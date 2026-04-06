5 أغاني روك كتبت لأفلام الأبطال الخارقين وتصدرت المخططات

لا شيء يساعد في بناء الأجواء الملحمية لفيلم خارق تمامًا مثل أغنية روك مصممة خصيصًا للموسيقى التصويرية الخاصة بها – ومن المثير للاهتمام أن عددًا لا بأس به من هؤلاء الأبطال الأبطال حققوا نجاحًا تجاريًا سائدًا (اقرأ: ارتفعوا على طول الطريق إلى المركز الأول في قوائم تصنيف الموسيقى) بما يتجاوز حالة ربط الفيلم بهم.
عند تجميع هذه القائمة – أو ينبغي أن نقول “تجميعها” – نظرنا إلى الأغاني التي أكملها موسيقيو الروك خصيصًا لأفلام الأبطال الخارقين وتم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا مع أفلامهم المرتبطة. لم نقم بتضمين أغاني أفلام الأبطال الخارقين التي كانت بالفعل جزءًا من ألبوم سابق للفنانين (أي الأغاني التي تم اختيارها لتضمينها في الموسيقى التصويرية لأفلام الأبطال الخارقين، ولكن لم نقم بتضمين الأغاني الأصلية الخاصة بها). استخدمنا أيضًا المخططات الموسيقية الخاصة بـBillboard كمقياس نجاحنا الرئيسي؛ للتأهل للإدراج في هذه القائمة، يجب أن تكون الأغنية قد وصلت إلى المرتبة الأولى في مخطط Billboard واحد على الأقل.
أخيرًا، على الرغم من وجود أمثلة عديدة لأغاني أفلام الأبطال الخارقين التي تناسب جميع هذه الفئات، فقد قصرنا اختيارنا على أغاني الروك فقط (ولهذا السبب لن تجد أغنية Seal’s “Kiss From a Rose” لفيلم “Batman Forever” لعام 1995 أو مساهمة Post Malone وSwae Lee المفعمة بالحيوية في الموسيقى التصويرية لـ “Spider-Man: Into The Spider-Verse” لعام 2018، “Sunflower” في هذه القائمة). دون مزيد من اللغط، حان الوقت لرمي أفضل ما لديك من أبواق الشيطان (أو أصابع التصوير على شبكة الإنترنت؟) بينما تعزف على جيتارك الهوائي على هذه الضربات الأكبر من الحياة.
تشاد كروجر – البطل (الرجل العنكبوت)
قل ما شئت عن هؤلاء الروك الكنديين سيئي السمعة؛ من الصعب إنكار أن فرقة Nickelback هي فرقة روك أفضل مما تتذكر. بعد كل شيء، كان نصف المجموعة منخرطًا بشكل مباشر في إنشاء وإصدار أغنية “Hero”، وهي أغنية تنبض بالقلب وتبدو بطولية بشكل مناسب لفيلم “Spider-Man” لعام 2002. في نفس العام، احتل “Hero” المركز الأول في مخطط Billboard’s Alternative Airplay لمدة أسبوع واحد وMainstream Rock Airplay لمدة أسبوعين؛ إنها الأغنية الوحيدة تحت اسم مطرب Nickelback تشاد كروجر التي وصلت إلى المرتبة الأولى في تلك القوائم. وعلى الرغم من أنها بلغت ذروتها في المرتبة الثالثة فقط على مخطط Billboard Hot 100، إلا أن أغنية “Hero” حققت أيضًا نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة.
أصدر كروجر، الذي عمل مع شقيقه (وعازف قيثارة Nickelback) مايك كروجر في الأغنية، نسختين من “Hero”: نسخة قياسية من “موسيقى الروك”، وأخرى مصحوبة بأوركسترا. أيًا كان الإصدار الذي تستمع إليه، فمن الواضح سبب ملاءمة الأغنية بشكل ممتاز للموسيقى التصويرية لـ “Spider-Man”. في حين أن الكلمات لا تذكر البطل الخارق الذي يحمل شبكة الإنترنت بالاسم، إلا أنها تشير بشكل متكرر إلى كونه عالياً في السماء، على غرار التحليق على أجنحة النسور. تتناول الأغنية أيضًا موضوعات التضحية والمسؤولية، وهي مفاهيم أساسية مرتبطة بشخصية مارفل. وبقدر ما تذهب الموسيقى نفسها، فإن الطبول المتدحرجة، والتقدم البسيط والقوي للوتر، وقاعدة القصف كلها معًا لإنتاج صوت روك متناغم ولكنه غير اعتذاري، وهو ليس أقل من ملحمة.
