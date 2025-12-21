5 أغاني روك من الثمانينات سنظل نكررها حتى نهاية الزمن

سواء كانت فرق موسيقية ضخمة مثل ديف ليبارد أو بون جوفي، أو مجموعات موسيقى الروك الخالصة مثل إيه سي/دي سي، أو فرق ألطف ورفيعة المستوى مثل يو تو، فقد أنتجت الثمانينيات بعض النماذج الرائعة لموسيقى الروك. كانت الثمانينيات أيضًا وقتًا انقسمت فيه موسيقى الروك إلى ما بعد “العصر الذهبي” الكلاسيكي (حوالي عام 1964 إلى عام 1982) وتحولت إلى انتقائية بشكل متزايد من حيث الأنواع الفرعية والتأثيرات المعاصرة، مثل إلكتروبوب. وكما أنتجت فرق الستينيات والسبعينيات موسيقى الروك، فسوف نستمر في العزف حتى يوم وفاتنا، كذلك فعلت الثمانينيات.
يعد اختيار خمس أغنيات فقط من العقد بأكمله بمثابة إنجاز كبير. لذا، لأغراض هذه المقالة، علينا أن نكون مدروسين ونتجنب الأغاني الواضحة جدًا أو التي تُقرأ وكأنها تجميع طائش لأعظم أغاني الثمانينات. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نكون غامضين للغاية. يجب أن تحتفظ أغانينا ببعض الجاذبية الأوسع وغير المتخصصة. تحتاج الأغاني أيضًا إلى أن تكون دقيقة أو موضوعية بدرجة كافية حتى لا تتكرر بمرور الوقت، مما يعني أنه لا يمكنها الاعتماد بشكل كبير على الجوقات الكبيرة والمثيرة للاهتمام.
نحن أيضًا نبتعد عن الميتال، مثل Black Sabbath تحت قيادة Ronnie James Dio، وIron Maiden، وألبومات Metallica الأسطورية في الثمانينيات. يمكن الوصول إلى الكثير من هذه الموسيقى بدرجة كافية بالمقارنة مع موسيقى الميتال الحديثة لتشويه موسيقى الروك الصلبة، ولكنها، بحكم تعريفها، ليست موسيقى الروك. في هذا الصدد، يتعين علينا تغطية مجموعة متنوعة من الأساليب التي تصور بدقة النطاق الكامل لموسيقى الروك في الثمانينيات والتي تلخص العقد بشكل صحيح. سواء أكان الأمر يتعلق بالطاقة الجريئة التي تتميز بها Ace of Spades لـ Motörhead، أو موسيقى الروك المزدحمة عاطفيًا لـ “I’m On Fire” لبروس سبرينغستين، أو The Purple One نفسه الذي يصرخ من أجل “Purple Rain”، هناك الكثير من الموسيقى التي يجب الاحتفال بها.
الآس البستوني – موتورهيد
إذا كانت هناك صخرة تضربك في وجهك أثناء سرقة مفاتيحك والانطلاق بسرعة بسيارتك Harley، فهي Motörhead. نقول “كان” لأن قائد فريق Motörhead الأسطوري، Lemmy Kilmister، توفي للأسف بسبب تشخيص إصابته بالسرطان في اللحظة الأخيرة في عام 2015، ولم يعد Motörhead موجودًا. لكن لا يهم، لأنه كما قال ليمي دائمًا في فيلم “Ace of Spades” في الثمانينات، “أنت تعلم أنني خلقت لأخسر، والقمار للحمقى / ولكن هذه هي الطريقة التي أحبها، يا عزيزي، لا أريد أن أعيش إلى الأبد.”
قالها Lemmy بشكل مباشر وبسيط مثل “Ace of Spades”، وصولاً إلى وصفه لهوية Motörhead الكاملة وسبب وجوده خلال حفل موسيقي متأخر: “نحن Motörhead، ونعزف موسيقى الروك أند رول.” الأمر بهذه البساطة. هذا جزء من جاذبية موسيقى Motörhead وخلودها، ولماذا لا تزال تضرب بقوة اليوم كما فعلت عندما صدرت، وستستمر في القيام بذلك إلى الأبد.
تضيف حكاية أغنية “Ace of Spades” إلى روعة الأغنية ومكانتها، وهي الأغنية التي سرعان ما أصبحت أعظم نجاحات Motörhead. تحصن عازف الجيتار “فاست” إيدي كلارك وعازف الدرامز “فيلثي أنيمال” تايلور في استوديو روكفيلد، ويلز للعمل على أغاني الألبوم الرابع لفرقتهم، مكتملًا بـ “الفودكا وكل شيء آخر”، كما يقتبس صوت أعلى من كلارك. قام ليمي لاحقًا بتجميع الكلمات في “شاحنة ترانزيت بينما كان يسير بسرعة 90 ميلاً في الساعة على الطريق السريع” كما أعلن. ومع ذلك، قال كلارك: “ربما يكون (ليمي) قد كتب ذلك بكل ما أعرفه”.
