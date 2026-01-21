5 أغاني روك من عام 1973 تبدو أكثر روعة اليوم

بالنسبة للعديد من المستمعين، تظل أوائل السبعينيات إحدى أهم لحظات الموسيقى الشعبية كما نعرفها. لقد كان عصرًا حققت فيه موسيقى الروك قفزات كبيرة بشكل خاص. قام العديد من الموسيقيين بتنويع أصواتهم لدمج مجموعة واسعة من الأنواع الجديدة، بما في ذلك موسيقى الريغي والفانك والسول. في الوقت نفسه، استمرت موسيقى الروك في خدمة أتباعها، مع استمرار موسيقى الروك الصلبة والبلوز روك في العثور على جمهور. وعندما يتعلق الأمر بالنظر إلى الوراء لمعرفة الأغاني التي حققت أفضل النتائج على مر العقود، فالحقيقة هي أن هناك أغانٍ خالدة في كلا الفئتين.

بعض المقاطع الموسيقية التي لا تزال تتمتع بالقدرة على إثارة إعجاب المستمعين اليوم، دفعت الحدود إلى الوراء في يومها. وتمسك آخرون بالصيغ المجربة والمختبرة. بغض النظر، غالبًا ما تُظهر مثل هذه الأغاني جانبًا من فنان مألوف ربما لم تره من قبل، أو عبارة عن مسار رائع طغت عليه المزيد من الإصدارات التجارية، أو ببساطة لا تزال موسيقى الروك قوية كما كانت دائمًا. فيما يلي خمس أغاني روك من عام 1973 والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند إصدارها وما زالت تجذب انتباهنا في القرن الحادي والعشرين.