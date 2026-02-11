5 أغاني روك كلاسيكية من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

أصبحت موسيقى الروك أكثر صعوبة وإبداعًا في السبعينيات، ومع ترسيخ العناصر التي تصنع أغنية روك رائعة، ظهرت الأغاني المنفردة الكلاسيكية في ذلك العصر، والكثير منها عبارة عن مصانع أموال أبدية. حققت نجاحات هائلة في ذلك الوقت، وارتبطت هذه الألحان إلى الأبد بالمطربين والفرق الموسيقية التي أنشأتها وأخذتها إلى أعلى المخططات. على مر السنين، لم يهدأ الحب والتقدير أبدًا – لا يزال من الممكن سماع هذه المقطوعات كل يوم على محطات راديو موسيقى الروك الكلاسيكية، ولا تزال تظهر في الموسيقى التصويرية للأفلام وتحقق أرقامًا كبيرة على خدمات الموسيقى المتدفقة.
في كل مرة يتم عزف أحد نجوم موسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات بشكل علني أو خاص، فإنه يضع القليل من المال في جيوب وخزائن الفنانين وشركات التسجيلات. سواء كان ذلك من المبيعات الهائلة للألبومات الـ 45 أو الألبوم الكامل الذي أتوا منه، في ذلك الوقت أو الآن، عندما يظهر على الراديو أو جهاز البث، فهذا يعني المزيد من المال. فيما يلي أغاني الروك الكلاسيكية الخمس من السبعينيات التي حققت أكبر قدر من المال، وما زالت تفعل ذلك، لتثبت أنها أبقار مربحة ومربحة.
الرابسودي البوهيمي – الملكة
طموحة وغريبة وطويلة جدًا لدرجة أنها مقسمة إلى خمسة أقسام متميزة، ربما لم يكن من المفترض أن تنجح الأوبرا المصغرة التي تمثل “Bohemian Rhapsody” للملكة، لكنها نجحت. إنه أمر رائع ومؤثر عاطفيًا، وأصبح محكًا ثقافيًا محبوبًا عالميًا. بعد أغنيتين فقط من الأغاني المنفردة الخيرية، تعد أغنية “Bohemian Rhapsody” ثالث أكثر الأغاني مبيعًا على الإطلاق في المملكة المتحدة. لقد احتلت المرتبة الأولى في بلد كوين الأصلي مرتين – بعد إصدارها في عام 1975 ثم في عام 1991 بعد وفاة المغني فريدي ميركوري.
وفي الولايات المتحدة، وصل فيلم “Bohemian Rhapsody” إلى قائمة العشرة الأوائل وباع أكثر من 500 ألف نسخة في السبعينيات، ثم عاد بقوة في عام 1992، حيث وصل إلى المرتبة الثانية بعد أن تم الاحتفال به في الفيلم الكوميدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا “Wayne’s World”. في الولايات المتحدة وحدها، حققت أغنية “Bohemian Rhapsody” مبيعات تعادل 10 ملايين نسخة، وهو أكبر عدد من أي أغنية ظهرت لأول مرة في السبعينيات.
وبينما جمعت أيضًا 3 مليارات استماع على Spotify، فقد ألهمت الاستحواذ على الكثير من وسائط Queen الأخرى. ظهرت “Bohemian Rhapsody” في “A Night at the Opera” الذي بيع منه 3 ملايين، بالإضافة إلى مجموعتين رئيسيتين. باعت أغنية Queen’s Greatest Hits من عام 1981 9 ملايين نسخة، وبيعت أغنية Classic Queen من عام 1992 3 ملايين نسخة. من الواضح أن “Bohemian Rhapsody” وشعبيتها التي لا نهاية لها وإمكاناتها التسويقية تفسر السبب وراء اضطرار شركة Sony، عندما استحوذت على كتالوج Queen في عام 2024، إلى دفع 1.27 مليار دولار.
رجل البيانو – بيلي جويل
أغنية قصة مدتها ست دقائق تقريبًا عن أشخاص حزينين في منتصف العمر يشربون آلام الأحلام المكسورة التي يهيمن عليها البيانو والهارمونيكا لا تبدو وكأنها المرشح الأكثر ترجيحًا لحالة أغنية الروك الأسطورية، ولكن هذا هو سحر بيلي جويل. كانت أغنية “Piano Man”، وهي عبارة عن سيرة ذاتية على ما يبدو، وهي رواية من منظور الشخص الأول لتشغيل الموسيقى في نفس الحانة الهادئة، أول أغنية ناجحة لجويل – بلغت ذروتها في المرتبة 25 في عام 1974 – حيث أطلقت مسيرة مهنية طويلة وأصبحت التكوين المميز للمغني وكاتب الأغاني واللقب.
جاء النجاح المالي لفيلم “Piano Man” ببطء، لكنه جاء بالفعل. على الرغم من نجاحها المعتدل في الرسم البياني الأولي، فقد بيعت أغنية “Piano Man” في شكل أغنية منفردة 8 ملايين نسخة بجميع التنسيقات. من المؤكد أن امتلاك أغنية العنوان حفز نسبة كبيرة من 5 ملايين من معجبي جويل الذين اشتروا LP الكامل “Piano Man”.
عندما أصدر جويل أفضل أغانيه المزدوجة، “Greatest Hits: Volume I & Volume II”، كان “Piano Man” مسارًا لا بد منه، وقد ساعد في دفع تلك المجموعة إلى مبيعات بلغت 23 مليونًا. يظل تسجيل جويل الأكثر شهرة في السبعينيات على Spotify، حيث حصد 1.2 مليار بث، ويعد “Piano Man” مجرد أحد الكنوز الموجودة في كتالوج رجل البيانو، والذي تم بيعه تقريبًا في عام 2022 مقابل سعر مطلوب يبلغ حوالي 400 مليون دولار.
