5 أغاني روك من عام 1974 تبدو أكثر روعة اليوم

بحلول عام 1974، كان يبدو أن موسيقى الروك كنوع موسيقي تمر بمرحلة هشة، على الأقل من الناحية التجارية. كان ذلك هو العام الذي حقق فيه الديسكو أخيرًا اختراقًا تجاريًا مع أغنية “Love’s Theme”، وهي آلة باري وايت التي أصدرتها أوركسترا Love Unlimited في نهاية عام 1973، والتي صعدت إلى قمة المخططات وأصبحت واحدة من أكبر الإصدارات لهذا العام على الرغم من الحد الأدنى من تشغيل الراديو. في الوقت نفسه، يبدو أن قوائم نهاية العام تشير إلى أن المستمعين كانوا يبتعدون عن مشهد موسيقى الروك المزدهر ويعودون إلى أغاني الحب الكبيرة التي كانت شائعة في أوائل الستينيات، مع كون أغنية “The Way We Were” لباربرا سترايسند وأداء تيري جاك باللغة الإنجليزية لأغنية “Seasons in the Sun” لجاك بريل أكبر الأفلام الرائجة على Billboard في عام 1974.

لكن عام 1974 كان أيضًا العام الذي أظهرت فيه موسيقى الروك تنوعها المذهل، حيث أحدثت موسيقى الروك الرائعة والروك الصلبة والبروتو بانك موجات بين الجمهور المستمع. تم إصدار بعض من أكبر مقطوعات موسيقى الروك على الإطلاق في ذلك العام، بما في ذلك نشيد لينيرد سكاينيرد “Sweet Home Alabama”. لكن المشكلة بالنسبة لبعض الكتب الأكثر مبيعًا التي لا تزال تبث على الراديو في القرن الحادي والعشرين هي أن التشبع الزائد يعني أن الوقت قاسٍ بالنسبة لهم؛ على الرغم من شعبيتها، هل يمكن حقًا وصف نغمة سكينارد المميزة بأنها رائعة اليوم؟ من غير المحتمل. ولكن فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك نقول إنها تصمد أمام اختبار الزمن، سواء لكونها مؤثرة في وقت إصدارها أو لكونها موجودة تمامًا بحيث تظل خالدة.