واحد وعشرون طيارا – الوثنيون (فرقة انتحارية)
عندما كان تايلر جوزيف، قائد فريق Twenty One Pilots، يكتب أغنية “Heathens” لفيلم “Suicide Squad” لعام 2016، لم يكن في الواقع ينشئها خصيصًا للفيلم – لقد أراد أن تكون أغنية Twenty One Pilots، أولاً وقبل كل شيء. في مقابلات مختلفة، سجل كل من جوزيف وعازف الدرامز جوش دون في Twenty One Pilots قائلين إنه على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي يصنعون فيها أغنية لموسيقى تصويرية لفيلم، إلا أنهم لم يغيروا أي شيء في عمليتهم الإبداعية، بل وكانوا يتوقعون أن يتم التخلص منها. النتيجة: نشيد موسيقى الروك المخيف والجذاب حول وجود رفاق لا يمكن التنبؤ بهم كرفاق، والذي لا يزال يناسب موضوع الفيلم دون أن يتحدث عنه صراحة.
إن اختيار جوزيف ودون المتعمد للحفاظ على نزاهتهما الموسيقية بدلاً من الاستسلام لإملاءات الشركة قد أتى بثماره بشكل كبير بالنسبة للثنائي من حيث نجاح “Heathens”. تصدرت الأغنية قائمة Billboard Hot Rock & Alternative Songs لمدة 30 أسبوعًا مذهلة، وهو إنجاز جعلها، وفقًا لمجلة Forbes في عام 2017، أطول أغنية روك رقم 1 على الإطلاق في قائمة Billboard تلك. احتلت أغنية “Heathens” أيضًا المركز الأول في قائمة Billboard’s Rock & Alternative Airplay لمدة 9 أسابيع، ووصلت إلى المركز الثاني على مخطط Hot 100، وساعدت Twenty One Pilots في النهاية على تحقيق النجومية العالمية.
ساوند جاردن – عش لتنهض (المنتقمون)
عندما وصل فيلم “The Avengers” إلى الشاشة الفضية في عام 2012، حقق ما لم يحققه أي فيلم آخر من قبل، وذلك من خلال الجمع بين أبطال الأفلام السابقة التي تدور أحداثها في Marvel Cinematic Universe لتشكيل طاقم من الأبطال الخارقين. على الجانب الموسيقي، شكلت الموسيقى التصويرية أيضًا علامة فارقة رئيسية لـ Soundgarden، حيث كانت مساهمتهم في الألبوم، “Live to Rise”، أول إصدار جديد لهم منذ عقد ونصف. صعدت أغنية “Live to Rise” إلى قمة مخطط Billboard’s Canada Rock، حيث حافظت على مكانتها لمدة ثلاثة أسابيع. كما احتلت المركز الأول على مخطط Billboard’s Active Rock لنفس الفترة من الوقت. والجدير بالذكر أنه كان رقم 1 في قائمة Heritage Rock لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
غنائيًا، “Live to Rise” لا يتعلق تحديدًا بـ Avengers، وهو بالضبط ما أرادته الفرقة أن تكون. على الرغم من أنها لا تحاول أن تكون القمة الشعرية لأغاني الأبطال الخارقين، إلا أنها تعمل بالتأكيد كنشيد لرماة الدروع المتلألئة بالنجوم وآلهة الرعد التي تستخدم المطرقة، بدءًا من نغماتها القوية وحتى طبولها الديناميكية المدوية. يبدو الأمر وكأنه نوع الأغنية التي يستمع إليها الرجل الحديدي داخل درعه وهو ينفجر عبر موجة بعد موجة من شيتوري. نظرًا لمدى نجاحها في المخططات، فمن الواضح أن العديد من محبي Soundgarden، “Live to Rise” لا تزال تحمل الحمض النووي لموسيقى الجرونج والروك للفرقة التي أحبوها منذ سنوات عديدة.
