5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1970 سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

كان عام 1970 هو العصر الذهبي لموسيقى الروك الكلاسيكية، عندما اجتمع التبجح المتزايد للفرق الموسيقية في الستينيات مع آفاق جديدة من حيث الأخدود والثقل لإنتاج بعض الأغاني الأكثر عدوى في كل العصور. ولكن ما هي أغاني الروك الكلاسيكية من عام 1970 التي تصمد بشكل أفضل لتكرار الاستماع؟ نعتقد أنه قد يكون لدينا الجواب.

عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك، فإن الألحان التي تريد الاستمرار في تشغيلها طوال الليل تشترك عمومًا في شيئين: قسم إيقاعي عالي الإيقاع تريد الاستمرار في ضرب رأسك به، بالإضافة إلى نغمات ثقيلة لا تقاوم والتي بالكاد تتوقف خلال مدة المسار، مما يسمح لك بالاستمتاع بها في حلقة منومة تسمح لك بإقناع نفسك بأن الأغنية لا تنتهي أبدًا.

وهذا يعني على الاطلاق لا موسيقى الروك الشعبية – لذلك نحن نخشى أن أغنية “Bridge over Troubled Water” لسيمون وغارفانكيل، وهي واحدة من أكبر الأغاني لعام 1970 وواحدة من أعظم أغاني الروك في كل العصور، لا تناسب الفاتورة. ولا كذلك أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز، والتي، كأغنية، لا تتمتع بالطاقة القوية التي نبحث عنها. آسف. حتى المسارات التي لا يمكن إنكارها لموسيقى الروك، مثل أغنية “Speed ​​King” الكلاسيكية لـ Deep Purple، لا يتم قطعها لأنها ممتدة إلى ميزات ممر خافت على لوحة المفاتيح من شأنه أن يخرج أي محبي الموسيقى من نشوة موسيقى الروك. لكن لحسن الحظ، كان عام 1970 عامًا مليئًا بموسيقى الروك الكلاسيكية التي لا هوادة فيها – وإليك أكثرها إدمانًا.