5 أغاني روك من عام 1970 لا تحظى بالتقدير الكافي

أيًا كان الجيل الذي تنتمي إليه، فمن المحتمل أن تصل إلى عمر معين حيث تبدأ الموسيقى التي يستمع إليها الشباب في الظهور، حسنًا، غير قابلة للاستماع. بالنسبة لبعض الآذان، تبدو موسيقى الروك الحديثة مشتقة، ومعظم أصوات موسيقى البوب منمقة للغاية، وقد تبدو الأنواع الأخرى، مثل glitch وVaporwave، غير مفهومة على الإطلاق. هل صحيح أن الموسيقى كانت أفضل في الأيام الخوالي؟
إنه سؤال اجتذب قدرًا كبيرًا من النقاش على مر السنين. صحيح أنه، على الأقل في موسيقى الروك، صمدت الفرق الموسيقية الرائدة في الماضي أمام اختبار الزمن. تعتبر أعمال من السبعينيات مثل ليد زيبلين، وذا إيجلز، وبينك فلويد، وكوين، وفليتوود ماك، وبلاك ساباث، قد صنعت بعضًا من الموسيقى الأكثر تميزًا في ذلك العصر، والتي لا تزال تلقى صدى لدى أجيال من الجماهير الجديدة المهتمة بالاستماع إلى العظماء والكشف عن جذور موسيقى الروك الحديثة. إذا نظرنا من خلال هذه العدسة، يبدو أن موسيقى العصر كلاسيكية وخالدة.
لكن الحقيقة هي أنه بينما احتفظت بعض الأغاني بجمهور المستمعين على مر العقود، كان هناك أيضًا قدر كبير من الخبث الذي لا يستحق أن نتذكره؛ في الواقع، مع إمكانية الوصول إلى صناعة الموسيقى لعدد أكبر من الناس، يمكن القول أن هناك المزيد من الموسيقى “الجيدة” التي يتم إنتاجها اليوم. ولكن هناك الكثير من الموسيقى التي تفشل في العثور على الجمهور الذي تستحقه، وكان الأمر نفسه صحيحًا في السبعينيات. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1970 وحده والتي تم الاستهانة بها بشدة اليوم.
الروح – حديقة الحيوانات
في خضم الاتجاه القوي الذي كانت تسير فيه موسيقى الروك في أوائل السبعينيات، من السهل أن ننسى مدى المرح الذي كانت عليه موسيقى تلك الحقبة. إحدى الأغاني الممتعة والجذابة من عام 1970 والتي لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه كانت أغنية “Animal Zoo” لفرقة Spirit، وهي أغنية من ألبومهم “Twelve Dreams of Dr. Sardonicus”، والتي احتلت المركز 97 على قائمة Billboard Hot 100 لمدة أسبوع واحد فقط في سبتمبر من ذلك العام.
تم إصدار الأغنية خلال فترة اضطراب للفرقة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، والتي تشكلت في عام 1967. قبل أشهر قليلة، أصيب قائد الفرقة راندي كاليفورنيا بكسر في الجمجمة أثناء حادث ركوب أدى إلى تعطيل جدول التسجيل والجولات الخاصة بالفرقة، وفشلت إصداراتهم في هذا الوقت في تحقيق اختراق تجاري. ومع ذلك، فإن الأغنية تقف جنبًا إلى جنب مع المقطوعات الموسيقية الأخرى الأكثر نجاحًا في تلك الفترة، وتتضمن بعض العروض الصوتية المسلية بشكل خاص.
تلك الروح هي فرقة تم الاستخفاف بها بشكل غير عادل، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها كانت لها تأثير كبير على واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في ذلك الوقت – ليد زيبلين – ولكنها اجتذبت جزءًا صغيرًا من شهرة تلك المجموعة ونجاحها التجاري. في الواقع، أغنية زيبلين المميزة “Stairway to Heaven” تحتوي على مقدمة مقطع مستوحى من (أو يمكن القول إنه مسروق من) أغنية Spirit “Taurus”. لكن من قال أن صناعة الموسيقى عادلة؟
الأشياء الجميلة – صرخات من سيرك منتصف الليل
على الورق، على الأقل، كانت فرقة The Pretty Things واحدة من أكثر الفرق الموسيقية احترامًا أثناء الغزو البريطاني. لقد حصلوا على تغطية واسعة في الصحافة الموسيقية، وكانوا مرتبطين جيدًا بالأعمال الأخرى في ذلك العصر، وقاموا بجولات واسعة. ومع ذلك، على الرغم من تشكيلها في عام 1963، إلا أن سمعتها لم تترجم إلى مبيعات كما فعلت مع فرق مثل The Rolling Stones، وظلت في مكانة عبادة نسبية خلال معظم حياتهم المهنية.
