5 أغاني روك من الثمانينات أصبحت قديمة جدًا

لقد غنيت معهم بأعلى صوتك عندما ظهروا على الراديو ورقصت أمام التلفزيون عند تشغيل مقاطع الفيديو. لكن العديد من أغاني الروك في الثمانينيات لم تكن بريئة على الإطلاق، حتى لو كانت الكلمات ماكرة ومخفية. طالما كان اللحن جذابًا والإيقاع قويًا، كنت سعيدًا بتجاوز الموضوع، والذي تبين أنه في العديد من الأغاني بعد عقود أكثر إثارة للقلق مما كان عليه عندما وصل إلى موجات الأثير لأول مرة.
لم تكن الأغاني التي تتحدث عن الملاحقين، والخلط بين الرجال والنساء، والانجذاب الرديء للرجال البالغين للفتيات المراهقات، مجرد مادة لعشاق موسيقى الروك؛ لقد أدى أيضًا إلى تحقيق النجاح في الرسم البياني والثروة السخيفة لبعض الفرق الموسيقية الأكثر شهرة في هذا المجال. لكن الحقيقة المشوشة بشأن صناعة الموسيقى في الثمانينيات هي أن عددًا قليلاً جدًا من المواضيع كانت محظورة، وحتى الموضوع الأكثر سوءًا يمكن أن يؤدي إلى نجاح كبير إذا كان اللحن جذابًا بدرجة كافية.
مع وجود الكثير من المواد المشكوك فيها التي تطفو على السطح في عالم موسيقى الروك خلال عصر فرق الشعر وقناة MTV، فمن الصعب تضييق نطاق مجموعة أغاني الروك من الثمانينيات التي تجاوزت الزمن الإضافي. هذه الاختيارات الخمسة، التي كانت من أكثر الألحان شعبية في هذا العقد، غطت بعضًا من أكثر المواضيع غرابة على الإطلاق في الموسيقى.
بيني ماردونيس – في الليل
إذا كنت مفتونًا بالأغاني التي تتحدث عن تجاهل الرجال الأكبر سناً لتحذيرات الآخرين بشأن الاهتمامات غير الصحية لدى الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عامًا، فإن أغنية “Into the Night” لبيني ماردنيس هي الأغنية التي يجب النظر فيها. لكن كن حذرًا: تأتي أغنية الروك الدرامية مع جرعة كبيرة من السحر اللحني الذي يمكن أن يجعل من السهل تفويت الانتهاك القانوني للموقف الموصوف.
لا يتلاعب Mardones بالمحتوى، حيث يبدأ الكلمات بالسطر الافتتاحي، “إنها تبلغ من العمر 16 عامًا فقط / دعها وشأنها كما يقولون” (عبر Genius). يقضي بقية الأغنية في شرح مدى هوسه بهذه الفتاة المراهقة، قائلًا كيف سينتظرها حتى نهاية الوقت، ولكن إذا كان بإمكانه الطيران، فسوف يروحها بعيدًا في الليل و”يُظهر لها حبًا كما لم تره من قبل”. تبييض كبير، وأيضا جناية كبرى.
حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا لـ Mardones الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تم رسمها ليس مرة واحدة فقط بل مرتين في الثمانينيات، حيث قفزت إلى المركز 11 في عام 1980 أثناء إصدارها الأولي وعادت للظهور في المركز 20 بعد إعادة إصدار نسخة مسجلة حديثًا في عام 1989. وعلى الرغم من أنه سيكون من السهل تأطير القصة المخيفة كنوع من موقف روميو وجولييت بين مراهقين، إلا أن ماردونيس كتب الأغنية وسجلها بالفعل عندما كان في أوائل الثلاثينيات من عمره. وادعى لاحقًا أن الأمر كان يتعلق برعاية جارته بعد مغادرة والدها، وهو ما لا يجعل الأمر أفضل على الإطلاق.
