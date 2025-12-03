5 أغاني روك من عام 1969 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عالم موسيقى الروك قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 1969. وبعد مرور أكثر من نصف عقد على موسيقى البيتليمانيا، أحدثت الثقافة المضادة في الستينيات وقوة الزهور والمخدر تحولًا جذريًا في هذا النوع، الذي أصبح الآن مفتوحًا لمزيد من التجارب الصوتية ولوحة نغماتية أوسع.

لكن نهاية الستينيات شهدت أيضًا انقلاب حركة الهيبيز على نفسها. تم إفساد مهرجان وودستوك الأسطوري بعدة طرق، وانعكست الكوارث مثل ألتامونت وإدراك أن بعض أركان الثقافة المضادة، مثل نادي هيلز آنجلز للدراجات النارية وعبادة عائلة مانسون، مأهولة بمجرمين خطرين حقًا، في موسيقى العصر، والتي أصبحت سيئة بشكل متزايد في السنوات التي تلت ذلك. استمرت حرب فيتنام في حصد أرواح الآلاف من الشباب الأمريكيين وأسفرت عن العديد من التصريحات الفنية البارزة، مثل الأداء الأسطوري والتخريبي لجيمي هندريكس لمسرحية “The Star-Spangled Banner”، والتي أصبحت سمة منتظمة لعروضه المسرحية في نهاية العقد.

ولكن في حين أنه من المغري وضع موسيقى عام 1969 في سياقها المباشر، فإن الحقيقة هي أن العديد من الأغاني المسجلة في ذلك العام أثبتت أنها خالدة، بل وأصبحت أكثر روعة مع مرور الوقت. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1969 حافظت على هدوئها، وتم اختيارها لسهولة الاستماع المستمر وجاذبية المستمعين المعاصرين.