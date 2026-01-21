5 أغاني روك من عام 1973 تبدو أكثر روعة اليوم

بالنسبة للعديد من المستمعين، تظل أوائل السبعينيات إحدى أهم لحظات الموسيقى الشعبية كما نعرفها. لقد كان عصرًا حققت فيه موسيقى الروك قفزات كبيرة بشكل خاص. قام العديد من الموسيقيين بتنويع أصواتهم لدمج مجموعة واسعة من الأنواع الجديدة، بما في ذلك موسيقى الريغي والفانك والسول. في الوقت نفسه، استمرت موسيقى الروك في خدمة أتباعها، مع استمرار موسيقى الروك الصلبة والبلوز روك في العثور على جمهور. وعندما يتعلق الأمر بالنظر إلى الوراء لمعرفة الأغاني التي حققت أفضل النتائج على مر العقود، فالحقيقة هي أن هناك أغانٍ خالدة في كلا الفئتين.
بعض المقاطع الموسيقية التي لا تزال تتمتع بالقدرة على إثارة إعجاب المستمعين اليوم، دفعت الحدود إلى الوراء في يومها. وتمسك آخرون بالصيغ المجربة والمختبرة. بغض النظر، غالبًا ما تُظهر مثل هذه الأغاني جانبًا من فنان مألوف ربما لم تره من قبل، أو عبارة عن مسار رائع طغت عليه المزيد من الإصدارات التجارية، أو ببساطة لا تزال موسيقى الروك قوية كما كانت دائمًا. فيما يلي خمس أغاني روك من عام 1973 والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند إصدارها وما زالت تجذب انتباهنا في القرن الحادي والعشرين.
ديفيد باوي – سيدة ابتسامة الروح
ربما يكون ألبوم David Bowie “Aladdin Sane” لعام 1973 أكثر شهرة بفن الأكمام المميز من محتواه الموسيقي. الألبوم أكثر لاذعة بشكل ملحوظ من سابقه، الألبوم الرائد “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”، مع مقطوعات مثل “Cracked Actor” و”Time” التي تلطف البريق مع تأثيرات قاعة الموسيقى لتعكس قلق بوي الشخصي المتزايد. ولكن في حين أن جميع هذه المقطوعات تبدو مميزة زيغي-يش، فإن “Aladdin Sane” يحتوي أيضًا على واحدة من أكثر مقطوعات بوي تفردًا: “Lady Grinning Soul”، وهي خاتمة متألقة تختتم الألبوم بملاحظة حميمة فريدة من نوعها.
يقارن العديد من المعجبين الأغنية بموضوعات جيمس بوند الكلاسيكية، وتبدأ بمقطع بيانو متلألئ يقدمه عازف البيانو مايك جارسون (الذي يتميز بعزفه في جميع أنحاء الألبوم، وعلى الأخص على المسار الرئيسي و”الوقت”). يتميز المسار أيضًا بأحد عروض بوي الصوتية الأكثر رقة حتى تلك اللحظة ويقال إنه أنشودة لصديقته وعشيقته السابقة كلوديا لينير (التي يقال إنها كانت أيضًا موضوع “السكر البني” لفرقة رولينج ستونز).
الأغنية أدبية ومسرحية. ترسم كلماتها صورة لاثنين من العشاق في غرفة مليئة بالملابس المهملة وتشجع الشخصية التي تبدو ذكورية على احتضان العلاقة الحميمة وعدم الابتعاد عن المشهد، وتؤكد لهما أن روح السيدة المبتسمة “ستكون نهايتك الحية”. لن يبدو بوي رومانسيًا مرة أخرى حتى غلاف عام 1976 لأغنية “Wild is the Wind” لديميتري تيومكين ونيد واشنطن، وظلت الأغنية فريدة من نوعها في كتالوجه.
