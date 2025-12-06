5 أغاني روك من السبعينيات سنكررها حتى نهاية الزمن

أنتجت السبعينيات قدرًا هائلاً من موسيقى الروك أند رول المذهلة خلال عقد من الزمن، والذي شمل النجاح المستمر لفرق مثل رولينج ستونز، بالإضافة إلى أعمال أحدث مثل إيجي وذا ستوجز التي دفعت الإبرة الصوتية في اتجاه جديد تمامًا. نظرًا للكم الهائل من الأغاني الرائعة التي يمكنك الاختيار من بينها، فضلاً عن الطبيعة الشخصية للموسيقى، فإن تضييق نطاق الإنتاج لمدة عقد من الزمن ليس بالمهمة السهلة.
لقد أدرجنا خمس أغنيات تنطلق من بوابة البداية بإيقاع قوي وجيتار ثقيل، بصوت مميز يميزها كرحلة موسيقية فريدة لا يمكن أن تأتي إلا من فنان واحد. عندما تقوم محطة راديو الروك الكلاسيكية المفضلة لديك بتشغيل أغنية مثل أغنية “كشمير” لفرقة Led Zeppelin، كل ما عليك هو رفع مستوى الصوت، والغناء بأعلى صوتك، والضرب على عجلة القيادة محاولًا البقاء في الوقت المناسب مع جون بونهام. ثم هناك أوقات تمارس فيها التمارين الرياضية ويتم تشغيل نغمة مثل “Barracuda” لفرقة Heart، مما يدفعك إلى الركض بشكل أسرع قليلاً أو لمسافة أبعد أو القيام ببعض التكرارات الإضافية، ويتطلب العزف بشكل متكرر. والحقيقة أن هذه الأغاني كلها تبقى مكررة حتى الموت الحراري للكون.
أغنية روبرت بلانت تسمى زيبلين المثالي
منذ المقطوعات الموسيقية الأولى لتحفة ليد زيبلين “كشمير”، تعلم أنك تنتظر شيئًا فريدًا، بغض النظر عن عدد المرات التي تسمعها فيها. تدفع نغمة الجيتار المنومة في توتر إيقاعي مع قرع الطبول جون بونهام الأغنية إلى الأمام، مما يتوافق مع كلمات روبرت بلانت التي تدور حول رحلة جسدية ومجازية. وفي الوقت نفسه، يضيف جون بول جونز المزيد من الطبقات باستخدام ميلوترون، وهي لوحة مفاتيح إلكترونية، مما يضيف إلى الشعور الغامض بالأغنية. ولتتويجها، أضافت الفرقة لمسات أوركسترا كتبها جونز لتعزيزها بشكل أكبر.
تم ابتكار الأغنية لأول مرة أثناء سفر بيج آند بلانت عبر المغرب في عام 1973، وسرعان ما وجدت موطئ قدم لها في الاستوديو في لندن. يتذكر بيج في مقابلة مع Uncut: “لقد كانت موسيقى جديدة، ولم يسمع أحد شيئًا مثلها من قبل”. على الرغم من كونها أغنية رائدة في ذلك الوقت، إلا أن أغنية الروك في السبعينيات تبدو أكثر روعة اليوم مما كانت عليه عندما تم إصدارها في عام 1975، كجزء من الألبوم المزدوج المترامي الأطراف للفرقة “Physical Gravity”. ستصبح واحدة من الأغاني المفضلة للفرقة على الإطلاق. قال بلانت لموسيقى الروك الكلاسيكية: “هذا صحيح تمامًا؛ لا يوجد شيء مبالغ فيه، ولا توجد هستيريا صوتية. منطاد مثالي،” قال بلانت لموسيقى الروك الكلاسيكية. في أكثر من ثماني دقائق، هناك حقًا الكثير مما يمكن أن تحبه في “كشمير”.
يذهب “إيجي” و”المضحكون” في مهمة للبحث والتدمير
عندما تحتاج إلى نغمة متدحرجة بدون أي قيود، فإن أغنية “Search and Destroy” لفرقة Iggy and the Stooges هي الأغنية التي يجب عليك اختيارها. مع عزف جيمس ويليامسون الكثيف والعميق والمليء بالتشويه على الجيتار، جنبًا إلى جنب مع صوت بوب الذي ينتقل من الهدير إلى العواء ويبدأ بعبارة “أنا فهد يمشي في الشارع بقلب مليء بالنابالم”، أنت في انتظار ضخ الأدرينالين السمعي لمدة ثلاث دقائق ونصف.
كانت أغنية “Search and Destroy” هي الأغنية الأولى في ألبوم الفرقة عام 1973 “Raw Power”، والذي يمثل عودة بوب بعد زوال التجسد الأول للمضحكين في عام 1971، وتم تسجيله في استوديوهات CBS في لندن مع إنتاج ديفيد باوي. سعى بوي للبحث عن بوب وأصبح الاثنان قريبين، حيث دافع بوي عن صديقه الجديد، وعندما سمع بوب لأول مرة تسجيل الأغنية في الاستوديو، علم أنهم صنعوا شيئًا مميزًا. قال بوب (عبر Apple Music): “كنت أعلم أنه كان جيدًا وأنه شيء سيصمد بطريقة معينة على مدى فترة طويلة جدًا من الزمن”. نحن نتفق تمامًا مع ذلك، كما يفعل العديد من الموسيقيين الذين ألهمهم Iggy and the Stooges، بدءًا من Clash وحتى Kurt Cobain.
