5 أغاني روك من عام 1970 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1970 لحظة محورية في تاريخ موسيقى الروك أند رول. في ذلك العام، توفي كل من جيمي هندريكس وجانيس جوبلين بشكل مأساوي بسبب مشاكل تعاطي المخدرات، وانفصلت فرقة البيتلز وأصدرت ألبومها الأخير، “Let It Be”. وُلدت موسيقى الهيفي ميتال مع الألبوم الأول الذي يحمل عنوان Black Sabbath والألبوم التالي “Paranoid” الذي صدر في نفس العام، حيث ساعدت الأغنية الرئيسية في ترسيخ صوتهم. أصدرت الفرقة النسائية الرائدة، Fanny، أول تسجيل لها، والذي تضمن موقد الحظيرة “Seven Roads”، وأنتج ألبوم Sly and the Family Stone “Greatest Hits” العديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”.
أصدر سانتانا ألبومه الثاني “Abraxas” والذي تضمن نجاحهم الضخم “Black Magic Woman” وكان بمثابة خروج عن بداياتهم الهيبيز. على الرغم من أن هذه الأغاني المتنوعة ربما كانت تاريخية، إلا أنها صمدت أيضًا أمام اختبار الزمن وتبدو اليوم رائعة، إن لم تكن أكثر روعة، مما كانت عليه عندما تم إصدارها قبل أكثر من 50 عامًا.
يقدم فريق البيتلز “Let It Be” رسالة أمل
بحلول الوقت الذي تم فيه إصدار أغنية “Let It Be” في مايو 1970، كانت فرقة البيتلز قد انفصلت بالفعل نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الوفاة غير المتوقعة لمديرهم بريان إبستين، وأموالهم، والاقتتال الداخلي بين أعضاء الفرقة. ربما كان جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينغو ستار في عداد المفقودين، لكن الألبوم الذي تمكنوا من إنتاجه تضمن سلسلة من الأغاني الكلاسيكية، بما في ذلك أغنية مكارتني المؤلمة التي قدمت الأمل في وقت مضطرب في حياته الشخصية وفي العالم ككل.
أصل الأغنية ينبع من حلم حلم به مكارتني حيث زارته والدته ماري مكارتني التي توفيت عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. لقد طمأنته بكلمات “سيكون كل شيء على ما يرام”. أصبحت الأغنية البسيطة التي تتميز بغناء مكارتني وعزفه على البيانو هي الأغنية الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1970، مما وفر الأمل في وقت مضطرب. بالاستماع إليها اليوم، قد تكتسب أيضًا إحساسًا بالسلام بغض النظر عما يحدث في حياتك.
السبت الأسود يستهل المعدن الثقيل مع جنون العظمة
كان لدى Black Sabbath عام كامل في عام 1970. أصدرت فرقة برمنغهام، إنجلترا، المكونة من المغني الرئيسي أوزي أوزبورن، وعازف الجيتار توني إيومي، وعازف القيثارة تيرينس “جيزر” بتلر، وعازف الدرامز بيل وارد، ألبومين – أول ظهور لهم بعنوان ذاتي وألبوم ثانٍ، “Paranoid”، في وقت لاحق من نفس العام. أنتجت أغنية “Paranoid” كلاسيكيات مثل “Iron Man” و”War Pigs” والمسار الرئيسي. لم يحدد كل من الألبوم وأغنية “Paranoid” المسار الذي ستتبعه فرق الميتال في العقود التالية فحسب، بل إنهما مهمان اليوم كما كانا عندما تم إصدارهما قبل 55 عامًا.
تتميز الأغنية، التي ظهرت في المخططات في عام 1970، بخط جهير متلعثم، وجيتار قيادة، وصوت أوزبورن الحزين. إلى جانب كونها أغنية شهيرة، فإن الكلمات التي تتحدث عن أزمة الصحة العقلية أصبحت أكثر أهمية اليوم، في وقت وصلت فيه القضية إلى مستويات غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، مع وفاة أوزبورن المدمرة في يوليو 2025، من المفيد إعادة النظر في إحدى الأغاني التي ساعدت في دفعه إلى النجومية. يجب عليك الاستماع إلى الألبوم بأكمله أثناء تواجدك فيه.
