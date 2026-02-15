5 أغاني روك كلاسيكية احتلت المركز الأول لمدة أسبوع واحد فقط

إنه لإنجاز مذهل لفرقة أن تأخذ أغنية – أغنية روك كلاسيكية سترتفع فوق أي إنجازات قصيرة المدى على المدى الطويل – إلى المرتبة الأولى، حتى لو كانت لمدة سبعة أيام فقط. في حين أن الكثير من الفرق الموسيقية باعت الملايين من التسجيلات ولكنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا في ذروة موسيقى الروك في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلا أن العديد من الفرق الأخرى تمكنت من الوصول إلى قمة مخطط البوب، ومع ما أصبح أناشيد موسيقى الروك الكلاسيكية الأبدية – على الرغم من أنها بالكاد. الحد الأدنى للفترة الزمنية التي يمكن أن تحقق فيها الأغنية أكبر نجاح على الأرض هو أسبوع واحد. تندرج بعض الألحان الأكثر شهرة والتي تحتوي على أطول الحكايات التي يضرب بها المثل في تاريخ الموسيقى ضمن فئة الأغاني الأقصر عمرًا.
من الغريب الاعتقاد بأن بعض تلك الأغاني التي يتم تشغيلها كل يوم على راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، والتي استمرت لعقود من الزمن، كانت ذات يوم ساخنة وجديدة، وتتنافس على وضع الرسم البياني. كان نجاحهم الأولي واضحًا ولكنه قصير الأمد، ولا ينبئ بالتأثير التاريخي والثقافي. فيما يلي خمس أغاني روك كلاسيكية احتلت أيضًا المرتبة الأولى – لمدة أسبوع واحد لكل منها.
روبي تيوزداي – رولينج ستونز
ومن اللافت للنظر أن فرقة رولينج ستونز أخذت ثماني أغنيات إلى المركز الأول في الستينيات والسبعينيات. وأمضت ثلاثة من تلك الأغاني أسبوعًا واحدًا في المرتبة العليا. بالإضافة إلى أغنية الشعلة “Angie” في عام 1973 وأغنية الديسكو فانك “Miss You” في عام 1978، وصلت أغنية “Ruby Tuesday” لفرقة رولينج ستونز الملحمية (والمسجلة الحزينة) إلى المركز الأول في 4 مارس 1967، قبل أن تتراجع على الرسم البياني في الأسبوع التالي.
لم تكن فرقة رولينج ستونز ولا إدارتها في شركة London Records قد توقعت أو خططت لوصول أغنية “Ruby Tuesday” إلى قائمة البوب في المقام الأول، ناهيك عن السيطرة عليها لمدة قد تصل في النهاية إلى أسبوع واحد. في أوائل عام 1967، قدمت العلامة خدمة “Let’s Spend the Night Together” لمحطات الراديو الأمريكية. كانت مثل هذه المناقشة الصريحة حول الحياة الجنسية فضيحة للغاية بالنسبة للعديد من وسائل الإعلام. كان على The Stones إخفاء هذا العنوان الغنائي عندما قاموا بأداء الأغنية في “The Ed Sullivan Show” بينما رفضت العديد من المحطات تشغيلها. ومع ذلك، لا يزال منسقو الأغاني في جميع أنحاء البلاد يريدون محتوى رولينج ستونز الجديد، حيث قاموا بتشغيل الجانب B من الأغنية بدلاً من ذلك: “Ruby Tuesday”.
نحن فرقة أمريكية — Grand Funk Railroad
من بين موسيقيي السبعينيات الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة والذين تم نسيانهم إلى حد كبير منذ ذلك الحين، قضى Grand Funk Railroad ذات مرة نصف عقد من الزمن كواحد من أكثر فناني الألبومات مبيعًا في موسيقى الروك – شهدت المجموعة 10 LPs تم إصدارها بين عامي 1969 و 1974 أصبحت في النهاية ذهبية أو بلاتينية. في حين أنها اختصرت اسمها لاحقًا إلى Grand Funk فقط، فقد تم تسمية الثلاثي القوي على اسم السفر بالقطار – كانت أغانيها عالية ومعدنية وتتحرك بقوة جنبًا إلى جنب مع السرعة والقوة. غلافها لأغنية “The Loco-Motion” التي حققت نجاحًا كبيرًا في الستينيات يدور حول رقصة تبدو وكأنها قطار ذهب إلى المركز الأول لمدة أسبوعين في مايو 1974.
كان Grand Funk قد انطلق سابقًا إلى هذا المركز الأعلى في سبتمبر 1973. الأغنية ذات المرجعية الذاتية والشخصية، “We’re An American Band،” هي السيرة الذاتية المفترضة لـ Grand Funk (السكك الحديدية). تعرض الكلمات بالتفصيل مآثر الفرقة في الجولات والحفلات في الفنادق والالتقاء بالمجموعات ولعب البوكر. لقد أسرت النغمة الطائفية غير الطبيعية المستمعين، ولكنها في الواقع كانت الأكثر نجاحًا لمدة أسبوع واحد فقط.
