5 أغاني روك كلاسيكية من عام 1975 مع كلمات ميشيرد الشهيرة

سواء كانوا بمفردهم بأمان في سياراتهم أو محاطين بالأصدقاء في حانة الكاريوكي، على سبيل المثال، ربما قام الجميع بالغناء بأعلى صوتهم باستخدام الراديو أو القرص المضغوط أو أي شيء تم سحبه على هواتفهم، وهم يرددون الكلمات بثقة لأغنية يعرفونها جيدًا لأنهم ربما سمعوها بضع مئات من المرات. جنبا إلى جنب مع هذه الظاهرة جاء ظهور mondegreen: التعبير عن كلمات خاطئة لأن المغني المحتمل أخطأ تمامًا في مرحلة ما، أو أخطأ في فهم الكلمات أو فهمها مما أدى إلى تأثير كوميدي.
هناك العديد من كلمات موسيقى الروك الكلاسيكية التي يساء فهمها والتي ربما كنت تغنيها بشكل خاطئ لسنوات، ومن المحتمل أن بعضها يعود إلى عام 1975. كان ذلك واحدًا من أكبر السنوات في تاريخ موسيقى الروك، مع وصول العديد من معايير الراديو والساحة في نهاية المطاف إلى موجات الأثير والفينيل. على الرغم من عزفهم المستمر في القطاعين العام والخاص على مدار الخمسين عامًا الماضية، ربما لأن كلمات موسيقى الروك تميل إلى أن تكون مشوهة قليلاً وصعبة الفهم من خلال كل ضجيج الجيتار وردود الفعل، فإن هذه الأغاني هي من أكثر الأغاني التي يساء فهمها شيوعًا وبشكل مضحك. فيما يلي خمس أغانٍ لا تُنسى من عام 1975 لم يحفظها الكثير من الناس بشكل صحيح، مما أدى إلى إرسال بعض التفسيرات الخاطئة المضحكة للغاية إلى الأثير الموسيقي.
الملكة، “الملحمة البوهيمية”
أغنية طموحة للغاية ومثيرة للاهتمام من إحدى فرق الروك الكلاسيكية الأكثر ابتكارًا ومحبوبة، ملحمة كوينز، متعددة الأجزاء “Bohemian Rhapsody” من عام 1975 لا يمكن المساس بها من حيث الحجم الهائل لكلماتها. استخدم الرجل الأمامي وكاتب الأغاني فريدي ميركوري كلمات أكثر من متوسط أغنية الروك في ذلك الوقت بسبب وقت التشغيل الممتد لأغنية “Bohemian Rhapsody”، بالإضافة إلى البنية الأوبرالية التي توزع الكثير من المعلومات حول الشخصية والحبكة. علاوة على ذلك، فإن الكلمات مليئة بالكلمات الطويلة من العديد من اللغات، والتي لم يتم استخدامها كثيرًا في موسيقى الروك في السبعينيات – ولم يكن أحد سوى كوين على استعداد لاستخدام كلمات مثل “Scaramouche” و”Bismillah”.
كل ذلك يخلق أساسًا شبه هراء، فضلاً عن جو خصب لمجموعة واسعة من التفسيرات الخاطئة، و”الملحمة البوهيمية” تضرب آذان الكثير من الناس بشكل غير دقيق. بدلاً من “تجنيبه حياته من وحشيته” كما قصد ميركوري، اعتقد العديد من المعجبين أن الجملة كانت مزدهرة ومحيرة بنفس القدر “إنقاذ حياته من شاي النقانق الدافئ هذا”. وقبل العزف المنفرد على الجيتار مباشرة، عندما يصل الغناء إلى ذروته، يغني ميركوري وبقية أعضاء الملكة، “بعلزبول لديه شيطان جانبًا من أجلي.” افترض الكثير من الناس أنهم قالوا: “إن للجبر صديقًا شيطانيًا، يا إلهي!”
إيروسميث، “المشي في هذا الطريق”
حققت إيروسميث تقدمًا فنيًا وتجاريًا بألبومها الثالث “Toys in the Attic” الذي صدر عام 1975. مسار متميز: الأغنية المنفردة الثانية “Walk This Way”. إنها عبارة عن سلطة كلمات، ألقاها ستيفين تايلر، ذو الفم الحركي البارز، والتي لم تتطلب الكثير من العمل من قبل مقدمي البرامج ذوي المهارة الغنائية في Run-DMC لتحويلها إلى أغنية راب كاملة بعد 11 عامًا. ساعدت أغنية “Walk This Way” في حالتها الأصلية في وضع إيروسميث على الخريطة الموسيقية كواحد من أكبر أعمال الروك في السبعينيات.
ومع ذلك، فإن الكلمات تمر بسرعة كبيرة، وهي ليست حساسة ظاهريًا، مما يعني أن الأمر متروك للمستمعين لمحاولة معرفة ما يعنيه تايلر بالضبط عندما كتب الكلمات التي يبصقها ويهدرها. إنها واحدة من أكثر الأغاني التي تم تفسيرها بشكل خاطئ في العقد. العنوان الغنائي، للأسف، ليس “عرض الذرة”، “عرض الحصان”، “ولد ليتأرجح”، “الحصان والزلاجة”، “دكتور. Suede،” “Marcus Wade،” أو “Wyne الرائع.” وبينما أخذ الراوي بالفعل “فرصة كبيرة في رقصة المدرسة الثانوية”، إلا أنه لم يخلع “سروالها في رقصة المدرسة الثانوية.”