طرق فاني السبعة تكسر القالب
كانت فاني أول فرقة روك نسائية بالكامل تصدر ألبومًا على إحدى العلامات التجارية الكبرى، وبينما تلاشت من التاريخ لبعض الوقت، فقد حصلت أخيرًا على التقدير الذي تستحقه. كان هناك فيلم وثائقي من PBS، وألبوم لم الشمل، والعديد من الأوسمة والجوائز للفرقة التي انفصلت في الأصل في عام 1975 بعد إصدار أربعة ألبومات لـ Reprise. وصفهم ديفيد باوي بأنهم “واحدة من أفضل فرق الروك في عصرهم” (عبر رولينج ستون).
في عام 1970، الفرقة بقيادة الأختين الفلبينيتين الأمريكيتين جان (باس) وجون ميلينجتون (جيتار)، ظهرت أيضًا نيكي باركلي على لوحات المفاتيح وعازف الطبول أليس دي بور، عندما أصدروا ألبومهم الأول. كما غنوا الأربعة. غالبًا ما كانت موسيقى الفرقة تتميز بنغمات جيتار ثقيلة ولوحات مفاتيح دوامية، والتي تحتل مركز الصدارة في أغنيتهم ”Seven Roads”، والتي بدأت كمربى وانتهى بها الأمر باعتبارها المسار الختامي لألبومهم الأول. كما أنها تحتوي على غيتار منفرد جامح ومفعم بالحيوية ساعد في ترسيخ سمعة الفرقة كعازفي موسيقى الروك الحقيقيين. يتذكر جان ميلينجتون في بودكاست Get Behind Fanny: “أردنا أن تمثل الأغنية أنفسنا وأن نظهر أن لدينا القدرة على التغلب على موسيقى الروك”.
غنى سلاي وحجر العائلة عن التعايش
كانت Sly and the Family Stone فرقة ثورية متكاملة من سان فرانسيسكو تجمع بين موسيقى الروك والجاز والفانك والبوب لإنتاج بعض الموسيقى التي لا تُنسى. أثرت الفرقة على الجميع بدءًا من أسطورة موسيقى الجاز مايلز ديفيس وحتى فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز. توفي Sly Stone، قائد الفرقة والمغني وكاتب الأغاني الرئيسي، في يونيو 2025، لذا إذا لم تكن على دراية بموسيقى الفرقة، فهذه فرصة رائعة للاستماع إليها. مكان جيد للبدء هو أغنية “شكرًا لك (Falettinme Be Mice Elf Agin).” ظهرت الأغنية في الألبوم الأكثر نجاحًا للفرقة عام 1970 (على الرغم من إصدارها كأغنية فردية في أواخر عام 1969) ووصلت إلى المرتبة الأولى في كل من مخططات البوب وآر أند بي.
من الناحية الموسيقية، تتضمن أبواق طعن وغناء من جميع أعضاء الفرقة الستة الآخرين – أخت سلاي روز ستون وشقيقه فريدي ستون، وسينثيا روبنسون، وجيري مارتيني، وجريج إيريكو، ولاري جراهام. كما قدمت أيضًا تقنية الصفع والفرقع الثورية لباس جراهام والتي كان لها تأثير كبير. غنائيًا، تدور أغنية “شكرًا لك” حول صراع سلاي مع الشهرة، وشكرًا لمن سمحوا له بأن يكون على طبيعته. وكتب في سيرته الذاتية التي تحمل نفس اسم الأغنية: “أردت أن أشكر الناس بشكل عام، الناس العاديين، إذا سمحوا لي أن أكون أنا، إذا سمحوا للآخرين بأن يكونوا آخرين، إذا سمحوا لهم بأن يكونوا مثلهم”. “نحن موجودون للتعايش.” رسالة مطلوبة في عالم اليوم المنقسم.
