5 أغاني روك من الثمانينات سنظل نكررها حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه

الآن، الآن، دعونا لا نكون هؤلاء الأشخاص الغاضبين والصراخين على السحاب الذين يقولون، “الموسيقى الحديثة سيئة.” الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير، لذلك من المهم التكيف. بعد قولي هذا، ليس هناك من شك في أن موسيقى الروك في الثمانينيات تتمتع بصلصة سرية خاصة تضيء مكبرات الصوت بشكل أفضل من أي عقد آخر. كان الجميع – ونعني الجميع – مشتعلين خلال هذه الفترة، ولهذا السبب تتكون أعظم مجموعات موسيقى الروك من حوالي 80٪ من الأغاني الناجحة من الثمانينيات.

السؤال الكبير هو: ما هي الأغاني الخمس من هذا العقد الجريء التي لن تشيخ أبدًا؟ بغض النظر عن الزمان والمكان، أو عمر أي شخص، فهذه هي المسارات التي تفعل شيئًا خارقًا لنا. إنها لا تحتاج حتى إلى أن تكون من كتالوج أهم فرق الروك في الثمانينات – فهي ببساطة أغاني قادرة على تحويل الأشخاص ذوي القدم اليسرى (بما في ذلك الفرقة الحالية) إلى أساتذة إيقاعيين. وبطبيعة الحال، سيكون لكل شخص تفضيلاته الفردية، فضلا عن التخفيضات العميقة المفضلة. لكن من خلال الجمع بين الذوق الشخصي وإلقاء نظرة على ما تبقى في قاموس الثقافة الشعبية، اخترنا خمسة فرق موسيقية ستعزف لفترة طويلة بعد أن نكون جميعًا تحت أقدامنا.