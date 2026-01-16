5 أغاني روك كلاسيكية تم حظرها من الراديو

في الماضي غير البعيد، عندما حكمت محطات الراديو عالم الموسيقى، كان الأشخاص الذين سيطروا على موجات الأثير يتمتعون بنفوذ هائل على الأغاني التي ستصبح ناجحة وأيها ستفشل. وهذا يعني أن مديري البرامج ورؤسائهم يمكنهم تحديد ما إذا كان سيتم حظر المقاطع الصوتية التي من المحتمل أن تسيء إلى المشاهدين. لقد حل هذا المصير ببعض الأغاني التي تعتبر الآن أيقونية، بما في ذلك قصيدة لوريتا لين للحرية الإنجابية، “The Pill”، وأغنية “Brown Eyed Girl” لفان موريسون، والتي تم حظرها في بعض المحطات بسبب القصيدة الغنائية “Making love in the Green Grass”. (ومن المفارقات أن موريسون قام بتغيير الكلمات والعنوان من “Brown-Skinned Girl” لتجنب حظر الراديو في جنوب أمريكا المعزول.)
إن إلقاء نظرة سريعة على سجلات تاريخ موسيقى الروك يوضح أنه كان هناك بالفعل العديد من الأغاني التي تلقت التشجيع القديم من الرقابة، فقط ليتبناها المعجبون وتعتبر الآن كلاسيكيات. هناك أغنية مفضلة لفريق البيتلز ربما كانت أو لا تكون عن المخدرات، وكوخ بحري به كلمات مشوهة للغاية لدرجة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قضى سنوات في التحقيق فيما إذا كانت فاحشة، وأداة أسطورية بدت خطيرة على المؤسسة. فيما يلي نظرة على خمس أغاني روك كلاسيكية تم حظرها من الراديو.
الملوك – لوي لوي
تم كتابة “Louie Louie” وتسجيلها بواسطة مغني البلوز ريتشارد بيري في عام 1957. وبعد بضع سنوات، أصبح رثاء بيري بشأن بحار متيم يائسًا للعودة إلى المنزل ورؤية صديقته نجاحًا إقليميًا في شمال غرب المحيط الهادئ لفرقة The Wailers ومقرها تاكوما. في عام 1963، سجلت فرقتان أخريان من تلك المنطقة أغنية “Louie Louie”، مع إصدارات منافسة أصدرها Paul Revere & the Raiders وThe Kingsmen. بينما أدت نسخة Raiders إلى توقيع الفرقة على صفقة قياسية، أثارت أغنية The Kingsmen المنفردة جدلاً بسبب مخاوف الآباء من أن كلماتها التي يتم غنائها بشكل غير مفهوم كانت فاحشة. كانت الأغنية فاضحة للغاية لدرجة أن حاكم ولاية إنديانا، ماثيو ويلش، منعها بشكل غير رسمي من جميع محطات الراديو في جميع أنحاء الولاية.
استحوذ هذا الجدل على اهتمام ما لا يقل عن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي إدجار هوفر، الذي أطلق تحقيقًا فيدراليًا (أحد الأمثلة العديدة للموسيقى التي أثارت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي). تم تكليف عملاء المكتب بالاستماع إلى التسجيل بسرعات مختلفة من أجل التعرف على الكلمات القذرة المفترضة. أطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا تحقيقًا، وأسقطته في النهاية عندما لم يتم التعرف على أي لغة نابية. توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي في النهاية إلى نفس النتيجة، على الرغم من أن فحص المكتب استمر لمدة عامين ونصف. كل تلك التحقيقات، باستخدام موارد حكومة الولايات المتحدة، أثبتت في نهاية المطاف أنها كانت غير متقنة. ومع ذلك، انتهى الأمر بالسمعة السيئة إلى دفع الأغنية إلى المرتبة الثانية على قوائم بيلبورد حيث كان الأطفال يلتقطون بفارغ الصبر السجل سيئ السمعة الذي كان قذرًا للغاية لدرجة أنه تم التحقيق فيه من قبل الفيدراليين.