الأجنحة – ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون
كان ألبوم Wings الأساسي لعام 1973 بعنوان “Band on the Run” هو اللحظة التي هرب فيها قائد الفرقة بول مكارتني أخيرًا من ظل مجموعته السابقة. كما يقول المعجبون في كثير من الأحيان، كانت هذه هي اللحظة التي يمكن لعضو فريق البيتلز السابق أن يقول بصراحة أنه كان في واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في العالم … مرتين (هذا ما يشعر به حقًا تجاه Wings). يحتوي الألبوم على بعض الأغاني الناجحة، بما في ذلك أغنية الروك الضخمة “Jet” والمسار الرئيسي الجذاب، كما أصدرت المجموعة أيضًا موضوع Bond “Live and Let Die” في وقت سابق من العام. ولكن ربما يكون عرض مكارتني لعام 1973 من “Band on the Run” الذي يبدو أكثر حداثة اليوم هو المسار الختامي “تسعمائة وخمسة وثمانون”.
“الفكرة وراء الأغنية هي أن هذه العلاقة كان من المفترض دائمًا أن تكون” كتب مكارتني في “The Lyrics: 1956 to Present”. “لن يلفت انتباهي أحد في المستقبل البعيد، لأنني حصلت عليك. ولكن عندما كتبت هذه الأغنية، كان عام 1985 على بعد 12 عامًا فقط؛ ولم يكن المستقبل البعيد جدًا – فقط المستقبل في هذه الأغنية. لذا، هذه في الأساس أغنية حب عن المستقبل.” من الملائم أن اللحن عبارة عن دوس لا هوادة فيه يصعب ربطه بأي عصر معين. مبنية حول نغمة بيانو الخشخاش وتتميز بكلمات لا معنى لها ولكنها مع ذلك ترضي الأذن بفضل قوافيها الداخلية، من المحتمل أن تدور في رأسك بعد ساعات من انتهاء الألبوم.
لينيرد سكاينيرد – فري بيرد
كانت أغنية “Free Bird” للينرد سكاينيرد واحدة من أغاني الروك المميزة لعام 1973. ومنذ ذلك الحين، ظلت تحظى بشعبية كبيرة كمسار إذاعي، حيث تنافست مع أغنية “Stairway to Heaven” لليد زيبلين كواحدة من أكثر أغاني الروك طلبًا في عصر FM. مع مثل هذا التعرض، يمكن القول أن المسار أقل تأثيرًا بسبب المبالغة في تشغيله. في الواقع، لا تزال الأغنية الرئيسية الأخرى للفرقة، “Sweet Home Alabama”، تتمتع بشعبية لا تصدق ويمكن القول إنها فقدت الكثير من قوتها على مر السنين.
لكن “Free Bird” هي وحش مختلف، ويرجع الفضل في ذلك بالكامل تقريبًا إلى عزفها المنفرد الاستثنائي على الجيتار، الذي قدمه عازف الجيتار ألين كولينز. بعد العديد من أشرطة الجيتار المنزلق الخافت، فإنه يوفر نقطة مقابلة مثيرة لكلمات الأغنية الكئيبة. الافتتاحية بجزء حزين من الأرغن والخط، “إذا كان يجب أن أغادر هنا غدًا، هل ستظل تتذكرني،” يبدو أن المسار يتنبأ بحادث تحطم الطائرة المأساوي الذي أهلك الفرقة في عام 1977. على الرغم من أنها أصبحت شيئًا من الميم (أجيال من رواد الحفلة جعلت نكتة من الصراخ لـ “Free Bird” أثناء فترات الهدوء في العربات الباهتة)، إلا أن الأغنية تظل مثيرة لموسيقى الروك الجنوبية الحزينة.