لا تزال امرأة سانتانا السحرية السوداء أقل من قيمتها الحقيقية
الإصدار الثاني لسانتانا، “Abraxas”، من عام 1970، دفع الصوت الخام للفرقة إلى مزيج بارع من موسيقى الروك والفانك والجاز والبلوز الممزوجة باللاتينية لإنشاء ألبوم متماسك. في العام السابق، كان عازف الجيتار المؤسس كارلوس سانتانا، والمغني وعازف لوحة المفاتيح جريج رولي، وديفيد براون على البيس، وعازفي الإيقاع مايكل كارابيلو، وخوسيه “تشيبيتو”، ومايكل شريف قد أحدثوا ضجة كبيرة في وودستوك. لكن “Abraxas” كان شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث وصل إلى أعلى المخططات على الجزء الخلفي من غلاف الفرقة لـ “Black Magic Woman”.
الأغنية كتبها عازف الجيتار والمغني المؤسس فليتوود ماك بيتر جرين عن صديقة سابقة. تتميز نسخة سانتانا بإيقاع لاتيني قوي مع لوحات مفاتيح Rolie المتشابكة مع أعمال غيتار سانتانا المعقدة. تنتقل الأغنية مباشرة إلى أغنية “Gypsy Queen” التي كتبها عازف الجيتار في روما غابور زابو. عندما سمع سانتانا النسخة الأصلية لجرين لأول مرة، بدأ يفكر في كيفية جعلها خاصة به من خلال إدخال عناصر مختلفة.
قال سانتانا لمجلة رولينج ستون في عام 2019: “إنه مثل الطاهي، أحضر القليل من الأوريجانو والجلابينو والثوم والبصل”. وحققت نسختهم من “Black Magic Woman” نجاحًا كبيرًا وتفسيرًا نهائيًا. واليوم، لا يزال يتردد صداها. يشعر 25% من قراء Grunge أن نسخة سانتانا من “Black Magic Woman” هي أغنية الروك الأكثر استخفافًا في السبعينيات. ربما كانت هذه الأغاني والأغاني الأربع الأخرى لعام 1970 تبدو رائعة قبل 55 عامًا، لكنها أصبحت أكثر روعة اليوم.
المنهجية
لقد استخدمنا عدة معايير مختلفة للتوصل إلى هذه المجموعة من أغاني الروك من عام 1970 والتي تبدو أكثر روعة اليوم. لم تكن كل أغنية من الأغاني ناجحة فقط في وقت إصدارها، ولكن منذ ذلك الوقت تم الاعتراف بمدى ريادتها. على سبيل المثال، ساعد مصطلح “جنون العظمة” في تعريف موسيقى الهيفي ميتال. جمعت أغنية “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)” أنواعًا متباينة، وقدمت صوتًا جهيرًا يتم تقليده في كثير من الأحيان، وتم أخذ عينات منها لاحقًا بواسطة جانيت جاكسون وتغطيتها العديد من الفنانين بما في ذلك فرقة ديف ماثيوز.
كانت أغنية “Seven Roads” لفاني أغنية مبتكرة تلاشت في الغموض قبل أن تعود إلى الأضواء بعد عقود من الزمن مع إعادة إصدار طال انتظارها للألبوم الأول للفرقة وفيلم وثائقي. تظل كلمات وموسيقى كل هذه الأغاني ذات صلة بمستمع اليوم. من الناحية الغنائية، تعد أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز رسالة مطلوبة لعالمنا الذي يعيش في حالة تغير مستمر. أخيرًا، تمثل الأغاني (والفنانون) صوتًا ومنظورًا فريدًا، كما هو الحال مع أغنية “Black Magic Woman” التي لا يزال يتردد صداها بعد مرور أكثر من 50 عامًا على إصدارها.