5 أغاني روك من عام 1969 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عالم موسيقى الروك قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 1969. وبعد مرور أكثر من نصف عقد على موسيقى البيتليمانيا، أحدثت الثقافة المضادة في الستينيات وقوة الزهور والمخدر تحولًا جذريًا في هذا النوع، الذي أصبح الآن مفتوحًا لمزيد من التجارب الصوتية ولوحة نغماتية أوسع.
لكن نهاية الستينيات شهدت أيضًا انقلاب حركة الهيبيز على نفسها. تم إفساد مهرجان وودستوك الأسطوري بعدة طرق، وانعكست الكوارث مثل ألتامونت وإدراك أن بعض أركان الثقافة المضادة، مثل نادي هيلز آنجلز للدراجات النارية وعبادة عائلة مانسون، مأهولة بمجرمين خطرين حقًا، في موسيقى العصر، والتي أصبحت سيئة بشكل متزايد في السنوات التي تلت ذلك. استمرت حرب فيتنام في حصد أرواح الآلاف من الشباب الأمريكيين وأسفرت عن العديد من التصريحات الفنية البارزة، مثل الأداء الأسطوري والتخريبي لجيمي هندريكس لمسرحية “The Star-Spangled Banner”، والتي أصبحت سمة منتظمة لعروضه المسرحية في نهاية العقد.
ولكن في حين أنه من المغري وضع موسيقى عام 1969 في سياقها المباشر، فإن الحقيقة هي أن العديد من الأغاني المسجلة في ذلك العام أثبتت أنها خالدة، بل وأصبحت أكثر روعة مع مرور الوقت. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1969 حافظت على هدوئها، وتم اختيارها لسهولة الاستماع المستمر وجاذبية المستمعين المعاصرين.
المضحكين – أريد أن أكون كلبك
يتم الترحيب بفرقة Stooges اليوم باعتبارها واحدة من أكثر الفرق الموسيقية تأثيرًا في جيلهم، بصوت خام أدى إلى تخريب الكثير مما تم إصداره في نهاية الستينيات. يمكن القول إنها قابلة للمقارنة فقط بفرقة The Velvet Underground من حيث تأثيرها البطيء على الفنانين الذين جاءوا بعدهم، حيث أصدرت فرقة ميشيغان بقيادة النجم المستقبلي إيجي بوب ثلاثة ألبومات استوديو فقط بين عامي 1969 و1972، قبل الانقسام وسط تزايد تعاطي المخدرات والاضطرابات.
استحوذ فريق Stooges على عبادة مخلصة من المتابعين لكنهم لم يحققوا نجاحًا تجاريًا أبدًا خلال أول تدفق لهم كفرقة عمل. بدلاً من ذلك، سيستغرق الأمر عقودًا حتى يتمكن الجمهور من اللحاق بالركب وجعل The Stooges مبدعًا، وفي ذلك الوقت أصبح صوت الفرقة الثقيل والقيادة وغناء إيجي المزمجر والصراخ أضواء توجيهية لحركة البانك.
سيخبرك معظم المعجبين أن التسجيلات القصيرة لفرقة Stooges تستحق الاستكشاف بالكامل، ولكن تلك الأغنية الواحدة تقف فوق كل الأغاني الأخرى باعتبارها الإنجاز المتوج للفرقة: أغنية “I Wanna Be Your Dog” عام 1969. بنيت حول نغمة تنازلية ثلاثية الوتر وشعر إيجي الغنائي الخاضع الذي يجلد نفسه، وكانت الأغنية نقيضًا لكثير من الموسيقى التي ظهرت خلال العقد الماضي، وهي أغنية مشوهة بروتو-بانك داونر التي بشرت بالنغمة الأكثر عدمية التي سيضربها العديد من الفنانين في السبعينيات.
البيتلز – تعالوا معًا
قد يبدو من غير المتصور بعد فوات الأوان أنه عندما ظهرت موسيقى البروتو بانك بسرعة فائقة، وذلك بفضل وصول فرق مثل The Stooges، كانت فرقة Fab Four لا تزال تمارس تجارتها باعتبارها أكبر فرقة شهدها العالم على الإطلاق. بالطبع، لم تكن فرقة البيتلز هي نفس الفرقة التي ظهرت في عام 1962 مع أغنية “Love Me Do”. بعد احتضان المخدر والتأثيرات الطليعية والإمكانيات الموسيقية الجديدة التي توفرها تقنيات الاستوديو الجديدة، أصدرت الفرقة سلسلة من الإصدارات البارزة، مثل “Revolver” عام 1964 و”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” عام 1967، والتي وضعت فرقة البيتلز بقوة في طليعة الموسيقى الشعبية المبتكرة. آخر ألبوم سجلته فرقة البيتلز معًا، “Abbey Road” – “Let It Be” تم إصداره لاحقًا، ولكن تم تسجيله مسبقًا – وصل في عام 1969، وبالنسبة للعديد من المعجبين المعاصرين، يمكن القول إنه الإصدار الأكثر خالدة للفرقة بفضل إنتاجها الأصلي وتركيباتها ذات التفكير المستقبلي. قد تكون الأغنية الافتتاحية التي كتبها جون لينون بعنوان “Come Together” هي أروع أغنية سجلها فريق Fab Four على الإطلاق.
يبدو أن الأغنية متأثرة بالشعار الذي استخدمه تيموثي ليري، المدافع عن عقار إل إس دي – والذي يحتوي بشكل مثير للجدل على نص فرعي جنسي – وهو مدفوع بأخدود جهير جذاب يجذب المستمع إلى كلمات لينون السخيفة عادة قبل جوقة الأغنية المذهلة. نجح فيلم “Come Together” في أن يكون مثيرًا وخطيرًا دون عناء، وهو ما يتنبأ بالكثير من مواقف موسيقى الروك الساحرة في أوائل السبعينيات.
