5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1970 سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

كان عام 1970 هو العصر الذهبي لموسيقى الروك الكلاسيكية، عندما اجتمع التبجح المتزايد للفرق الموسيقية في الستينيات مع آفاق جديدة من حيث الأخدود والثقل لإنتاج بعض الأغاني الأكثر عدوى في كل العصور. ولكن ما هي أغاني الروك الكلاسيكية من عام 1970 التي تصمد بشكل أفضل لتكرار الاستماع؟ نعتقد أنه قد يكون لدينا الجواب.
عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك، فإن الألحان التي تريد الاستمرار في تشغيلها طوال الليل تشترك عمومًا في شيئين: قسم إيقاعي عالي الإيقاع تريد الاستمرار في ضرب رأسك به، بالإضافة إلى نغمات ثقيلة لا تقاوم والتي بالكاد تتوقف خلال مدة المسار، مما يسمح لك بالاستمتاع بها في حلقة منومة تسمح لك بإقناع نفسك بأن الأغنية لا تنتهي أبدًا.
وهذا يعني على الاطلاق لا موسيقى الروك الشعبية – لذلك نحن نخشى أن أغنية “Bridge over Troubled Water” لسيمون وغارفانكيل، وهي واحدة من أكبر الأغاني لعام 1970 وواحدة من أعظم أغاني الروك في كل العصور، لا تناسب الفاتورة. ولا كذلك أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز، والتي، كأغنية، لا تتمتع بالطاقة القوية التي نبحث عنها. آسف. حتى المسارات التي لا يمكن إنكارها لموسيقى الروك، مثل أغنية “Speed King” الكلاسيكية لـ Deep Purple، لا يتم قطعها لأنها ممتدة إلى ميزات ممر خافت على لوحة المفاتيح من شأنه أن يخرج أي محبي الموسيقى من نشوة موسيقى الروك. لكن لحسن الحظ، كان عام 1970 عامًا مليئًا بموسيقى الروك الكلاسيكية التي لا هوادة فيها – وإليك أكثرها إدمانًا.
ليد زيبلين – أغنية المهاجرين
المسار الافتتاحي للألبوم الثالث الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا للفرقة، “أغنية المهاجرين”، موجود مع “Whole Lotta Love” و”Kashmir” كواحد من أثقل مسارات Led Zeppelin وأكثرها انفجارًا، وكلاهما جانبان يجعلها مثالية للتفجير المتكرر في السيارة أو سماعات الرأس أو في أي مكان آخر. يبدأ المسار بنغمة Jimmy Page الشائكة والمهددة، والتي لا تسمح إلا لبعض أوتار القوة المليئة بالصدى بشكل مذهل، بالإضافة إلى نحيب المطرب روبرت بلانت الذي يشبه صفارات الإنذار، قبل أن تغلق الفرقة الآيات.
من خلال مزيج سريع من الجهير والطبول، بفضل جون بول جونز وجون بونهام، يروي بلانت قصة غزاة الفايكنج يتجهون إلى أراضٍ جديدة، ويبدو أنهم يتوقعون الموت: “فالهالا أنا قادم”، يرنم بإجلال شبحي. إنها قصة موت ومجد، على الرغم من أن صور الدماء المسكوبة على أراض أجنبية والآثار التي خلفها المسافرون تزيد من تعقيد الصورة ووحشيتها، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن كونها بطولية بمعايير اليوم.
لكن غرابة بلانت الغنائية هي بمثابة رقاقة مثالية لبقية الفرقة، والتي عادة ما تكون ضيقة ومعبرة. قد تكون “أغنية المهاجرين” مشهورة بمقدمتها، لكن خطافاتها المناخية المتكررة ترفع الأغنية حقًا وتتوسل لموسيقى الروك الممتدة إلى ما هو أبعد من وقت تشغيل المسار الذي يقل عن ثلاث دقائق.
ديريك والدومينو – ليلى
كانت مجموعة Derek & The Dominos لما بعد كريم إريك كلابتون قصيرة العمر ويمكن القول إنها لم تتمتع بالنجاح التجاري الذي تستحقه في ذلك الوقت. ومع ذلك، فقد قدمت إحدى أهم النقاط في مسيرة Slow Hand الطويلة: “Layla”، وهي أغنية حب معذبة سكب فيها مشاعره تجاه زوجة صديقه جورج هاريسون، باتي بويد. تدور أحداث الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة حول واحدة من نغمات الجيتار الأكثر شهرة وإرضاءً على الإطلاق.
من المؤكد أن الجوقات ترى الفرقة ترفع قدمها عن الدواسة قليلاً، لكن هذا يوفر فقط الإعداد لتلك النغمة المذهلة للرجوع إليها … ونحن مصرون على أنه لا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يقاوم النحيب “ليلى!” جنبًا إلى جنب مع كلابتون، وهو جانب من الأغنية ينمو بكثافة مع استمراره. على الرغم من أن إصدار الألبوم الذي تبلغ مدته سبع دقائق يتحول فجأة إلى كودا مفاتيح وجيتار ذات إيقاع متوسط في منتصف الطريق، مما يجرد الأغنية من حدتها ويأخذها إلى مكان أكثر رومانسية، توجد نسخة فردية أقصر تصل إلى جميع النغمات الصحيحة للنغمة التي تريد تشغيلها بشكل متكرر. لا يمكننا الحصول على ما يكفي منه.