إيروسميث – الحلم
كانت أوائل السبعينيات حقًا ذروة أغاني الروك الكبيرة، والتي أصبح عمر الكثير منها أفضل من تلك التي صدرت بعد عقد من الزمان من قبل فرق الشعر المعدنية في الثمانينيات. وإلى جانب مقطوعات موسيقية مثل “Stairway to Heaven” و”Free Bird”، تُعد أغنية “Dream On” لإيروسميث من بين أفضل الأغاني وأكثرها استماعًا اليوم. كان مسار عام 1973 محوريًا في الألبوم الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لمجموعة بوسطن روك، والذي، إذا نظرنا إلى الوراء، كان مفاجئًا إلى حد ما. كان إيروسميث المبكر ثقيلًا ومرتفعًا بشكل عام، لكن “Dream On” شيء آخر تمامًا: مسار بطيء ومطحن ومتأثر بالملحنين الكلاسيكيين، مدعومًا بجزء بارز من البيانو. يبني هذا الجزء، إن لم يكن في العظمة، ففي نوع من الخشونة الملحمية – التي يشير إليها صوت المغني ستيفن تايلر النباح المتزايد – والتي من شأنها أن تصبح سمة مميزة لعمل الفرقة.
كان لـ “Dream On” حياة أخرى مثيرة للاهتمام. على الرغم من أنها فشلت في الوصول إلى أعلى المخططات عند إصدارها الأول، إلا أنها اخترقت قائمة أفضل 10 لوحات إعلانية بعد تلقيها توزيعًا إذاعيًا في عام 1976. وفي الآونة الأخيرة، تم أخذ عينات منها في أغنية Eminem لعام 2002 “Sing For The Moment”، والتي جلبت أغنية “Dream On” مرة أخرى إلى قائمة أفضل 10 أغاني في قائمة Billboard Hot 100. وقد تكون أيضًا مألوفة للاعبين مثل الأغنية المستخدمة في أغنية “Kratos Falling” الشهيرة (والتي، حسنًا، نحن حقًا ليس لديك مساحة للشرح هنا).
ليد زيبلين – ذا كرانج
لم تكن ليد زيبلين فرقة تحب إصدار الأغاني الفردية. وبدلاً من ذلك، فضل أعضاؤها ترك الأغاني الموجودة في الألبوم معًا، وهو أسلوب أعطى قوائم الأغاني فواتير متساوية وشجع المعجبين على البحث عن الأغاني المميزة بأنفسهم. في عام 1973، أصدرت المجموعة ألبومها الاستوديو الخامس، “Houses of the Holy”، وهو الإصدار الذي بدا خفيفًا ومتجدد الهواء بعد ملحمة ألبوم Zeppelin الرابع الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، والذي صدر قبل عامين. في هذه الحالة، قررت شركة Zeppelin دعمها بالأغنية الرئيسية “Over the Hills and Far Away،” والتي كانت مصحوبة بالجانب B الشهير “Dancing Days”… والذي فشل تمامًا في التقاط روح الألبوم المأخوذ منه. الكثير لاتخاذ نهج جديد.
“بيوت المقدس” هو سجل انتقائي – قد يقول البعض غير متساو. في نهاية المطاف، ستختلف المقطوعات التي تبدو أفضل اليوم بين عشاق موسيقى الروك اليوم بناءً على تقديرهم للأنواع الأخرى مثل الفانك والريغي واستعدادهم للانغماس في مرح الفرقة البلهاء أحيانًا. بالنسبة لآذاننا، فإن الأغنية التي يجب سماعها في الألبوم هي “The Crunge”، وهي محاكاة ساخرة سخيفة تمامًا لجيمس براون والتي تلفت الانتباه إلى حقيقة أنها لا تحتوي على جسر. تحتوي “المنازل” على عدد من الأغاني التي تعتبر من الكلاسيكيات، مثل أغنية “Rain Song” المشحونة عاطفيًا والملحمة الباردة “No Quarter”. ولكن لا يوجد أي مكان آخر في ألبومات الفرقة تتألق فيه روح الدعابة لـ Zeppelin بنفس الوضوح كما هو الحال في “The Crunge” على الرغم من تقسيم قاعدة المعجبين. ولهذا السبب وحده، يجب الاستماع إليه.