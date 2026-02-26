5 أغاني روك كلاسيكية من الستينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

استغرقت أغنية “Oh, Pretty Woman” للمخرج روي أوربيسون، التي تتسم بالقوة والغزل، أقل من شهر من ظهورها لأول مرة على قائمة Hot 100 في عام 1964 لتصل إلى المركز الأول، وهو المركز الذي احتفظت به لمدة ثلاثة أسابيع. بعد ذلك مباشرة، حصلت أغنية “Oh, Pretty Woman” على شهادة ذهبية من RIAA لمبيعات بلغت نصف مليون نسخة، ثم استمرت في البيع بعدة طرق. على سبيل المثال، يعد هذا إدراجًا قياسيًا في ألبومات Orbison المتنوعة الأكثر نجاحًا، والتي حصل الكثير منها على الذهب أو البلاتين، والأخير مخصص لبيع مليون نسخة.

“أوه، امرأة جميلة” لم تترك أبدًا الوعي العام، ولهذا السبب يمكن استخدامها بسهولة وذكاء كعنوان لفيلم كوميدي رومانسي. في عام 1990، حقق فيلم “Pretty Woman” نجاحًا كبيرًا، وبيعت الموسيقى التصويرية لأغنية “Oh, Pretty Woman” لأوربيسون، 3 ملايين نسخة. إجمالاً، ظهرت أغنية “Oh, Pretty Woman” في أكثر من 100 فيلم وبرنامج تلفزيوني، وتضاف رسوم الترخيص تلك. من خلال ترتيب مع ناشر الموسيقى الخاص بهم، ومؤلفي الأغاني Orbison وBill Dees، والآن عقاراتهم، حصل كل منهم على ما يصل إلى 100000 دولار سنويًا من حقوق الملكية حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفقًا لفيلم وثائقي بي بي سي فور بعنوان “أغنى الأغاني في العالم”، والذي بحث على نطاق واسع وأبلغ عن القيمة المحتملة لبعض الألحان الأكثر شهرة في التاريخ، فقد حققت أغنية “أوه، بريتي وومان” ما لا يقل عن 13 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 18 مليون دولار، بحلول عام 2013.