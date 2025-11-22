5 أغاني روك كلاسيكية سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

في المرة الأولى التي سمعت فيها نيرفانا على محطة إذاعية لموسيقى الروك الكلاسيكية، ربما دق قلبك بقدميك. لكن لا داعي للخوف، لأن عبارة “موسيقى الروك الكلاسيكية” لا تعني فقط كل موسيقى الروك التي كانت موجودة قبل حوالي 30 عامًا. كما هو متوقع، تشتمل موسيقى الروك الكلاسيكية على الجيتار، والطبل، والباس، والمغني، ولكنها تشير بشكل أقل إلى النوع وأكثر إلى الوقت، تقريبًا من عام 1964 إلى عام 1982، على الأقل وفقًا لمعايير صحيفة الغارديان، والتي تعمل بشكل جيد لأغراضنا. ويتداخل هذا بشكل دقيق، ولكن ليس بشكل كامل، مع قانون الحقوق المدنية منذ تنصيب رونالد ريجان رئيساً. كان هذا عصر التغيير الاجتماعي الهائل والتجربة الفنية. واحدة أنتجت بعض الموسيقى العميقة التي تستحق أن تنفجر حتى الموت.
من بين مجالنا بأكمله من مجموعات موسيقى الروك الكلاسيكية الضخمة التي لا يمكن استبدالها – The Beatles، Lynyrd Skynyrd، The Rolling Stones، Led Zeppelin، Bob Seger، Creedence Clearwater Revival، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك – من الصعب بعض الشيء أن نحصر اختياراتنا في خمس أغنيات فقط. وهذا يعني أن بعض الفرق الموسيقية الأكثر قيمة، والمفضلات الشخصية للقراء، سيتم استبعادها من قائمتنا. لذا بدلاً من اعتبار هذا المقال بمثابة إنجيل، يمكن للقارئ أن يأخذه في السياق كما هو مقصود، كلقطة شاملة لمنتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، مع التقاط النقاط البارزة التي تلخص الوقت. لقد تجنبنا أيضًا العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا وتمسكنا بالأغاني التي تمثل كامل أعمال الفنان ذي الصلة، بالإضافة إلى قصر خياراتنا على المقاطع الصوتية الشهيرة التي أثبتت بالفعل قدرتها على البقاء. أخيرًا، اخترنا الأغاني التي تحتوي على قدر من التعقيد أو التكرار الذي يجعلها مقبولة للاستماع إليها مرارًا وتكرارًا. تتراوح الاختيارات من أغنية “Sympathy for the Devil” لـ Stones إلى “The Chain” لـ Fleetwood Mac والمزيد.
التعاطف مع الشيطان من رولينج ستونز
بغض النظر عن مدى السخرية من تشنجات ميك جاغر على المسرح أو التحنيط التدريجي لكيث ريتشاردز، فإن فرقة رولينج ستونز حددت عمليًا الفكرة الكاملة لمتمردي موسيقى الروك أند رول. نعم، لقد تميزت أعمالهم المبكرة والصغيرة جدًا بأزرارهم وبأسلوب مهذب، تمامًا مثل فرقة البيتلز وحتى ديفيد باوي (عندما كان ديفي جونز). ولكن مع مرور الوقت وبدأت فرقة ستونز بالفعل في التدحرج، سرعان ما تخلت عن جمالياتها للحصول على صورة السبعينيات الأكثر خشونة والتي تحملها معهم حتى يومنا هذا. وبينما يضم كتالوجهم عددًا كبيرًا من الأغاني التي يمكن التعرف عليها على الفور مثل “Paint It Black” و”(I Can’t Get No) Satisfaction” و”You Can’t Always Get What You Want” و”Gimme Shelter” التي تتميز بها Merry Clayton، فإننا سنعطي إيماءتنا لأغنية “Sympathy for the Devil”.