فليتوود ماك، “قل أنك تحبني”
ظلت فرقة فليتوود ماك فرقة موسيقية مستمرة لمدة عقد من الزمن تقريبًا، وقد غيرت نفسها تمامًا وصوتها في عام 1975. كانت فرقة فليتوود ماك في السابق فرقة موسيقى البلوز البريطانية التي تسعى جاهدة للحصول على صوت أصيل أصيل، وقد اعتمدت فليتوود ماك صوت موسيقى الروك الهادئ ونهجًا أكثر ملاءمة للراديو عندما استأجرت المغنيين وكتاب الأغاني ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام. كان الألبوم الأول الذي يضم الموسيقيين الجدد هو ألبوم LP الذي صدر عام 1975، والذي قدم أول أغاني أمريكية ناجحة لفليتوود ماك، ولا سيما أغنية “Say You Love Me” التي تضم عضوًا قديمًا كريستي ماكفي على غناء رئيسي.
تأخذ McVie شخصية شخص يطلب بلطف المزيد من المودة الخارجية من شريكها لتتناسب مع ما يظهرونه عندما “لا توجد روح حية أخرى حولهم”. في إحدى الأبيات، يتوسل ماكفي مباشرة إلى الحبيب المفترض، مرددًا “أنا أتوسل إليك من أجل القليل من التعاطف”. ربما لأن McVie هو مطرب هش ومصقول، أو ربما بسبب جذور Fleetwood Mac البريطانية وموظفيه، اعتقد العديد من المعجبين على مر السنين أن أغنية “Say You Love Me” تستدعي شرب الشاي. “أتوسل إليك من أجل رشفة صغيرة من الشاي”، يغني ماكفي – لكنه لا يفعل ذلك حقًا.
قبلة، “روك أند رول كل ليلة”
واحدة من أقدم أغاني كيس، “Rock and Roll All Nite”، أصبحت أول أغنية ناجحة لمجموعة هارد روك ذات الوجه الملون بعد إصدارها لأول مرة في عام 1975. وسرعان ما أصبحت الأغنية المميزة للفرقة، ولم يقتصر الأمر على أن الرباعي لم يعزفها أبدًا، بل كانت دائمًا هي النغمة التي استخدمتها في اختتام حفلاتها الموسيقية الصاخبة حتى قرر كيس التقاعد. “Rock and Roll All Nite” هو الكرز الذي يضرب به المثل في مثلجات قائمة الأغاني المليئة بالأغاني التي تتحدث عن أمجاد موسيقى الروك ومباهج الحفلات، ولذا فهو في الواقع بيان أطروحة حول ما يعتز به أعضاء Kiss في الحياة ويرغبون في الاحتفال به بفنهم.
ومع ذلك، يبدو أن الكثير من مستمعي Kiss قد أخطأوا تمامًا هدف الفرقة نفسها و”Rock and Roll All Nite” على وجه الخصوص. وفقًا للكلمات، هذه فرقة تدور حول العزف جيدًا في الليل، ربما حتى صباح اليوم التالي، وعند هذه النقطة يتحولون إلى وضع الحفلة الصعبة. لكن هذا الخط الفخري، والذي ينطلق من جوقة “Rock and Roll All Nite”، قد تم سماعه بشكل متكرر وروتيني بشكل خاطئ على أنه “أريد موسيقى الروك أند رول طوال الليل / وجزء من كل يوم.” هذا هو العكس تمامًا للمعنى الذي كتبه مؤلفا الأغاني جين سيمونز وبول ستانلي، اللذين أرادا فقط إخبارنا بأنهما يريدان “الاحتفال كل يوم”.
صحبة سيئة، “أشعر وكأنني أحب ماكين”
من المؤكد أنها واحدة من أفضل المجموعات الفائقة في التاريخ، قامت قاعة مشاهير الروك آند رول في النهاية بتأسيس شركة Bad Company، التي جمعت بين أعضاء Mott the Hoople وFree وKing Crimson. تمتعت الفرقة بسلسلة غزيرة من الأغاني الرائجة في النصف الأخير من السبعينيات، وتردد صداها بشكل خاص في عام 1975 مع ثلاث أغاني ضمن قائمة أفضل 40 أغنية، وكان أكبرها “Feel Like Makin’ Love”. هذه الأغنية هي بالتأكيد “Straight Shooter”، كما يوحي اسم الألبوم الذي أنتجتها، حيث أن “Feel Like Makin ‘Love” عبارة عن عرض عدواني مدته خمس دقائق حيث يحاول الراوي إقناع شخص آخر بالتوجه إلى غرفة النوم معه لممارسة أنشطة البالغين.
ومع ذلك، فإن عنوان تلك الأغنية، والكلمات الغنائية المتكررة، والعبارة الوحيدة تقريبًا في الجوقة، أذهلت المستمعين العاديين لعقود من الزمن. لقد تم إساءة تفسير هذا السطر بشكل شائع على أنه يتعلق بكل شيء بدءًا من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وحتى إكسسوارات الملابس وحتى الطعام. أفاد المستمعون أنهم سمعوا الأغنية الغنائية “أشعر وكأنني أصنع الحب” على أنها “أشعر وكأنني فابو روب”، في إشارة إلى المعجون العطري الذي كان يتم فركه عادة على الصدر كعلاج لنزلات البرد. لقد اعتقدوا أيضًا أن “الشعور بالرغبة في صنع القفازات” هو ما كان المغني الرئيسي بول رودجرز مهتمًا به حقًا. وافترض آخرون أن الأغنية كانت تتحدث عن الجوع، كما في “أشعر وكأنني أصنع الغداء” بشكل عام، أو “أشعر وكأنني أحب لحم الخنزير المقدد” بشكل أكثر تحديدًا.