5 أغاني روك كلاسيكية سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

في المرة الأولى التي سمعت فيها نيرفانا على محطة إذاعية لموسيقى الروك الكلاسيكية، ربما دق قلبك بقدميك. لكن لا داعي للخوف، لأن عبارة “موسيقى الروك الكلاسيكية” لا تعني فقط كل موسيقى الروك التي كانت موجودة قبل حوالي 30 عامًا. كما هو متوقع، تشتمل موسيقى الروك الكلاسيكية على الجيتار، والطبل، والباس، والمغني، ولكنها تشير بشكل أقل إلى النوع وأكثر إلى الوقت، تقريبًا من عام 1964 إلى عام 1982، على الأقل وفقًا لمعايير صحيفة الغارديان، والتي تعمل بشكل جيد لأغراضنا. ويتداخل هذا بشكل دقيق، ولكن ليس بشكل كامل، مع قانون الحقوق المدنية منذ تنصيب رونالد ريجان رئيساً. كان هذا عصر التغيير الاجتماعي الهائل والتجربة الفنية. واحدة أنتجت بعض الموسيقى العميقة التي تستحق أن تنفجر حتى الموت.

من بين مجالنا بأكمله من مجموعات موسيقى الروك الكلاسيكية الضخمة التي لا يمكن استبدالها – The Beatles، Lynyrd Skynyrd، The Rolling Stones، Led Zeppelin، Bob Seger، Creedence Clearwater Revival، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك – من الصعب بعض الشيء أن نحصر اختياراتنا في خمس أغنيات فقط. وهذا يعني أن بعض الفرق الموسيقية الأكثر قيمة، والمفضلات الشخصية للقراء، سيتم استبعادها من قائمتنا. لذا بدلاً من اعتبار هذا المقال بمثابة إنجيل، يمكن للقارئ أن يأخذه في السياق كما هو مقصود، كلقطة شاملة لمنتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، مع التقاط النقاط البارزة التي تلخص الوقت. لقد تجنبنا أيضًا العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا وتمسكنا بالأغاني التي تمثل كامل أعمال الفنان ذي الصلة، بالإضافة إلى قصر خياراتنا على المقاطع الصوتية الشهيرة التي أثبتت بالفعل قدرتها على البقاء. أخيرًا، اخترنا الأغاني التي تحتوي على قدر من التعقيد أو التكرار الذي يجعلها مقبولة للاستماع إليها مرارًا وتكرارًا. تتراوح الاختيارات من أغنية “Sympathy for the Devil” لـ Stones إلى “The Chain” لـ Fleetwood Mac والمزيد.