من – جيلي
تم إصدار “My Generation” في أكتوبر 1965، ومثل خطوة تطورية كبيرة لفرقة The Who، وهي فرقة لندن المكونة من أربع قطع والتي كانت تُعرف سابقًا باسم The Detours ثم The High Numbers. بفضل صرخة المعركة الحارقة التي تحتفل بالشباب (“أتمنى أن أموت قبل أن أتقدم في السن”)، ظلت نغمة غيتار بيت تاونسند القوية واحدة من أكثر مقطوعات الروك التي لا تنسى. عندما يبدأ الغناء، يغني قائد الفرقة روجر دالتري بتلعثم مبالغ فيه – وعلى الأخص عندما يغني، “لماذا لا تتلاشى جميعًا،” مما يخلق توقعًا قصيرًا لقنبلة f التي لا تأتي أبدًا.
حققت الأغنية نجاحًا فوريًا، على الرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) رفضت في البداية تشغيل الأغنية على الراديو – ليس بسبب الكلمة البذيئة المصطنعة، ولكن لأن المسؤولين كانوا قلقين من أن غناء دالتري المتلعثم قد يسيء إلى المتلعثمين. وقال تاونسند لـ Vulture: “لكن بي بي سي حظرته”. “أعتقد أن الأشخاص الذين حظروه كانوا أشخاصًا أذكياء. لقد كانوا مجرد حماية. وأصر على أن القصد لم يكن السخرية من المتلعثمين ولكن تقليد المراهقين الذين تناولوا الكثير من الأمفيتامينات لدرجة أنهم تلعثموا عندما تحدثوا. على أي حال، لم يدم الحظر طويلًا: عندما تلقى “جيلي” بثًا مكثفًا على محطات الراديو المتنافسة وطارت الأغنية المنفردة من على الرفوف في متاجر التسجيلات، رضخت هيئة الإذاعة البريطانية في النهاية.
أكد دالتري – الذي كان في الواقع متلعثمًا – تذكر تاونسند أن التأتأة كانت مقصودة. وقال لـ Uncut: “لقد كان موجودًا دائمًا، وكان يُقترح دائمًا باستخدام” ff-fade “ولكن الباقي كان مرتجلًا”.
البيتلز – لوسي في السماء مع الماس
من بين العديد من الكلاسيكيات التي تم الكشف عنها في ألبوم فرقة البيتلز الرائد عام 1967 “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” هي “Lucy in the Sky with Diamonds”. تضم كلمات عن “أشجار اليوسفي وسماء مربى البرتقال” و”فتاة ذات عيون مشهدية”، أدت الصور المخدرة إلى افتراضات بأن المعنى الخفي للأغنية كان يدور حول رحلة حمضية، حيث أن الكلمات الرئيسية في عنوان الأغنية تشكل الاختصار “LSD”. كانت هذه التكهنات كافية للمسؤولين التنفيذيين في بي بي سي لحظر الأغنية من البث الإذاعي، مع وجود مذكرة داخلية (عبر مطبعة جامعة أكسفورد) تعرب عن قلقها من أن الأغنية “قد تشجع على اتخاذ موقف متساهل تجاه تعاطي المخدرات”.
ادعى كاتب الأغنية، جون لينون، أنه مستوحى من رسم ابنه جوليان، والذي أطلق عليه عنوان “لوسي في السماء مع الماس”. وقال لينون خلال ظهوره في برنامج “The Dick Cavett Show” عام 1971: “اعتقدت أن هذا جميل، وكتبت أغنية عنه على الفور”، وأصر على عدم وجود علاقة بـ LSD. وأضاف: “لم يكن الأمر يتعلق بذلك على الإطلاق”.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، دحض بول مكارتني تأكيد لينون، الذي ذكر أن “لوسي في السماء” كانت في الواقع تدور حول الحمض – ولم تكن وحدها. قال مكارتني لصحيفة ديلي ميرور في عام 2004 (عبر اليوم): “” Day Tripper “، هذا فيلم عن الحمض. “” لوسي في السماء “، هذا واضح جدًا”. “هناك آخرون يقدمون تلميحات خفية حول المخدرات، ولكن، كما تعلمون، من السهل المبالغة في تقدير تأثير المخدرات على موسيقى البيتلز.”