يثبت فيلم “التعاطف مع الشيطان” أن الأحجار كانت أكثر بكثير من مجرد ذوق مرتبط بالخطافات. مزيج فريد تمامًا من الماراكا واللقطات المطلة والإيقاعات المستوحاة من السامبا، تبرز كتابة الأغاني وسط ذخيرة ستون بقدر ما يجسد المسار تمردهم، حتى تجاه روح “السلام والحب” في يومهم.
من المحتمل أن يكون فيلم “التعاطف من أجل الشيطان” مستوحى من كتاب “السيد ومارجريتا” للكاتب ميخائيل بولجاكوف، وهو كتاب سوفييتي من عصر ستالين يظهر فيه الشيطان باعتباره بطل الرواية، ويظهر فيه شيطان مهذب يصف كيف أثر على مأساة تاريخية تلو الأخرى. تم إصدار الأغنية في “مأدبة المتسولين” عام 1968، في العام الذي تلا “طلب جلالتهم الشيطانية” عام 1967 (إرسال من الملوك البريطانيين)، وقد أدت الأغنية ومعناها الواضح بطريقة ما إلى اتهام الأحجار بالشيطانية. إذا كان هذا المستوى من الجرأة، والفوضى غير المقصودة، والإبداع الموسيقي – سواء في الموضوع أو التركيب – لا يحدد موسيقى الروك الكلاسيكية، فإننا لا نعرف ما الذي يحددها.
ماري فخورة من Creedence Clearwater Revival
حاول العثور على شخص لم يسمع من قبل أغنية Creedence Clearwater Revival (CCR)، واختر مسارًا، واضغط على تشغيل، وانظر كم من الوقت سيستغرق هذا الشخص لبدء الغناء معه. نحن نراهن أنه يمكنهم الانضمام عند الاستماع لأول مرة. هذا هو تألق أي مسار كتبه جون فوجيرتي تقريبًا. بدءًا من نغمة البوب المكونة من 2 إلى 4 نغمات لأغنية “Bad Moon Rising”، وخط الجهير التنازلي لأغنية “Have You Ever Seen the Rain”، والأغنية الافتتاحية لأغنية “Fortunate Son” وارتباطها بحرب فيتنام (التي أصبحت خالدة بفضل “Forrest Gump”)، تجسد أغاني CCR أغانٍ منظمة ومتواضعة مجردة من الوميض الخالي من الجوهر، مثل أفضل أنواع أغاني نار المخيم التي يتم غنائها بشكل جماعي. يصبح نجاح الفرقة أكثر إثارة للإعجاب عندما تعلم أنها كانت نشطة فقط من عام 1967 إلى عام 1972، مباشرة خلال ذروة عصر موسيقى الروك الكلاسيكي الذي ساعدوا في تحديده.
ولكن من بين جميع أغاني CCR، سنطرح قضية وجود “Proud Mary” في قائمة التشغيل المكونة من خمس أغنيات لدينا، كما لو أن الأغنية “rollin’، rollin’، rollin’ on a River” تحدد كيفية تكرارها مرارًا وتكرارًا. فوجيرتي نفسه، عندما شرح كيف كتب الأغنية على قناته على اليوتيوب، وصفها بأنها “أفضل أغنية كتبتها على الإطلاق”. تمت صياغته في أعقاب عودته إلى إل سيريتو بعد تسريحه من احتياطيات الجيش، حيث كان “يعمل من أجل الرجل كل ليلة ونهارًا”، “ماري الفخورة” هي جزء واحد من “السيمفونية الخامسة” لبيتهوفن وأغنية جزء واحد عن زورق نهري. كان اسم القارب، “ماري الفخورة”، أول ما كتبه فوجيرتي في يومياته بعد خروجه من المستشفى، دون أن يعرف إلى أين سيقوده في النهاية. القليل من القصص يمكن أن تكون ملهمة بشكل إبداعي، مثلما هو الحال مع عدد قليل من الأغاني التي يمكن إعادة تشغيلها.
