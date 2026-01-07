5 أغاني روك لإخراجك من السرير في الصباح

يمكن أن يمثل الاستيقاظ تحديًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقضون الليل، ويمكن أن تكون المنبهات مزعجة بعض الشيء عندما تكون نائمًا تمامًا. ما تحتاجه هو المعادل السمعي للطرق على النوافذ، وهي الوظيفة القديمة المتمثلة في الطرق على النوافذ لإيقاظ الناس (وهي مهنة غير عادية أصبحت قديمة بسبب المنبهات). وهذا بالضبط ما هي أغنية الروك. إنه يجعلك تنهض من السرير وتجعل قلبك ينبض، ويتحرك عقلك، ويجعل جسدك جاهزًا لمواجهة اليوم. هناك بعض العناصر الأساسية لأغنية الروك الرائعة “الصعود والتألق”، في رأينا. وهي تشتمل على إيقاع القيادة، والتراكم التدريجي، وكلمات الأغاني التي تجعلك تغني وأنت لا تزال نصف نائم.

لقد قمنا بتجميع خلاصة وافية لأغاني الروك من خمسة عقود مختلفة والتي تناسب الفاتورة ومن المؤكد أنها ستجذبك إليها. من فرقة White Stripes إلى Bad Brains إلى Rage against the Machine إلى فرقة الروك المكسيكية Descartes a Kant، سوف تثيرك هذه الفرق الموسيقية. بالنسبة لأولئك القراء الذين يفضلون شيئًا أقل مرحًا للاستيقاظ عليه، قمنا بتضمين أغنية “Solsbury Hill” لبيتر غابرييل، وهي أغنية أكثر هدوءًا لا تزال ملتزمة بالعناصر الأخرى. لا يمكنك إلا أن تبتسم عندما يأتي ذلك.