قلب الباراكودا
تبدأ أغنية “Barracuda” لفرقة Heart بإيقاع جيتار صاخب قبل أن يأتي الجيتار الرئيسي الرنان. ثم يبدأ صوت آن ويلسون القوي في تقديم كلمات مقطوعة حول التمييز الجنسي والفساد في مجال الموسيقى في السبعينيات، وكلها مكتوبة بعالمية تجعلها مرتبطة بأي شخص كان عليه التعامل مع أشخاص ذوي وجهين، أو خائنين في الظهر، أو لقاءات سيئة مع باراكودا ذات أسنان حادة.
تم تشكيل القلب بقيادة المغنية آن ويلسون وشقيقتها نانسي ويلسون على الجيتار والغناء المساند، في سياتل في عام 1974. وكان “باراكودا” هو المسار الافتتاحي للألبوم الثاني للفرقة التي تتخذ من سياتل مقراً لها، “ليتل كوين”. تم تجميع الأغنية معًا بسرعة، حيث كتبت آن كلمات الأغاني في ليلة واحدة بعد ملاحظة غير ملونة من نوع شركة موسيقية، وتوصلت الفرقة إلى الموسيقى بعد فترة وجيزة. تتذكر نانسي ويلسون (عبر كاتب الأغاني الأمريكي): “لقد كانت قوية حقًا”. “لقد سقطت في مكانها كما يفعل الأشخاص الطيبون عادةً. إنها نوع من الفرس الراكض. إنها أغنية وحشية.” من نغمة جيتار روجر فيشر chug-a-chug إلى إيصال ويلسون الحارق، هذه نغمة يجب تشغيلها بصوت عالٍ.
Springsteen’s Born to Run يستمر في القيادة
“Born to Run” تجعلك تقف على قدميك على الفور، بدءًا من قرع الطبول من مدفع رشاش ينضم سريعًا إلى البيانو والساكسفون، قبل أن يخترق صوت جيتار بروس سبرينغستين اللامع المزيج الكثيف. تتمتع الموسيقى بإحساس لا هوادة فيه بالحركة يتطابق مع كلمات سبرينغستين حول الهروب من حدود الحياة الدنيوية والتوجه إلى المجهول، في حين أن عبارة “المتشردون مثلنا، يا عزيزي، لقد ولدنا لنركض” تتطلب منك الغناء بأعلى صوتك. كان سبرينجستين على متن حافلة سياحية في ولاية تينيسي عندما استيقظ بفكرة الأغنية، ويتخلل هذا الشعور بالسباق على الطريق موسيقى الأغنية وكلماتها.
تضيف جودة آلة الجلوكنسبيل الرنانة التي تشبه الجرس إلى دعوة الراوي شبه الطفولية للمغامرة لصديقته ويندي. في الواقع، قال سبرينجستين إنه كان يفكر في ويندي وبيتر بان أثناء العمل على كلمات الأغنية. كانت أغنية “Born to Run” هي أول أغنية ناجحة لـ Boss وساعدت في دفع الألبوم الذي يحمل نفس الاسم إلى أعلى المخططات، حيث قال سبرينجستين إن الأخير كان “مليئًا بالاحتمالات ومليئًا بالخوف … ولكن هذه هي الحياة (عبر رولينج ستون). لقد صمدت الأغنية الرئيسية للألبوم التي تحمل اسمًا أمام اختبار الزمن، حيث شعرت بأنها ذات صلة وخالدة بعد 50 عامًا من صدورها.
رولينج ستونز تصبح جادة
تبدأ آلة الكلافينيت المذهلة، التي انضم إليها قريبًا جيتار كيث ريتشاردز الإيقاعي المتقطع، أغنية “Do Do Do (Heartbreaker)،” وهي أغنية جريئة من رولينج ستونز مليئة بالغضب الصالح. الأغنية من ألبوم “Goat’s Head Soup” لعام 1973، ليست مشهورة مثل الأغاني الأخرى من الألبوم، مثل “Angie”، لكنها أغنية فريدة تنحرف غنائيًا عن معظم كتالوج الفرقة. تدور أحداث الفيلم حول محنة شابين أسودين في مدينة نيويورك خلال أوائل السبعينيات، وفي حالة الأول على الأقل، فهو يستند إلى قصة حقيقية: في أبريل 1973، أطلق ضابط شرطة في مدينة نيويورك له سجل من الوحشية النار على طفل أعزل يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى كليفورد جلوفر وقتله. الآية الثانية تدور حول فتاة ماتت بسبب جرعة زائدة من الهيروين.
لا يمكنك إلا أن تشعر بالغضب في إلقاء نجم الروك الوحيد ميك جاغر، خاصة في العبارة “منكسر القلب بـ .44/أريد أن أمزق عالمك إلى أجزاء/أنت منكسر القلب بـ .44/ أريد أن أمزق عالمك جزءًا”، وهو أمر من المستحيل ألا تغني معه. تتميز الأغنية أيضًا بقسم بوق القيادة وخط الجهير غير التقليدي الذي يدفعها إلى زيادة السرعة. والنتيجة النهائية هي أغنية فريدة من نوعها تتطلب تشغيلها بشكل متكرر وبصوت مرتفع.