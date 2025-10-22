5 أغاني روك من الثمانينات أصبحت قديمة جدًا

لقد غنيت معهم بأعلى صوتك عندما ظهروا على الراديو ورقصت أمام التلفزيون عند تشغيل مقاطع الفيديو. لكن العديد من أغاني الروك في الثمانينيات لم تكن بريئة على الإطلاق، حتى لو كانت الكلمات ماكرة ومخفية. طالما كان اللحن جذابًا والإيقاع قويًا، كنت سعيدًا بتجاوز الموضوع، والذي تبين أنه في العديد من الأغاني بعد عقود أكثر إثارة للقلق مما كان عليه عندما وصل إلى موجات الأثير لأول مرة.

لم تكن الأغاني التي تتحدث عن الملاحقين، والخلط بين الرجال والنساء، والانجذاب الرديء للرجال البالغين للفتيات المراهقات، مجرد مادة لعشاق موسيقى الروك؛ لقد أدى أيضًا إلى تحقيق النجاح في الرسم البياني والثروة السخيفة لبعض الفرق الموسيقية الأكثر شهرة في هذا المجال. لكن الحقيقة المشوشة بشأن صناعة الموسيقى في الثمانينيات هي أن عددًا قليلاً جدًا من المواضيع كانت محظورة، وحتى الموضوع الأكثر سوءًا يمكن أن يؤدي إلى نجاح كبير إذا كان اللحن جذابًا بدرجة كافية.

مع وجود الكثير من المواد المشكوك فيها التي تطفو على السطح في عالم موسيقى الروك خلال عصر فرق الشعر وقناة MTV، فمن الصعب تضييق نطاق مجموعة أغاني الروك من الثمانينيات التي تجاوزت الزمن الإضافي. هذه الاختيارات الخمسة، التي كانت من أكثر الألحان شعبية في هذا العقد، غطت بعضًا من أكثر المواضيع غرابة على الإطلاق في الموسيقى.