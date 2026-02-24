5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1972 سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

شهد عام 1972 12 شهرًا ديناميكيًا في تاريخ موسيقى الروك، مليئًا بالموسيقى الرائعة التي انتشرت في كل الاتجاهات – من موسيقى الروك الساحرة إلى الفانك إلى موسيقى الروك الصادمة. من بين هذه السلالات المختلفة، لا تزال هناك بعض الألعاب الكلاسيكية التي تستحق اللعب بأقصى قوة، سواء كان ذلك من سيارتك أو جهاز الاستريو أو في المنزل. إنها نوع الأغاني التي يمكن تشغيلها مرارًا وتكرارًا دون أن تصبح مملة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فهي نوع الأغاني التي تصبح أكثر إثارة للاهتمام مع الاستماعات المتعددة، حيث تكشف الموسيقى وكلماتها شيئًا جديدًا في كل مرة.

بعض كلاسيكيات عام 1972 التي تدفعنا دائمًا إلى رفع مستوى الصوت من ملاحظاتهم الأولى تشمل نغمات من David Bowie و Lou Reed، تم إصدارها في العام الذي تعمقوا فيه وساعدوا في تحديد تاريخ موسيقى الروك. ثم هناك أغنية “Superstition” الكلاسيكية التي كتبها ستيفي ووندر، والتي تخرجنا من مقاعدنا في كل مرة نسمعها. نعم، لقد أنتج عام 1972 بالتأكيد وابلًا من أغاني الروك التي تتطلب تضخيمًا هائلًا واستماعًا متعددًا. فيما يلي خمس أغاني روك من عام 1972 والتي سوف نقوم بتشغيلها بالحجم الكامل حتى نهاية الوقت.