الكلب الأسود من ليد زيبلين
سيكون من المستحيل إلى حد كبير صياغة قائمة من خمس أغاني روك كلاسيكية متكررة دون تضمين ليد زيبلين. مجموعة كبيرة من الموسيقيين العباقرة مثل جون بونهام ومزيجه الذي لا مثيل له من التقنية والأخدود، ونغمات الجيتار المبتكرة بشكل غريب لجيمي بيج، وجاذبية روبرت بلانت الجاذبة، اندفع زيبلين إلى المنطقة التجريبية لكنه احتفظ بموقف السبعينيات النشط الذي هو في جوهره “موسيقى الروك الكلاسيكية”. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامهم أيضًا ببيع أرواحهم للشيطان عدة مرات، لذا قاموا بتحديد مربع آخر في لعبة روك بينجو.
ولكن للعثور على أغنية Zeppelin التي يمكننا تفجيرها حتى نموت، علينا تجاوز أغنية “Stairway to Heaven” (أغنية Zeppelin الأكثر بثًا على Spotify، عند 1.2 مليار) ومسارات مثل “Imgrator Song”، التي شقت طريقها مرة أخرى إلى الوعي الشعبي عبر “Thor: Ragnarok” (2017). هناك في أعمال زيبلين، نجد “الكلب الأسود” الصغير القذر الذي تم بناؤه حول نغمة مثيرة للاشمئزاز لم يكتبها بايج، بل بواسطة عازف القيثارة جون بول جونز. لقد أعاقت هذه الأغنية منطقة زيبلين، كما لا يزال يفعل الموسيقيون حتى يومنا هذا. إنه مقسم إلى أقسام من 5/4 و4/4 مرة يتم إعادة الاتصال فيها كل 20 قياسًا، ويحتوي على جسر 4.5 نبضة يغير المفاتيح، ويحتوي على الكثير من التلعثم والتوقف المؤقت وسط أخدود متزامن ومتغير. وبالطبع، فكرة الأغنية من بيج مستوحاة من كلب أسود حقيقي تخيله بيج أنه مرهق للغاية بسبب جلسات الجنس الماراثونية الليلية.
بشكل عام، يبدو فيلم “Black Dog” متحديًا ومتهورًا، تمامًا مثل Zeppelin وموسيقى الروك الكلاسيكية ككل. إنها أيضًا واحدة من مسارات Zeppelin الوحيدة التي تمثل تعاونًا حقيقيًا دفع جونز إلى هذا المزيج. وفي الوقت نفسه، تُظهِر الموسيقى نفسها ما يكفي من البراعة والتنوع للاستمرار في تشغيلها مرارًا وتكرارًا.
السلسلة من فليتوود ماك
في هذا الوقت، تسير موسيقى فليتوود ماك وعلاقات أعضائهم الشخصية جنبًا إلى جنب بشكل لا مفر منه، الأمر الذي ربما ساعد في رفع شعبيتهم بشكل أكبر. تأسست فرقة فليتوود ماك في أواخر الستينيات على يد عازف الدرامز ميك فليتوود، وعازف القيثارة جون ماكفي، وعازف الجيتار بيتر جرين قبل ليندسي باكنغهام، وبدأت كفرقة موسيقى البلوز ولكنها تطورت إلى أسلوبها الفريد من نوعه الذي يضم موسيقى البلوز والروك والهارد روك. لم ينطلق فليتوود ماك حقًا إلا بعد انضمام باكنغهام وصديقته آنذاك، وأكثر الحضور المسرحي سحرًا، ستيفي نيكس، في نهاية عام 1974. ويمثل كتالوج الأغاني الخاص بهم في الوقت نفسه الشعور الحر في السبعينيات ويقع أيضًا على يسار الوسط قليلاً منه. لكن موسيقاهم تتمتع بقدرة هائلة على البقاء وإمكانية إعادة الاستماع. إنهم ثاني أكثر فناني الروك الكلاسيكي استماعًا في هذه القائمة، حيث يصل عددهم إلى 48 مليون مستمع شهريًا على Spotify.
