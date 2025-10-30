5 أغاني روك من عام 1975 تبدو أكثر روعة اليوم

كان منتصف السبعينيات فترة انتقالية في عالم الموسيقى الشعبية. كانت موسيقى السول تخطت خطواتها، حيث أعلن ألبوم ستيفي وندر “Innervisions” عن تحوله من نجم طفل إلى فنان ناضج ورائد، واضعًا نموذجًا لصوت هذا النوع لسنوات قادمة. في هذه الأثناء، وصلت موسيقى الفانك بشكل جيد، وأصبح الديسكو اتجاهًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم الغربي، في حين تم نشر موسيقى الجاز بشكل متزايد لإضافة تعقيد إلى الأغاني السائدة لفنانين مثل كوينسي جونز ولوني ليستون سميث.
هيمنت موسيقى الروك على قوائم موسيقى البوب بشكل أو بآخر منذ الخمسينيات، وبلغت ذروتها في فرقة البيتليمانيا في منتصف الستينيات. ولكن بحلول منتصف السبعينيات، كانت فرقة البيتلز قد انقسمت منذ فترة طويلة وكانت تسير في اتجاهات منفصلة خاصة بها منذ عام 1970. وفي الوقت نفسه، كانت موسيقى الروك بشكل عام تتخذ أشكالًا جديدة، مع موسيقى الروك البروج والميتال وجيل من الفرق التي أطلق عليها لاحقًا اسم “proto-punk” مما وضع الأساس لمزيد من الابتكارات في الجزء الأخير من العقد، بما في ذلك انفجار البانك الزلزالي.
وعلى الرغم من مرور 50 عامًا من التطور الموسيقي منذ ذلك الحين، إلا أن قدرًا مذهلاً من الموسيقى من تلك الحقبة لا يزال صامدًا أمام اختبار الزمن ويستمر في إلهام أجيال جديدة من الفنانين. فيما يلي خمس أغنيات فقط من عام 1975 أصبحت أكثر روعة اليوم.
باتي سميث – غلوريا
حققت باتي سميث مكانة أسطورية في السنوات التي تلت إصدار ألبومها الأول “الخيول” في عام 1975. والواقع أنها أصبحت أيضاً مرتبطة باحترام ثقافي كبير، بعد أن نشرت كتباً مشهورة، وغنت في حفل جائزة نوبل للآداب التي نظمها بوب ديلان، وحصلت على جائزة الموسيقى القطبية عن أعمالها طوال حياتها في هذا النوع من الأدب.
لكن كل هذا التبجيل ربما يفشل في إقناع المستمعين المحتملين بمدى التغيير الذي أحدثته سميث عندما وصلت إلى المشهد الموسيقي في نيويورك في منتصف السبعينيات. ومع ذلك، فإن المسار الافتتاحي لأغنية “Horses”، والذي يحتوي على إحدى قصائد سميث المبكرة الممزوجة بنسخة غلاف لأغنية “Gloria” لفرقة Them، لا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا حتى اليوم. الافتتاح بالخط الخالد “مات يسوع من أجل خطايا شخص ما، ولكن ليس خطاياي”، يتطور المسار إلى نشاز ينبئ بانفجار البانك في الجزء الأخير من العقد. استمع إلى أغنية “Horses” بأكملها، ومن المستحيل عدم التوصل إلى استنتاج مفاده أن عددًا كبيرًا من أعمال الموجة والبانك الجديدة كانت تحاول في الواقع بذل قصارى جهدها لتبدو فريدة من نوعها وتكسر القواعد مثل سميث وموسيقييها في تسجيلها الأول، وهو العمل الذي لا يزال من الصعب متابعته بعد نصف قرن.
ديفيد باوي – شهرة
كان منتصف السبعينيات أيضًا فترة انتقالية لبعض الفنانين البارزين الذين، بالنظر إلى الوراء، حددوا تلك الحقبة. كان أحد هؤلاء هو ديفيد باوي، مغني الروك البريطاني الذي خضع بالفعل، بعد مرور عقد من الزمن على حياته المهنية، لسلسلة من التغييرات الجذرية في الأسلوب حيث تبنى شخصيات وأنواع مختلفة في أعظم مثال لموسيقى البوب على التحول المتعمد والمستوحى فنياً.
بحلول عام 1975، كان بوي قد مر بالفعل بعصر زيغي ستاردست – والذي قام خلاله، تحت ستار نجم روك من المريخ، ببناء طائفة كبيرة من المتابعين – وأخذ زيغي إلى أمريكا في ألبوم عام 1973 “علاء الدين ساني”، قبل أن يقتل أعظم إبداعاته ويتحول إلى شخصيات مختلفة. لقد مر أيضًا دوره في المسرحية البائسة التي يقودها السرد في شكل Halloween Jack من عصر “Diamond Dogs”. الآن، في برنامج “Young American”، كان يتطلع إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، محولاً موسيقى السول والإنجيل إلى أجهزته الخاصة – أطلق على نسخته اسم “الروح البلاستيكية” – المسار الرئيسي الذي يرى بوي يتبنى أسلوبًا صوتيًا أكمل ولكن أكثر برودة إلى حد ما. وفي نيويورك وجد متعاونًا جديدًا: عضو فريق البيتلز السابق جون لينون، الذي كان سيتوقف قريبًا عن صناعة الموسيقى لمدة خمس سنوات.
