5 أغاني روك من عام 1970 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1970 لحظة محورية في تاريخ موسيقى الروك أند رول. في ذلك العام، توفي كل من جيمي هندريكس وجانيس جوبلين بشكل مأساوي بسبب مشاكل تعاطي المخدرات، وانفصلت فرقة البيتلز وأصدرت ألبومها الأخير، “Let It Be”. وُلدت موسيقى الهيفي ميتال مع الألبوم الأول الذي يحمل عنوان Black Sabbath والألبوم التالي “Paranoid” الذي صدر في نفس العام، حيث ساعدت الأغنية الرئيسية في ترسيخ صوتهم. أصدرت الفرقة النسائية الرائدة، Fanny، أول تسجيل لها، والذي تضمن موقد الحظيرة “Seven Roads”، وأنتج ألبوم Sly and the Family Stone “Greatest Hits” العديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”.

أصدر سانتانا ألبومه الثاني “Abraxas” والذي تضمن نجاحهم الضخم “Black Magic Woman” وكان بمثابة خروج عن بداياتهم الهيبيز. على الرغم من أن هذه الأغاني المتنوعة ربما كانت تاريخية، إلا أنها صمدت أيضًا أمام اختبار الزمن وتبدو اليوم رائعة، إن لم تكن أكثر روعة، مما كانت عليه عندما تم إصدارها قبل أكثر من 50 عامًا.