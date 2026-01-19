5 أغاني روك من عام 1971 تبدو أكثر روعة اليوم

حدثت اضطرابات مجتمعية هائلة في عام 1971. نزل حشد من المتظاهرين يقدر بنحو 175.000 شخص إلى واشنطن العاصمة مع استمرار حرب فيتنام، بينما كشفت أوراق البنتاغون المسربة عن التاريخ السري للحرب. في هذه الأثناء، أحدث نورمان لير ثورة في عالم التلفزيون بفيلم All in the Family، وشهد عشاق السينما مجموعة متنوعة من الأفلام، بدءًا من فيلم A Clockwork Orange المرير لستانلي كوبريك، إلى دور المحقق كلينت إيستوود ماغنوم في فيلم Dirty Harry، إلى الرومانسية الملتوية في مايو وديسمبر لفيلم هال أشبي Harold and Maude.

في بيئة موسيقى الروك، كان التطور السريع أيضًا مؤثرًا حيث أصدرت بعض أكبر الأعمال في الصناعة ألبومات إبداعية مذهلة تظل ذروة حياتهم المهنية. في حين أن هناك بالتأكيد أغانٍ من أوائل السبعينيات تبدو قديمة، فإن أفضل الأغاني لعام 1971 هي في نفس الوقت خالدة في حين أنها تنتمي إلى عصرها بشكل لا لبس فيه. وفي الواقع، لا يزال الكثير منها يتم اكتشافه من قبل الأجيال الجديدة من المعجبين، بعد مرور أكثر من نصف قرن على إصدارها.

ومع ذلك، فإن اختيار أغانٍ محددة تم إصدارها خلال فترة الـ 12 شهرًا تلك يعد أمرًا شاقًا، وذلك ببساطة لأنه تم إصدار الكثير من الموسيقى الرائعة في ذلك العام. تم إصدار أغنية “What’s Going On” لمارفن جاي، ومزيج Funkadelic من موسيقى الفانك والروك الحمضية في “Maggot Brain”، وأغنية “Blue” الشهيرة لجوني ميتشل، في عام 1971، وهو المعادل السمعي لبوفيه كل ما يمكنك تناوله لعشاق الموسيقى والسبب في أن عام 1971 كان أفضل عام لموسيقى الروك على الإطلاق. للحصول على إثبات، تابع القراءة لإلقاء نظرة على خمس أغاني روك من عام 1971 والتي تبدو أكثر روعة اليوم.