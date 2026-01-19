5 أغاني روك من عام 1971 تبدو أكثر روعة اليوم

حدثت اضطرابات مجتمعية هائلة في عام 1971. نزل حشد من المتظاهرين يقدر بنحو 175.000 شخص إلى واشنطن العاصمة مع استمرار حرب فيتنام، بينما كشفت أوراق البنتاغون المسربة عن التاريخ السري للحرب. في هذه الأثناء، أحدث نورمان لير ثورة في عالم التلفزيون بفيلم All in the Family، وشهد عشاق السينما مجموعة متنوعة من الأفلام، بدءًا من فيلم A Clockwork Orange المرير لستانلي كوبريك، إلى دور المحقق كلينت إيستوود ماغنوم في فيلم Dirty Harry، إلى الرومانسية الملتوية في مايو وديسمبر لفيلم هال أشبي Harold and Maude.
في بيئة موسيقى الروك، كان التطور السريع أيضًا مؤثرًا حيث أصدرت بعض أكبر الأعمال في الصناعة ألبومات إبداعية مذهلة تظل ذروة حياتهم المهنية. في حين أن هناك بالتأكيد أغانٍ من أوائل السبعينيات تبدو قديمة، فإن أفضل الأغاني لعام 1971 هي في نفس الوقت خالدة في حين أنها تنتمي إلى عصرها بشكل لا لبس فيه. وفي الواقع، لا يزال الكثير منها يتم اكتشافه من قبل الأجيال الجديدة من المعجبين، بعد مرور أكثر من نصف قرن على إصدارها.
ومع ذلك، فإن اختيار أغانٍ محددة تم إصدارها خلال فترة الـ 12 شهرًا تلك يعد أمرًا شاقًا، وذلك ببساطة لأنه تم إصدار الكثير من الموسيقى الرائعة في ذلك العام. تم إصدار أغنية “What’s Going On” لمارفن جاي، ومزيج Funkadelic من موسيقى الفانك والروك الحمضية في “Maggot Brain”، وأغنية “Blue” الشهيرة لجوني ميتشل، في عام 1971، وهو المعادل السمعي لبوفيه كل ما يمكنك تناوله لعشاق الموسيقى والسبب في أن عام 1971 كان أفضل عام لموسيقى الروك على الإطلاق. للحصول على إثبات، تابع القراءة لإلقاء نظرة على خمس أغاني روك من عام 1971 والتي تبدو أكثر روعة اليوم.
ليد زيبلين – الدرج إلى الجنة
على الرغم من إصداره في وقت مبكر من هذا العقد، إلا أن فيلم “Stairway to Heaven” الكلاسيكي لليد زيبلين عام 1971 ظل يتمتع بشعبية كبيرة طوال بقية السبعينيات وما بعدها. إن افتتاحية الأغنية منتشرة في كل مكان لدرجة أن ازدهار الغيتار الصوتي لجيمي بايج ألهم مشهدًا في الكوميديا ”Wayne’s World” عام 1992، عندما يبدأ المراهق ذو الشعر الطويل لمايك مايرز، الذي لعب دوره مايك مايرز، في اختيار تلك النغمة الافتتاحية في متجر للغيتار – فقط ليقاطعه أحد موظفي المتجر، مشيرًا إلى لافتة على الحائط كتب عليها “NO STAIRWAY TO HEAVEN”.
عند كشف الحقيقة التي لا توصف لفرقة ليد زيبلين، فمن الواضح أن أغنية “Stairway” تلوح في الأفق أكبر من أي أغنية أخرى في قائمة الفرقة، وهي ملحمة مدتها ثماني دقائق تأخذ المستمع في رحلة صوتية عبر العديد من الحالات المزاجية. في هذه الأثناء، يستمر المستمعون في الحيرة بشأن كلمات روبرت بلانت الغامضة حول “صخب في سياجك” يخفي “تطهير الربيع لملكة مايو”، وازدواجية المسارين اللذين يمكن اتباعهما، والكلمات التي لها معنيان.
أثناء مناقشة الأغنية في فيديو بي بي سي، فكر بيج في مدى علاقة الشعبية المستمرة للأغنية بآلاتها. وأوضح بيج أن “فكرة” Stairway “كانت عبارة عن مقطوعة موسيقية ومقطوعة موسيقية، حيث تستمر في الظهور في المزيد من الطبقات والمزيد من الحالات المزاجية”. “إن دقة وكثافة تراكب التركيبة سوف تتسارع في الواقع مع مرورها بكل مستوى – كل مستوى عاطفي، وكل مستوى موسيقي. ولذا فهي تستمر في الانفتاح، حيث تستمر من خلال هذه الأنماط.” اليوم، بغض النظر عن عدد المرات التي سمعتها فيها، لا تزال أغنية “Stairway to Heaven” تأخذنا في تلك الرحلة الموسيقية المتقلبة التي لا مثيل لها.