رولينج ستونز – أعطني المأوى
كانت فرقة رولينج ستونز تمر ببعض التغييرات الخطيرة في عام 1969. وفي صيف ذلك العام، فقدت فرقة ستونز العضو المؤسس براين جونز، الذي ترك الفرقة وسط تزايد إدمان المخدرات. جاء رحيله في يونيو، وفي يوليو تم العثور عليه ميتًا في حمام السباحة الخاص به، وهو تطور صادم هز الفرقة وقاعدة معجبيها. انتهى العام بكارثة ألتامونت سبيدواي، وهو حدث تميز بالعنف بين الجمهور والحراس الشخصيين للفرقة، Hells Angels، والذي أدى إلى مقتل معجبة الموسيقى السوداء ميريديث هانتر. بالنسبة للكثيرين، كان هذا الحادث المأساوي هو اللحظة التي مات فيها حلم الثقافة المضادة في الستينيات، وكان بلا شك النقطة المنخفضة في بداية مسيرة ستونز.
ومع ذلك، على الرغم من هذه المآسي، احتفظت الفرقة بذوقها الإبداعي. تم استقبال الألبوم “Let It Bleed” الذي تم إصداره في نوفمبر وبعد أشهر قليلة من وفاة جونز، بمشاعر مختلطة من قبل مستمعي الفرقة في ذلك الوقت بسبب محتواه الغنائي المزعج، على الرغم من أنه يعد الآن ضمن إصدارات The Stones الكلاسيكية. أبرز ما في الأمر هو “Gimme Shelter”، وهي موسيقى الروك المليئة بالموت والتي تبدو وكأنها Stones-y قدر الإمكان، في حين أنها أيضًا لا تشبه أي شيء آخر في كتالوج الفرقة. مع كلماتها القلقة والإهليلجية والصوت الداعم المرتفع الذي يقدمه المغني ميري كلايتون، لا تزال هذه الأشياء محفزة للأدرينالين حتى اليوم.
إحياء كريدينس كليرووتر – الابن المحظوظ
كان غضب الشباب في الستينيات يتغذى على العديد من القضايا الكبرى، بما في ذلك حركة الحقوق المدنية، والصراع بين الأجيال، وبطبيعة الحال، حرب فيتنام. ومع نهاية العقد، أصبح من الواضح على نحو متزايد لعامة الناس أن المحاولات التي بذلتها المؤسسة العسكرية الأميركية للقضاء على الشيوعية في آسيا كان محكوماً عليها بالفشل، وأن الشباب كانوا يُرسلون للتشويه أو الموت بأعداد لا يمكن تصورها من أجل سياسة خارجية مضللة. تم التعبير عن مثل هذه الإحباطات بكثرة في موسيقى تلك الحقبة، ولكن تم التعبير عنها بشكل قليل مثل أغنية “Fortunate Son” لـ Creedence Clearwater Revival، والتي تم إصدارها في نهاية العام.
نص قصير ناري ألقاه الشاعر الرئيسي للفرقة، جون فوجيرتي، تنتقد الأغنية القلة المتميزة التي استخدمت ثرواتها ونفوذها لإخراج أطفالها من التجنيد في الحرب الوحشية. لكن الأغنية تتحدث أيضًا عن قضايا أوسع تتعلق بعدم المساواة في الثروة. وأوضح فوجيرتي ذات مرة (عبر Udiscovermusic): “الأغنية تتحدث عن الظلم الطبقي أكثر من الحرب نفسها”. “إنها المقولة القديمة التي تقول إن الرجال الأغنياء يشنون الحرب ويضطر الفقراء إلى محاربتها.” لا يزال صدى غضبه يتردد، وكما تشهد مئات الملايين من المشاهدات التي حصدها الفيديو الموسيقي الجديد لعام 2018 للأغنية، فإنها لا تزال تجد جمهورًا مخلصًا.
ليد زيبلين – الحب كله
لقد قيل أن ليد زيبلين كانت في السبعينيات هي نفس فرقة البيتلز في الستينيات: فرقة بريطانية زلزالية غزت عالم موسيقى الروك، وغيرته إلى الأبد. لكن قصة زيبلين بدأت فعليًا في الستينيات، حيث تم تجميع الفرقة من بقايا فرقة موسيقى الروك البلوز البائدة The Yardbirds. تشتهر فرقة Led Zeppelin بألبوماتها الأربعة التي تحمل عنوانًا ذاتيًا، وبالنسبة للعديد من المستمعين، وصلت الفرقة إلى ذروتها مع أغنية “Led Zeppelin IV”، والتي تظل السجل الأكثر شهرة لفرقة Zeppelin. ومع ذلك، أصدرت الفرقة ألبوماتها الأولى والثانية في عام 1969، والتي احتوت الأخيرة على واحدة من أفضل مقطوعاتها: “Whole Lotta Love”.
لا يمكن إنكار أن هذه الأغنية مستوحاة من أغنية ويلي ديكسون الكلاسيكية “You Need Love”، وهي واحدة من أكثر الأغاني الجنسية الصريحة لـ Zeppelin، والتي تتطور من أخدود متأرجح إلى ذروة غريبة وغير منظمة قبل أن تعود إلى الأخدود. لقد حققت نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة، وأصبحت الأغنية الرئيسية لـ “Top of the Pops” في المملكة المتحدة، وقد تمت تغطيتها بشكل متكرر من قبل الفنانين الذين يرونها على حقيقتها: رقم مباشر من موسيقى البلوز والروك الذي لا يزال لديه القدرة على جذب الجماهير.