هل سبق لك أن رأيت المطر؟ – كريدنس كليرووتر إحياء
إنها حقيقة لا يمكن إنكارها في Creedence Clearwater Revival أن فرقة موسيقى الروك المستنقعية من كاليفورنيا كانت من بين أكثر الأعمال شعبية من أي نوع في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. حققت المجموعة، بقيادة المغني وكاتب الأغاني القوي جون فوجيرتي، رقمًا قياسيًا غريبًا في Billboard، حيث سجلت خمس أغاني في المركز الثاني دون أن تصل إلى المركز الأول على الإطلاق.
كل تلك الأغاني الناجحة عبارة عن أغاني مبهجة، مثل أغنية “Travelin’ Band” في السبعينيات و”Lookin’ Out My Back Door”، في حين أن أغنية CCR الأكثر مبيعًا في السبعينيات هي الأغنية الجميلة والمرة “Have You Ever Seen the Rain؟” ظهرت لأول مرة على LP “بندول”، والتي باعت مليون نسخة، “هل سبق لك أن رأيت المطر؟” وصلت إلى المرتبة الثامنة على قائمة البوب في ربيع عام 1971، لكنها استمرت في بيع 8 ملايين نسخة.
قامت متاجر التسجيلات ومنصات البث المباشر بعمل رائع مع محتوى CCR لعقود من الزمن بعد تفكك الفرقة عام 1972. أفضل ألبوم “Chronicle: The 20 Greatest Hits” يشمل “Have You Ever Seen the Rain؟” في أيدي 12 مليون معجب، في حين أن هذه الأغنية هي أفضل أغنية لـ CCR على Spotify بهامش كبير، حيث تم الاستماع إليها 2.2 مليار مرة.
الجوكر – فرقة ستيف ميلر
فقط في أوائل سبعينيات القرن الماضي، استطاعت موسيقى الجيتار الرائعة والحيوية والحرّة مع كلمات متفاخرة ومحيرة بالتناوب أن تصل إلى المرتبة الأولى في قوائم موسيقى البوب. ولكن في عام 1974، قامت فرقة ستيف ميلر بذلك، حيث تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية لمدة أسبوع مع أغنية “The Joker”. بالإضافة إلى العزف المنفرد على الجيتار والكثير من عزف الجيتار، يتفاخر ستيف ميلر، قائد الفرقة الأمامية، بكيفية أن سمعته تسبقه، فهو راعي البقر الفضائي، ورجل عصابات الحب، ورجل يُدعى موريس يتحدث عن “بومباتوس الحب”.
يعد “The Joker” جزءًا لا يتجزأ من قصة فرقة Steve Miller Band، ولم يتوقف المعجبون أبدًا عن الرقص والغناء. لقد باع “The Joker” ما يعادل 7 ملايين نسخة، وهو ما يمثل المبيعات المادية والتنزيلات والبث المباشر. الألبوم الذي أنتج الأغنية، والذي يسمى أيضًا “The Joker”، نقل مليون وحدة، وهو أيضًا سبب كبير وراء شراء 15 مليون شخص لفرقة Steve Miller Band “Greatest Hits 1974–78″، مما يجعلها واحدة من أفضل المجموعات مبيعًا على الإطلاق.
اعتبارًا من عام 2026، تم الاستماع إلى أغنية “The Joker” 624 مليون مرة على Spotify، مما يكسب ميلر وشركته المزيد من المال، كما هو الحال مع حقيقة أنه تم أخذ عينات منها في أغنية Shaggy رقم 1 في عام 2001 بعنوان “Angel”.
(لا تخف) حاصد الأرواح – طائفة المحار الأزرق
إنه مجرد جزء من حقيقة Blue Öyster Cult أنه لا يحتوي على كتالوج ضخم من الأغاني المشهورة أو الرؤية الثقافية الشاملة للفرق الموسيقية الأكبر في السبعينيات. يتم تغليف تراثها إلى حد كبير في أغنية واحدة، ولكنها الأغنية التي جعلت الأشخاص المرتبطين بها أثرياء للغاية. “(لا تخف) The Reaper” وصلت إلى رقم 12 في عام 1976، وهي أفضل 20 أغنية تم تسجيلها على الإطلاق من قبل Blue Öyster Cult.
الأغنية المشؤومة والمنومة عن الموت وما ينتظرنا على الجانب الآخر تمتلك ما تفعله بعض أغاني الروك الأخرى: جرس البقر عاليًا في المزيج. أولئك الذين لم يلاحظوا بعد الاستخدام الهائل للآلة الإيقاعية في “(لا تخافوا) The Reaper” بالتأكيد قد لاحظوا بعد الرسم الشهير “Saturday Night Live” عام 2000 الذي تصور جلسة التسجيل للأغنية، والتي تضمنت العديد من النكات والتعليقات حول جرس البقر هذا.
جزء إلى الأبد من قوائم تشغيل محطات الراديو لموسيقى الروك الكلاسيكية وبدعم من شعبية رسم “SNL”، باعت “(لا تخف) The Reaper” حوالي 6 ملايين نسخة حتى الآن بجميع التنسيقات. تم شراء LP الذي ظهرت فيه الأغنية لأول مرة، “Agent of Fortune”، من قبل مليون شخص كانوا بحاجة إلى سماع الأغنية قدر الإمكان. تستمر عمليات الدوران التي يزيد عددها عن 707 ملايين والاعتماد على Spotify في تحويل الأموال إلى Blue Öyster Cult.