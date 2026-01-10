5 أغاني روك ستساعدك على التغلب على آلام عيد حب آخر

يأتي كل عام ويذهب، وفي الفراغ التجاري الذي أعقب شهر ديسمبر/كانون الأول، يكمن حلم بائع الشوكولاتة والزهور في الاستهلاك الاستهلاكي: عيد الحب. وفي حين أن أصول عيد الحب الغامضة قد تعود إلى مهرجان لوبركاليا الروماني الوثني، فإن معظم الناس المعاصرين مهتمون إلى حد كبير بعدم تركهم بمفردهم بحلول 14 فبراير – هذا إذا كانوا يهتمون على الإطلاق. بالنسبة لأولئك الذين يهتمون، ويعانون بالفعل من الحزن في عيد الحب، فإن موسيقى الروك أند رول هنا للمساعدة.

على الرغم من أن موسيقى الروك تغطي النطاق الكامل من رولينج ستونز إلى راديوهيد، وتتراوح من الأغاني الاحتفالية إلى الاعترافات الشعرية، فإن هذا لا يعني أنها لا تستطيع توفير الراحة للأفراد المنعزلين في عيد الحب. في الواقع، يعني العكس. سواء كان شخص ما يحتاج إلى أغنية مفعمة بالأمل ومرتفعة ليمضي يومه، أو إصبع وسطى ساخر، أو صرخة حزينة إلى السماء، فلدينا حوالي 80 عامًا من الموسيقى المتنوعة للغاية للاختيار من بينها.

ومن هذا المنطلق، اخترنا أغانٍ لهذا المقال تعكس مجموعة متنوعة ليس فقط من أنماط موسيقى الروك، بل أيضًا أساليب التغلب على الألم. أغنية تفكك كلاسيكية مثل “Go Your Own Way” من Fleetwood Mac والعلاقة المضطربة التي لا نهاية لها بين Stevie Nicks و Lindsey Buckingham هي خيار لا يحتاج إلى تفكير. في هذه الأثناء، تصف أغنية “Hey You” الفضفاضة والتأملية من فرقة Pink Floyd، الرغبة العامة في التواصل البشري، بما في ذلك في عيد الحب. من ناحية أخرى، فإن أغنية “أنا أقف وحدي” لـ Godsmack هي بمثابة نشيد رائع للمرونة في مواجهة الظروف التي تسعى إلى التحكم في حياة الفرد وعقله. بغض النظر عن أن الأشخاص الوحيدين في عيد الحب قد يقفون بمفردهم، فلا داعي للشعور بالوحدة فعليًا.