5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1969 سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

كان عام 1969 بمثابة 12 شهرًا تاريخيًا للبشرية. تضمنت بعض المعالم المهمة الأشخاص الذين يشاهدون الهبوط على سطح القمر كما حدث، وانتفاضة Stonewall التي تمثل نقطة تحول في نشاط LGBTQ+، وتجمع أكثر من 400000 شخص للاحتفال بالسلام والحب والروك أند رول في مهرجان وودستوك الموسيقي. فيما يتعلق بالموسيقى، ولدت العديد من أغاني الروك الكلاسيكية في الكون وغيرت حياة كل من استمع إليها منذ ذلك الحين.
ما الذي يحدد الكلاسيكية، على أية حال؟ الوصف الذي يجب على الجميع البحث عنه هنا هو “الخالد”. وهذا يعني أن الأغنية لا تزال ذات أهمية بعد عقود من الزمن، أو أنها ألهمت أجيالاً من الموسيقيين والمستمعين. إنها قطعة فنية يمكن الاستمتاع بها في أي وقت وفي أي مكان، حيث لا تشعر أبدًا بأنها في غير مكانها أو أنها قديمة إلى حد ما. من المؤكد أن التفضيل الشخصي يلعب دورًا في تحديد الأفضل على الإطلاق، أو ما الذي يجعل القطع في أي مجموعة، ولكن هذه هي أغاني الروك الكلاسيكية الخمس من عام 1969 التي لا تزال تمتلك القدرة على جعل الجميع يرفعون مستوى الصوت كلما لعبوا. قم بإضافتها إلى قائمة التشغيل الآن، إذا لم تكن موجودة بالفعل.
ليد زيبلين – الحب كله
عندما يذكر شخص ما مقدمة مثيرة للدهشة، فإنه عادة ما يتحدث عن أغنية “Whole Lotta Love” لفرقة Led Zeppelin، والتي تأتي من ألبوم فرقة الروك الأسطورية عام 1969، “Led Zeppelin II”. هناك طاقة جنسية تنفجر فورًا، حيث يتعرف الجميع على الأغنية على الفور خلال نقرات الجيتار القليلة الأولى وتراكم الآلات. لم يكن عازف الجيتار جيمي بيج، وعازف القيثارة جون بول جونز، وعازف الدرامز جون بونهام هم وحدهم من جلبوا قدراتهم الشبيهة بالشامان إلى جلسات التسجيل، حيث قام المنشد روبرت بلانت بإخراج الأغنية مما يبدو وكأنه عالم تانترا آخر.
على عكس الكثير من الأغاني في عصرها، فإن أغنية “Whole Lotta Love” ليست أغنية حب خالصة؛ يتعلق الأمر بالشهوة. لم يخجل Zeppelin من الكلمات الموحية أيضًا، حيث قام بتوضيحها بنوع من التفاصيل الواضحة التي من شأنها أن تجعل مؤلف “50 Shades of Grey” EL James يحمر خجلاً. ليس هناك معنى مزدوج هنا؛ يتعلق الأمر بالإثارة والثقل بأكثر الطرق الخام والأكثر حيوانية.
ومع ذلك، حتى لو كان شخص ما يطير بمفرده أو لا يبحث عن أي نوع من التشابك، فإن أغنية “Whole Lotta Love” لا تزال تتمتع بالإيقاع والبهجة لإضاءة أي مناسبة بعد مرور أكثر من 50 عامًا على إصدارها. من المستحيل عمليًا عدم تقليد إيصال بلانت الصوتي لأغنية “أنت بحاجة إلى التبريد يا عزيزي” بمجرد أن يتردد صدى الخط.
البيتلز – تعالوا معًا
يعلم الجميع أن موسيقى الروك لها جذورها في موسيقى البلوز، وقد أشادت فرقة البيتلز بها من خلال أغنية “Come Together”، وهي خارج سجل فرقة الروك المؤثرة “Abbey Road”. من السهل جدًا أن تضيع في العناصر المنومة للأغنية، وتتمايل على الإيقاع الذي يستحق التصفيق وتغني مع كلمات الأغاني التي تبدو وكأنها تيار من الوعي. حتى لو كان شخص ما لا يعرف كل الكلمات هنا، فمن المؤكد أنه سيستمتع بجوقة “تعالوا معًا الآن فوقي”.
مثل العديد من أغاني البيتلز في ذلك العصر، وصلت أغنية “Come Together” إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard Hot 100. لقد أصبحت عنصرًا أساسيًا في تاريخ موسيقى الروك، حيث اعتبرت Consequence أن خط الجهير الخاص بها هو الأفضل على الإطلاق. مما لا شك فيه، إنه مسار حيث يقوم الجهير بالكثير من الرفع الثقيل، مع الإيقاع الجذاب الذي يقود الطريق لبقية الموسيقى. في واقع الأمر، بدون هذا الجهير الرائع، من غير المرجح أن تكون الأغنية قد أحدثت التأثير الصوتي الذي أحدثته على مستمعيها.
لا يتم تذكر أغنية “Come Together” كواحدة من أشهر أغاني فرقة البيتلز فحسب، ولكنها أيضًا أغنية مغطاة على نطاق واسع. لقد أنتج كل من Ike وTina Turner بالإضافة إلى Aerosmith وGodsmack نسختهم الخاصة منها، ولا تزال أغنية شعبية للمتسابقين ليغنوها (أو الجزار) في برامج مثل “American Idol” و”The Voice”.
