهم تبكي، فقد يجدون المرآة العاطفية المتعاطفة التي يحتاجون إليها.