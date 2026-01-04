5 أغاني روك من عام 1974 تبدو أكثر روعة اليوم

بحلول عام 1974، كان يبدو أن موسيقى الروك كنوع موسيقي تمر بمرحلة هشة، على الأقل من الناحية التجارية. كان ذلك هو العام الذي حقق فيه الديسكو أخيرًا اختراقًا تجاريًا مع أغنية “Love’s Theme”، وهي آلة باري وايت التي أصدرتها أوركسترا Love Unlimited في نهاية عام 1973، والتي صعدت إلى قمة المخططات وأصبحت واحدة من أكبر الإصدارات لهذا العام على الرغم من الحد الأدنى من تشغيل الراديو. في الوقت نفسه، يبدو أن قوائم نهاية العام تشير إلى أن المستمعين كانوا يبتعدون عن مشهد موسيقى الروك المزدهر ويعودون إلى أغاني الحب الكبيرة التي كانت شائعة في أوائل الستينيات، مع كون أغنية “The Way We Were” لباربرا سترايسند وأداء تيري جاك باللغة الإنجليزية لأغنية “Seasons in the Sun” لجاك بريل أكبر الأفلام الرائجة على Billboard في عام 1974.
لكن عام 1974 كان أيضًا العام الذي أظهرت فيه موسيقى الروك تنوعها المذهل، حيث أحدثت موسيقى الروك الرائعة والروك الصلبة والبروتو بانك موجات بين الجمهور المستمع. تم إصدار بعض من أكبر مقطوعات موسيقى الروك على الإطلاق في ذلك العام، بما في ذلك نشيد لينيرد سكاينيرد “Sweet Home Alabama”. لكن المشكلة بالنسبة لبعض الكتب الأكثر مبيعًا التي لا تزال تبث على الراديو في القرن الحادي والعشرين هي أن التشبع الزائد يعني أن الوقت قاسٍ بالنسبة لهم؛ على الرغم من شعبيتها، هل يمكن حقًا وصف نغمة سكينارد المميزة بأنها رائعة اليوم؟ من غير المحتمل. ولكن فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك نقول إنها تصمد أمام اختبار الزمن، سواء لكونها مؤثرة في وقت إصدارها أو لكونها موجودة تمامًا بحيث تظل خالدة.
ديفيد باوي – المتمردين المتمردين
كان عام 1974 عام التحول بالنسبة لديفيد باوي. الموسيقي الذي أبدى بالفعل رغبته في المضي قدمًا حتى من المراعي الإبداعية الناجحة مع القتل الدرامي لشخصيته Ziggy Stardust في يوليو 1973، لم يكن بوي خائفًا من تغيير مظهره، وكان مليئًا بالأفكار. في مرحلة ما، خطط بوي للتوجه إلى المسرح وإنتاج مسرحية موسيقية مستوحاة من رواية “1984” لجورج أورويل. ومع ذلك، لم يتمكن من الحصول على حقوق العمل من ملكية أورويل.
بدلاً من ذلك، أنشأ بوي “Diamond Dogs”، وهو ألبوم مفاهيمي مروع أعاد أيضًا دمج جمالية Ziggy بغض النظر عن ادعاءاته بالتخلي عنها. ولكن على الرغم من الطبيعة المفاهيمية لعمل بوي عام 1974، فإن الأغنية المميزة للألبوم، “Rebel Rebel”، معدية مثل أي شيء في أعماله الموسيقية بأكملها. تدور الأغنية حول مقطوعة غيتار ملتوية ومنومة، والتي ادعى عازف الجيتار آلان باركر أن بوي كتبها على أنها سرقة متعمدة لفرقة رولينج ستونز، والتي كان يعتقد أنها ستقع تحت جلد ميك جاغر. ولكن على الرغم من الإشارة إلى فرقة الستينيات الشهيرة، فإن أغنية “Rebel Rebel” ساحرة حتى النخاع، وهي وداع لهذا النوع الذي ساعد في إدخاله إلى الاتجاه السائد والذي سيثبت أنه أحد أكثر مساراتها ديمومة. مع كلمات تصف الطبيعة التخريبية للأندروجيني، فهي تمثل الفترة الأكثر شهرة لبوي وتظل نشيدًا لجحافل المعجبين اليوم.
