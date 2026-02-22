5 أغاني روك كلاسيكية لا تستحق الكثير من المال كما قد تعتقد

تدر بعض موسيقى الروك القديمة إيرادات عامًا بعد عام، في حين يبدو أن المفضلات المألوفة الأخرى لا تحقق الكثير على الإطلاق. في حين أن بعض أغاني الروك الكلاسيكية المنتشرة في كل مكان من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال، فإن الكثير من الألحان الممتدة من الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات لم تعد تجلب الكثير من المال بعد الآن.
بعض الأغاني التي تبدو وكأنها جزء من السماء الثقافية لا تحظى في الواقع بشعبية كبيرة بشكل موضوعي، وبالتالي لا تدر أموالاً كبيرة للفنانين، أو مؤلفي الأغاني، أو شركات التسجيل، أو ناشري الموسيقى. ونتيجة لذلك، لم يبيعوا العديد من النسخ كما قد تظن، ولم يحصلوا على رقم قياسي ذهبي أو بلاتيني حتى بعد 50 أو 60 عامًا. وفي عصر البث المباشر، عندما يستطيع الناس الاستماع إلى أغنية في أي وقت يريدون مقابل أجر زهيد، لا يتم اختيار هذه الأغاني الكلاسيكية المفترضة في كثير من الأحيان مقارنة بالأغاني القديمة أو الألحان لنفس الفنانين. كما أنهم لا يسجلون الكثير من البث في المكان الوحيد الذي من المتوقع أن يعيشوا فيه إلى الأبد ويتحملوا إلى ما لا نهاية: راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، كما أنهم ليسوا المستفيدين من استخدام الموسيقى التصويرية المكلفة في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. هذه الأغاني الخمس ليست كلها مربحة، أو على الأقل ليست الأبقار النقدية التي اعتقدنا أنها كذلك.
أنت لست جيدًا – ليندا رونشتات
من بين جميع فرق الروك الكلاسيكية القوية في السبعينيات جاءت ليندا رونستادت، وهي فرقة منفردة غنت في المقام الأول. أغنيتها المميزة والوحيدة التي حققت المركز الأول هي “أنت لست جيدًا”، والتي تصدرت القائمة لمدة أسبوع في فبراير 1975. كانت رونستادت بارعة في مجموعة متنوعة من الأساليب واستمرت في تحقيق النجاحات في التسعينيات، لكنها ربما لا تزال مشهورة بأغنية “أنت لست جيدًا”، وهي أغنية تفكك وحشية من شأنها أن تثير جنون جيل الطفرة السكانية مرة أخرى.
في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، لم تعد محطات الراديو لموسيقى الروك الكلاسيكية والأغاني القديمة تشغل أغنية “You’re No Good” مثلما تفعل الأغاني الأخرى الناجحة من عام 1975 – فهي يتم بثها حوالي 70 مرة في الأسبوع عبر آلاف محطات الراديو في الولايات المتحدة بأكملها. على Spotify، تم إدراج أغنية “You’re No Good” في قائمة الانتظار 78 مليون مرة، وهو مبلغ زهيد نسبيًا مقارنة بأغنية “One of This Nights” لعام 1975 لفرقة Eagles، والتي ساعدها رونشتات. النموذج الذي تم نشره 408 مليون مرة اعتبارًا من فبراير 2026. لم يصبح فيلم “أنت لست جيدًا” ذهبًا أبدًا، مما يعني أنه باعت أقل من 500000 نسخة، ومكان آخر حيث لم يدر الكثير من المال هو قطرات الإبرة: تم استخدام “أنت لست جيدًا” بالكاد اثنتي عشرة مرة في الأفلام الروائية والبرامج التلفزيونية في الخمسين عامًا الماضية، مما أدى إلى فقدان مصدر الدخل الرئيسي هذا.
لقد سقطت للتو (لمعرفة الحالة التي كانت فيها حالتي) – الطبعة الأولى
قبل أن تجلب حياة كيني روجرز الشهرة والثروة كمغني لكلاسيكيات الريف والقصائد الرائعة، كان الموسيقي في مقدمة فرقة الروك الرائعة في أواخر الستينيات من القرن العشرين. استكشفت المجموعة، مع روجرز على الغناء والغيتار، جانبها الثلاثي من خلال الأغنية المخدرة “Just Dropped In (لمعرفة الحالة التي كانت حالتي فيها)،” التي حققت المركز الخامس في عام 1968.
تلاشى المسار الثقافي المضاد الأساسي، “Just Dropped In (To See What My Condition Was In)” من قوائم تشغيل محطات الراديو القديمة على مر السنين، لدرجة أنه لم يعد يحقق الكثير من الإيرادات لملكية روجرز أو بقية الإصدار الأول. خلال أسبوع عادي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، لم يتم تشغيلها على محطات الراديو الأمريكية على الإطلاق. لم يتم بيع الألبومات الـ 45 بشكل جيد على الإطلاق أيضًا، وفقط الألبوم الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا هو الذي حطم رقم المليون نسخة المباعة، وكان ذلك في عام 1997.
هناك القليل من الأدلة على أن الأغنية تلقت دفعة من الاهتمام أو النجاح التجاري في العام التالي، عندما ظهرت في الفيلم الكلاسيكي “The Big Lebowski”، وهو الأول من سبعة استخدامات فقط على الإطلاق في المحتوى المكتوب. أثبتت أغنية “Just Dropped In” أنها جوهرة تم تجاهلها في الغالب على Spotify، حيث جذبت 75 مليون استماع على مدار عمرها – وهو جزء صغير مما اجتذبته أغاني روجرز المنفردة.
