5 أغاني روك من السبعينيات سنكررها حتى نهاية الزمن

منذ المقطوعات الموسيقية الأولى لتحفة ليد زيبلين “كشمير”، تعلم أنك تنتظر شيئًا فريدًا، بغض النظر عن عدد المرات التي تسمعها فيها. تدفع نغمة الجيتار المنومة في توتر إيقاعي مع قرع الطبول جون بونهام الأغنية إلى الأمام، مما يتوافق مع كلمات روبرت بلانت التي تدور حول رحلة جسدية ومجازية. وفي الوقت نفسه، يضيف جون بول جونز المزيد من الطبقات باستخدام ميلوترون، وهي لوحة مفاتيح إلكترونية، مما يضيف إلى الشعور الغامض بالأغنية. ولتتويجها، أضافت الفرقة لمسات أوركسترا كتبها جونز لتعزيزها بشكل أكبر.

تم ابتكار الأغنية لأول مرة أثناء سفر بيج آند بلانت عبر المغرب في عام 1973، وسرعان ما وجدت موطئ قدم لها في الاستوديو في لندن. يتذكر بيج في مقابلة مع Uncut: “لقد كانت موسيقى جديدة، ولم يسمع أحد شيئًا مثلها من قبل”. على الرغم من كونها أغنية رائدة في ذلك الوقت، إلا أن أغنية الروك في السبعينيات تبدو أكثر روعة اليوم مما كانت عليه عندما تم إصدارها في عام 1975، كجزء من الألبوم المزدوج المترامي الأطراف للفرقة “Physical Gravity”. ستصبح واحدة من الأغاني المفضلة للفرقة على الإطلاق. قال بلانت لموسيقى الروك الكلاسيكية: “هذا صحيح تمامًا؛ لا يوجد شيء مبالغ فيه، ولا توجد هستيريا صوتية. منطاد مثالي،” قال بلانت لموسيقى الروك الكلاسيكية. في أكثر من ثماني دقائق، هناك حقًا الكثير مما يمكن أن تحبه في “كشمير”.