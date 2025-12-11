5 أغاني روك كلاسيكية من السبعينيات لا يبدو عمرها 50 عامًا

من الغريب الاعتقاد أنه في السبعينيات – عندما كان هذا النوع من الموسيقى في أعلى مستوياته التجارية – كانت موسيقى الروك لا تزال في مهدها النسبي. في بداية العقد، مرت 19 عامًا فقط منذ أن أصدر آيك تورنر وجاكي برينستون أغنية “Rocket 88″، التي تعتبر على نطاق واسع أول تسجيل لموسيقى الروك أند رول، وبعد ذلك تم ترسيخ هذا النوع في الوعي العام من قبل فنانين مثل “عرابة موسيقى الروك أند رول” الأخت روزيتا ثارب، وتشاك بيري، وبيل هالي. لقد مر وقت أقل بين فجر موسيقى الروك وبداية السبعينيات من الوقت الذي مر بين إصدار أغنية “Hollaback Girl” لجوين ستيفاني واليوم.

تطورت تقنيات التسجيل بشكل ملحوظ منذ الأيام الأولى لموسيقى الروك أند رول، لكن التكنولوجيا التي كانت متاحة للموسيقيين والمنتجين والمهندسين في الاستوديو كانت ظلًا لما هي عليه اليوم. في حين أن المبتكرين مثل منتج فريق البيتلز جورج مارتن دفعوا حدود ما يمكن تحقيقه في الاستوديو طوال الستينيات، كان الفنانون لا يزالون مقتصرين بشكل أساسي على آلات التسجيل ذات 4 مسارات، مع عدم وجود محطات عمل رقمية أو مكونات إضافية أو أي مساعدة حديثة أخرى.

ومع ذلك، هناك بعض الأغاني من السبعينيات تبدو حديثة بشكل غريب بالنظر إلى أنها تم تسجيلها قبل نصف قرن. فيما يلي خمسة مقطوعات موسيقية لا بد أنها بدت متقدمة بشكل خاص على وقتها عندما تم إصدارها، سواء كان ذلك بفضل قيم إنتاجها المذهلة، أو الفنانين أنفسهم الذين تجاوزوا حدود نوع موسيقى الروك، أو لأنهم أصبحوا مشهورين لاحقًا في سياق غير موسيقى الروك، مما جعلهم يبدون وكأنهم ينتمون إلى عصر آخر تمامًا.