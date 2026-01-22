5 أغاني روك عن الحب الذي طال عمره بشكل رهيب

أغاني الحب هي الإعلانات النهائية للقلب. إنها تهدف إلى قطع ضجيج الحياة وتهديدها لإطلاق العنان للمشاعر الحقيقية. على الرغم من أن مغنيي الروك يبدون متوحشين وخاليين من الهموم، إلا أنهم يعشقون التكريم المؤثر والأغنية الجميلة مثل أي شخص آخر. في واقع الأمر، هناك حجة مفادها أن هذا النوع يضم أعظم أغاني الحب على الإطلاق. على محمل الجد – ما عليك سوى حضور أي حفل زفاف ورؤية ما يتم تشغيله خلال الرقصة الأولى.
الآن، قبل أن يبدأ شخص ما في إنشاء شريط مختلط لشريكه المهم، دعونا نمسك بالخيول لثانية واحدة ونفكر في الأغاني التي سيتم تضمينها في هذه المجموعة. لم تتقدم كل أغنية روك عن الحب بشكل جيد – فبعض هذه الأرقام مخيفة جدًا ومقلقة عند الرجوع إلى الماضي. انظر، لقد تغير الزمن وتطور، ولم يعد كل ما قيل أو تم فعله في السبعينيات أو الثمانينيات أو حتى التسعينيات مقبولًا في الوقت الحاضر. الأمر نفسه ينطبق على البرامج التلفزيونية والأفلام، حيث يحتوي الكثير منها على موضوعات ومشاهد كان من الممكن تجنبها في العصر الحديث. لذا، نعم، ربما عليك التوقف مؤقتًا والتأمل قبل تخصيص إحدى هذه الأغاني الخمس لشخص مميز في حياتك.
موتلي كرو – جليتر
يثير “موتلي كرو” الجدل، لكن فرقة الروك تعرف أيضًا كيف تكتب أغانٍ تخترق شجاعة الولد الشرير وتخاطب القلب. مثال على ذلك: أغنية “Glitter”، وهي من ألبوم “Generation Swine” لعام 1997. أثبت المسار أنه خروج عن صوت موسيقى الروك الصلب التقليدي للمجموعة، وذلك باستخدام أجهزة المزج والتأثيرات الإلكترونية لتحمل المزاج الكئيب.
هناك اعتقاد بأن الأغنية تدور حول الوقوع في حب راقصة غريبة (“جليتر”). سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن الكلمات مؤثرة بمعنى أن المنشد فينس نيل يغني عن رغبته في البقاء مع شخص ما إلى الأبد. إنها نداء من أجل منح الموقف فرصة للعمل بما يتجاوز مجرد العمل الجسدي. هذا شيء يمكن لأي شخص أن يرتبط به، خاصة إذا كان هناك عدم يقين بشأن اتجاه العلاقة.
لا يوجد شيء غريب جدًا في أغنية “Glitter” حتى منتصف المسار تقريبًا عندما يغني نيل، “هذا جيد في الوقت الحالي، ولكن ربما / فلننجب طفلًا بداخلك.” أم، آسف، ماذا الآن؟ وفقًا لمنطق كرو، فإن الحل لجعل العلاقة غير الرسمية تدوم هو إنجاب طفل معًا. نعم، يجب أن ترتفع الأعلام الحمراء الآن. إنها قصيدة غنائية غريبة تدمر أغنية حب جيدة.
قبلة – كريستين ستة عشر
كانت KISS تحب غناء الأغاني عن الحب والبنادق ولعقها. لكن الفرقة استغلت أيضًا جانبها الأكثر عاطفية بأغاني حول ما يحدث عندما يحب الرجل امرأة. على سبيل المثال، تبرز أغنيتا “Forever” و”Beth” كقصائد عزيزة ومحتفى بها والتي جمعت العديد من الأزواج معًا. هناك أيضًا أغنية أخرى مشهورة في ألبوم KISS من المفترض أن تكون عن أمور القلب، لكنها قديمة مثل رغيف خبز في الصحراء الكبرى.
“كريستين سيكستين” هي أغنية من ألبوم KISS لعام 1977، “Love Gun”. العنوان يكشف ذلك إلى حد كبير: إنه مسار يتعلق بالوقوع في حب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تدعى كريستين. ضع في اعتبارك أن جين سيمونز، الذي كتب هذه الأغنية، أصدرها عندما كان في أواخر العشرينيات من عمره.
الحقيقة المزعجة لأغنية KISS هذه هي أن الكلمات تصبح أكثر شرًا مع تقدم المسار. هناك عبارة “أنا لا أقول عادة أشياء كهذه للفتيات في عمرك”، والتي تعبر عن الوعي بأن الفجوة العمرية تمثل مشكلة هنا. ثم تأتي عبارة “إنها شابة ونظيفة” المخيفة التي ترسل ارتعاشًا في العمود الفقري بشأن نوايا المغنية مع كريستين المسكينة. إجمالي.
