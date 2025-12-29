5 أغاني روك من الثمانينات سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

الآن، الآن، دعونا لا نكون هؤلاء الأشخاص الغاضبين والصراخين على السحاب الذين يقولون، “الموسيقى الحديثة سيئة.” الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير، لذلك من المهم التكيف. بعد قولي هذا، ليس هناك من شك في أن موسيقى الروك في الثمانينيات تتمتع بصلصة سرية خاصة تضيء مكبرات الصوت بشكل أفضل من أي عقد آخر. كان الجميع – ونعني الجميع – مشتعلين خلال هذه الفترة، ولهذا السبب تتكون أعظم مجموعات موسيقى الروك من حوالي 80٪ من الأغاني الناجحة من الثمانينيات.
السؤال الكبير هو: ما هي الأغاني الخمس من هذا العقد الجريء التي لن تشيخ أبدًا؟ بغض النظر عن الزمان والمكان، أو عمر أي شخص، فهذه هي المسارات التي تفعل شيئًا خارقًا لنا. إنها لا تحتاج حتى إلى أن تكون من كتالوج أهم فرق الروك في الثمانينات – فهي ببساطة أغاني قادرة على تحويل الأشخاص ذوي القدم اليسرى (بما في ذلك الفرقة الحالية) إلى أساتذة إيقاعيين. وبطبيعة الحال، سيكون لكل شخص تفضيلاته الفردية، فضلا عن التخفيضات العميقة المفضلة. لكن من خلال الجمع بين الذوق الشخصي وإلقاء نظرة على ما تبقى في قاموس الثقافة الشعبية، اخترنا خمسة فرق موسيقية ستعزف لفترة طويلة بعد أن نكون جميعًا تحت أقدامنا.
ديف ليبارد – صب بعض السكر علي
ألبوم ديف ليبارد “Hysteria” عام 1987 لا يحتوي على نقص في مقطوعات الروك الصاخبة، ولكن هناك شيء أكثر حول الأغنية المنفردة “Pour Some Sugar on Me”. إنها أغنية مغرية وساخنة وثقيلة تجعل الوركين يتمايلان. بمجرد أن ينطق جو إليوت عبارة “الحب مثل القنبلة”، سوف تبحث عن الطاولة الأولى للرقص عليها. قد تكون الفرقة الإنجليزية على دراية بفن سحر الثعابين – بالنسبة للبشر – حيث أن قرع الطبول الأبطأ مع لعق الجيتار اللزج والرائع ينوم الجميع بحيث لا يفعلون شيئًا سوى الاستماع والانتقال إلى إيقاع أغنية الروك هذه في الثمانينيات.
ما يجعل أغنية “Pour Some Sugar on Me” جذابة جدًا لأي جمهور هو جوقتها الجديرة بالغناء. إنها ليست معقدة، ولا تتطلب من الأشخاص التظاهر وكأنهم يستطيعون أداء صوت زائف أو تينور – إنها عبارة بسيطة يمكن للجميع غنائها والاستمتاع بها معًا. في عام 1991، صنفت قناة MTV مقطع الفيديو الموسيقي “Pour Some Sugar on Me” على أنه الأفضل على الإطلاق، ومن الصعب القول بأن هذا ليس مقطع الكاريوكي المفضل حتى يومنا هذا. إنها أيضًا أغنية ممتعة لتغيير كلماتها، لذا قم بالتجول فيها وتعديل الجوقة لأشياء مثل “اسكب بعض المعكرونة علي” أو “اسكب بعض الكاري علي”.
اللون الحي – عبادة الشخصية
عند مناقشة الكلمات الخالدة، هل هناك أي شيء أكثر دقة نبويًا من “عبادة الشخصية” لفرقة Living Colour؟ تدور الأغنية حول الافتتان بالشخصيات الشعبية لدرجة أنهم يصبحون قادة يشبهون العبادة في المجتمع. خارج “Vivid” عام 1988، لا يزال المسار ذا صلة حتى يومنا هذا، حيث لم تتعلم الجماهير بعد ما الذي يتم بيعه.
بصرف النظر عن النغمات السياسية القوية للأغنية، فالحقيقة هي أن Living Color لم يأت للتلاعب بـ “عبادة الشخصية” – بل شرعوا في السحق. بمجرد انتهاء الاقتباس من أغنية “Message to the Grass Roots” لمالكولم إكس، تقطع نغمة فيرنون ريد المتعرجة والمبدعة الصوت الساكن قبل أن تحدد الإيقاعات غير التقليدية لخط طبول ويل كالهون الأخدود. لقد انبهر المستمع باللحظة التي صرخ فيها كوري جلوفر قائلاً: “انظر في عيني، ماذا ترى؟”
تظل أغنية “Cult of Personality” أغنية مشهورة في الأحداث الرياضية، وقد ظهرت أيضًا في لعبة الفيديو “Guitar Hero III: Legends of Rock” لعام 2007. مما لا شك فيه أن السبب الرئيسي لاستمرار قوة المسار يرجع إلى حقيقة أن المصارع المحترف سي إم بانك استخدمه كموسيقى دخول له. تغني أجيال من المعجبين معها عندما يدخل إلى الحلبة، على الرغم من أن بعضهم لم يكن قد ولد عندما تم إصدار الأغنية لأول مرة.