توم سوير – راش
ربما يكون متشددو Rush قد وضعوا أعناقنا في هذا الاختيار ويبدأون بالثرثرة، “نعم، نعم، نعم، ولكن ماذا عن الأغنية X في الألبوم Y؟؟ ونحن لا نعني “YYZ” من “Moving Pictures” لعام 1981. لذلك، نقول إننا لا نختار أفضل أغنية لـ Rush. بدلاً من ذلك، نحن نختار Rush، واحدة كاملة، واحدة من المجموعات غير المتوقعة من المهووسين الغريبين والفريدين من نوعه الذين يبدو أنهم جاءوا من الفضاء الخارجي الموسيقي، من بين كتالوج الثمانينيات بأكمله، سنعطي إشارة إلى “توم سوير” من “الصور المتحركة” المذكورة أعلاه كأغنية يمكننا الاستماع إليها إلى الأبد.
“توم سوير” يخدش حسنا التجريبي والغريب الذي يمتد إلى أعمال مثل King Crimson في أواخر الستينيات وأوائل سفر التكوين. مثل الفرقة، الأغنية لا تصبح قديمة أو متعبة أبدًا بغض النظر عن عدد مرات التشغيل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها لا تزال فريدة من نوعها. في الوقت نفسه، تحتفظ بقشرة يمكن الوصول إليها بغض النظر عن مدى تعقيدها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الفرقة بدأت في كتابة أغانٍ “أكثر إحكامًا وأكثر اقتصادا” في الثمانينيات، كما قال عازف الجيتار أليكس ليفسون لـ Louder Sound.
يمثل “Tom Sawyer” أيضًا بعض موسيقى Rush عالية المستوى، بين توقيعاتها الزمنية الفردية وتعدد الإيقاعات، والكورس المسبق القائم على الأخدود، والفكرة المركبة على يسار الحقل التي تأتي خلال الآية الثانية، وما إلى ذلك. تمت كتابته كتعاون غنائي بين الفرقة والشاعر الكندي باي دوبوا، وهو يوضح أيضًا السمة المميزة لأغاني Rush: كل أغنية محددة جدًا فيما يتعلق بموضوعها. “توم سوير” يدور حول شخصية مارك توين كممثل لموضوع خالد: الرغبة في عيش حياة مستقلة وحرة. وكما تقول الأغنية الشهيرة: “لا، عقله ليس للإيجار / لأي إله أو حكومة”.
أنا على النار – بروس سبرينغستين
قد يبدو غريبًا أن مثل هذه الأغنية القصيرة – أقل بقليل من دقيقتين ونصف – تقطع مقطوعة من أغاني الثمانينيات التي يمكنك إعادة تشغيلها مرارًا وتكرارًا، ولكن الإيجاز الدقيق لأغنية “I’m On Fire” لبروس سبرينغستين عام 1984 هو الذي يساعد في جعلها مميزة للغاية. إنه اختيار غريب لأغنية ناجحة أيضًا من Springsteen أو أي شخص آخر. لكنها في الواقع حصلت على عدد أكبر من الاستماعات على Spotify في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بالقصة المخضرمة الضخمة والمثيرة للجدل والتي أسيء تفسيرها دائمًا لـ “Born In the USA”.
تحتوي أغنية “I’m On Fire” على جوقة بسيطة مكونة من سبع نغمات، ثلاث نغمات منها هي “Oh، oh، oh،” وهي بنية غير عادية تحتوي على مقطعين صغيرين وبيت شعر واحد أطول، بدون جسر، ولا مقدمة حقيقية، ولا خاتمة حقيقية، ولا استطرادات، ولا شيء سوى إعادة صياغة شبه منومة لنفس العناصر الموسيقية مرارًا وتكرارًا. وهذه هي النقطة بالتحديد. تتوهج الأغنية مثل المشاعر التي تصفها، مثل تطابق مضاء، وتستخدم عبارات موسيقية ساحرة للقيام بذلك – عبارة تبدو ساحرة مثل الرغبات المقيدة وغير المحققة التي يصفها سبرينجستين: “أنت فقط من يستطيع تبريد رغبتي / أوه، أوه، أوه، أنا مشتعل.” لقد ارتبط الكثير من الموسيقيين الآخرين بأغنية “I’m On Fire” أيضًا، مما أدى إلى ظهور الكثير من الأغنيات المثيرة والمملة.
على الصعيد العملي، كتابة الأغاني، كانت أغنية “I’m On Fire” هي آخر أغنية كتبها سبرينجستين للجانب الأول من ألبومه “Born in the USA” عام 1984. وكان قد كتب كلمات الأغاني بالفعل، وتم تجميع الأغنية بعد الاستماع إلى بعض موسيقى جوني كاش. بدلاً من استخدام فرقة E Street Band بأكملها للتسجيل، استخدم Springsteen نفسه فقط وعازف الدرامز Max Weinberg وعازف البيانو Roy Bittan لتسجيل مشاعره المثيرة للحالم والحالمة والمكثفة.
