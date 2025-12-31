5 أغاني روك كلاسيكية من السبعينيات تبدو أكثر روعة اليوم

أنتجت عقود موسيقية قليلة مثل هذا الإبداع المتفجر والانتقائية كما حدث في السبعينيات. أصبحت موسيقى الروك الكلاسيكية من “العصر الذهبي” المبكر (1964 إلى 1982) سائدة جنبًا إلى جنب مع الثقافة المضادة في الستينيات، والتي عززت في حد ذاتها الازدراء المناهض للمؤسسة والذي نتج عنه مشهد موسيقى الروك البانك في منتصف السبعينيات. كان موتاون – وهو مصطلح موسيقي شامل مشتق من علامة التسجيل التي تأسست عام 1959 – في حالة تراجع، ولكنه لا يزال يتطور جنبًا إلى جنب مع موسيقى السول، والفانك، والإنجيل، وآر أند بي، والجاز، وما إلى ذلك، والتي مرت بدورها بتكرارات أدت إلى اعتماد موسيقى الهيب هوب على نطاق أوسع في الثمانينيات. ولكن حتى وسط كل هذه الرغبة المضطربة والمضطربة في تأليف موسيقى جديدة ورائعة، برزت بعض الأغاني على أنها رائعة بشكل خاص على واجهة موسيقى الروك الكلاسيكية.

لكن أولاً، علينا أن نتناول المشكلة الاصطلاحية الموجودة في الغرفة: “رائع”، وهو ما يعني شيئًا مختلفًا بالنسبة للجميع عمليًا. هذا إلا إذا كنا نتحدث عن شخصية فنية مشهورة عالميًا مثل ديفيد باوي (سنتحدث عنه لاحقًا). لكي تكون أغنية السبعينيات رائعة حقًا ومذهلة للأذنين، يجب أن تتميز عن نظيراتها وأن تكون غير عامة قدر الإمكان. يجب أن تبدو جديدة لآذاننا الحديثة – البنية، والتركيب، والموضوع، والصفات الغريبة الشاملة – إلا إذا كان المستمع قد سمعها بالفعل ألف مرة. في حين أن هذا قد يعني أن الأغنية كانت فريدة من نوعها في السبعينيات، إلا أنه يعني أنها فريدة من نوعها الآن، خاصة عند النظر إلى السبعينيات بشكل عام.

كان بعض الفنانين مثل فرانك زابا هم حاملي لواء كل الأشياء الغريبة والرائعة لعقود من الزمن، وخاصة الأغاني مثل “Nanook Rubs It” من عام 1974 الفاصلة العليا (‘). هناك فنانون آخرون يستمعون على نطاق واسع مثل Yes وتحفتهم الفنية “Roundabout” عام 1971 تبدو جديدة ومبتكرة تمامًا. ثم هناك باوي، الذي تطور خلال مرحلة Thin White Duke إلى شيء أكثر روعة من أي وقت مضى.