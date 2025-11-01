5 أغاني روك كلاسيكية من الثمانينات لا يبدو عمرها 40 عامًا

كانت الثمانينيات عقدًا محوريًا في مجال الموسيقى. مع تضاؤل شعبية المغنيين وكتاب الأغاني (مثل جوني ميتشل، وجاكسون براون، وجيمس تايلور، وما إلى ذلك)، وتلاشي موسيقى البوب روك اللامعة لفرقة The Eagles، وFleetwood Mac، وأمثالهم من المخططات، انتقلت مجموعة منتقاة من الفنانين إلى المقدمة حيث تنافست أنواع فرعية مختلفة على التشغيل الإذاعي. أفسحت موسيقى البانك روك المجال لموجة جديدة، حيث سيطر السينثسيزر على المشهد الصوتي، في حين سيطر ما يسمى بـ “هير ميتال” على المشهد الموسيقي في لوس أنجلوس.
بالطبع، هذه مجرد شريحة صغيرة من مجموعة كبيرة جدًا ومتنوعة بشكل استثنائي من الفنانين الذين اكتسبوا شعبية خلال الثمانينيات، وهو العصر الذي كان فيه ظهور قناة MTV يعني أن الجاذبية البصرية أصبحت لا تقل أهمية عن الموسيقى نفسها. ومع ذلك، هناك بعض السمات المميزة لموسيقى الثمانينيات التي تحدد على الفور الموسيقى من تلك الحقبة، بدءًا من الإفراط في استخدام آلات المزج المذكورة أعلاه إلى ما يسمى بصوت الطبل “المسور” الذي شاعه فيل كولينز في “In the Air Tonight” قبل أن يتم نسخه بلا هوادة من قبل فنانين آخرين.
ومع ذلك، كانت هناك أيضًا أغانٍ بصقت في وجه الاتجاهات الموسيقية، وتتحدى التصنيف وتصمد أمام اختبار الزمن، وتبدو نابضة بالحياة اليوم كما كانت الحال طوال تلك العقود الماضية. للحصول على إثبات، استمر في القراءة للحصول على تقرير موجز عن خمس أغاني روك كلاسيكية من الثمانينيات والتي لا يبدو أن عمرها 40 عامًا.
العودة باللون الأسود
كانت فرقة الروك الأسترالية إيه سي/دي سي في حالة نجاح عندما وقعت المأساة في يناير من عام 1980، حيث عُثر على قائد الفرقة بون سكوت ميتًا في سيارته، بعد أن اختنق بسبب قيئه بعد أن فقد وعيه أثناء ليلة من شرب الخمر بكثرة. فكرت الفرقة لفترة وجيزة في تعبئتها، لكنها قررت بدلاً من ذلك الاستمرار مع مغني جديد. بالفعل في خضم كتابة الأغاني لألبوم جديد، ذهبوا إلى الاستوديو لتسجيل متابعة لأغنية “Highway to Hell” لعام 1979، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وبيعت 7 ملايين ألبوم وكسرتها في أمريكا. تم التعاقد مع المغني البريطاني بريان جونسون لتقديم غناء في هذا الألبوم “Back in Black”.
تم إصدار أغنية “Back in Black” في صيف عام 1980، وحققت نجاحًا كبيرًا، متجاوزة أي شيء فعلته الفرقة سابقًا واستمرت في نهاية المطاف في بيع 50 مليون نسخة مذهلة. يظل مسار العنوان أحد موسيقى الروك الكلاسيكية التي لا تزال تصمد أمام اختبار الزمن، ببنيتها البسيطة المخادعة المستندة إلى نغمة عازف الجيتار الإيقاعي مالكولم يونج التي تطحن العظام والإنتاج الخالي من الرتوش من روبرت “موت” لانج.
