5 أغاني روك لإخراجك من السرير في الصباح

يمكن أن يمثل الاستيقاظ تحديًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقضون الليل، ويمكن أن تكون المنبهات مزعجة بعض الشيء عندما تكون نائمًا تمامًا. ما تحتاجه هو المعادل السمعي للطرق على النوافذ، وهي الوظيفة القديمة المتمثلة في الطرق على النوافذ لإيقاظ الناس (وهي مهنة غير عادية أصبحت قديمة بسبب المنبهات). وهذا بالضبط ما هي أغنية الروك. إنه يجعلك تنهض من السرير وتجعل قلبك ينبض، ويتحرك عقلك، ويجعل جسدك جاهزًا لمواجهة اليوم. هناك بعض العناصر الأساسية لأغنية الروك الرائعة “الصعود والتألق”، في رأينا. وهي تشتمل على إيقاع القيادة، والتراكم التدريجي، وكلمات الأغاني التي تجعلك تغني وأنت لا تزال نصف نائم.
لقد قمنا بتجميع خلاصة وافية لأغاني الروك من خمسة عقود مختلفة والتي تناسب الفاتورة ومن المؤكد أنها ستجذبك إليها. من فرقة White Stripes إلى Bad Brains إلى Rage against the Machine إلى فرقة الروك المكسيكية Descartes a Kant، سوف تثيرك هذه الفرق الموسيقية. بالنسبة لأولئك القراء الذين يفضلون شيئًا أقل مرحًا للاستيقاظ عليه، قمنا بتضمين أغنية “Solsbury Hill” لبيتر غابرييل، وهي أغنية أكثر هدوءًا لا تزال ملتزمة بالعناصر الأخرى. لا يمكنك إلا أن تبتسم عندما يأتي ذلك.
الاستيقاظ على الخطوط البيضاء
منذ اللحظة التي يصل فيها خط الجهير E الصغير النطاط إلى أذنيك، ستأسرك أغنية “Seven Nation Army” لفرقة White Stripes. عندما تضيف ميج وايت إيقاع طبلها المدوي، تبدأ الأغنية في البناء وتفتح عيناك في انتظار أن يبدأ جاك وايت في الغناء: “سأقاتلهم / لن يتمكن جيش من سبع دول من منعي.” وبينما يدور المسار حول ثرثرة الناس، بالنسبة لنا، فإن الأجواء تدور حول النهوض والخروج إلى العالم لإنجاز الأمور، بغض النظر عن العقبات الموجودة في الطريق.
حققت الأغنية، من الألبوم الرابع للفرقة، “Elephant” عام 2003، نجاحًا كبيرًا، مما ساعد على جعل المجموعة واحدة من أهم الفرق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. اليوم، أصبح “Seven Nation Army” بمثابة نشيد رياضي – يمكن سماعه في مباريات دوري البيسبول الرئيسي وبطولات كرة القدم الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما تم اعتمادها من قبل فرق كرة القدم الأمريكية، وخاصة فريق بالتيمور رافينز. وقد علق جاك وايت على هذا، واصفا إياها بـ “الموسيقى الشعبية” التي أصبحت منتشرة في كل مكان. قال لكونان أوبراين في برنامج 2022 Team Coco: “لم يعد الأمر ملكي”. إذا كنت تبحث عن أغنية للاستيقاظ، فهذه أغنية جيدة. ففي نهاية المطاف، كيف يمكن أن يكون الملايين من عشاق الرياضة مخطئين؟
العقول السيئة لصباح الخير
في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى رش الماء البارد على وجهك لتستيقظ، وBad Brains هي المعادل الموسيقي لهذه التجربة. ساعدت الفرقة ذات التأثير الكبير والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها في إنشاء فرقة فاضحة وتمكنت بطريقة ما من الجمع بسلاسة بين موسيقى البانك والريغي (جنبًا إلى جنب مع الفانك والميتال) في حزمة واحدة. أغنية “Hired Gun” من الألبوم الثالث للفرقة، “I against I” عام 1986، هي أغنية الاستيقاظ التي تحتاجها في تلك الأيام التي لا تستطيع فيها التجمع.
تبدأ الأغنية ببطء مع خط الغيتار الكهربائي المتلألئ لغاري “دكتور نو” ميلر، قبل أن يبدأ HR (بول هدسون) في غناء “بندقية مستأجرة / بندقية مستأجرة / بندقية مستأجرة للبيع / بندقية مستأجرة هاربة / لن يفشل.” تصل الأغنية إلى علامة الدقيقتين عندما يبدأ عزف ميلر المنفرد على الجيتار، مما سيخرجك من السرير ويتحرك. الكلمات التي تتحدث عن كونك مسدسًا مستأجرًا قد تصل أيضًا إلى المنزل لدى جميع العاملين بأجر هناك. إذا كنت في حاجة إلى شيء أكثر في وجهك للخروج من السرير، فإن أغنية “أنا ضد أنا” تنطلق من بوابة البداية مع غناء الموارد البشرية لمسافة ميل في الدقيقة وضرب جيتار ميلر ونحيب. تبا، الألبوم بأكمله هو بمثابة دعوة للاستيقاظ.
