5 أغاني روك من عام 1970 لا تحظى بالتقدير الكافي

أيًا كان الجيل الذي تنتمي إليه، فمن المحتمل أن تصل إلى عمر معين حيث تبدأ الموسيقى التي يستمع إليها الشباب في الظهور، حسنًا، غير قابلة للاستماع. بالنسبة لبعض الآذان، تبدو موسيقى الروك الحديثة مشتقة، ومعظم أصوات موسيقى البوب ​​منمقة للغاية، وقد تبدو الأنواع الأخرى، مثل glitch وVaporwave، غير مفهومة على الإطلاق. هل صحيح أن الموسيقى كانت أفضل في الأيام الخوالي؟

إنه سؤال اجتذب قدرًا كبيرًا من النقاش على مر السنين. صحيح أنه، على الأقل في موسيقى الروك، صمدت الفرق الموسيقية الرائدة في الماضي أمام اختبار الزمن. تعتبر أعمال من السبعينيات مثل ليد زيبلين، وذا إيجلز، وبينك فلويد، وكوين، وفليتوود ماك، وبلاك ساباث، قد صنعت بعضًا من الموسيقى الأكثر تميزًا في ذلك العصر، والتي لا تزال تلقى صدى لدى أجيال من الجماهير الجديدة المهتمة بالاستماع إلى العظماء والكشف عن جذور موسيقى الروك الحديثة. إذا نظرنا من خلال هذه العدسة، يبدو أن موسيقى العصر كلاسيكية وخالدة.

لكن الحقيقة هي أنه بينما احتفظت بعض الأغاني بجمهور المستمعين على مر العقود، كان هناك أيضًا قدر كبير من الخبث الذي لا يستحق أن نتذكره؛ في الواقع، مع إمكانية الوصول إلى صناعة الموسيقى لعدد أكبر من الناس، يمكن القول أن هناك المزيد من الموسيقى “الجيدة” التي يتم إنتاجها اليوم. ولكن هناك الكثير من الموسيقى التي تفشل في العثور على الجمهور الذي تستحقه، وكان الأمر نفسه صحيحًا في السبعينيات. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1970 وحده والتي تم الاستهانة بها بشدة اليوم.