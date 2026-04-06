5 أغاني روك كتبت لأفلام الأبطال الخارقين وتصدرت المخططات

لا شيء يساعد في بناء الأجواء الملحمية لفيلم خارق تمامًا مثل أغنية روك مصممة خصيصًا للموسيقى التصويرية الخاصة بها – ومن المثير للاهتمام أن عددًا لا بأس به من هؤلاء الأبطال الأبطال حققوا نجاحًا تجاريًا سائدًا (اقرأ: ارتفعوا على طول الطريق إلى المركز الأول في قوائم تصنيف الموسيقى) بما يتجاوز حالة ربط الفيلم بهم.

عند تجميع هذه القائمة – أو ينبغي أن نقول “تجميعها” – نظرنا إلى الأغاني التي أكملها موسيقيو الروك خصيصًا لأفلام الأبطال الخارقين وتم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا مع أفلامهم المرتبطة. لم نقم بتضمين أغاني أفلام الأبطال الخارقين التي كانت بالفعل جزءًا من ألبوم سابق للفنانين (أي الأغاني التي تم اختيارها لتضمينها في الموسيقى التصويرية لأفلام الأبطال الخارقين، ولكن لم نقم بتضمين الأغاني الأصلية الخاصة بها). استخدمنا أيضًا المخططات الموسيقية الخاصة بـBillboard كمقياس نجاحنا الرئيسي؛ للتأهل للإدراج في هذه القائمة، يجب أن تكون الأغنية قد وصلت إلى المرتبة الأولى في مخطط Billboard واحد على الأقل.

أخيرًا، على الرغم من وجود أمثلة عديدة لأغاني أفلام الأبطال الخارقين التي تناسب جميع هذه الفئات، فقد قصرنا اختيارنا على أغاني الروك فقط (ولهذا السبب لن تجد أغنية Seal’s “Kiss From a Rose” لفيلم “Batman Forever” لعام 1995 أو مساهمة Post Malone وSwae Lee المفعمة بالحيوية في الموسيقى التصويرية لـ “Spider-Man: Into The Spider-Verse” لعام 2018، “Sunflower” في هذه القائمة). دون مزيد من اللغط، حان الوقت لرمي أفضل ما لديك من أبواق الشيطان (أو أصابع التصوير على شبكة الإنترنت؟) بينما تعزف على جيتارك الهوائي على هذه الضربات الأكبر من الحياة.