بحلول عام 1970، كانت فرقة The Pretty Things تتطلع إلى توسيع نطاق صوتها بالطريقة التي كان يفعلها العديد من المحاربين القدامى في العقد الماضي. تم إصدار ألبوم “Abbey Road” المشابه المسمى “Parachute”، والذي يحتوي النصف الأول منه على مزيج موسع من الألحان التي تنقسم إلى ازدحام نفسي ممتد، “Cries From the Midnight Circus”. المسار ، الذي يتميز بجزء جهير استثنائي من تأليف Wally Allen وصوت كامل الجسم لا يقاوم من Phil May ، يُصنف من بين أفضل الأغاني المخدرة البريطانية ولكن يتم التغاضي عنه للأسف لصالح أعمال أكبر من نفس العصر.
مكامن الخلل – الغرباء
على الرغم من اعتبارها فرقة روك مهمة ومؤثرة اليوم، إلا أن فرقة Kinks كانت تتمتع بمسيرة مهنية متقلبة بالمقارنة مع العديد من فرق الغزو البريطاني في تلك الفترة. كان هذا بشكل أساسي بسبب التوترات المستمرة داخل الفرقة، خاصة بين الأخوين راي وديف ديفيز، اللذين أدت مشاجراتهما الجسدية المتكررة إلى حرمانهما من الحصول على تأشيرات للقيام بجولة في الولايات المتحدة، الأمر الذي كان له تأثير كبير على قدرتهما على تحقيق أقصى استفادة من سوق موسيقى الروك الأمريكي الهائل.
بالطبع، حققت فرقة Kinks العديد من الأغاني الناجحة عالميًا، بما في ذلك أغانيها المبكرة التي غرست في المرآب مثل “You حقا حصلت علي” و”All Day and All of the Night”، والتي كانت بمثابة محك لفرق الجيتار المستقلة لأكثر من 60 عامًا. حققت بعض أعمالهم الأكثر نضجًا، مثل “Sunny Afternoon” عام 1966 و”Waterloo Sunset” عام 1967، نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت وما زالت تحظى بالتقدير باعتبارها من أفضل الأغاني التي ظهرت في تلك الحقبة.
جميع أغاني Kinks الرئيسية كتبها راي ديفيز، ولكن وسط الإشادة التي تلقاها لكونه أحد أفضل مؤلفي الأغاني في جيله، غالبًا ما تم التغاضي عن مواهب شقيقه ديف. “Strangers”، وهو مسار ألبوم من ألبوم الاستوديو عام 1970 “Lola Versus Powerman and the Moneygoround، Pt. 1″، يحظى بتقدير كبير بين متعصبي Kinks ربما باعتباره تحفة ديف ديفيز. على الرغم من أنه لم يتم اختيارها كأغنية فردية – فقد ذهب هذا الشرف إلى أغنية “Lola” لراي – إلا أن الأغنية، التي تشير كلماتها إلى صديق مدرسة ديف الذي عانى من جرعة زائدة، تؤثر بهدوء وثقل بطريقة ما على عدد قليل من الأغاني من كتالوج Kinks.
الذوق – سأتذكر
يُذكر أن عازف موسيقى الروك الأيرلندي روري غالاغر هو أحد أفضل عازفي الجيتار الذين خرجوا من الجزر البريطانية على الإطلاق. لقد حظي بجاذبية تجارية ضخمة، حيث باع أكثر من 30 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم بحلول وقت وفاته المأساوية في عام 1995 عن عمر يناهز 47 عامًا فقط. وكانت مسيرته المهنية ملحوظة أيضًا بسبب جدول جولاته المكثف، حيث أثبت غالاغر نفسه كمؤدٍ منفرد كان بمثابة سحب مباشر كبير من السبعينيات حتى التسعينيات.