الشرطة – كل نفس تأخذه
من منا لا يحب الأنشودة الجذابة حول مطاردة شخص ما، باستثناء أي شخص كان هدفًا مؤسفًا للمطارد؟ عندما قدمت فرقة The Police أغنية “Every Breath You Take” من ألبومها الشهير “Synchronicity”، صعدت إلى مستويات مذهلة، حيث أمضت ثمانية أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 في الولايات المتحدة وأربعة أسابيع على قمة قوائم المملكة المتحدة أيضًا. لم تصبح الأغنية الأعلى تصنيفًا على الإطلاق للفرقة فحسب، بل حصلت أيضًا على لقب الأغنية الأولى لعام 1983.
يرجع جزء كبير من نجاحها إلى الخلط بين الكلمات وإعلان الرومانسية بدلاً من الوعود المرعبة التي يقدمها عاشق مهووس. حتى ستينج نفسه — الرجل الذي كتبها وغناها وأصبح يستحق أكثر بكثير مما تعتقد — مندهش من التعامل مع أغنيته كأغنية حب بدلاً من استكشاف النفس المشوهة كما هي.
تزامنت الأغنية مع واقع مطاردة النساء من قبل أصدقائهن وأزواجهم الغيورين، الأمر الذي تبلور خلال الثمانينيات والتسعينيات. على الرغم من أن وصمة العار المرتبطة بالعنف المنزلي قد تضاءلت مع مرور الوقت، إلا أن التهديد الحقيقي لم يختف أبدًا. بعد مرور أربعين عامًا، تبدو التصريحات المظلمة التي أدلت بها إحدى أهم فرق الروك في الثمانينيات أكثر إثارة للقلق مما كانت عليه عندما تم إصدارها، ومع ذلك فقد حققت ملايين التدفقات عبر الإنترنت في عام 2025 وحده. اذهب الرقم.
سامي هاجر – لا أستطيع القيادة 55
ظهرت الحقيقة الخفية لسامي هاجر وحاجته إلى السرعة إلى النور في عام 1984، عندما أصبحت أغنية “I Can’t Drive 55″، تكريمه الشهير للسفر عالي السرعة، واحدة من أكبر نجاحاته. تتحسر كلمات هاجر على الحد الأقصى للسرعة المقيّد لنظام الطرق السريعة في كاليفورنيا وتحذر الجميع في المنطقة المجاورة من أنه لن يسير ببطء بغض النظر عما تقوله اللافتات. يبدو صوت موسيقى الروك أند رول مثاليًا في موقفه المتحدي ويتحدث مباشرة إلى السائقين الذين يرفعون الألحان للحصول على الروح عندما يصلون إلى الطريق.
قد لا يكون هذا أمرًا جيدًا بعد فوات الأوان. في حين أن الأغنية سرعان ما أصبحت نشيدًا للسائقين ذوي الأقدام الرائدة في كل مكان، فإن معدل وفيات السائقين المتورطين في حوادث السرعة العالية كان يتزايد بسرعة. تسارع هذا الاتجاه في عام 1995 عندما تم إلغاء الحد الأقصى للسرعة الوطنية. وجدت دراسة أن هناك زيادة بنسبة 15% في الوفيات على الطرق السريعة في الولايات التي التزمت بالإلغاء؛ قفزت النسبة إلى 17٪ عند تعديلها للسماح بالسفر بأميال السيارة (حسب Science Direct).
بالطبع، الأغنية ليست مسؤولة عن سلوكيات السائقين ذوي السرعة العالية. ولكن في عصر السيارات ذاتية القيادة والمركبات عالية التقنية التي تصحح المسار وتبقي الجميع في الداخل على طريق مستقيم وضيق، فإن فكرة الاحتفال بالسرعة العالية على الطريق السريع أصبحت فكرة قديمة جدًا. مع بعض الطرق السريعة التي تسمح بسرعة 75 ميلاً في الساعة أو أعلى، فقد تركنا 55 ميلاً في الساعة في مرآة الرؤية الخلفية.
