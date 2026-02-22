5 أغاني روك كلاسيكية لا تستحق الكثير من المال كما قد تعتقد

تدر بعض موسيقى الروك القديمة إيرادات عامًا بعد عام، في حين يبدو أن المفضلات المألوفة الأخرى لا تحقق الكثير على الإطلاق. في حين أن بعض أغاني الروك الكلاسيكية المنتشرة في كل مكان من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال، فإن الكثير من الألحان الممتدة من الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات لم تعد تجلب الكثير من المال بعد الآن.

بعض الأغاني التي تبدو وكأنها جزء من السماء الثقافية لا تحظى في الواقع بشعبية كبيرة بشكل موضوعي، وبالتالي لا تدر أموالاً كبيرة للفنانين، أو مؤلفي الأغاني، أو شركات التسجيل، أو ناشري الموسيقى. ونتيجة لذلك، لم يبيعوا العديد من النسخ كما قد تظن، ولم يحصلوا على رقم قياسي ذهبي أو بلاتيني حتى بعد 50 أو 60 عامًا. وفي عصر البث المباشر، عندما يستطيع الناس الاستماع إلى أغنية في أي وقت يريدون مقابل أجر زهيد، لا يتم اختيار هذه الأغاني الكلاسيكية المفترضة في كثير من الأحيان مقارنة بالأغاني القديمة أو الألحان لنفس الفنانين. كما أنهم لا يسجلون الكثير من البث في المكان الوحيد الذي من المتوقع أن يعيشوا فيه إلى الأبد ويتحملوا إلى ما لا نهاية: راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، كما أنهم ليسوا المستفيدين من استخدام الموسيقى التصويرية المكلفة في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. هذه الأغاني الخمس ليست كلها مربحة، أو على الأقل ليست الأبقار النقدية التي اعتقدنا أنها كذلك.