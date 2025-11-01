5 أغاني روك كلاسيكية من الثمانينات لا يبدو عمرها 40 عامًا

كانت الثمانينيات عقدًا محوريًا في مجال الموسيقى. مع تضاؤل ​​شعبية المغنيين وكتاب الأغاني (مثل جوني ميتشل، وجاكسون براون، وجيمس تايلور، وما إلى ذلك)، وتلاشي موسيقى البوب ​​روك اللامعة لفرقة The Eagles، وFleetwood Mac، وأمثالهم من المخططات، انتقلت مجموعة منتقاة من الفنانين إلى المقدمة حيث تنافست أنواع فرعية مختلفة على التشغيل الإذاعي. أفسحت موسيقى البانك روك المجال لموجة جديدة، حيث سيطر السينثسيزر على المشهد الصوتي، في حين سيطر ما يسمى بـ “هير ميتال” على المشهد الموسيقي في لوس أنجلوس.

بالطبع، هذه مجرد شريحة صغيرة من مجموعة كبيرة جدًا ومتنوعة بشكل استثنائي من الفنانين الذين اكتسبوا شعبية خلال الثمانينيات، وهو العصر الذي كان فيه ظهور قناة MTV يعني أن الجاذبية البصرية أصبحت لا تقل أهمية عن الموسيقى نفسها. ومع ذلك، هناك بعض السمات المميزة لموسيقى الثمانينيات التي تحدد على الفور الموسيقى من تلك الحقبة، بدءًا من الإفراط في استخدام آلات المزج المذكورة أعلاه إلى ما يسمى بصوت الطبل “المسور” الذي شاعه فيل كولينز في “In the Air Tonight” قبل أن يتم نسخه بلا هوادة من قبل فنانين آخرين.

ومع ذلك، كانت هناك أيضًا أغانٍ بصقت في وجه الاتجاهات الموسيقية، وتتحدى التصنيف وتصمد أمام اختبار الزمن، وتبدو نابضة بالحياة اليوم كما كانت الحال طوال تلك العقود الماضية. للحصول على إثبات، استمر في القراءة للحصول على تقرير موجز عن خمس أغاني روك كلاسيكية من الثمانينيات والتي لا يبدو أن عمرها 40 عامًا.