سباركس – هذه المدينة ليست كبيرة بما يكفي لكلينا
Sparks هي فرقة لم تحقق أبدًا طفرة تجارية حقيقية في الولايات المتحدة – تم إصدار أغنيتين فرديتين فقط في الثمانينيات على الإطلاق في Billboard Hot 100، على الرغم من وجود الفرقة منذ أكثر من 50 عامًا. وصفته NPR بأنه “الفرقة المفضلة لفرقتك المفضلة”، ثنائي البوب-روك المكون من الأخوين الأمريكيين رون ورسل مايل لم يتمتع إلا بعبادة صغيرة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الفيلم الوثائقي لعام 2021 “The Sparks Brothers” خلق موجة جديدة من التقدير لموسيقاه في السنوات الأخيرة.
إحدى الأغاني التي تم التغاضي عنها للأسف في الولايات المتحدة لسنوات عديدة كانت أغنية “هذه المدينة ليست كبيرة بما يكفي لكلينا” عام 1974، وهي الأغنية المنفردة التي حققت نجاحًا كبيرًا للفرقة في المملكة المتحدة والتي أوضحت مدى رغبة الأخوين مايل في أن يكونا غريبي الأطوار. تتميز أغنية “هذه المدينة” بصوت راسل المرتفع، وأجزاء لوحة المفاتيح المعقدة لرون، والغيتار الشائك، وابل من المؤثرات الصوتية بشكل غير متوقع، وهي عبارة عن نقطة مقابلة ساخرة لكثير من المواقف الرجولية التي ظهرت في أغاني الروك الصارمة في ذلك العصر. إن سخرية المسار تجعله استماعًا أكثر حداثة من الكثير من موسيقى الروك الصلبة في تلك الفترة ؛ لا تزال مسرحيتها المبهجة تبدو مبالغًا فيها بشكل هزلي، وتظل نقطة الدخول المثالية لأي شخص يتطلع إلى استكشاف عالم سباركس.
ديب بيربل – حرق
قد تظن أن فرقة موسيقى الميتال الثقيلة ديب بيربل كانت ستحلّق عاليًا بحلول منتصف السبعينيات. حققت الفرقة البريطانية أكبر نجاح لها في عام 1972 بإصدار ألبوم الاستوديو الضخم “Machine Head”، الذي يضم أغنيتها الكلاسيكية “Smoke on the Water”، وبدا أنها مستعدة لقضاء بقية العقد في الاستمتاع بجولات النصر المكونة من جولات بيعت بالكامل وألبومات بلاتينية. ولكن بحلول عام 1973، كانت الفرقة قد انهارت بالفعل. بعد متابعة أغنية “Machine Head” ، ثبت أن “Who Do We Think We Are” كان مخيبا للآمال للجماهير، غادر المنشد إيان جيلان وعازف القيثارة روجر جلوفر الفرقة، ليحل محلهما ديفيد كوفرديل وجلين هيوز، على التوالي.
ربما كان المعجبون يشعرون بالقلق من أن الاضطرابات ستستمر في تراجع الفرقة، ولكن في الواقع، عادت فرقة ديب بيربل إلى أسلوبها مرة أخرى في عام 1974 مع الألبوم “Burn”، مما يثبت أن التشكيلة الجديدة كانت قادرة على الارتقاء إلى مستوى سمعة الفرقة القوية. مسار عنوان الألبوم هو بلا شك هو الأبرز. يبدأ المسار الأزرق مع نغمة غيتار القيادة التي لا تسمح إلا بإفساح المجال أمام طبلة إيان بايس الخارقة، وامتناع Coverdale الصاخب، وأبرزها عزف منفرد مكثف ومعقد على الجيتار من ريتشي بلاكمور، والذي يصفه العديد من عشاق موسيقى الروك الصلبة بأنه أحد أفضل الأغاني المسجلة. قد لا تكون معدية مثل “Smoke on the Water”، لكن المسار يعرض ما جعل Deep Purple عملاً حيًا آسرًا خلال العقد، مع موسيقى يمكن أن تأخذ الجماهير إلى مستويات عالية من النشوة. تم احتساب أغنية “Burn” بواسطة Eddie Van Halen من بين أغانيه المفضلة وقد أثرت بلا شك على العديد من عازفي الروك منذ صدورها.
