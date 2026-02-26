5 أغاني روك كلاسيكية من الستينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

هناك عدد قليل من أغاني الروك الكلاسيكية من الستينيات التي لا تزال تسمعها حتى اليوم، وليس فقط لأن الناس يحبونها: لقد أثبتت أيضًا أنها مربحة بشكل موثوق. هذه هي الأغاني الناجحة في الستينيات التي يمكنها إثارة المشاعر لدى جيل الطفرة السكانية لأنها كانت بمثابة الموسيقى التصويرية للعديد من الأرواح، فضلاً عن كونها أساسية لموسيقى البوب والروك الحديثة. لقد تم تشغيلها وشراؤها وبثها بلا توقف تقريبًا منذ إطلاقها قبل 60 عامًا تقريبًا لأنها لا تزال صامدة، وهي مقطوعات موسيقية رائعة بشكل موضوعي.
إنها قاعدة أساسية: كلما زادت متعة الأغنية، زادت الأموال التي يمكن أن تجنيها. أصبحت أغاني الروك الكلاسيكية في الستينيات من القرن الماضي ذهبية أو حتى بلاتينية، ثم اشتراها الناس مرة أخرى بعد تقديم ألبومات “أعظم الأغاني”. يؤدي البث المنتظم على محطات الراديو لموسيقى الروك الكلاسيكية والأغاني القديمة إلى جلب الأموال أيضًا، كما هو الحال مع الظهور في الموسيقى التصويرية لفيلم والاستماع إلى خدمة البث المباشر. تذهب كل الأموال من تلك المصادر إلى فناني الأغنية وكتاب الأغاني والناشرين وشركات التسجيل، وكانت هذه الأغاني تملأ الخزائن الافتراضية لفترة طويلة الآن. هذه هي أغاني الروك الكلاسيكية الأكثر ديمومة من الستينيات والتي تساوي أيضًا مبلغًا مذهلاً من المال.
أوه، أيتها المرأة الجميلة – روي أوربيسون
استغرقت أغنية “Oh, Pretty Woman” للمخرج روي أوربيسون، التي تتسم بالقوة والغزل، أقل من شهر من ظهورها لأول مرة على قائمة Hot 100 في عام 1964 لتصل إلى المركز الأول، وهو المركز الذي احتفظت به لمدة ثلاثة أسابيع. بعد ذلك مباشرة، حصلت أغنية “Oh, Pretty Woman” على شهادة ذهبية من RIAA لمبيعات بلغت نصف مليون نسخة، ثم استمرت في البيع بعدة طرق. على سبيل المثال، يعد هذا إدراجًا قياسيًا في ألبومات Orbison المتنوعة الأكثر نجاحًا، والتي حصل الكثير منها على الذهب أو البلاتين، والأخير مخصص لبيع مليون نسخة.
“أوه، امرأة جميلة” لم تترك أبدًا الوعي العام، ولهذا السبب يمكن استخدامها بسهولة وذكاء كعنوان لفيلم كوميدي رومانسي. في عام 1990، حقق فيلم “Pretty Woman” نجاحًا كبيرًا، وبيعت الموسيقى التصويرية لأغنية “Oh, Pretty Woman” لأوربيسون، 3 ملايين نسخة. إجمالاً، ظهرت أغنية “Oh, Pretty Woman” في أكثر من 100 فيلم وبرنامج تلفزيوني، وتضاف رسوم الترخيص تلك. من خلال ترتيب مع ناشر الموسيقى الخاص بهم، ومؤلفي الأغاني Orbison وBill Dees، والآن عقاراتهم، حصل كل منهم على ما يصل إلى 100000 دولار سنويًا من حقوق الملكية حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفقًا لفيلم وثائقي بي بي سي فور بعنوان “أغنى الأغاني في العالم”، والذي بحث على نطاق واسع وأبلغ عن القيمة المحتملة لبعض الألحان الأكثر شهرة في التاريخ، فقد حققت أغنية “أوه، بريتي وومان” ما لا يقل عن 13 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 18 مليون دولار، بحلول عام 2013.
الابن المحظوظ – إحياء كريدنس كليرووتر
قبل أن تقدم شركة Creedence Clearwater Revival أغنية “Have You Ever Seen the Rain؟”، وهي أغنية روك كلاسيكية من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال، أصدرت أغنية أخرى ذات قيمة مالية هائلة في الستينيات: أغنية المستنقع روك مع رسالة ساخرة وحشية، “Fortunate Son”، والتي انتقد فيها زعيم CCR جون فوجيرتي كيف قام أكثر الأشخاص ثراءً وقوة في أمريكا بتجنيد أبنائهم. التأجيلات خلال حرب فيتنام. ومن المفارقات أن الأغنية التي تتحدث عما شعر به فوجيرتي كانت السلوك المتعجرف والجريء والمروع للأثرياء الذي جلب الكثير من المال.
“الابن المحظوظ” كان رقم 14 فقط في عام 1969، لكنه تفوق على موضعه المعتدل نسبيًا على الرسم البياني. أغنية من ألبوم “Willy and the Poor Boys” بعنوان “Fortunate Son” بيعت منها 8 ملايين نسخة. اشترى 12 مليون مستهلك آخر أفضل مجموعة من CCR، “Chronicle: The 20 Greatest Hits”، والتي تتضمن أغنية “Fortunate Son”، في حين تم تشغيل الأغنية أكثر من 1.8 مليار مرة على Spotify. لسنوات، استفادت كل من أرقام المبيعات والبث المباشر لفيلم “Fortunate Son” من استخدامه في الأفلام والتلفزيون، عادةً عندما يكون هناك مسلسل تدور أحداثه خلال حرب فيتنام. ظهرت الأغنية في حوالي 70 مشروعًا، وفي كل مرة تكلف صناع الأفلام رسوم ترخيص باهظة.