كما قال عازف الجيتار الرئيسي أنجوس يونج لـ Revolver، كانت أغنية “Back in Black” هي الأغنية الأولى التي سجلها هذا التكرار الجديد لـ AC/DC، وكانوا يعلمون أن لديهم شيئًا مميزًا. يتذكر يونغ: “لقد كنا منشغلين جدًا بهذا الأمر قبل أن ندخل، مع القيثارات وكل شيء”. “لقد شعرنا بثقة كبيرة في ذلك. كل ما تسمعه هو ضجيج العد الصغير الصادر عن جيتار مالكولم، ويبدو الأمر مثل، “من يمكن أن يكون هذا أيضًا؟”
ابدأ بي
من العدل أن نقول إن الإنتاج الموسيقي لفرقة رولينج ستونز كان منتشرًا في جميع أنحاء الخريطة خلال سبعينيات القرن العشرين، بدءًا من انتصاري “Sticky Fingers” و”Exile on Main Street” إلى المزيج الذي كان “Black and Blue”. ومع ذلك، شهدت الثمانينيات وصول الفرقة إلى بعض النقاط الموسيقية المنخفضة، على الرغم من أن فرقة Stones تمكنت من حشر بعض الأحجار الكريمة في الألبوم الأول للفرقة في العقد، بعنوان “Tattoo You” عام 1981.
بدأ الألبوم بأغنية “Start Me Up”، وهي موسيقى الروك المباشرة التي يقودها أحد نغمات كيث ريتشاردز الأكثر شهرة. تم تسجيل أغنية “Start Me Up” قبل سنوات ؛ “Tattoo You،” في الواقع، عبارة عن مجموعة مقتطفات من جلسات تسجيل سابقة، يعود تاريخها إلى عام 1972. قال ميك جاغر لمجلة رولينج ستون عن كيفية تجميع الألبوم: “إنها كلها عبارة عن الكثير من المقاطع الصوتية القديمة التي استخرجتها”.
مع تعليق نغمة ريتشاردز الافتتاحية المقطوعة من تلقاء نفسها حتى تبدأ طبول تشارلي واتس، تم صنع الأغنية للملاعب، وظلت عنصرًا أساسيًا في عروض ستونز منذ ذلك الحين. عندما تم إصدار نسخة الذكرى الأربعين لأغنية “Tattoo You” في عام 2021، تمكن المعجبون من سماع نسخة الريغي البديلة من “Start Me Up”. وفقًا للتقاليد، فإن سبب عدم ظهور الأغنية الكلاسيكية الآن في ألبوم سابق هو أن نسخة الريغي كانت في بداية الشريط والنسخة المهزوزة في النهاية، مما أدى إلى تجاوز الفرقة لما سيصبح كلاسيكيًا.
أنا أحب موسيقى الروك أند رول
في حين أن هناك روايات مختلفة عن السبب الحقيقي وراء انفصال جوان جيت وThe Runaways، إلا أن حل الفرقة في أواخر السبعينيات دفعها إلى الشروع في مهنة منفردة. جاءت الذروة مع ألبومها الثاني مع زيها الجديد، Joan Jett & the Blackhearts، الذي صدر في أواخر عام 1981: “I Love Rock ‘n’ Roll”. وصل المسار الرئيسي إلى المرتبة الأولى على قوائم بيلبورد، واحتفظ بهذا المركز لمدة سبعة أسابيع مثيرة للإعجاب.
بفضل نغمة الجيتار الواضحة والإنتاج المرتب، تعتبر الأغنية نشوة موسيقى الروك النقية وقد احتفظت بشعبيتها خلال العقود الأربعة التي تلت إصدارها. على الرغم من أن الأغنية تعتبر الآن من الأغاني الكلاسيكية في الثمانينيات، فقد كتبها المغني البريطاني آلان ميريل في عام 1975، وسجلتها فرقته The Arrows. وبحسب ما ورد شاهدت جيت الفرقة تؤديها على شاشة التلفزيون أثناء وجودها في إنجلترا، وظلت الأغنية عالقة في ذهنها. “هناك الكثير من الأغنيات التي ربما لم أسمع حتى نصفها – لكنني سعيد لأنني كتبتها!” قال ميريل لـGuitar World.
لم تعد جيت هي نفسها أبدًا بعد أن غطت أغنية “أنا أحب موسيقى الروك أند رول” التي ناقشتها في مقابلة عام 2008 مع مجلة موجو. قالت (عبر Ultimate Classic Rock): “أدركت بسرعة أن هذه الأغنية ستتبعك، لذلك إما أن تدعها تزعجك، أو عليك أن تتصالح معها، وتشعر بالسعادة لأنك شاركت في شيء أثر في الكثير من الناس،” عبر Ultimate Classic Rock.