الناجي – عين النمر
فيما يتعلق بأغاني الروك الكلاسيكية التي اشتهرت بفضل الأفلام، يمكننا أن نشكر “Rocky III” على أغنية “Eye of the Tiger” لـ Survivor. تمت كتابة الأغنية لفيلم الملاكمة الذي حقق نجاحًا كبيرًا لسيلفستر ستالون عام 1982، والذي قد يكون أفضل فيلم “روكي” حتى الآن، حيث يحتاج روكي بالبوا الذي يلعب دوره سلاي إلى صد كلوبر لانج (السيد تي). وقد أدى هذا بدوره إلى ترسيخ الأغنية باعتبارها مسار التحفيز النهائي – وهو مثالي لأولئك الذين يضعون أعينهم على الجائزة، سواء كان ذلك في صالة الألعاب الرياضية أو التغلب على أحد تحديات الحياة العديدة.
من وجهة نظر بنيوية، لا يوجد شيء معقد بشكل ملحوظ في “عين النمر”. إنها مبنية على إيقاع أساسي قوي ونغمة جيتار مشوهة محددة بوضوح. ولكن عندما يجتمع كل ذلك معًا، حسنًا، فإن هذا النمر يخترق الحواس. لن يكون أمرًا شائنًا أن نطلق على خط الجيتار واحدًا من أكثر الخطوط شهرة على الإطلاق، لأنه شيء يتعلمه معظم عازفي الجيتار المبتدئين عندما يلتقطون الآلة لأول مرة. في نهاية المطاف، غيّرت أغنية “Eye of the Tiger” حظوظ Survivor، ودفعتهم إلى النجومية، لكنها منحت المستمعين أيضًا واحدة من أكثر أغاني الروك التي لا تنسى على الإطلاق. كيف يمكن لأي شخص أن يغني، “إنها عين النمر، إنها إثارة القتال”، ولا يشعر بأنه مستعد لغزو العالم؟
بنادق لا زهور – طفلي الجميل
ما بدأ عندما كان Slash يعبث أثناء الإحماء على الجيتار تحول إلى الأغنية الأكثر تحديدًا لـ Guns N ‘Roses. “Sweet Child o ‘Mine” هي أغنية GNR التي يعرفها الجميع – ولماذا لا يعرفونها؟ إنها تحفة لحنية مع كلمات عاطفية تجعل الجميع يقومون برقصة أكسل سيئة السمعة وهم يغنون، “إنها تمتلك ابتسامة تبدو لي / تذكرني بذكريات الطفولة / حيث كان كل شيء جديدًا مثل السماء الزرقاء الساطعة.”
مثل أي أغنية روك جيدة من الثمانينيات، ما يبرز في أغنية Sweet Child o ‘Mine هو جودتها الدائمة. كان المسار جزءًا من الألبوم الأول لـ GNR عام 1987، “الشهية للتدمير” – وهو بالمناسبة قاتل، وليس حشوًا – ولا يزال يجد تناوبًا منتظمًا على الراديو السائد حتى يومنا هذا. في واقع الأمر، ظهرت أغنية “Sweet Child o ‘Mine” (إلى جانب مسارات GNR الأخرى) في فيلم MCU لعام 2022 “Thor: Love and Thunder”، حيث تقدم جيلًا جديدًا تمامًا لهذه المجموعة الأسطورية.
ذات مرة، تم تصنيف GNR على أنها أخطر فرقة في العالم. ومع ذلك، فإن أكبر أغنية للمجموعة هي رسالة حب هادئة وصادقة كتبها أكسل روز لصديقته في ذلك الوقت، إيرين إيفرلي. ربما يكون هذا تذكيرًا بأن أخطر شيء يمكن أن يفعله أي شخص على الإطلاق هو الوقوع في الحب.
بون جوفي – العيش على الصلاة
لا يمكن للمرء أن يتحدث عن أغاني الروك في الثمانينيات دون الاستشهاد ببون جوفي. يعد ألبوم الفرقة الرائج عام 1986، “Slippery When Wet”، واحدًا من أفضل التسجيلات في هذا العقد، حيث يطلق العنان للكلاسيكيات الخالدة مثل “Wanted Dead or Alive”، و”You Give Love a Bad Name”، و”Livin’ on a Prophet”. هذا الأخير يتفوق على الآخرين هنا لأنه أصبح عنصرًا أساسيًا في تاريخ موسيقى الروك أند رول لدرجة أنه سيكون من الخطأ عدم ذكره.
من الموسيقى اللحنية إلى الجوقة النشيدية، تحتوي أغنية “Livin’ on a Pray” على كل شيء، حيث تثبت نفسها كأغنية لا لبس فيها ولا تُنسى والتي تدوم مثل الويسكي الفاخر وتثير جميع الحواس. ومع ذلك، فإن الجانب الأقوى في الأغنية يكمن في كلماتها، حيث إنها تدور حول الطموح واجتياز النضالات. حتى بعد مرور عقود على إصدار “Livin’ on a Prophet”، تبرز قصة جون بون جوفي عن تومي وجينا كمصدر إلهام لأي شخص يمر بأوقات عصيبة. هناك شيء مثير في هذا الأمر، أو حتى علاجي فيما يتعلق بترديد الكلمات كتذكير بأنه بغض النظر عما يحدث غدًا، سنكون بخير. في عام 2006، صوّت لها VH1 كأفضل أغنية في الثمانينات، وهو تقييم دقيق تمامًا.