مرحباً، أنا أحبك – الأبواب
ربما كان عمل الروك المثالي المثير للرعاع والمرح في أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو دورز – والرجل الأمامي جيم موريسون – الذين ظلوا أيقونات لجيل طفرة المواليد. لقد تم دائمًا بيع موسيقى The Doors بشكل جيد بشكل عام. 14 من ألبومات الاستوديو الخاصة بها، وLPs الحية، ومجموعات الأغاني الناجحة باعت ما لا يقل عن مليون نسخة لكل منها، بينما وصلت الأغاني المنفردة مثل “Light My Fire”، و”Riders on the Storm”، و”People Are Strange”، و”LA Woman” إلى منطقة مكونة من سبعة أرقام. من الغريب أن أغنية “Hello، I Love You” الأكثر رواجًا وانتشارًا للفرقة الحرة، والتي نعتقد أيضًا أنها كانت واحدة من أسوأ الأغاني التي احتلت المرتبة الأولى في الستينيات، لم تصمد أمام اختبار الزمن، ولم تبيع أبدًا أكثر من نصف مليون نسخة.
أغنية “Hello، I Love You” عالقة جدًا في الستينيات، لأن الأجيال اللاحقة ليست مهتمة بشكل واضح بالاستماع إليها أو الدفع مقابل الامتياز – أو على الأقل ليس بالقدر الذي هي عليه في أغاني Doors الأخرى الأكثر بهرجة. تم استخدام “Light My Fire” و”Break on Through (To the Other Side)” عشرات المرات من قبل صانعي الأفلام ومقدمي العروض لوضع قصة في عصر الهيبيز. “مرحبا، أنا أحبك” لا يؤدي إلى العديد من هذه المدفوعات، حيث ظهر في سبعة أفلام وعروض فقط.
أثناء البث المباشر، يختار معجبو Doors العديد من الأغاني الأخرى بدلاً من أغنية “Hello, I Love You” – فهي ليست حتى من بين الأغاني العشرة الأكثر بثًا للفرقة على Spotify، على الرغم من كونها رقم 1 في ذلك اليوم.
الوقوف في الخلف – ستيفي نيكس
اجتمعت موسيقى الروك الكلاسيكية العاطفية والموسيقية في السبعينيات مع أصوات الثمانينيات في عام 1983 مع أغنية “Stand Back” لنجم فليتوود ماك ستيفي نيكس. عند الإصدار، كانت أغنية “Stand Back” من بين أفضل 5 أغاني شعبية وكانت أكبر على راديو موسيقى الروك، حيث احتلت المرتبة الثانية على مخطط هذا النوع.
بغض النظر عن عمل نيكس القيم للغاية مع فليتوود ماك، فقد حصل نيكس على عدد كبير من الألبومات البلاتينية. ومع ذلك، لم يتم منح مثل هذه الجوائز لـ “Stand Back”، والذي يبدو أنه لم يتجاوز أبدًا المستوى القياسي الذهبي وهو 500000 مبيعات. يمكن أن يؤدي وضع أغنية في مسلسل أو فيلم مكتوب إلى جلب راتب ضخم للفنان أو ناشره، لكن هؤلاء لم يأتوا أيضًا من أجل “Stand Back”، والذي تم توظيفه مرة واحدة فقط في حلقة عام 2022 من سلسلة البث المباشر “The Mysterious Benedict Society”. على عكس أغاني Fleetwood Mac و Nicks الأخرى التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، ليس هناك طلب كبير على أغنية “Stand Back” في العصر المعاصر، وبالتالي لا تجمع الكثير من الأموال. لقد تم تشغيلها 46 مليون مرة على Spotify، وهو مجرد قطرة في محيط مقارنة بأغنية “Dreams” لـ Fleetwood Mac (2.5 مليار استماع) أو “Edge of Seventeen” لـ Nicks (622 مليون استماع).
أبيض وأسود – ليلة ثلاثة كلاب
تصدرت فرقة الروك Three Dog Night المخططات بشكل موثوق ومتكرر. حققت الفرقة التي تضم ثلاثة مطربين رئيسيين متناوبين، والذين قاموا في المقام الأول بترجمة أعمال مؤلفي الأغاني الخارجيين المشهورين، المركز الأول في أعوام 1970 و1971 و1972. ولا يزال أول اثنين من هؤلاء المطربين، “Mama Told Me (Not to Come)” و”Joy to the World”، يدران المال في كثير من الأحيان. أما الفيلم الثالث الشهير Three Dog Night No. 1، “أسود وأبيض”، وهو نداء جذاب ومثير للتناغم العنصري، فلم يكن ناجحًا.
باعت “أسود وأبيض” نصف مليون نسخة في وقت قريب من إصدارها في عام 1972، لكنها لم تبيع وحدات كافية منذ ذلك الحين لتصبح البلاتينية. لا تحقق النغمة الكثير من الإيرادات من خدمات البث الحديثة أيضًا. تم الاستماع إلى الأغاني الأخرى التي احتلت المركز الأول في فرقة Three Dog Night على Spotify أكثر من 100 مليون مرة، متجاوزة 7 ملايين أغنية تافهة نسبيًا لأغنية “Black and White”. يأتي إرث Three Dog Night – بالإضافة إلى إمكاناتها لكسب المال – من استخدام أغانيها في الأفلام والبرامج التلفزيونية. ظهرت “Mama Told Me (Not to Come)” و”Joy to the World” في أكثر من اثنتي عشرة مقطعًا صوتيًا لكل منهما، بينما تم استخدام “Black and White” فقط في حلقة من “My Name is Earl” في عام 2007 و”Life on Mars” في عام 2008.