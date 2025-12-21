5 أغاني روك من الثمانينات سنظل نكررها حتى نهاية الزمن

سواء كانت فرق موسيقية ضخمة مثل ديف ليبارد أو بون جوفي، أو مجموعات موسيقى الروك الخالصة مثل إيه سي/دي سي، أو فرق ألطف ورفيعة المستوى مثل يو تو، فقد أنتجت الثمانينيات بعض النماذج الرائعة لموسيقى الروك. كانت الثمانينيات أيضًا وقتًا انقسمت فيه موسيقى الروك إلى ما بعد “العصر الذهبي” الكلاسيكي (حوالي عام 1964 إلى عام 1982) وتحولت إلى انتقائية بشكل متزايد من حيث الأنواع الفرعية والتأثيرات المعاصرة، مثل إلكتروبوب. وكما أنتجت فرق الستينيات والسبعينيات موسيقى الروك، فسوف نستمر في العزف حتى يوم وفاتنا، كذلك فعلت الثمانينيات.

يعد اختيار خمس أغنيات فقط من العقد بأكمله بمثابة إنجاز كبير. لذا، لأغراض هذه المقالة، علينا أن نكون مدروسين ونتجنب الأغاني الواضحة جدًا أو التي تُقرأ وكأنها تجميع طائش لأعظم أغاني الثمانينات. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نكون غامضين للغاية. يجب أن تحتفظ أغانينا ببعض الجاذبية الأوسع وغير المتخصصة. تحتاج الأغاني أيضًا إلى أن تكون دقيقة أو موضوعية بدرجة كافية حتى لا تتكرر بمرور الوقت، مما يعني أنه لا يمكنها الاعتماد بشكل كبير على الجوقات الكبيرة والمثيرة للاهتمام.

نحن أيضًا نبتعد عن الميتال، مثل Black Sabbath تحت قيادة Ronnie James Dio، وIron Maiden، وألبومات Metallica الأسطورية في الثمانينيات. يمكن الوصول إلى الكثير من هذه الموسيقى بدرجة كافية بالمقارنة مع موسيقى الميتال الحديثة لتشويه موسيقى الروك الصلبة، ولكنها، بحكم تعريفها، ليست موسيقى الروك. في هذا الصدد، يتعين علينا تغطية مجموعة متنوعة من الأساليب التي تصور بدقة النطاق الكامل لموسيقى الروك في الثمانينيات والتي تلخص العقد بشكل صحيح. سواء أكان الأمر يتعلق بالطاقة الجريئة التي تتميز بها Ace of Spades لـ Motörhead، أو موسيقى الروك المزدحمة عاطفيًا لـ “I’m On Fire” لبروس سبرينغستين، أو The Purple One نفسه الذي يصرخ من أجل “Purple Rain”، هناك الكثير من الموسيقى التي يجب الاحتفال بها.