قطار مجنون
منذ اللحظة التي ضرب فيها وتر قوة راندي رودز الأثقل من الثقيل طبلة الأذن، متبوعة بصرخة أوزي أوزبورن الشهيرة الآن، أدرك المستمعون أنهم كانوا يسمعون أغنية كلاسيكية خالدة مع “Crazy Train”. بعد ذلك، عندما تنطلق الأغنية مثل القاطرة التي يغذيها الجنون والمشار إليها في الكلمات، تدخل الأغنية القوية مستوى جديدًا تمامًا من التعالي الصوتي.
الأغنية الرئيسية من الألبوم الفردي الأول لأوزبورن، “Blizzard of Oz” – أول موسيقى جديدة له بعد خروج أوزبورن من Black Sabbath – ظل “Crazy Train” المفضل لدى المعجبين في الحفلات الموسيقية. في حين أنه سيكون من السهل افتراض أن الأغنية كانت مبنية على شخصية أوزبورن الفاحشة، إلا أنه أصر على أنها في الواقع تدور حول شيء أكثر عالمية بكثير.
“أعني، في بعض الأحيان عندما يكون لديك يوم حافل ولا يتوقف الهاتف عن الرنين أبدًا، فإنك تفكر، يا إلهي، متى سيتوقف كل هذا؟” إنها ليست مجرد أغنية شخصية. قال أوزبورن للصحفي ستيف نيوتن في عام 1982، عبر موقعه الإلكتروني Ear of Newt: “إنها للجميع”. وفقًا لأوزبورن، عكست الأغنية ما كان يعاني منه هو ورودز أثناء محاولتهما تشكيل فرقة معًا، وهي تجربة فوضوية إلى حد ما بالنسبة لهما. وأضاف: “كان هناك شيء تلو الآخر، وكنت أفكر: أوه، أنا أشعر بالجنون”. “أنت فقط تعتقد أنك تخرج عن القضبان في قطار مجنون.”
س الألغام الطفل الحلو
ظهرت فرقة الهارد روك Guns N ‘Roses من مشهد الشعر المعدني في لوس أنجلوس، نتيجة اندماج فرقتين موجودتين – Hollywood Rose وLA Guns – في زي جديد. في وقت لاحق، يمكن رؤية Guns N ‘Roses على أنها جسر بين عازفي الروك الذين يرتدون ألياف لدنة، والمغطاة بشبكة Aqua Net في تلك الحقبة، ومشهد الجرونج القوي في سياتل الذي ظهر بعد بضع سنوات.
الأغنية المنفردة البارزة من الألبوم الأول للفرقة عام 1987 كانت “Sweet Child O ‘Mine”، وهي أغنية قوية تتميز بنويل المغني أكسل روز الشبيه بالشؤم المتشابك مع نغمة فاتنة من عازف الجيتار Slash. مع تناغم الأغنية مع الجوقة، ترتفع جميعها عن الأرض مثل صاروخ ناسا ينطلق إلى الفضاء، مع الحفاظ على نغمة غير تقليدية قوية.
على الرغم من أن الأغنية تعتبر الآن كلاسيكية خالدة، إلا أن أصل الأغنية يكمن في غنتها الافتتاحية، والتي تصادف أن سلاش كان يعبث بها بينما كانت بقية الفرقة تتسكع. انتعشت آذانهم، وبدأ أعضاء الفرقة الآخرون في الركل خلفه عندما بدأت الأغنية في التبلور. قال سلاش لـGuitar Edge في عام 2007: “والشيء التالي الذي تعرفه هو أنه تحول إلى شيء ما. لقد فكرت في الأمر على أنه مزحة، ولكن ها هو أكسل كان في غرفة نومه في الطابق العلوي، وسمع ذلك.” في ذلك الوقت، كان روز يعدل قصيدة عن صديقته آنذاك إيرين إيفرلي، والتي شكلت أساس كلمات الأغنية. اعترف Slash بأنه وجد الأغنية “سعيدًا”، بينما سرعان ما أصبحت المفضلة لدى روز. “لم يكن لدي أي فكرة أنها ستصبح أكبر أغنية قدمتها الفرقة على الإطلاق.”