5 أغاني روك كلاسيكية من السبعينيات لا يبدو عمرها 50 عامًا

من الغريب الاعتقاد أنه في السبعينيات – عندما كان هذا النوع من الموسيقى في أعلى مستوياته التجارية – كانت موسيقى الروك لا تزال في مهدها النسبي. في بداية العقد، مرت 19 عامًا فقط منذ أن أصدر آيك تورنر وجاكي برينستون أغنية “Rocket 88″، التي تعتبر على نطاق واسع أول تسجيل لموسيقى الروك أند رول، وبعد ذلك تم ترسيخ هذا النوع في الوعي العام من قبل فنانين مثل “عرابة موسيقى الروك أند رول” الأخت روزيتا ثارب، وتشاك بيري، وبيل هالي. لقد مر وقت أقل بين فجر موسيقى الروك وبداية السبعينيات من الوقت الذي مر بين إصدار أغنية “Hollaback Girl” لجوين ستيفاني واليوم.
تطورت تقنيات التسجيل بشكل ملحوظ منذ الأيام الأولى لموسيقى الروك أند رول، لكن التكنولوجيا التي كانت متاحة للموسيقيين والمنتجين والمهندسين في الاستوديو كانت ظلًا لما هي عليه اليوم. في حين أن المبتكرين مثل منتج فريق البيتلز جورج مارتن دفعوا حدود ما يمكن تحقيقه في الاستوديو طوال الستينيات، كان الفنانون لا يزالون مقتصرين بشكل أساسي على آلات التسجيل ذات 4 مسارات، مع عدم وجود محطات عمل رقمية أو مكونات إضافية أو أي مساعدة حديثة أخرى.
ومع ذلك، هناك بعض الأغاني من السبعينيات تبدو حديثة بشكل غريب بالنظر إلى أنها تم تسجيلها قبل نصف قرن. فيما يلي خمسة مقطوعات موسيقية لا بد أنها بدت متقدمة بشكل خاص على وقتها عندما تم إصدارها، سواء كان ذلك بفضل قيم إنتاجها المذهلة، أو الفنانين أنفسهم الذين تجاوزوا حدود نوع موسيقى الروك، أو لأنهم أصبحوا مشهورين لاحقًا في سياق غير موسيقى الروك، مما جعلهم يبدون وكأنهم ينتمون إلى عصر آخر تمامًا.
فليتوود ماك – السلسلة
أثبتت تحفة فليتوود ماك عام 1977 بعنوان “الشائعات” أنها تتمتع بفترة صلاحية طويلة بشكل ملحوظ؛ لقد صعدت إلى أعلى 20 في قائمة Billboard 200 مؤخرًا في عام 2025، مما يشير إلى أن تأليف الأغاني الذي لا تشوبه شائبة وقيم الإنتاج المتلألئة تستمر في التناغم مع عادات الاستماع لجيل تايلور سويفت. “Rumours” هو ألبوم متسق للغاية لدرجة أنه لا يمكن وصفه من حيث النقاط البارزة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسارات ذات الصوت الحديث، فسيستغرق الأمر الكثير للتغلب على “The Chain”.
كانت الأغنية هي الأولى التي عملت عليها الفرقة خلال جلسات “الشائعات”، وبما أنها ظهرت بشكل عضوي من خلال المربيات، فإنها تُنسب إلى جميع أعضاء الفرقة – وهي الأغنية الوحيدة في الألبوم التي تكون كذلك. جميع العروض المسجلة نقية، ولكن الثناء الخاص يذهب إلى خط الجهير المذهل الذي ابتكره وأدىه جون ماكفي، والذي يمنح الأغنية أخدودًا خالدًا. مزيج الاستريو واسع بشكل لا يصدق، حيث يخلق غيتار ليندسي باكنغهام ولوحات المفاتيح لكريستين ماكفي خلفية خصبة للغناء المتناغم تمامًا. تبدأ الأغنية ببطء وتبدو وكأنها رحلة غنية بالدراما العاطفية.