السبت الأسود – بجنون العظمة
يتم الآن تذكر ظهور Black Sabbath لأول مرة باعتباره سلفًا لموسيقى الهيفي ميتال ذو بصيرة كبيرة ، ولكن في متابعة الفرقة ، “Paranoid” ، أخذت الفرقة الأمور إلى مستوى آخر. على مسارات مثل الافتتاحية “War Pigs”، أتقن Black Sabbath صوته، مع نغمات قذرة ومغطاة بالزغب والتي وفرت نقطة مقابلة مثالية لصوت Ozzy Osbourne الفريد والمرتفع. على الرغم من أنه سيتم تقليدها في كثير من الأحيان، إلا أن غناء Ozzy نادرًا ما يتم التغلب عليه من حيث القوة النقية التي يمارسها في هذا السجل.
مسار العنوان هو الأكثر تأرجحًا في الألبوم، وهو أمر مذهل ومبهج ومبهج يطير خارج البوابات مع نغمة قوية من عازف الجيتار تومي إيومي قبل ظهور سخرية البعوض من Ozzy، جنبًا إلى جنب مع أوتار الجيتار الخافتة المتناوبة وطعنات وتر الطاقة. يخدش المسار العديد من الحكة في وقت واحد – موسيقى الروك الصلبة والمعادن الثقيلة والبروتو بانك – في حين يمكن القول إن الإنتاج القديم إلى حد ما يضيف إلى جماليته الخشنة ويجعله أكثر إثارة للانتباه اليوم. لقد كان هذا هو المسار الأخير الذي قدمه Black Sabbath في الحفل الأخير لـ Ozzy في يوليو 2025، قبل وقت قصير من وفاته، وليس هناك إشادة أكبر يمكنك تقديمها للأسطورة من تركها تعزف بكامل قوتها.
الجبل – ملكة المسيسيبي
بدءًا من أحد الاستخدامات الأكثر فعالية لجرس البقر في موسيقى الروك الكلاسيكية – نعم، نحن ننظر إليك، “لا تخف من حاصد الأرواح” – أول أغنية منفردة لـ Mountain، “Mississippi Queen،” مبنية على أخدود روك الرقصة الذي لا يقاوم والذي من المرجح أن يحرك وركيك كما هو الحال في جعلك تضرب رأسك في جميع أنحاء الغرفة. لا تمنع أشرطة الافتتاح أي شيء، حيث تتناثر لعقات الجيتار الرئيسية على الفور عبر هذا الجيتار الإيقاعي السمين وهدير الجهير.
يدعي عازف الدرامز كوركي لينغ أنه ارتجل المقطع الصوتي المؤلم للأغنية بعد العرض، محاولًا الاحتفاظ بالمرأة الجميلة التي بقيت في الخلف وسط الجمهور وهي ترقص. “كان علي فقط أن أبقي هذه الفتاة ترقص، لقد أثارتني بشدة،” اعترف لاحقًا بصوت أعلى. ولكن كان هناك ثمن يجب دفعه مقابل أحد أعظم العروض الصوتية لموسيقى الروك الكلاسيكية. “بالصراخ بصوت عالٍ لفترة طويلة، أصابت نفسي بالتهاب الحنجرة المزمن وأفسدت صوتي إلى الأبد.” لحسن الحظ، لم يؤثر الحادث على قرع الطبول الذي كان ينبض مثل نبضات القلب طوال الوقت.
كان المسار هو الطول المثالي لأغنية فردية وبلغ ذروته خارج قائمة أفضل 20 أغنية في قائمة Billboard Hot 100، ولكن في ما يزيد قليلاً عن دقيقتين ونصف، كان ينطلق بسرعة كبيرة جدًا. إذا كانت هناك أغنية تتطلب زر التكرار، فهي “ملكة ميسيسيبي”.
الصبار – مزرعة بارشمان
مما لا شك فيه أن الأغنية ذات الإيقاع الأعلى والأكثر حماسًا في هذه القائمة، تبدو أغنية “Parchman Farm” لفرقة الروك العملاقة Cactus وكأنها أغنية بلوز كهربائية تم إطلاقها باستخدام الأمفيتامينات. في حين أن الأغنية عبارة عن رقم رقصة راقصة، إلا أنها تبدو عرضة للانهيار في أي لحظة، حيث تتجه الفرقة إلى الجحيم من أجل الجلود – ولكن هذا ما يجعلها مقنعة للغاية.
الوتيرة شرسة، وكذلك لعقات الجيتار الرائعة التي يقدمها عازف الجيتار الأسطوري جيم مكارتي، الذي كان يعمل سابقًا في فريق ديترويت ويلز. بالنسبة لمحبي الجيتار، فإن متعة كبيرة في “Parchman Farm” تكمن في الاستمتاع بعدد اللعقات المعقدة بشكل يبعث على السخرية التي يمكنه وضعها في كل شريط من المسار الهزاز تقريبًا، ولكن في حين أن أداء مكارتي هو الأبرز، فإن المسار يبدو أيضًا وكأنه فرقة ذات تفاهم كبير بين أعضائها يستمتعون بمتعة لا تصدق. يبدو الاستماع إليها وكأنك في حفلة موسيقية في اللحظة التي يجد فيها الجميع أنفسهم في حالة جنون… كرر ذلك وسوف تطير ببساطة طوال يومك.