جون لينون – الحلم رقم 9
كان جون لينون أسطورة حية في السبعينيات، على الرغم من أنه بعد الانفصال الحاد عن فرقة البيتلز في عام 1970، تورطت الكثير من الصحافة المحيطة بكاتب الأغاني في قنصه على الأعضاء الآخرين في فرقة Fab Four فيما أصبح نزاعًا عامًا للغاية. على الرغم من الإصدارات الناجحة مثل “تخيل” عام 1971، بحلول عام 1974 كان لينون في حالة اضطراب. توترت علاقته بزوجته الفنانة يوكو أونو، فغادر منزل العائلة في نيويورك وتوجه إلى لوس أنجلوس لقضاء ما وصفه لاحقًا بـ “عطلة نهاية الأسبوع الضائعة” بسبب تناول الكحول.
ومع ذلك، في هذه الفترة الفوضوية، تمكن لينون من تجميع ألبوم مقبول من المواد الأصلية، “Walls & Bridges”، والذي، على الرغم من أنه غير مكتمل، يتميز بالعديد من النقاط البارزة، من بينها “#9 Dream” هو الأكثر نجاحًا. بناءً على حلم راود لينون، فإن اللحن المرتفع للمسار والغناء البعيد يخلقان جوًا ناجحًا يشبه الحلم، والذي يتحرك نحو اللامعنى مع العبارة المخترعة “آه! böwakawa poussé poussé،” والأوتار المفاجئة التي تذكرنا بتحفة لينون السابقة “حقول الفراولة للأبد”.
يُعرف “#9 Dream” بكونه آخر إصدار مخدر حقًا في مسيرة لينون المهنية، حيث استمر كاتب الأغاني في توقف لمدة خمس سنوات في عام 1975 استمر حتى وقت قصير قبل مقتله المأساوي في ديسمبر 1980. على الرغم من فشله في تحقيق القمم التجارية أو النقدية التي حققها شريكه السابق في كتابة الأغاني بول مكارتني خلال السبعينيات مع فرقته Wings، فقد أظهرت هذه الأغاني براعة لينون الفنية الدائمة وقدرته على الآسر. المستمع تمامًا كما فعل مع عمله التجريبي مع فرقة البيتلز.
ستيلي دان – ريكي لا تفقد هذا الرقم
وصل ستيلي دان بقوة في عام 1972، وذلك بفضل إصدار ألبوم الاستوديو الخاص بهم “Can’t Buy a Thrill”، وعلى الرغم من أنه من المغري أن ننظر إلى الوراء الآن حيث كانت فترة السبعينيات هي الفترة الكلاسيكية الخالية من العيوب لـ Steely Dan، فإن الحقيقة هي أن السنوات الأولى للفرقة كانت مهزوزة إلى حد ما، مع فشل العروض الحية المبكرة في التواصل مع الجماهير (مما أدى إلى أن تصبح الفرقة شأنًا في الاستوديو فقط منذ عام 1974). علاوة على ذلك، كان الألبوم الثاني لـ Steely Dan، Countdown to Ecstasy، بمثابة خيبة أمل تجارية مقارنة بسابقه.
لحسن الحظ، تم دعم الإصدار التالي للفرقة، “Pretzel Logic”، بواحدة من أكثر الأغاني المنفردة جاذبية في مسيرتها المهنية: “Rikki Don’t Lose That Number”. رقم ضيق وصديق للراديو يعتمد على نغمة البيانو البسيطة من أغنية “Song for My Father” لهوراس سيلفر، تطور الأغنية لحنًا معديًا على قرع طبول السامبا الذي يكشف عن إتقان فاجان وبيكر لتقنيات مزج الأنواع التي تنتج في النهاية أغاني بوب مدمنة. أغنية متطورة تجعل المستمع يرغب في الغناء والرقص مع ذلك، وقد حققت أعلى تصنيف لـ Steely Dan، حيث وصلت إلى رقم 4 على Billboard Hot 100، وتبقى بجانب أغنية “Do It Again” كواحدة من الأغاني الفردية الأكثر شهرة والتي يمكن الوصول إليها في الثنائي.