بريان إينو – العم الثالث
بريان إينو هو رائد موسيقي عمل مع بعض من أكبر أعمال موسيقى الروك في السبعينيات. بصفته عضوًا مؤسسًا في Roxy Music ومنتجًا لـ David Bowie وTalking Heads، نجح إينو في إثبات مستقبل كل مشروع شارك فيه بفضل احتضانه المحسوب للأفكار الرائدة. ساعدت هذه التقنيات في إنشاء موسيقى تبدو وكأنها جاءت من عصر لم يأت بعد.
أظهرت موسيقى إينو المنفردة أيضًا ابتكاراته وطموحه. ربما يكون ألبومه “Taking Tiger Mountain (By Strategy)” عام 1974 هو الإصدار الأكثر شهرة له خلال العقد، حيث يضم أغنية “Third Uncle”، والتي لا تشبه حقًا أي شيء آخر كان موجودًا في المشهد الموسيقي في ذلك الوقت.
في حين أن أعمال أخرى مثل Stooges وDr. Feelgood أنذرت بوصول موسيقى البانك روك، بدا أن “العم الثالث” يخطو خطوة إلى الأمام، حيث توقع صوت العديد من مجموعات ما بعد البانك التي كانت ستتبع في أعقابه. من خلال خط جهير صاخب ومثير لا هوادة فيه يدعم الأغنية بينما ينشأ حولها نشاز من مقطوعات الجيتار المتنافرة ، إنه سجل غاضب يبدو أنه يخلق لوحة عاطفية صوتية خاصة به. صوت إينو المقيد عمدًا، والذي يظل ثابتًا على الرغم من التعقيد الغنائي للأغنية، يرمز أيضًا إلى الأسلوب الذي سيتبناه العديد من المطربين الرئيسيين في وقت لاحق من هذا العقد. مصدر إلهام أكيد لفرق ما بعد البانك مثل Wire and Joy Division وتم تغطيته بعد ما يقرب من عقد من الزمان من قبل رواد القوط باوهاوس، يبدو “العم الثالث” جديدًا اليوم كما كان في أي وقت منذ صدوره.
بلوندي – معلقة على الهاتف
كان “Hanging on the Telephone” إنجازًا تجاريًا لفرقة Blondie في المملكة المتحدة في عام 1978، مما جعل فرقة New York new wave تتصدر قائمة أفضل 10 أغاني قبل أن تشرع في اختراق الولايات المتحدة بأغنية “Heart of Glass”. على الرغم من أن إحدى أغاني بلوندي المميزة، إلا أن أغنية “Hanging on the Telephone” كانت في الواقع عبارة عن غلاف. كانت الفرقة التي سجلتها في الأصل، The Nerves، قصيرة العمر ولكنها تمكنت من مشاركة الفاتورة مع Blondie، التي من الواضح أن أعضائها أعجبوا بعمل الفرقة الأقل.
من الناحية الموضوعية، تشترك الأغنية في الكثير من الأغاني من عصر موسيقى الروك في منتصف الستينيات: إنها أنشودة مثيرة لعاشق محبط، تنعكس حالته الذهنية القلقة في الترتيب الغنائي المتدهور. كانت أغنية “Hanging on the Telephone” لفرقة بلوندي نتيجة تدريبات مكثفة قبل التسجيل. تم وضع المطربة ديبي هاري في خطواتها، مما أدى إلى الأداء الخالي من العيوب الذي تسمعه على الإطلاق. تم حفر الفرقة التي تقف خلفها جيدًا بنفس القدر، والنتيجة هي أغنية مبهرة وعالية الطاقة وصديقة للراديو كان من الممكن تسجيلها بعد عقود مما كانت عليه في الواقع.