كريدنس كليرووتر إحياء – القمر السيئ يرتفع
لا، هذه الأغنية لا تدور حول المستذئب، ولكن عندما يذكر شخص ما ظهور القمر ومشاكل قادمة، فمن الطبيعي أن نفكر في خطر من هذا النوع الخارق للطبيعة. إن أغنية “Bad Moon Rising” لـ Creedence Clearwater Revival – من ألبوم “Green River” لعام 1969 – هي أغنية مشؤومة، مع ذلك، تحذر من تهديد مقلق يلوح في الأفق من خلال التحدث عن الكوارث مثل الأعاصير والزلازل.
إليك الجزء المضحك من “Bad Moon Rising”: إنها أغنية متفائلة وسعيدة بطبيعتها، على الرغم من عذاب وكآبة كلمات جون فوجيرتي، والتي تتضمن بعضًا من كلمات موسيقى الروك الكلاسيكية الأكثر شيوعًا التي يساء فهمها. ما لم يفكر شخص ما في المسار لفترة كافية، فإنه يبدو وكأنه النشيد المثالي لرحلة برية – نوع الأغنية التي يومئ فيها الجميع ويغني مع هذه الأغنية فائقة العدوى حول نهاية العالم الوشيكة. ضع في اعتبارك، إذا كانت أوقات النهاية قريبة، فلماذا لا ترقص وتستمتع بنفسك على أي حال، لأنه ليس لديك ما تخسره، أليس كذلك؟
وكما تبين، فإن فيلم “Bad Moon Rising” لا يدور حول أي شيء شرير على الإطلاق. أخبر فوجيرتي رولينج ستون أن الأغنية متأثرة بشكل فضفاض بفيلم “The Devil and Daniel Webster”، على الرغم من اعترافه بأنه قد يكون هناك بعض التعليقات السياسية الكامنة في الخلفية. وقال: “عندما تكون شابا منضبطا للغاية، فأنت مرتبط بكل ما يؤثر على جيلك”. “لذلك أعتقد أنه كان موجودًا، لكنني كنت مهتمًا أكثر بفكرة الظواهر الطبيعية والحتمية”.
رولينج ستونز – أعطني مأوى
كلما تغيرت الأشياء، كلما بقيت على حالها، أليس كذلك؟ في عام 1969، أطلقت فرقة رولينج ستونز العنان لأغنية “Gimme Shelter” للعالم. إنها الأغنية الأولى من ألبوم فرقة الروك الإنجليزية “Let It Bleed” وتترك انطباعًا دائمًا على المستمع.
على مدار أربع دقائق ونصف، يقدم ميك جاغر وطاقمه ردًا شرسًا على دعاة الحرب، ويكشفون عن كل الحقائق القاسية والمروعة للحرب وكيف أنها “مجرد طلقة واحدة”. إنه تذكير بأنه لا يوجد فائزون حقيقيون عندما يتعلق الأمر بالصراع العنيف بين الناس والبلدان؛ دائما الأبرياء هم الذين يعانون. بحلول النهاية، كان الجميع يهربون من العاصفة ويبحثون عن مأوى، كما توحي كلمات الأغنية.
لا يمكن إنكار أن أغنية “Gimme Shelter” تظل واحدة من أكثر نغمات فرقة Stones تحديدًا، حتى أن مجلة Rolling Stone وصفتها بأنها أعظم أغنية للفرقة على الإطلاق. والأهم من ذلك أن رسالتها لا تزال ذات صلة في أيامنا هذه. في بعض الأحيان، هذا هو نوع المسار الذي يحتاج الجميع إلى الصراخ بقوة أكبر قليلاً والارتفاع بصوت أعلى – فقط في حالة عدم اهتمام جميع الأشخاص الموجودين في الخلف برسالته القوية.
المضحكون – أريد أن أكون كلبك
مقرف. هذه هي الطريقة الوحيدة لوصف نغمة الجيتار لأغنية “I Wanna Be Your Dog” لفرقة Stooges. تذكر أن هذا هو الوقت الذي سبق تشكيل موسيقى البانك، ولكن يمكن بالفعل سماع اللبنات الأساسية في بداية التمرد عام 1969. ليس من المستغرب أن يصبح إيجي بوب، قائد فريق Stooges، الذي يضيف صوته الحصوي المميز مزيدًا من السلوك إلى هذا المسار، رمزًا فاسقًا في حد ذاته.
البدائية والخام، اختارت أغنية “I Wanna Be Your Dog” أن تكون خشنة عن عمد حول الحواف. هذه ليست قطعة مصقولة بأي حال من الأحوال؛ بدلاً من ذلك، فهو يتبنى كيف أن الموسيقى تدور حول الشعور بقدر ما هي التنفيذ. ضربت هذه الأغنية على وتر حساس لدى المستمعين الذين أحبوا موسيقى الروك أند رول الخاصة بهم أكثر قليلاً على الجانب الخطير ، حيث جسد المضحكون الفوضى والفوضى. مناهضو البيتلز، لعدم وجود مصطلح أفضل.
إذا نظرنا إلى الوراء الآن، فإن أغنية “أريد أن أكون كلبك” تعتبر أساسية في خلق موسيقى البانك وتطور موسيقى الروك. لقد كانت دعوة واضحة لجميع غير الأسوياء والغرباء، وكانت بمثابة تذكير بأنه عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك أند رول، فلا توجد قواعد ضرورية.