الحياة على المريخ؟ – ديفيد باوي
“الحياة على المريخ؟” تم إصداره خلال فترة محورية للغاية في مسيرة David Bowie المهنية، تمامًا كما كان على وشك التحول إلى إبداعه الرائع Ziggy Stardust. تظهر هذه الأغنية في ألبومه “Hunky Dory” عام 1971، حيث تجد بوي في أكثر صوره السينمائية شعرية لـ “علاقة صغيرة فظيعة”، و”فتاة ذات شعر فأر” “مدمنة على الشاشة الفضية”، تشاهد فيلمًا “مملًا محزنًا” على الرغم من أنه يضم “بحارة يتقاتلون في قاعة الرقص”، و”رجل قانون يضرب الرجل الخطأ”، أثناء لمسه. على التجارة الفظة (“لقد نشأ ميكي ماوس بقرة”). تتصاعد حدة الأغنية ببطء حتى يسأل بوي بحزن في الجوقة المرتفعة، “هل هناك حياة على المريخ؟” اليوم، نعرف الإجابة، لكن ألحان الأغنية ومسرحها ما زالا يجعلانها تحظى باستماع رائع طوال هذه العقود اللاحقة.
ومع ذلك، فإن أصول الأغنية رائعة مثل كلماتها المثيرة للذكريات. في مقابلة مع التلفزيون السويدي في عام 2002، تذكر بوي كيف كان في صفقة مع شركة لنشر الموسيقى، وطُلب منه كتابة كلمات إنجليزية لأغنية فرنسية ناجحة، “Comme D’Habitude”. تم رفض كلمات بوي، وانتهى بول أنكا بإعادة كتابة الأغنية باسم “طريقي”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا لفرانك سيناترا. كان باوي منزعجا بشكل مفهوم. وقال عن الأغنية التي كتبها بوي للانتقام من سيناترا: “لذلك فكرت، حسنًا، سأكتب نسختي الخاصة”.
وأضاف باوي: “أعتقد أن موضوعي لم يتغير حقًا على مر السنين”. “ما زلت أكتب بطريقة ما “الحياة على المريخ؟” بعد كل هذه السنوات.”
ألا تسمعني أطرق الباب – رولينج ستونز
إذا كان هناك ألبوم واحد يصور فرقة رولينج ستونز في ذروتها، فهو ألبوم “Sticky Fingers” لعام 1971. حقًا، الألبوم مليء بالأغاني التي لا تزال مفضلة لدى المعجبين، بما في ذلك “Brown Sugar” و”Dead Flowers” و”Wild Horses” و”Moonlight Mile” و”Sway” و”Sister Morphine”. ومع ذلك “ألا تسمعني أطرق الباب؟” يُظهر The Stones في أقوى حالاته، مذكّرًا مستمعي اليوم بأن قلب موسيقى الروك أند رول الكلاسيكية وإصرارها لا يزال رائعًا كما كان دائمًا.
في ذلك الوقت، كان كيث ريتشاردز يقوم بتجربة ضبط الجيتار المفتوح، مما قاده إلى النغمة الخشنة التي تفتح الأغنية حتى يضيف عازف الدرامز تشارلي واتس إيقاعًا غير تقليدي. كتب ريتشاردز في مذكراته “الحياة” عام 2010: “لقد عثرت للتو على الضبط والحثالة وبدأت في تأرجحها، والتقطها تشارلي بهذه الطريقة، ونحن نفكر، مهلا، هذا بعض الأخدود. لذلك كانت الابتسامات في كل مكان”.
ومع ذلك، عندما تبدو الأغنية على وشك أن تأخذ مسارها، تتغير فجأة، ويتغير الإيقاع إلى سامبا إيقاعية بينما يستخدم كيث نغمة جديدة تمامًا قبل أن يدخل عازف الساكسفون بوبي كيز الصورة بعزف منفرد جريء ولحن، يليه عازف الجيتار ميك تايلور يطلق العنان لأغنية سانتانا المنفردة المذهلة. لم يكن هذا الجزء مخططًا له، حيث قال ميك جاغر لكاتب الأغاني الأمريكي، “… كان الازدحام في النهاية فكرة لاحقة … لا أعتقد أننا قصدنا ذلك، ولكن بطريقة ما تمت إضافته.” كان الازدحام المجاني في الجزء الثاني من الأغنية اختلافًا طفيفًا عن الكتابة المباشرة المعتادة لـ Stones، مما يجعل “Can’t You Hear Me Knocking” من أبرز الأغاني حتى اليوم.