الفتاة ذات العيون البنية – فان موريسون
يمكن التعرف عليها على الفور بسبب لعقة الجيتار الافتتاحية اللطيفة والمبهجة، “Brown Eyed Girl” هي جوهرة جادة وحنونة لأغنية حب البوب-روك للمغني الشعبي البلوزي فان موريسون. تمت كتابة أغنية “Brown Eyed Girl” وتسجيلها وإصدارها بعد وقت قصير من مغادرة موريسون لفرقة موسيقى الروك المرآب Them، وكانت أول أغنية منفردة للموسيقي وظلت واحدة من أكبر أغانيه على الإطلاق، حيث انتقلت إلى قائمة أفضل 10 أغاني في خريف عام 1967.
لكي تحقق “Brown Eyed Girl” هذا النجاح، فقد كانت بالضرورة نجاحًا إذاعيًا – ولم تتلاشى أبدًا من هذا العالم. في الواقع، إنها واحدة من الأغاني الأكثر تشغيلًا في تاريخ موجات الأثير الأمريكية، والتي غنتها مشغلو الأقراص أكثر من 13 مليون مرة اعتبارًا من عام 2020. ومن الواضح أن هذا لم يكن كافيًا لعشرات معجبي موريسون، مع مبيعات “Brown Eyed Girl” التي بلغت مليونًا، مما أدى إلى وصولها إلى الرقم القياسي البلاتيني. على Spotify، استمع القائمون على بث الموسيقى إلى الأغنية أكثر من 1.4 مليار مرة، أي ما يقرب من مليار مرة أكثر من ثاني أكثر أغنية شعبية لموريسون، “Into the Mystic”.
يا جود – البيتلز
“Hey Jude” هي الأغنية الأكثر نجاحًا التي حققتها الفرقة الأكثر مبيعًا على الإطلاق. لم يسبق لأي عمل أن حقق المركز الأول أكثر من فرقة البيتلز، ومن بين تلك الأغاني، كانت أغنية “Hey Jude” هي الأكثر أهمية، حيث قضت تسعة أسابيع في المركز الأول في عام 1968. النشيد النشيدي الملهم يرتكز على بيانو يعزفه بقوة كاتب الأغاني الأساسي للأغنية، بول مكارتني، الذي قام بتأليفها لتهدئة جوليان لينون، الابن الصغير لزميله في الفرقة جون لينون، بينما كان ينجو من طلاق والديه.
احتلت هذه الأغنية الشهيرة، الشخصية للغاية ولكن من الواضح أنها ذات صدى واسع النطاق، المركز الأول في أطول فترة بيع في عام 1968 وبيعت 4 ملايين نسخة، وهو أكبر عدد من أي أغنية منفردة لفريق البيتلز على الإطلاق. وبعد مرور ما يقرب من 60 عامًا، لا يزال الناس يرغبون في سماع أغنية “Hey Jude” – مع أكثر من 730 مليون تشغيل على Spotify، وهي واحدة من أغاني Fab Four الأكثر ديمومة في العصر الرقمي. حتى القطع الأثرية المرتبطة بـ “Hey Jude” تعتبر ذات قيمة كبيرة. بيعت ورقة كلمات الأغنية المكتوبة بخط اليد لمكارتني مقابل 910 ألف دولار في مزاد عام 2020.
كاليفورنيا دريمين – ماماز وباباس
زاوجت فرقة Mamas and the Papas بين الأغاني الغنائية الضعيفة وكتابة الأغاني الشعبية مع تقنيات إنتاج موسيقى الروك أند رول الكبيرة في الستينيات – والتناغم الرائع – لخلق صوت خاص بها، وأفضل مثال على ذلك هو أغنية “California Dreamin”. إن الأغنية المؤلمة والحزينة حول البحث بجميع أشكاله معدية بقدر ما هي مثيرة، وكانت الرغبة في الانتماء أو العثور على السلام أو مجرد الذهاب إلى مكان دافئ موضوعًا مرتبطًا بملايين المستمعين على مر السنين.
كانت أغنية “California Dreamin” هي أول أغنية ناجحة لفرقة Mamas and the Papas، وبلغت ذروتها في المرتبة الرابعة على Hot 100 في مارس 1966. في حين أن الأغاني الناجحة لاحقًا مثل “Dedicated to the One I Love” و”Monday, Monday” ستصل إلى مراكز أعلى في الرسم البياني، لم تلتصق أغنية Mamas and Papas بنفس الطريقة التي فعلت بها أغنية “California Dreamin”. باعت الأغنية أكثر من 3 ملايين نسخة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبيعات ألبوم استوديو المجموعة وأفضل المجموعات التي تشمل “California Dreamin”. لقد تم بثها أكثر من 1.2 مليار مرة على Spotify أيضًا، أو ما يقرب من خمسة أضعاف عدد الاستماع لثاني أكبر مسار رقمي للمجموعة، “Dream a Little Dream of Me”.