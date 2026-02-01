5 أغاني روك كلاسيكية من التسعينيات لا يبدو عمرها 30 عامًا

كانت موسيقى التسعينيات عبارة عن مجموعة متنوعة من الأصوات، حيث قدمت شيئًا يرضي كل شرائح المجتمع. تنافست موسيقى الراب العصابات في الساحل الشرقي مع حركة الشغب، بينما تنافست موسيقى الآر أند بي والبوب في المناطق الحضرية من أجل الهيمنة على المخططات مع موسيقى الروك الجرونج والإيندي، وقيم الإنتاج الماهرة جعلت كل شيء يمر بعاصفة. مهما كان ما كنت مهتمًا به، كان هناك موسيقى تصويرية له.
كان هذا النسيج الملون بمثابة خلفية للمناظر الطبيعية التي يتردد صداها بشكل مخيف في القرن الحادي والعشرين: كان الانقسام الاجتماعي والسياسي في كل مكان، في حين وفر تلفزيون الكابل والهواتف المحمولة والإنترنت الوليد وسيلة للهروب. سعى الملايين منا إلى العزاء في فرقنا الموسيقية المفضلة، وقدمت موسيقى الروك في التسعينيات إمدادًا من الأغاني المحملة بالموسيقى التي ارتبطت بما نشعر به.
محبط من السلطة؟ وكذلك كان فيلم “الغضب ضد الآلة” وفيلم “التوت البري”. الشعور بالإرهاق والقلق؟ أثبت اليوم الأخضر أنك لست وحدك. بعد مرور ثلاثين عامًا، ما زلنا نواجه العديد من نفس التحديات، لكننا نعتقد أن القيثارات المزمجرة والطبول القوية وكلمات الأغاني الخمس هذه تظل رائعة جدًا وذات صلة جدًا، وكان من الممكن كتابتها بالأمس.
نيرفانا – تنبعث منه رائحة روح المراهقين
كانت فترة التسعينيات عقدًا ذهبيًا لموسيقى الروك على الجيتار، لكن ثلاثة أطفال من سياتل أشعلوا نار الجرونج التي لا تزال مشتعلة حتى يومنا هذا، على الرغم من الكراهية. هناك العديد من الأغاني في كتالوج Nirvana الخلفي الذي يبدو كما لو أنه تم إسقاطه بالأمس (نرى “Come As You Are” و”Lithium”)، ولكن لا يوجد منها فورية مثل “Smells Like Teen Spirit”.
يعد الجيتار المنفرد الافتتاحي بمثابة أداة جذب للرأس معدية. تنقر أقدامك على الإيقاع قبل أن يبدأ صوت جهير كريست نوفوسيليك وطبول ديف غروهل المذهلة ونحن ننطلق بعيدًا، فقط ليتباطأ غناء كورت كوبين الحصوي الذي يكاد يكون مرسومًا. بينما اعترف نوفوسيليك لاحقًا بأنه لم يفهم حقًا المعنى الكامن وراء أبيات كوبين المتكررة، فقد سمع الملايين من المعجبين إحباطهم في الكلمات. “وأنا أنسى فقط سبب تذوقي/ أوه، نعم، أعتقد أنه يجعلني ابتسم/ لقد وجدت الأمر صعبًا، من الصعب العثور عليه/ أوه، حسنًا، أيًا كان، لا يهم.”
بعد مرور ثلاثة عقود، قد يكون كوبين ونيرفانا قد أصبحا في الماضي لفترة طويلة، لكن الهزة الكهربائية التي صدرت في الأصل بواسطة “رائحة مثل روح المراهقين” في عام 1991 لم تقلل من ذرة واحدة. كل عنصر موسيقي واضح وجديد مثل يوم تسجيله، مما يجعل العزف عليه متعة كاملة، بينما وجد جمهور جديد ارتباكه وصراعاته تنعكس في كلمات كوبين ذات الصلة إلى الأبد.