الموهبة – شارونا بلدي
إحدى الأغاني التي تجعل الجميع طليقين هي أغنية Knack’s 1979 “My Sharona” من الألبوم “Get the Knack”. لقد صعدت إلى أعلى المخططات، لتثبت نفسها على أنها المسار الأكثر تحديدًا لـ Knack. حتى يومنا هذا، فهي نوع الحفلات التي تجذب الجميع إلى حلبة الرقص بسبب صوت الجهير القوي وخطافات البدء والإيقاف. ومن اللافت للنظر أنها أيضًا أغنية أسطورية استغرقت كتابتها دقائق فقط.
في حين أنه من الواضح أنه مخصص لشخص يدعى شارونا الذي أثار جميع أنواع الأحاسيس، إلا أنه قد يتم تفويت النغمة الخافتة بسبب الطبيعة المتفائلة للتكوين. خاصة الجزء الذي يدلي فيه دوج فيجر بتعليقات غير لائقة حول “النوع الأصغر سنًا”. كيف الشباب، قد تسأل؟
وقال فيجر لصحيفة واشنطن بوست: “كانت شارونا تبلغ من العمر 17 عامًا”. “كان عمري 25 عامًا عندما كتبت الأغنية. لكن الأغنية كتبت من منظور صبي يبلغ من العمر 14 عامًا. إنها مجرد أغنية صادقة عن صبي يبلغ من العمر 14 عامًا.” على الرغم من أن فيجر دافع عن أن الأغنية كتبت من منظور صبي، إلا أن ذلك لا يمحو فكرة التفكير في أن أصل أغنية “My Sharona” هو رجل بالغ يكتب عما يريد أن يفعله مع مراهق.
فينجر – سبعة عشر
ما الذي حدث مع فرق الروك هذه والغناء عن الفتيات الصغيرات؟! وكان الجاني الآخر هو Winger بأغنية “Seventeen” المنفردة، والتي كانت خارج الألبوم الأول الذي يحمل اسم المجموعة الرائعة عام 1988. مرة أخرى، لا يتعين عليك التعمق كثيرًا لمعرفة ما تعنيه الكلمات هنا: مطاردة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، توصف بأنها “حب من النظرة الأولى”.
قال المغني كيب وينجر لـ Metal Sludge: “عندما كتبت تلك الأغنية، لم أكن أعلم حتى أن عمري 17 عامًا كان دون السن القانونية”. “كنت أتلقى إشارة من عبارة البيتلز تلك، “كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط وأنت تعرف ما أعنيه”. لقد كنت غافلاً تماماً!” على الرغم من دفاع المغنية عن الأغنية وحقيقة أن السن القانوني للموافقة في كولورادو (حيث تنتمي وينجر) هو 17 عامًا، تذكر أن الكلمات تعترف أيضًا بأنها “صغيرة جدًا”، لكن العمر ليس مشكلة. دع هذا يغرق في لحظة. بينما تقاعد وينجر رسميًا من القيام بجولة في عام 2025، تخيل مدى غرابة سماع رجل يبلغ من العمر 60 عامًا وهو يغني أغنية عن مطاردة فتاة مراهقة. لا يجلس بشكل صحيح.
إلفيس بريسلي – الأخت الصغيرة
استغل إلفيس بريسلي وضع الروكابيلي الكامل لأغنية عام 1961 “الأخت الصغيرة”. يرى المسار أن King of Rock ‘n’ Roll يغني عن الأخت الصغرى لحبيبته السابقة بينما يلعبون لعبة “هل سيفعلون، أليس كذلك” حول علاقتهم. الآن، على الرغم من أن عمر الأخت الصغيرة لم يتم الكشف عنه أبدًا في الكلمات، إلا أن الموسيقي يغني عن معرفتها عندما كانت طفلة وكيف كان يلعب بضفائرها، مما يشير إلى وجود القليل من التفاوت العمري هنا.
حيث تصبح “الأخت الصغيرة” غريبة بشكل خاص عندما تفكر في أن إلفيس التقى بزوجته المستقبلية، بريسيلا، عندما كان عمره 24 عامًا وكان عمرها 14 عامًا فقط. حسب اشخاص، أكدت بريسيلا أن الزوجين قبلا وتواعدا في هذا الوقت تقريبًا قبل الزواج لاحقًا. لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي يطارد فيها إلفيس شخصًا أصغر سنًا، حيث أصبح من المعروف أنه يحب مواعدة الفتيات الصغيرات.
هناك حجة يجب تقديمها مفادها أن الأوقات كانت مختلفة في ذلك الوقت. في الواقع، كانت العلاقات بين القاصرين أكثر شيوعًا واعتبرت مقبولة اجتماعيًا. ومع ذلك، هذا لا ينتقص من حقيقة أن أغنية مثل “Little Sister”، مع العلم بما نفعله بشأن إلفيس هذه الأيام، تبدو غير مناسبة في العصر الحديث.