احتضن اليوم مع بيتر غابرييل
إذا كنت من النوع الذي يحب الاستيقاظ ببطء، فقد تكون أغنية “Solsbury Hill” لبيتر غابرييل – من أول تسجيل منفرد له بعنوانه الذاتي والذي صدر في عام 1977 – هي الخيار الأمثل. مع فتحة الجيتار الصوتية النطاطة، فإنه يهتز بالأمل. مع استمراره، يقدم اللحن المضاد للفلوت والمركب، ويستمر في البناء والبناء جنبًا إلى جنب مع إحساس مذهل بالبهجة حتى الجوقة. على وجه التحديد السطور، “قلبي ينبض بازدهار، بوم، بوم / “يا بني،” قال، “خذ أغراضك، لقد أتيت لأخذك إلى المنزل” / مرحبًا، عد إلى المنزل،” أعدها إلى المنزل حقًا.
بعد هذا الإصدار العاطفي، تبدأ الأغنية في الارتفاع ببطء مرة أخرى حتى الجوقة الأخيرة التي تحتوي على الكلمات “”مرحبًا،” قلت، “يمكنك الاحتفاظ بأشيائي، لقد جاءوا ليأخذوني إلى المنزل،”” يليها غيتار كهربائي مدو وصيحات غابرييل الاحتفالية. بحلول نهاية الأغنية، ستكون جاهزًا لمواجهة اليوم. قال غابرييل إنه كتب الأغنية بعد تجربة روحية في سولزبري هيل في سومرست، إنجلترا. قال: “يتعلق الأمر بالاستعداد لخسارة ما لديك مقابل ما قد تحصل عليه، أو ما أنت عليه مقابل ما قد تكون عليه” (عبر “أصول الأغنية: 202 إلهام حقيقي وراء أعظم كلمات الأغاني في العالم”). “يتعلق الأمر بالترك.”
ديكارت نداء الاستيقاظ الفلسفي عند كانط
ديكارت كانط، من غوادالاخارا، المكسيك، هي فرقة روك يصعب تحديدها، تجمع بين موسيقى ما بعد البانك، وفن الروك، والمسرح، وعناصر موسيقى الروك البروج. وغني عن القول أن الصوت الناتج فريد من نوعه، وهو يجذبك على الفور ويثبتك بقوة. الإصدار الرابع للفرقة، “After Destruction”، هو ألبوم مفاهيمي يتعامل مع الصراعات الوجودية الناجمة عن الحياة المعاصرة، وهو موضوع ربما لا يكون مفاجئًا بالنسبة لفرقة تضم فيلسوفين باسمها. تأتي أغنية “After Destruction” في نهاية الألبوم تقريبًا، وهي أغنية رائعة تساعدك على النهوض من السرير.
يبدأ الأمر بإيقاع سريع متزامن على شكل قبعة عالية وطبل جهير قبل أن ينضم إليه غيتار مقرمش وغامض. عندما تبدأ ساندروشكا بتروفا في الغناء – “نحن غير متأكدين / نبحث عن اليقين / إذا كان العالم / إذا كان العالم / إذا كان العالم يريد أن ينكسر فسوف أصرخ” – فأنت تعلم أنك في طريق أفعوانية صوتية وهي تنتقل من الهدير إلى العواء. تتضمن الأغنية تغييرات سريعة في الإيقاع، وصوتًا متعدد الطبقات، وسينثسًا دوارًا، واستراحة غيتار على طراز سانت فنسنت ستجعل عقلك في حالة تأهب وقلبك في المكان المناسب مع الجوقة المتكررة، “سيكون هناك خلق بعد الدمار، سترى.”
الغضب ضد نداء إيقاظ الآلة
ننهي قائمتنا من أغاني الروك التي ستساعدك على النهوض من السرير بأغنية بعنوان “Wake Up” من فرقة Rage against the Machine، وهي إحدى أهم فرق الروك في التسعينيات. تبدأ الأغنية بمقدمة غيتار توم موريلو، تكريمًا لعزف جيمي بيج على أغنية “كشمير” ليد زيبلين، وتستمر في البناء. عندما يدخل زاك دي لا روشا، يبصق المعرفة حول استهداف مكتب التحقيقات الفيدرالي للقادة السود في الستينيات وكيف أن الأمور لم تتغير منذ ذلك الوقت، يمكنك أن تشعر بعمق بغضبه العادل.
الأغنية، من أول ألبوم استوديو للفرقة في عام 1992، تتمتع بإحساس ملحمي بفضل أصوات جيتار موريلو الفريدة المتنوعة وتغيرات وقتها وإيقاعها. تنتهي الأغنية بصراخ دي لا روشا “استيقظ” مرارًا وتكرارًا وسط ضجيج جيتار موريلو الصاخب، والذي يجب أن يكون كافيًا لإخراج أي شخص من السرير. في حين أن جميع الأغاني الموجودة في هذه القائمة تستحق الاستماع إليها في أي وقت من النهار أو الليل، إلا أنها جميعًا تقوم بعمل ممتاز كمنبه بديل لبدء يومك بالطريقة الصحيحة.