الغضب ضد الآلة – القتل بالاسم
غالبًا ما تكون أقوى الرسائل هي الأبسط، وهي لا تأتي بشكل أكثر وضوحًا من أغنية “الغضب ضد الآلة” المليئة بالألفاظ البذيئة لعام 1992 بعنوان “Killing in the Name”. ما بدأ حياته كقطعة موسيقية، أثاره مقطوعة موسيقية ابتكرها توم موريلو أثناء تدريس ضبط الإسقاط D لكل الأشياء، تم تعزيزه من خلال الإيقاع والباس الشهيرين الآن. أما بالنسبة للكلمات التي لا تسحب اللكمات؟ كلهم من أعمال المهاجم السابق زاك دي لا روشا.
“بعض أولئك الذين يعملون في القوات / هم نفس الذين يحرقون الصلبان” و “أولئك الذين ماتوا لهم ما يبررون / لارتدائهم الشارة، إنهم البيض المختارون.” الكلمات – والشعور بالتهديد الذي يشير إليه دي لا روشا بإصبع ملتوي – يتصاعد ببطء إلى الخط الشرير: “والآن تفعل ما قالوا لك،” قبل أن ينفجر في صيحات التحدي المتكررة: “اللعنة عليك، لن أفعل ما تقوله لي!”
لم يكن لها أي تأثير على Billboard 100 في المرة الأولى، ولكن باعتبارها أغنية احتجاجية، فقد وجدت “Killing in the Name” جماهير في جميع أنحاء العالم خلال ما يزيد عن 30 عامًا منذ إصدارها. من المستحيل تجاهل القيثارات المزمجرة والتوقف الصاخب في يومنا هذا كما كان الحال في التسعينيات، في حين أن الرسالة التي تصلك في وجهك لم تفقد أيًا من فعاليتها. من منا لم يمل من فعل ما يقال لنا؟
4 غير الشقراوات – ما الأمر؟
وجدت المغنية وكاتبة الأغاني ليندا بيري من 4 Non Blondes نفسها تتصارع من أجل المعنى في وقت لم يكن هناك الكثير مما يمكن العثور عليه بالنسبة لكثير من الناس. على الرغم من أنها كتبت “ما الأمر؟” في الثمانينيات عندما كان رونالد ريغان رئيسًا، تم إصداره في عام 1993 وما زال يضرب على وتر حساس قوي.
الجملة الافتتاحية: “خمسة وعشرون عامًا وما زالت حياتي / أحاول صعود تلة الأمل الكبيرة هذه / للوصول إلى وجهة ما،” تتحدث إلى أي شخص يواجه تحديات صعبة، سواء كانت ضد آلة الشركة، أو محاولة اجتياز النظام التعليمي، أو الحفاظ على صحته العقلية على قدم المساواة. لكن “ما الأمر؟” لا يعالج المشكلة فقط؛ إنه يقدم لنا نوعًا من العلاج البدائي بالصراخ مع جوقة الحزام.
في عام 2021، حصدت الأغنية مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، وبعد عامين، غطت الأسطورة الحية دوللي بارتون أغنية “What’s Up؟” لألبومها “Rockstar” (ربما الشرف الأكبر). تعرف بيري أن أغنيتها هي أغنية للأعمار ولن تحتاج على الأرجح إلى التحديث أبدًا. وقالت ليندسانيتي: “سيكون الأمر جيدًا بعد 10 سنوات من الآن، عندما نواجه أزمة أخرى أو أي شيء آخر”. “إنها مجرد رسالة متماسكة ومتسقة، لأن هناك من يحاول دائمًا ممارسة الجنس معنا.” إنها على حق 100٪.