ستيلي دان – الوتد
يُذكر ستيلي دان باعتباره أحد أكثر أعمال موسيقى الجاز روك إنجازًا في السبعينيات. على الرغم من اجتذاب ستيلي دان لعلامة “يخوت روك” غير العادلة، إلا أن الثنائي المكون من مؤلفي الأغاني دونالد فاجان ووالتر بيكر كانا طموحين بشكل ملحوظ في جودة التسجيلات التي كانا على استعداد لإصدارها، حيث عملا مع أفضل الموسيقيين في هذا المجال لإصدار ألبومات محملة بعروض من الدرجة الأولى التي استكشفت اللوحة الكاملة للموسيقى الشعبية.
يحتوي ألبوم “Aja” لعام 1977 على بعض أعمال Steely Dan الأكثر إنجازًا بالإضافة إلى أكثرها سهولة في الوصول إليها. حقق “Peg” نجاحًا إذاعيًا كبيرًا في وقت إصداره، ولا يزال يجذب الانتباه بفضل روعته وبساطته النسبية. تحت بريق إنتاجها، “Peg” هو في الواقع رقم موسيقى البلوز المكون من 12 شريطًا، يرتفع من خلال بعض العروض المذهلة للموسيقيين الذين تم تجنيدهم للمسار.
على الرغم من أن Fagan هو المغني الرئيسي في “Peg” لأنه موجود في الغالبية العظمى من مخرجات Steely Dan، إلا أن الخطاف تهيمن عليه قوة المغني الداعم مايكل ماكدونالد، الذي يبدو صوته المثالي لعنوان الأغنية أصليًا مثل أي شيء يمكنك تحقيقه باستخدام التأثيرات الصوتية الحديثة. قسم الإيقاع غريب بنفس القدر من حيث الأداء، في حين أن المعزوفات المنفردة على الجيتار والساكس يتم وضعها بشكل مثالي في الترتيب ويتم أداؤها بثقة بالنفس. ولكن في حين أن وصف المسار بمثل هذه المصطلحات قد يشير إلى أن “Peg” هو مجرد عرض متسامح للبراعة، فإن عدوى الأغنية هي أول ما يصيبك أولاً. مسار لا يقاوم تمامًا ونقطة دخول مثالية إلى ديسكغرافيا ستيلي دان.
بيب روث – المكسيكي
في بعض الأحيان، لا تحظى موسيقى الروك الكلاسيكية بالاهتمام الذي تستحقه في وقت إصدارها. كان هذا هو الحال بالتأكيد مع أغنية “The Mexican” لـ Babe Ruth، وهي أغنية غامضة نسبيًا لفرقة بريطانية من موسيقى الروك التقدمية والتي كانت موجودة لبضع سنوات فقط في السبعينيات قبل الانقسام بين العديد من التغييرات في التشكيلة.
ربما في عام 1972، عندما أصدر بيب روث ألبومه الأول “First Base”، بدا “The Mexican” بالفعل وكأنه موسيقى الروك التقدمية. لكن يكاد يكون من المستحيل التفكير في الأغنية بهذه الطريقة الآن، حيث أصبحت بعد نصف عقد من الزمن مسارًا أساسيًا في نوع موسيقى الهيب هوب الناشئ، والذي شهد قيام منسقي الأغاني بتقطيع استراحة الطبل والغيتار الفاحشة ليرقص عليها الأولاد والبنات.
تم أخذ عينات من أغنية “The Mexican” حوالي 40 مرة على المسارات التجارية خلال نصف القرن الماضي، ولا سيما بواسطة Afrika Bambaataa وSoulsonic Force على مسارهم الأساسي “Planet Rock” في عام 1982، بينما ظهرت مؤخرًا في عام 2025 في أغنية “VCRs” بواسطة JID، والتي تضم فينس ستابلز. إن خلودها ليس موضع شك أبدًا، وما عليك سوى العودة إلى الأصل لمعرفة السبب.