فول أوت بوي – الخالدون (البطل الكبير 6)
يعتبر الكثيرون Fall Out Boy واحدة من أهم فرق الروك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لذلك ليس من المستغرب أن يتم اختيارهم للمساهمة بأغنية في الموسيقى التصويرية لفيلم خارق، وهو النوع الذي يحدد في جزء كبير منه السينما في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن إدراج الفرقة في هذه القائمة ليس من أجل فيلم واقعي رائج، ولكن من أجل فيلم رسوم متحركة قد لا يدرك البعض أنه كان مبنيًا على خاصية Marvel. في عام 2014، أصدرت ديزني فيلم “Big Hero 6″، وكان جزء من الموسيقى التصويرية لها هو “Immortals”، الذي احتل المركز الأول في مخطط Billboard’s Bubbling Under Hot 100 لمدة أسبوع. بعد بضعة أشهر من صدوره، وصل فيلم “الخالدون” إلى المرتبة الأولى في المملكة المتحدة
قد تبدو الجملة: “يمكننا أن نكون خالدين، ولكن ليس لفترة طويلة” متناقضة، ولكنها مثالية لـ “Big Hero 6″، وهي قصة عن بطل غير متوقع يُجبر على التقدم ومواصلة الإرث البطولي لشخص عزيز مات. (إنها أيضًا قصيدة مناسبة بشكل غريب لفيلم عن الأبطال الخارقين من القصص المصورة، وهي وسيلة مشهورة بالموت الذي يتم التعامل معه كباب دوار حيث يتم قتل الشخصيات بشكل روتيني وإعادتها إلى الحياة.) الحزمة الشاملة – بأجواءها الموسيقية عالية التقنية، وكلمات تنشيطية، وغناء ونطق مطرب Fall Out Boy باتريك ستامب – تجعل من أغنية “Immortals” هي النوع المناسب من الأغنية لهذا الفيلم؛ يتم تشغيلها حتى في الخلفية أثناء التسلسل الذي يبدأ فيه الفريق رحلته رسميًا كأبطال خارقين.
U2 – احتضنني، ثريني، قبلني، اقتلني (باتمان للأبد)
يعلم الجميع قصة كيف حول “باتمان للأبد” أغنية “Kiss From A Rose” لفرقة سيل إلى أغنية ناجحة، لكن هذه الأغنية الجذابة بعيدة كل البعد عن كونها الأغنية الوحيدة التي تتصدر القائمة من الموسيقى التصويرية. تم إصداره قبل أيام من ظهور الفيلم لأول مرة في عام 1995، وقد لاقى فيلم “Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me” لفرقة U2 استحسان الجمهور الأمريكي، حيث احتل المراكز الأولى في قوائم Billboard’s Mainstream Rock Airplay وAlternative Airplay. بصرف النظر عن ذلك، تصدرت الأغنية أيضًا المخططات في بلدان أخرى، بما في ذلك اسكتلندا وأستراليا ونيوزيلندا والمجر والنرويج وكندا.
هناك عنصر معين من الشرير القوطي في “Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me”، ولا تحتاج حتى إلى مشاهدة الفيديو الموسيقي المخيف المستوحى من الرسوم المتحركة لتشعر به. لاحظ بعض نقاد الموسيقى كيف استحوذت الأغنية بشكل مثالي على الانتقال بين عمل U2 السابق والتحول المتأثر إلكترونيًا الذي اتخذته الفرقة في إصداراتها اللاحقة؛ يمكن للمرء أن يقول أيضًا أنه يعكس التحول في لهجة أفلام باتمان بعد أن تولى شوماخر زمام الأمور من تيم بيرتون. على الرغم من أن أغنية “Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me” لم تعد مشهورة تمامًا كما كانت من قبل (وربما ليست أيضًا واحدة من أولى أغاني U2 التي قد يفكر بها أي شخص في الوقت الحاضر)، فإنه ليس من الصعب أن نفهم لماذا حققت هذه الأغنية نجاحًا سائدًا عندما ظهرت جنبًا إلى جنب مع “Batman Forever”: كان صوتها وكلماتها والصور المرئية المرتبطة بها بالتأكيد منتجات في عصرها.