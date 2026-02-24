5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1972 سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

شهد عام 1972 12 شهرًا ديناميكيًا في تاريخ موسيقى الروك، مليئًا بالموسيقى الرائعة التي انتشرت في كل الاتجاهات – من موسيقى الروك الساحرة إلى الفانك إلى موسيقى الروك الصادمة. من بين هذه السلالات المختلفة، لا تزال هناك بعض الألعاب الكلاسيكية التي تستحق اللعب بأقصى قوة، سواء كان ذلك من سيارتك أو جهاز الاستريو أو في المنزل. إنها نوع الأغاني التي يمكن تشغيلها مرارًا وتكرارًا دون أن تصبح مملة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فهي نوع الأغاني التي تصبح أكثر إثارة للاهتمام مع الاستماعات المتعددة، حيث تكشف الموسيقى وكلماتها شيئًا جديدًا في كل مرة.
بعض كلاسيكيات عام 1972 التي تدفعنا دائمًا إلى رفع مستوى الصوت من ملاحظاتهم الأولى تشمل نغمات من David Bowie و Lou Reed، تم إصدارها في العام الذي تعمقوا فيه وساعدوا في تحديد تاريخ موسيقى الروك. ثم هناك أغنية “Superstition” الكلاسيكية التي كتبها ستيفي ووندر، والتي تخرجنا من مقاعدنا في كل مرة نسمعها. نعم، لقد أنتج عام 1972 بالتأكيد وابلًا من أغاني الروك التي تتطلب تضخيمًا هائلًا واستماعًا متعددًا. فيما يلي خمس أغاني روك من عام 1972 والتي سوف نقوم بتشغيلها بالحجم الكامل حتى نهاية الوقت.
مدينة سوفراجيت – ديفيد باوي
مع جيتار ميك رونسون المقرمش، وبيانو البوجي ووجي، وخطاف الاتصال والرد الذي يضم العبارة المتكررة “يا رجل”، تطلب منك أغنية “Suffragette City” لديفيد باوي أن تغني بأعلى صوتك. إنه نشيد موسيقى الروك الساحر ومرح جامح مليء بإشارات إلى الجنس وربما المخدرات. تشير الأغنية أيضًا إلى رواية “A Clockwork Orange” البائسة للكاتب أنتوني بيرجيس، ثم الفيلم الذي يحمل نفس الاسم لاحقًا. في كلمات الأغاني، يشير بوي إلى “عزيزي دروجي”، وهو مصطلح يشير إلى “الصديق” الذي ابتكره بيرجيس في الكتاب. كلمات بوي كثيفة بما يكفي لتحمل الاستماع المتكرر.
أدرج بوي “Suffragette City” في ألبومه التاريخي “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”، والذي قدم شخصيته الشهيرة الغريبة في الفضاء، Ziggy Stardust، وجعله نجمًا. حتى بعيدًا عن المعنى الأعمق الذي تحمله الأغنية والتاريخ الذي يقف وراءها، فهي أيضًا مجرد نغمة هزازة يجب تشغيلها بصوت عالٍ أثناء الصراخ مع كلمات “wham، bam، Thanks you، ma’am” في نهاية الأغنية.
الخرافة – ستيفي ووندر
“الخرافة” هي أغنية أخرى ذات افتتاحية لا تُنسى. في هذه الحالة، فإن Hohner clavinet من Stevie Wonder غير تقليدي للغاية ولا يمكنك إلا أن تبدأ في الانتقال إلى الأخدود عندما يأتي. بفضل إيقاع القيادة والأبواق القوية وغناء Wonder الذي يتحول من السلاسة إلى المتفجرة، فلا عجب أن أغنية “Superstition” من ألبومه “Talking Book” حققت نجاحًا ساحقًا وصلت إلى قمة Billboard Hot 100 ولا تزال كلاسيكية تتحدى النوع.
كتب وندر في الأصل أغنية “Superstition” لعازف الجيتار البريطاني جيف بيك قبل أن يقتنع بإطلاقها بنفسه. ولحسن الحظ، فعل وندر ذلك. كان بيك قد عزف على الجيتار الرئيسي في أغنية “Lookin ‘for Another Pure Love” لفرقة Wonder من نفس الألبوم، وساعد في إنشاء أغنية “Superstition” من خلال وضع إيقاعات طبلة مرتجلة بدأ Wonder بعد ذلك في صياغة الأغنية على الفور. أطلق بيك في النهاية نسخته من الأغنية مع فرقته Beck، Bogert، & Appice في عام 1974. تمت تغطية الأغنية أيضًا من قبل الجميع من ستيفي راي فون إلى ميسي جراي إلى موسيقى الجاز الرائعة أحمد جمال. لكنها نسخة Wonder التي سنعيد تشغيلها بشكل متكرر بفضل خط الكلافينيت الفريد وغير التقليدي للغاية.
الرجل الصاروخ – التون جون
يمتلك Elton John كتالوجًا من الأغاني المُعدية بشكل بارز والتي تجعلك ترغب في الغناء معه، حتى لو كنت عرضة للتملق وتعاني من صمم النغمات تمامًا. لا يمكنك إلا أن تنضم عندما تبث أغانٍ مثل “Tiny Dancer” أو “I’m Still Standing” على الراديو. وينطبق الشيء نفسه على أغنيته الناجحة “Rocket Man” من ألبوم “Honky Château”. قد تبدأ الأغنية ببطء مع بيانو فقط وغناء جون، ولكن بحلول الوقت الذي تأتي فيه الجوقة مع غناءها المرتفع في الخلفية، وإيقاع الطبل الهادئ ولكن المستمر، والغيتار المنزلق الفضائي، تكون جاهزًا للانضمام والغناء، “أنا رجل صاروخي”.