لن ينخدع مرة أخرى – منظمة الصحة العالمية
أنتجت موسيقى الروك أكثر من نصيبها العادل من الأناشيد، ولكن في قمة الهرم تقع أغنية “لن ننخدع مرة أخرى”. المسار الأخير لألبوم الفرقة الشهير “Who’s Next” عام 1971، تمثل الأغنية الفرقة في ذروة إبداعها، بدءًا من أوتار القوة الدرامية لبيت تاونسند وحتى الصراخ المذهل الذي أصبح العلامة التجارية لروجر دالتري في الحفلة الموسيقية. وفوق كل ذلك، بالطبع، كلمات تاونسند، التي تصور ثورة عنيفة أطاحت بالحكومة – فقط لكي يدرك الثوار أنه لم يتغير شيء في النهاية، وهو شعور تبلور في القصيدة الغنائية “تعرف على الرئيس الجديد، نفس الرئيس القديم”.
تحدث تاونسند، البالغ من العمر 80 عامًا، عن الشعبية المستمرة للأغنية خلال ظهوره عام 2025 في برنامج “The Late Show with Stephen Colbert”، حيث أدرج أغنية “Wn’t Get Fooled Again” كواحدة من أفضل خمس أغاني له. كما أوضح تاونسند، فإن الأغنية لها موضوع “الأكثر قابلية للتطبيق على العالم الحديث، وهو أن قادتنا ليسوا صالحين أبدًا”.
وتابع أن الأغنية لا تستهدف بالضرورة أي شخص على وجه الخصوص، ولكنها تخاطب القادة السياسيين بشكل عام. وأضاف: “إنه نوع من التعليق على حقيقة أن الأشخاص الذين نضعهم في السلطة دائمًا ما ينتهي بهم الأمر إلى انتهاك وعودهم”. “يعد السياسيون بأشياء يعرفون أنهم يضعون أصابعهم خلفهم. إنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون تقديم بعض الأشياء التي يعدون بها”.
تخيل – جون لينون
بفضل لحنها الخفيف ودعم البيانو المتناثر، ظلت الأغنية الرئيسية لألبوم جون لينون “تخيل” أغنيته المميزة. في “تخيل”، يطلب لينون من المستمع أن يتخيل إمكانية وجود عالم طوباوي لا ينقسم فيه الناس بسبب الاختلافات الدينية والسياسية والمجتمعية، ولكن بدلا من ذلك يعيشون في وئام سلمي مع بعضهم البعض.
ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب وراء كون أغنية “تخيل” أيضًا أغنية هدامة للغاية، حيث تشجع الناس على تصور عالم لم تعد فيه مفاهيم الجنة والجحيم ثابتة – عالم خالٍ من الدين. قال لينون عن أغنيته عبر أغنية “لينون في أمريكا” لجيفري جوليانو: “حققت أغنية “تخيل” نجاحًا كبيرًا في كل مكان تقريبًا”. وفقًا للينون، كان يدرك جيدًا مدى جذرية الرسالة الواردة في “تخيل”، وكيف يمكن تلبيتها في الزوايا الأكثر تحفظًا في المجتمع. وأوضح: “أغنية مناهضة للدين، ومعادية للقومية، ومعادية للتقاليد، ومعادية للرأسمالية، ولكن لأنها مغلفة بالسكر، فهي مقبولة”. “الآن أفهم ما عليك فعله. قم بإيصال رسالتك السياسية مع القليل من العسل.”
في مقابلته الأخيرة مع رولينج ستون، قبل أيام من مقتله المأساوي عام 1980، شعر لينون أن إبقاء رسالة الأغنية حية هي مهمته. وقال: “لسنا أول من قال: “لا تتخيلوا أي دولة” أو “أعطوا السلام فرصة”، لكننا نحمل تلك الشعلة، مثل الشعلة الأولمبية، ونمررها من يد إلى يد، إلى بعضنا البعض، إلى كل دولة، إلى كل جيل”. “هذه هي مهمتنا.”