بيني والطائرات – إلتون جون
أغنية Elton John “Bennie and the Jets” هي أغنية روك/آر أند بي تدور حول فرقة روك مستقبلية، وهي أغنية خيالية في ذلك الوقت. قال بيرني توبين، شاعر غنائي لجون منذ فترة طويلة، لمجلة رولينج ستون: “لقد رأيت Bennie and the Jets كنوع من فرقة بانك من الخيال العلمي، أمامها امرأة مخنثية”. ليس حقيقيًا أيضًا: هتاف الجمهور وتصفيقه طوال الأغنية – كانت تلك مؤثرات تم وضعها في الاستوديو لجعل الأغنية تبدو حية. كل ذلك جعل أغنية “Bennie and the Jets” تبدو معقدة للغاية ولا يمكن الوصول إليها بالنسبة لشركة MCA Records في عام 1974، والتي لم تخطط لإصدارها كأغنية منفردة من ألبوم John “Goodbye Yellow Brick Road”.
ولكن بعد ذلك أصبحت محطة R & B في ديترويت مارقة ولعبت بانتظام أغنية “Bennie and the Jets”. لقد حصلت على ردود فعل رائعة لدرجة أن MCA أصدرها على المستوى الوطني كأغنية فردية. لقد أخذ جون تسع أغنيات فردية إلى المركز الأول في مسيرته، ستة منها في السبعينيات عندما كان في ذروته التجارية. يمثل فيلم “Bennie and the Jets” المرة الثانية فقط التي يصل فيها جون إلى القمة، حيث يستمتع بأسبوع 13 أبريل 1974 في المركز الأول.
فرانكشتاين – مجموعة إدغار وينتر
عملت مجموعة Edgar Winter Group كحاضنة لنجوم موسيقى الروك الموهوبين. بعد تسجيل بعض ألبومات موسيقى الروك والجاز التي لاقت استحسانًا تحت اسمه، قام قائد الفرقة التي تحمل اسمه بتجميع مجموعته، وضم عازف الجيتار في مونتروز المستقبلي روني مونتروز، والمغني، وعازف القيثارة، ومغني الروك الناعم دان هارتمان في الثمانينيات، وفي النهاية، مغني ومنتج “روك آند رول، هوتشي كو”.
من المحتمل أن فرقة Edgar Winter Group لا تزال مشهورة بأغنية “Free Ride”، إلا أن مغني الروك المعدي الذي يتحدث عن حب التجوال والوحدة وصل إلى المرتبة 14 على قائمة Hot 100 في عام 1973. وكانت المتابعة ذات الصوت المختلف جذريًا للأغنية هي التي وصلت بالفعل إلى المرتبة الأولى للفرقة في وقت سابق من ذلك العام: “Frankenstein”، وهو منوم وخالي تمامًا من كلمات الأغاني ويثقل كاهل الجمهور. مقطوعات موسيقية مقدمة من وينتر، وهو عازف متعدد الآلات. كان هذا الموسيقي الذي يمزج ببراعة بين قرع الطبول والقيثارات المقرمشة والمركّبات المتلألئة ذات المؤثرات الثقيلة، هو الرسم البياني الوحيد لمجموعة Edgar Winter Group. أمضت أسبوع 26 مايو 1973 في قمة عالم البوب.
باكمان ترنر أوفردرايف، أنت لم ترى شيئًا بعد
وضع Bachman-Turner Overdrive، وهو جزء من أغنية Guess Who التي تصدرت المخططات عام 1970، ست أغنيات فقط في قائمة أفضل 40 أغنية في الولايات المتحدة في السبعينيات، وواحدة منها فقط وصلت إلى أعلى 10. هذه هي الأغنية الصاخبة والمرحة “You Ain’t Seen Nothing Yet”. الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر 1974، كان معيار راديو موسيقى الروك الكلاسيكي هو الأسبوع الوحيد الذي كانت فيه الأغنية هي الأغنية الأولى في الولايات المتحدة.
من المحتمل أن تكون أغنية “You Ain’t Seen Nothing Yet” الأكثر شهرة بسبب التأتأة في جوقتها، وهي مستوحاة من غاري باكمان، مدير Bachman-Turner Overdrive وشقيق المغني الرئيسي وكاتب الأغاني راندي باكمان، وتهدف إلى السخرية منه. كانت المجموعة على وشك إصدار الأغنية وتقديمها بشكل خاص لمديرهم. أضافتها BTO فقط إلى ألبومها الثالث، Not Fragile، في عام 1974 بناءً على طلب من المدير التنفيذي لشركة Mercury Records، تشارلي فاش، الذي اعتقد أن LP يفتقر إلى أغنية إذاعية واضحة. تصادف أن الفرقة لديها أغنية “You Ain’t Seen Nothing Yet” جاهزة للتسجيل.