التوت البري – زومبي
لقد وفرت موسيقى الروك دائمًا منصة للمعجبين للتنفيس عن مشاعرهم، بدءًا من الشعور بعدم الكفاءة وحتى إلصاق الأمر بالرجل. استخدمتها المغنية الرئيسية في فرقة Cranberry Dolores O’Riordan بطريقة مختلفة في أغنية الفرقة الوحشية عام 1994 “Zombie”. حتى ذلك الحين، كانوا فرقة أيرلندية غريبة الأطوار تقريبًا، مع أغنيتين فرديتين قويتين، “Dreams” و”Linger” تحت أحزمتهم. وقد غير ذلك تفجير الجيش الجمهوري الإيرلندي عام 1993 في وارينجتون بالمملكة المتحدة.
مات طفلان في هذه الفظائع، وأصيبت أوريوردان بصدمة شديدة. وُلدت “الزومبي” نتيجة الرغبة في رفض القصف ووقف كل من نفذها. “لكن كما ترى، لست أنا، وليس عائلتي/ في رأسك، في رأسك، إنهم يتشاجرون”، تبكي الكلمات. وأوضحت لاحقًا لـ Vox، “إنها ليست أيرلندا، إنها بعض البلهاء الذين يعيشون في الماضي، ويعيشون من أجل الحلم.”
بعد مرور أكثر من 30 عامًا، وحتى بعد وفاة المغني الرئيسي أوريوردان المفاجئة في عام 2018، تبدو أغنية “Zombie” جديدة تمامًا. إن الأذى والغضب الذي يتدفق من السطور “بدباباتهم وقنابلهم وقنابلهم وبنادقهم/ في رأسك، في رأسك، إنهم يموتون”، يمس أعصابًا متوترة في البلدان والمجتمعات في كل مكان. مدعومًا بقرع الطبول المتواصل والغيتار الهادر، فهو أيضًا نشيد يسمح لنا بطرح الأسئلة الأكثر حرجًا: “ما الذي يدور في رأسك، في رأسك؟ / زومبي، زومبي، زومبي.”
اليوم الأخضر — سلة القضية
بعض الناس عثروا عليهم بالصدفة، وآخرون تمت التوصية بهم من قبل صديق (حقيقي). لم يكن من المهم كيف وجدوا Green Day، ولكن بمجرد أن فعلوا ذلك، تغير كل شيء، خاصة عندما سمعوا “Basket Case”. الأغنية الثانية من ألبومهم الأساسي “Dookie”، تبدأ مع جيتار الرجل الأمامي بيلي جو أرمسترونج، وهو يشرح مكان تواجده: “أنا واحد من هؤلاء الحمقى الميلودراميين / العصابي حتى العظم، لا شك في ذلك”.
يتيح لنا “Basket Case” عرض ما أصبح الآن جوقة شهيرة، حيث يفكر “آرمسترونج” فيما إذا كان يفقد عقله بسبب جنون العظمة أو المخدرات. كشف المغني في سيرته الذاتية في كتابه الصوتي لعام 2021، “مرحبًا بكم في ذعري”، أنه عانى من نوبات الهلع عندما كان طفلاً، ولكن كان من المحرمات التحدث عنها مع عائلته وأصدقائه، وأنه كتب “Basket Case” أثناء استخدام السرعة، وكان يكره كلمات الأغاني في البداية. ومع ذلك، في ذلك الوقت والآن، يصفون بشكل مثالي شعور عدم القدرة على التعامل مع الأشياء: “كل شيء يتراكم / أعتقد أنني أنهار”.
يبدو أن الطبول واللحن الذي يبلغ طوله ميلًا في الدقيقة يشبه نبضات القلب المتسارعة لقلقنا، والأغنية مليئة بمحاولات تجاهل كل أفكارنا السلبية أو التقليل من أهميتها. لحسن الحظ، تحسنت المواقف تجاه الصحة العقلية منذ أن حققت أغنية “Basket Case” نجاحًا عالميًا في عام 1994، لكنها لا تزال صعبة من الناحية الموسيقية في القرن الحادي والعشرين. هل تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي تحسين قرع الطبول المحموم لـ Tré Cool؟ بالتأكيد لا.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.