5 أغاني روك كلاسيكية من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

طموحة وغريبة وطويلة جدًا لدرجة أنها مقسمة إلى خمسة أقسام متميزة، ربما لم يكن من المفترض أن تنجح الأوبرا المصغرة التي تمثل “Bohemian Rhapsody” للملكة، لكنها نجحت. إنه أمر رائع ومؤثر عاطفيًا، وأصبح محكًا ثقافيًا محبوبًا عالميًا. بعد أغنيتين فقط من الأغاني المنفردة الخيرية، تعد أغنية “Bohemian Rhapsody” ثالث أكثر الأغاني مبيعًا على الإطلاق في المملكة المتحدة. لقد احتلت المرتبة الأولى في بلد كوين الأصلي مرتين – بعد إصدارها في عام 1975 ثم في عام 1991 بعد وفاة المغني فريدي ميركوري.

وفي الولايات المتحدة، وصل فيلم “Bohemian Rhapsody” إلى قائمة العشرة الأوائل وباع أكثر من 500 ألف نسخة في السبعينيات، ثم عاد بقوة في عام 1992، حيث وصل إلى المرتبة الثانية بعد أن تم الاحتفال به في الفيلم الكوميدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا “Wayne’s World”. في الولايات المتحدة وحدها، حققت أغنية “Bohemian Rhapsody” مبيعات تعادل 10 ملايين نسخة، وهو أكبر عدد من أي أغنية ظهرت لأول مرة في السبعينيات.

وبينما جمعت أيضًا 3 مليارات استماع على Spotify، فقد ألهمت الاستحواذ على الكثير من وسائط Queen الأخرى. ظهرت “Bohemian Rhapsody” في “A Night at the Opera” الذي بيع منه 3 ملايين، بالإضافة إلى مجموعتين رئيسيتين. باعت أغنية Queen’s Greatest Hits من عام 1981 9 ملايين نسخة، وبيعت أغنية Classic Queen من عام 1992 3 ملايين نسخة. من الواضح أن “Bohemian Rhapsody” وشعبيتها التي لا نهاية لها وإمكاناتها التسويقية تفسر السبب وراء اضطرار شركة Sony، عندما استحوذت على كتالوج Queen في عام 2024، إلى دفع 1.27 مليار دولار.