مكامن الخلل – لولا
ظلت أغنية “Lola” واحدة من أكثر الأغاني التي لا تنسى من إنتاج The Kinks، والأغنية الوحيدة للمجموعة التي حظرتها هيئة الإذاعة البريطانية. في أقل من ثلاث دقائق ونصف، يروي الفيلم الكلاسيكي لعام 1970 قصة رجل عاشق يلتقي بلولا في حانة سوهو، ليتوصل إلى إدراك مفاجئ. “حسنًا، أنا لست غبيًا ولكني لا أستطيع أن أفهم،” يغني راي ديفيز، “لماذا تمشي مثل المرأة وتتحدث مثل الرجل”.
على الرغم من الموضوع المثير للجدل – لولا هي إما ذكر متقاطع الملابس أو أنثى متحولة جنسيًا – فإن الأغنية التي تقول، “الفتيات سيكونن أولادًا والفتيان سيكونون فتيات / إنه عالم مختلط، مشوش، مهزوز،” لم تكن في الواقع مثيرة للجدل. وقال ناقد موسيقى الروك جيم فاربر لشبكة إن بي سي نيوز: “لم يثير هذا القدر الكبير من الغضب”. “كان الناس أكثر ذهولًا بسبب ذلك.”
في الواقع، لم يكن الحظر الذي فرضته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بسبب موضوع مثير للجدل، بل بسبب إشارة غنائية لشركة كوكا كولا. وقال كاري فلينر، الأستاذ الجامعي البريطاني، مؤلف كتاب “The Kinks: A Thoroughly English Phenomenon”: “لقد سارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على المسار الصحيح، حيث كانت لديها سياسة حظر أي شيء يحتوي على إشارات تجارية”. تم اتخاذ إجراءات جذرية من أجل رفع الحظر عن السجل. يتذكر فلينر: “من المعروف أنه كان على راي أن يسافر ذهابًا وإيابًا من جولة Kinks في الولايات المتحدة إلى لندن ويعيد تسجيل الكلمات بسرعة ويستبدل المشروب بـ” Cherry cola “من أجل تجاوز الرقابة وإخراج التسجيل”.
لينك راي – الدمدمة
من بين جميع الأغاني التي تم حظرها من الراديو، تتميز أغنية “Rumble” للمطرب Link Wray بتميزها الفريد. على عكس الأغاني المحظورة بسبب لغة مالحة أو تلميحات جنسية أو موضوع مثير للجدل، تم سحب أغنية “Rumble” من التشغيل الإذاعي في أجزاء معينة من الولايات المتحدة – بما في ذلك بوسطن ونيويورك وديترويت – على الرغم من كونها أداة لا تحتوي على أغنية واحدة. لم تكن المشكلة فيما قاله “Rumble”، ولكن كيف بدا – وكان هذا الصوت خطيرًا. مع جيتار Wray المشوه عمدًا وعنوانه الاستفزازي (اللغة العامية في ذلك الوقت لقتال الشوارع)، أثارت أغنية “Rumble” مخاوف من أنها قد تحرض على العنف. أن المراهقين الذين استمعوا إلى حثيثتها الضعيفة سيتحولون على الفور إلى أحداث جانحين ويبدأون في قطع بعضهم البعض بالمفاتيح. وفقًا لعازف الجيتار في فرقة E Street Band ستيفن فان زاندت، فإن تشويه جيتار Wray ليس فقط ولكن أيضًا تقدم الوتر هو ما يجعل صوت riff خطيرًا للغاية. “إنه التغيير الأكثر جاذبية والأصعب على الوتر في كل موسيقى الروك أند رول” ، أعلن فان زاندت في الفيلم الوثائقي “Rumble”.
على الرغم من الحظر، استمرت أغنية “Rumble” في احتلال قائمة أفضل 20 أغنية على قائمة Billboard’s بينما ألهمت جيلًا من الشباب – بما في ذلك أمثال Jimmy Page وPete Townshend – لالتقاط الجيتار. عندما تم إدخال الأغنية في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2018، مازح فان زاندت حول المكانة النادرة التي تحتلها الأغنية في تقاليد موسيقى الروك. وقال مازحا عند تقديم الأغنية: “إن أغنية Rumble هي الآلة الموسيقية الوحيدة في التاريخ التي تم حظرها بسبب محتواها الغنائي”.