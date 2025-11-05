5 أغاني روك من العقد الأخير غيرتنا إلى الأبد

يمكن لبعض الأغاني والألحان وحتى الأشكال المكونة من أربع إلى خمس نغمات فقط أن تحدد مجموعات أقران كاملة وطفولة وحتى أجيال. السطر الافتتاحي لأغنية “Wind of Change” من ألبوم Scorpions لعام 1990، “Crazy World”، استحوذ على المشاعر التاريخية الدقيقة بعد سقوط جدار برلين في العام السابق. لم يحدث شيء بالغ الأهمية تاريخيًا مثل ذلك منذ عام 2015، لكن روح العصر وجيوبه الممزقة من الاهتمامات غير المشتركة قد لاحظت بشكل أو بآخر بعض الأغاني، لا سيما موسيقى الروك المتنوعة.

ومع ذلك، فإن “موسيقى الروك” في الوقت الحاضر لم تعد هي نفسها التي كانت عليها قبل نصف قرن. لقد ولت منذ فترة طويلة أيام Led Zeppelin وBob Seger وCreedence Clearwater Revival، طوال الطريق عبر Nickelback في أوائل العقد الأول من القرن العشرين. غائب أيضًا من عام 2015 إلى عام 2025 هو عدد كبير من الأغاني الناجحة في أوائل القرن الحادي والعشرين مثل “السيد برايتسايد” من تأليف The Killers (2003)، و”Seven Nation Army” من تأليف White Stripes (2003)، و”Best of You” من تأليف Foo Fighters (2005)، و”Uprising” من تأليف Muse (2009)، و”Lonely Boy” من تأليف The Black Keys (2011)، و”Take” Me to Church” لهوزير (2013)، وغيرها الكثير من الأغاني التي لاحظها الجميع ما عدا الموتى. بعض هذه المقطوعات عبارة عن “روك” بشكل مباشر، تتألف من ثلاثيات أو رباعيات تعزف على الجيتار والطبل والباس، بينما يربط البعض الآخر بين الأنواع ويدمج عناصر الرقص والبلوز والشعبية والميتال وآر أند بي والبوب ​​والمزيد.

ولكن في جميع الحالات، يجب أن يشمل التأثير الشعبية، بحكم التعريف. وبينما سيتذكر كل قارئ الموسيقى التي تعني الكثير، بشكل فردي، فإن بعض الأغاني من عام 2015 حتى عام 2025 حركت الجمهور العام بطرق لم يفعلها الآخرون. يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، “كلما قلت معرفتي كان ذلك أفضل” بواسطة Tame Impala، و”Square Hammer” بواسطة Ghost، و”Believer” بواسطة Imagine Dragons، و”Zombie” بواسطة Bad Wolves، و”The Summoning” بواسطة Sleep Token.