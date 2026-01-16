5 أغاني روك كلاسيكية تم حظرها من الراديو

تم إصدار “My Generation” في أكتوبر 1965، ومثل خطوة تطورية كبيرة لفرقة The Who، وهي فرقة لندن المكونة من أربع قطع والتي كانت تُعرف سابقًا باسم The Detours ثم The High Numbers. بفضل صرخة المعركة الحارقة التي تحتفل بالشباب (“أتمنى أن أموت قبل أن أتقدم في السن”)، ظلت نغمة غيتار بيت تاونسند القوية واحدة من أكثر مقطوعات الروك التي لا تنسى. عندما يبدأ الغناء، يغني قائد الفرقة روجر دالتري بتلعثم مبالغ فيه – وعلى الأخص عندما يغني، “لماذا لا تتلاشى جميعًا،” مما يخلق توقعًا قصيرًا لقنبلة f التي لا تأتي أبدًا.

حققت الأغنية نجاحًا فوريًا، على الرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) رفضت في البداية تشغيل الأغنية على الراديو – ليس بسبب الكلمة البذيئة المصطنعة، ولكن لأن المسؤولين كانوا قلقين من أن غناء دالتري المتلعثم قد يسيء إلى المتلعثمين. وقال تاونسند لـ Vulture: “لكن بي بي سي حظرته”. “أعتقد أن الأشخاص الذين حظروه كانوا أشخاصًا أذكياء. لقد كانوا مجرد حماية. وأصر على أن القصد لم يكن السخرية من المتلعثمين ولكن تقليد المراهقين الذين تناولوا الكثير من الأمفيتامينات لدرجة أنهم تلعثموا عندما تحدثوا. على أي حال، لم يدم الحظر طويلًا: عندما تلقى “جيلي” بثًا مكثفًا على محطات الراديو المتنافسة وطارت الأغنية المنفردة من على الرفوف في متاجر التسجيلات، رضخت هيئة الإذاعة البريطانية في النهاية.

أكد دالتري – الذي كان في الواقع متلعثمًا – تذكر تاونسند أن التأتأة كانت مقصودة. وقال لـ Uncut: “لقد كان موجودًا دائمًا، وكان يُقترح دائمًا باستخدام” ff-fade “ولكن الباقي كان مرتجلًا”.