في حين أن عمل غالاغر كفنان منفرد يحظى باحترام واسع النطاق من قبل عشاق موسيقى البلوز والمشجعين العاديين، إلا أن الفترة المبكرة من حياته المهنية يتم التغاضي عنها بشكل عام. لقد كان عضوًا مؤسسًا في مجموعة Taste لموسيقى البلوز والروك، وهي ثلاثية صممت صوتها إلى حد كبير على غرار صوت عمالقة موسيقى البلوز البريطانية كريم، لكنها لم تتمتع إلا بالقليل من النجاح التجاري لتلك الفرقة. ومع ذلك، فإن الكثير من الموسيقى التي صنعها غالاغر خلال الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي تستحق الاستكشاف، وربما تكون أغنية “سأتذكر”، وهي أغنية موسيقى الروك المُرضية التي تتميز بمطابقة غالاغر لخطوطه الصوتية وخطوط الجيتار مع التأثير المرح، هي الأغنية الوحيدة من ألبوماتهم القصيرة المكونة من ألبومين والتي تطلب أن يتم تذكرها جيدًا.
بعد عشر سنوات – 50 ألف ميل تحت عقلي
يمكن القول إن Ten Years After لم تعد محكًا موسيقيًا بين مستمعي موسيقى الروك الأصغر سنًا في السبعينيات، بل كانت بمثابة عمل حي ناجح واستديو محتمل منذ أواخر الستينيات فصاعدًا والتي تستمر في التجول حتى اليوم وتحظى بمستمعين مخلصين. لقد اكتسبوا زخمًا بعد ظهورهم في قائمة مهرجان وودستوك عام 1969، وبعد ذلك أنتجوا ألبومًا ناجحًا بعنوان “Ssssh” عام 1969، والذي ذهب إلى المركز 20 على مخطط Billboard 200. وسرعان ما تبعوا ذلك بألبومين في عام 1970، “Cricklewood Green” و”Watt”، والتي يتم تجاهلها اليوم إلى حد ما بين المستمعين بسبب أعمالهم الموسيقية، على الأقل وفقًا لمنصات البث المباشر. (أغنيتهم ”أود أن أغير العالم” عام 1971 حصلت على ما يقرب من 200 مليون استماع على سبوتيفي وحده.)
أغنية ممتدة لموسيقى البلوز تعرض الطاقة والديناميكية التي جعلت فيلم Ten Years After مثل هذا النجاح في وودستوك (تم تضمينها في فيلم الحفلة الشهير الذي جعل المهرجان أسطوريًا)، أغنية “50,000 Miles Under My Brain” من “Cricketwood Green” هي أغنية يجب الاستماع إليها لأي شخص يتساءل كيف كان يبدو النزوة الموسيقية في عام 1970. لا تدع الحانات التمهيدية الجميلة تخدعك؛ هذا صعب.
كيف تم اختيار هذه الأغاني
يمكن القول أن جميع الفرق الموسيقية المذكورة أعلاه قد تمتعت على الأقل بقدر معقول من النجاح خلال أوائل السبعينيات. لم ينفصل أي منهم قبل إصدار ألبوماتهم، وقد حقق كل منهم نجاحًا كبيرًا مع عدد قليل من الإصدارات التجارية على الأقل.
ومع ذلك، فإن الأغاني المذكورة أعلاه تتوافق معًا ببساطة لأنه يتم تجاهلها في الوقت الحاضر مقارنة بتلك الأغاني التي تحدد عام 1970 اليوم. في حالة “الروح”، و”الأشياء الجميلة”، و”الذوق”، طغت على الفنانين أعمال أكبر – ليد زيبلين، ورولينج ستونز، وكريم على التوالي – والتي ربما تأثروا بها بالفعل. ومع ذلك، هذا لا يعني أن موسيقاهم أقل استحقاقًا للاستماع المستمر، وإعادة النظر في العمل الأقل تقديرًا لهذه الأعمال يمكن أن يمنح عشاق الروك عمقًا أكبر في فهم نسيج موسيقى الروك في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.
في حالة The Kinks، طغت موهبة أخيه على ديف ديفيز، ويمكن القول إن ديسكغرافياهم الأوسع لا تحظى بالتقدير كما ينبغي أن تكون في الولايات المتحدة بسبب القيود المفروضة عليهم خلال حياتهم المهنية. وعندما يتعلق الأمر بأغنية “50,000 Miles Beneath My Brain” لفرقة Ten Years After، تظل الأغنية غير معروفة نسبيًا لعشاق موسيقى الروك المعاصرين على الرغم من كونها رمزًا لموسيقى البلوز التي سيطرت على المشهد الموسيقي في عام 1970، وهي بالتأكيد تستحق جمهورًا أوسع اليوم.