قد تكون الأغنية تدور حول رائد فضاء، لكن كلماتها التي تتحدث عن الوحدة والطحن اليومي هي عالمية ومترابطة تمامًا. كتب الشاعر الغنائي بيرني توبين الكلمات بعد ثلاث سنوات فقط من رحلة أبولو 11، وهي المهمة المأهولة إلى القمر، ولكن الإلهام وراء “الرجل الصاروخ” جاء في الواقع من قصة قصيرة لراي برادبري من مجموعته “الرجل المصور” عام 1951. يتذكر توبين في The Cut: “في هذا الكتاب، كانت هناك قصة تسمى “The Rocket Man”، والتي كانت تدور حول كيف سيصبح رواد الفضاء في المستقبل نوعًا من العمل اليومي”. “لذلك أخذت هذه الفكرة وركضت معها.” مهما كان مصدر الإلهام، فإن أغنية “Rocket Man” تتحمل الاستماع المتكرر حتى تبدأ في الشعور بالبحة من الغناء.
المشي على الجانب البري – لو ريد
بمجرد ظهور خط صوت الجهير الذي لا لبس فيه من Herbie Flowers (الذي يتم تشغيله بكل من الجهير المزدوج والجهير الكهربائي في نفس الوقت)، فقد حان الوقت لرفع مستوى الصوت. من الناحية الموسيقية، قد لا يبدو أن أغنية “Walk on the Wild Side” تتمتع بقوة الأغاني الأخرى في هذه القائمة، لكن إحساس اللحن البسيط والأخدود البطيء والطبول بالفرشاة يساعد في تركيز الانتباه على رواية القصص حول سكان نيويورك.
بعد ذلك، يدخل لو ريد بغنائه الكلامي المميز ويروي قصص العديد من “النجوم” لفنان البوب الأسطوري آندي وارهول – الممثلين والفنانين ورواد المتحولين جنسيًا والمحتالين والمتطفلين – الذين عرفهم ريد من مشهد مصنع وارهول. ولا يمكنك إلا أن تنضم إلى القصيدة الغنائية المتكررة “Take a Walk on the Wild Side” من الكورس أو “Doo، doo-doo، doo-doo، doo-doo-doo” من الجوقة التالية.
أصبحت هذه الأغنية من الألبوم المنفرد الثاني لـ Lou Reed، “Transformer”، أشهر أغانيه وكانت رائدة في موضوعها. في ذلك الوقت، توقفت مسيرته المهنية إلى حد ما بعد أن ترك Velvet Underground لعدد من الأسباب بما في ذلك التوترات الداخلية. الألبوم “Transformer” ساعده ديفيد باوي وعازف الجيتار ميك رونسون، الذي أنتجه وساهم فيه موسيقيًا أيضًا، وساعد في إعطاء الألبوم القليل من اللمعان. ومع ذلك، تظل أغنية “Walk on the Wild Side” بمثابة عمل فني فريد يجب تكرار تشغيله.
خارج المدرسة – أليس كوبر
يبدأ “School’s Out” من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم بضجة، أو بشكل أكثر دقة، انفجار غلين بوكستون للغيتار الانتقائي مع نغمة أصبحت محك موسيقى الروك الكلاسيكية. كان جزء الجيتار رائعًا جدًا لدرجة أن أليس كوبر وزملائه في الفرقة (بوكستون ومايكل بروس ودينيس دوناواي ونيل سميث) قاموا بصياغة الأغنية حوله. بينما يبدأ جيتار Buxton الحفلة، تعمل لوحات المفاتيح المتقطعة وإيقاع القيادة على تحسين الأمور. لكن تسليم كوبر الساخر للكلمات حول هذا الشعور السحري المتمثل في العد التنازلي للدقائق الأخيرة من اليوم الأخير من الفصل الدراسي هو أمر لا يقاوم لدرجة أنك لا تستطيع إلا أن تصرخ بالغناء.
بينما تدور الأغنية ظاهريًا حول المدرسة الثانوية، فإن الشعور بالحرية الوشيكة يتردد صداه أيضًا مع أي شخص لديه حفلة من الساعة 9 إلى 5 بعد ظهر يوم الجمعة وعلى وشك أن يصبح حرًا في عطلة نهاية الأسبوع. جاء الإلهام لأغنية “School’s Out” من برنامج “My Generation” لفرقة The Who، حيث كان كوبر يفكر في كيفية التقاط آخر ثلاث دقائق من آخر يوم دراسي قبل الإجازة. “إذا تمكنا فقط من التقاط طاقة ذلك؟ الآن، سيكون ذلك بمثابة نجاح كبير،” يتذكر تفكيره في ذلك الوقت (عبر AZ Central). وكان على حق. وصلت الأغنية إلى المرتبة السابعة على قائمة Billboard Hot 100 وإلى المرتبة الأولى في المملكة المتحدة، مما عزز مكانة الفرقة، ولا تزال أغنية كلاسيكية حتى اليوم (مثل الأغاني الأخرى في هذه القائمة) تستحق أن يتم إطلاقها بصوت عالٍ وبفخر.