ماريان – راهبات الرحمة
كان The Sisters of Mercy عملاً أقل شهرة لعب دورًا حاسمًا في ولادة الحركة القوطية، وربط موسيقى ما بعد البانك مع آلات الطبول والأفعال المظلمة التي تعمل بالطاقة مثل Nine Inch Nails، والتي ترضي عائلة The Cure من موسيقى البوب روك. خيارنا؟ “ماريان،” من أول ظهور لهم عام 1985، “الأول والأخير ودائمًا”.
تعتبر أغنية “Marian” واحدة من أكثر الأغاني آسرة من كتالوج Sisters of Mercy، المليئة بالحضن الغنائي البيروني، ومشهد صوتي مظلم كثيف، وحكاية خيالية ولكنها مروعة عن رجل يغرق في متناول يد صفارة الإنذار المحيطية، كل ذلك من تأليف آلة الباريتون والطبل القوية للمغني أندرو إلدريتش، دكتور أفالانش. القوطية، كثيرا؟ وعلى الرغم من أن نفس الفخ 2-4 يضرب طوال مدة الأغنية بأكملها، إلا أن طبقات آلات “ماريان” والمقالات القصيرة – العائمة ولكن المتتالية – وخاصة شكل العزف عالي النبرة الذي يبدو وكأنه مندولين، يبقيها مثيرة للاهتمام إلى ما لا نهاية للأذن.
على عكس الأغاني الأخرى في هذه القائمة، تظل أغنية “ماريان” وأصولها الموسيقية محاطة بالغموض. تربط التكهنات بين الجماهير عبر الإنترنت على مواقع مثل Reddit اسم الأغنية بأغنية ليونارد كوهين، “So Long، Marianne”. وبالفعل، حصلت فرقة Sisters of Mercy على اسم فرقتها من أغنية لكوهين، ومن نفس الألبوم مثل “So Long, Marianne”، “أغاني ليونارد كوهين” لعام 1968. في حين أن عصر كوهين هذا لم يكن قوطيًا إلى حد كبير، على عكس التأملات المظلمة للأغاني اللاحقة مثل “Avalanche” عام 1971، فإن إلدريتش لا يهتم بالعلامة القوطية، على أي حال.
المطر الأرجواني – الأمير
هل من الممكن حتى الحديث عن برنس دون اللجوء إلى المبالغة الهائلة؟ من خلال مزج موسيقى الفانك والسول والبوب وأعمال الجيتار الممزقة بالأصابع والآلات المتعددة والألبومات المنتجة ذاتيًا مع حضور مسرحي لا مثيل له وفهم إبداعي يطابق مدى وصوله، كان برنس حقًا فنانًا فريدًا من نوعه. ولكن حتى لو كانت أغنية الثمانينيات الوحيدة التي كتبها برنس خلال مسيرته المهنية التي امتدت لعدة عقود هي أغنية “Purple Rain” عام 1984، أو إذا كانت أغنية “Purple Rain” قد حققت نجاحًا لمرة واحدة من فنان آخر، فستظل تستحق أن يتم تشغيلها مرارًا وتكرارًا.
رنين “Purple Rain’s”، جوقة قابلة للغناء، منفردة أيقونية متبوعة بأغنية برينس الرائعة، ثم خاتمة سيمفونية ضعيفة، ترفع أغنية “Purple Rain” من مجرد أغنية مسجلة إلى رحلة موسيقية حقيقية. حتى أن الأغنية جاءت مع فيلمها الخاص، “Purple Rain”، وهو نسخة خيالية من قصة حياة برنس التي عرضها على شركة Warner Brothers، والتي ساعدت في إطلاق ألبوم The Purple One عام 1984، “Purple Rain”، إلى طبقة الستراتوسفير. وبالطبع ، من يستطيع أن ينسى أداء برنس المذهل في Super Bowl لعام 2007 حيث لعب أغنية “Purple Rain” تحت المطر بينما لم يتعرض للصعق الكهربائي بطريقة ما؟
قد لا يدرك الناس ذلك، لكن “Purple Rain” بدأ كتعاون بين برنس وستيفي نيكس. اقتربت نيكس في الأصل من برينس بعد أن ألهمتها أغنية “Little Red Corvette” لكتابة أغنية “Stand Back”، وأعطاها برينس مقطعًا تجريبيًا لأغنية “Purple Rain” لتكتب كلماتها. لكنها شعرت بالإرهاق من حجم الأغنية وتراجعت. أما ما يعنيه المطر الأرجواني، فهو مزيج من السماء الزرقاء والدم الأحمر، اللذين يصنعان معًا اللون الأرجواني. كما قال برنس ذات مرة عن المعنى المروع للأغنية (عبر كاتب الأغاني الأمريكي)، “المطر الأرجواني يتعلق بنهاية العالم وأن تكون مع من تحب وتترك إيمانك / الله يرشدك خلال المطر الأرجواني.”