إيروسميث – المتأنق (يشبه سيدة)
أطلق إيروسميث دودة الأذن الأبدية في عام 1987 عندما أطلقت الفرقة أغنية “Dude (Looks Like a Lady)” إلى العالم. يمكن التعرف على الفور على النغمة الافتتاحية غير التقليدية واللازمة الجذابة وأصبحت قطعة مميزة من تاريخ الموسيقى التصويرية عندما رافقت أداء روبن ويليامز المحبوب في “السيدة داوتفاير”. كانت النغمة كبيرة بالنسبة للفرقة. ارتفع إلى رقم 14 على Billboard’s Hot 100 وحصل على المركز الرابع على مخطط موسيقى الروك السائد.
لكن المسار المتداول مع وصفه الساخر للمغني الرئيسي ستيفن تايلر وهو يضع الحركات على شخصية في حانة فقط ليكتشف أن الجسد الشهواني ينتمي إلى رجل هو أقل مضحكًا بكثير في عام 2025. إن تصاعد العنف المستمر وإثارة الخوف في مجتمع المتحولين جنسياً يعيد صياغة محاولة الأغنية للفكاهة على أنها مهينة وقاسية. تم استخدام الجوقة نفسها كأنشودة تثير العار لاستدعاء الرجال ذوي المظهر الأنثوي، مما أدى إلى إنشاء ثقافة شعبية مؤذية للأفراد المتحولين جنسيًا.
على الرغم من أن مفاجأة تايلر الأولية تبدو وكأنها تتحول إلى فضول متحمس مع تقدم الأغنية، إلا أنه في العالم الحديث تم اختزال هذه الأغنية إلى أبسط مكوناتها: خطاف جذاب تم استخدامه لاستهداف هدف غير مستحق. ذهب الفيديو الموسيقي إلى أبعد من ذلك، حيث حول فكرة الهوية الجنسية الخاطئة إلى نكتة بصرية. بغض النظر عن مقدار البوب ، فإن رسالة الأغنية الصماء تستمر في كونها شعارًا للسخرية والسخرية.
الجناح – سبعة عشر
Winger هو اسم يجعلك تتساءل “ماذا حدث لربطات الشعر في الثمانينات؟” عندما يقدم Spotify أغنية قديمة. تعتبر أغنية “Seventeen” التي حققتها الفرقة عام 1989 بمثابة احتفال بلا خجل بالثقافة الجماعية للقاصرين. تصف المغنية الرئيسية كيب وينجر بالتفصيل إحدى المعجبات التي تتبع أسلوبها بعد الحفل في غرفة ملابسه – وهي ليست مجازية غير مألوفة لأغنية الروك. يأتي التطور عندما تعلن الجوقة، “إنها في السابعة عشرة من عمرها فقط / يقول أبي إنها صغيرة جدًا / لكنها كبيرة بما يكفي بالنسبة لي.” ربما كانت هذه مفاجأة ممتعة في عصر الهيفي ميتال، لكنها كانت مثيرة للاشمئزاز في عصر ما بعد #MeToo.
الكلمات متحيزة تجاه كون الفتاة هي المعتدية. يضع هذا الدوران المقلق مراهقة في موقع السلطة، بينما يصفها الرجل البالغ في المواجهة بـ “الفتاة السيئة”، حتى أن وينجر يغني في مرحلة ما، “لا بد أن يكون الحب”. يجب أن يكون هناك الكثير من الأسباب لسحب السجل من البث ومطالبة الفرقة بإعادة التفكير في خيارات حياتهم.
ساعدت المواقف المتساهلة تجاه مثل هذا الموضوع المثير للإحباط في الموسيقى في ذلك الوقت على وصول الأغنية إلى المرتبة 26 على قائمة Billboard Hot 100 وكانت رقم 87.ذ أفضل أغنية هارد روك على الإطلاق وفقًا لما حدده VH1، وهو شرف مشكوك فيه في أحسن الأحوال. الآن بعد أن أصبح لدى المغنين الذين هزوا معها فتيات يبلغن من العمر 17 عامًا، فإن طبيعة الأغنية الجسيمة والمفترسة لا بد أن تقترب كثيرًا من المنزل.