5 أغاني روك كلاسيكية من التسعينيات لا يبدو عمرها 30 عامًا

كانت موسيقى التسعينيات عبارة عن مجموعة متنوعة من الأصوات، حيث قدمت شيئًا يرضي كل شرائح المجتمع. تنافست موسيقى الراب العصابات في الساحل الشرقي مع حركة الشغب، بينما تنافست موسيقى الآر أند بي والبوب ​​في المناطق الحضرية من أجل الهيمنة على المخططات مع موسيقى الروك الجرونج والإيندي، وقيم الإنتاج الماهرة جعلت كل شيء يمر بعاصفة. مهما كان ما كنت مهتمًا به، كان هناك موسيقى تصويرية له.

كان هذا النسيج الملون بمثابة خلفية للمناظر الطبيعية التي يتردد صداها بشكل مخيف في القرن الحادي والعشرين: كان الانقسام الاجتماعي والسياسي في كل مكان، في حين وفر تلفزيون الكابل والهواتف المحمولة والإنترنت الوليد وسيلة للهروب. سعى الملايين منا إلى العزاء في فرقنا الموسيقية المفضلة، وقدمت موسيقى الروك في التسعينيات إمدادًا من الأغاني المحملة بالموسيقى التي ارتبطت بما نشعر به.

محبط من السلطة؟ وكذلك كان فيلم “الغضب ضد الآلة” وفيلم “التوت البري”. الشعور بالإرهاق والقلق؟ أثبت اليوم الأخضر أنك لست وحدك. بعد مرور ثلاثين عامًا، ما زلنا نواجه العديد من نفس التحديات، لكننا نعتقد أن القيثارات المزمجرة والطبول القوية وكلمات الأغاني الخمس هذه تظل رائعة جدًا وذات صلة جدًا، وكان من الممكن كتابتها بالأمس.