لذا، في حين أنها يمكن أن تكون أغنية “Dreams” في قائمة التشغيل الخاصة بنا، أو الأغنية الأكثر بثًا لفليتوود ماك، بـ 2.4 مليار دولار، أو “Landslide”، أو “Silver Springs”، أو “Rhiannon”، أو الأغنية المفضلة لحملة بيل كلينتون، “Don’t Stop”؟ سنختار أغنية “The Chain”، وهي أغنية لا تمنح كل عضو فرصة للتألق فحسب، بل تأتي مجهزة بنسخة مُعاد إنتاجها لعام 1997 والتي تتفوق بكثير على النسخة الأصلية لعام 1977 من حيث الثقة والنغمة الموسيقية والتنسيق والطاقة المطلقة. هذا الإصدار، كما هو موضح أعلاه، ويمكن القول أن هذا العرض، هو Fleetwood Mac في أفضل حالاته على الإطلاق. تعتبر أغنية “The Chain” على وجه الخصوص رمزًا مثاليًا ليس فقط لموسيقى الروك الكلاسيكية بشكل عام، ولكن أيضًا لعلاقات فليتوود ماك الصخرية وتراثه الموسيقي. كُتب عن علاقة باكنغهام ونيك، تلك العلاقة التي صنعت فليتوود ماك – ولكنها أنهتها أيضًا – لقد تحطمت السلسلة بالفعل، على الرغم من استمرار تشغيل الأغنية.
البوهيمي الرابسودي للملكة
أوه، ماما ميا، ماما ميا، حان الوقت لأغنية من فرقة أسطورية للغاية لدرجة أن عدم إدراجهما في هذه القائمة سيكون جريمة ضد الإنسانية. تصنع كوين مقطوعة موسيقى الروك الكلاسيكية لأنها ولدت بالفعل في السبعينيات، بغض النظر عن كيفية وصولها إلى ذروة الشهرة في أوائل الثمانينيات في الفترة التي سبقت Live Aid عام 1985. يكاد يكون من المستحيل ألا تبدو مبالغًا عند الحديث عن الشعبية الساحقة لأغاني مثل “Under Pressure” و”We Will Rock You” و”Another One Bites the Dust” و”We Are the Champions”. وماذا يمكن أن يقال عن فريدي ميركوري بخلاف زخات الثناء لكونه على وجه التحديد قائدًا تقيًا مثله؟
ولكن من بين كتالوج فرقة Queen بأكمله، فإن أغنية “Bohemian Rhapsody” هي التي تقف فوق الجميع عندما يتعلق الأمر بالمسرحية الدقيقة والتفرد الذي جعل فرقة Queen على ما كانت عليه ومنحتها ما يقرب من 51 مليون مستمع شهريًا على Spotify. بدءًا من التناغم المكون من خمسة أجزاء للأغنية إلى مقاطع البيانو الحزينة التي يعزفها ميركوري وجسر “لذا تعتقد أنك تستطيع البصق في عيني”، فإن أغنية “Bohemian Rhapsody” تمثل قمة رائعة لقائمتنا من فرق الروك الكلاسيكية.
تم إصدار Bohemian Rhapsody في عام 1975 في ألبوم يعكس وعي كوين بأسلوبها الخاص في عنوان “A Night at the Opera”، ويحظى Bohemian Rhapsody بما يقرب من 3 مليارات استماع شهريًا على Spotify. يعد هذا إنجازًا غريبًا بالنسبة لأغنية غريبة من فرقة غريبة، ولكنها تمثل، بطريقتها الخاصة، الحيوية الفنية في عصرهم. القليل من أغانيهم، أو أي أغنية أخرى، يمكن أن تستحق إعادة التشغيل مرارًا وتكرارًا.