بمساعدة لينون، سجل بوي أول أغنية له في المركز الأول في الولايات المتحدة بأغنية “Fame”، وهي مقطوعة رائدة من موسيقى الروك الفانك حول خواء المشاهير. ظلت الدعامة الأساسية للحفلات الموسيقية الحية طوال حياته المهنية ووجهت الاتجاه لذروته التجارية في الثمانينيات مع أغنية “Let’s Dance” التي تشترك معها “Fame” في العديد من أوجه التشابه الأسلوبية. في الواقع، ربما تعتبر النسخة الحية لعام 1987 من جولة “Glass Spider” أعظم أداء منفرد للأغنية.
إيروسميث – المشي بهذه الطريقة
ربما يكون إيروسميث قد انتهى أخيرًا بسبب الشكاوى الصحية التي أصابت المغني الرئيسي ستيفن تايلر بانتظام في السنوات الأخيرة – لا يعني ذلك أنه تقاعد تمامًا، بعد أن ظهر على المسرح مع سلاش وجو بيري في سبتمبر 2025 – لكن مسيرتهما المذهلة التي استمرت خمسة عقود تبرز في سجلات موسيقى الروك. خلال تلك الفترة، حققت الفرقة العديد من الذروة التجارية، بما في ذلك عودة مذهلة في التسعينيات بفضل الأغاني الشعبية مثل “لا أريد أن أفتقد شيئًا”، والتي، على الرغم من كونها حققت نجاحًا هائلاً، إلا أنها ربما لم تتقدم في السن بشكل رائع مثل العديد من الألحان التي ساعدتهم على صنع اسمهم كفرقة روك أمريكية رائدة في السبعينيات.
المنافس الأكثر وضوحًا لكلاسيكية إيروسميث والذي لا يزال يبدو جديدًا ومثيرًا اليوم هو “Walk This Way”، وهو فيلمهم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1975 والذي وصل إلى المراكز العشرة الأولى في إصداره الأول. إن نغمة الأغنية الرئيسية التي لا تقاوم، والجوقة الجذابة، وآيات الراب النابضة بالحياة تجعلها لا تُنسى بشكل خاص. وفي الواقع، حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على حلبة الرقص لدرجة أنها جذبت اهتمام أحد أكبر الأسماء في الثمانينيات: ثلاثي الهيب هوب Run-DMC، الذي بدلاً من مجرد عينة من أغنية “Walk This Way”، دعا إيروسميث لأداء نسخة جديدة تتضمن المزيد من عناصر الراب. وكانت النتيجة عبارة عن عملاق متقاطع وصل إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100 وقام بالربط بين موسيقى الروك والهيب هوب بنجاح لأول مرة. إن بقاء العديد من العناصر الأصلية في نسخة الثمانينيات – والتي لا تزال حشوًا في حلبة الرقص حتى يومنا هذا – هو دليل على الجاذبية الدائمة للمادة المصدر.
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
يمكن القول إن تحفة بروس سبرينغستين “Born to Run” عام 1975 من السهل التغاضي عنها اليوم كمستمع عادي، وذلك بسبب استمرار بثها لمدة 50 عامًا، فضلاً عن حقيقة أنها تبدو في كثير من النواحي مثل تعريف موسيقى الروك في الملعب. لكن ضع الأغنية في سياقها وسرعان ما يصبح من الواضح أن أغنية Born to Run، المأخوذة من ألبوم الاستوديو الذي يحمل نفس الاسم، تعتبر واحدة من أعظم مقطوعات الروك منذ صدورها لسبب ما.
كان سبرينغستين في الألبوم رقم ثلاثة بحلول عام 1975، وقد جعله الألبومان الأولان منه كاتب أغاني للشوارع يهتم بحياة الناس العاديين وأحبائهم وخسائرهم، لكن ذلك لم يجعل منه صوتًا لجيل كامل. كل هذا تغير مع ألبوم Born to Run، الذي يحتوي المسار الرئيسي له على جميع العناصر التي يمكن اعتبارها لاحقًا على أنها Springsteenisms: كلمات وصور مصقولة بدقة، ونغمات تضخ الأدرينالين، وتنسيق مبالغ فيه يتناقض مع الأعمال الدرامية الصغيرة لشخصياته. من المحتمل ألا تكون موسيقى الروك في الملعب كما نعرفها بكل مجدها المرتفع موجودة لولا الصوت الذي ابتكره Springsteen مع “Born to Run” وما زال يجعلك ترغب في ضخ قبضتك مثل أي شيء سمعته من قبل.
ليد زيبلين – كشمير
بينما شهدت حركة البانك في أواخر السبعينيات العديد من الفرق الموسيقية التي أعادت موسيقى الروك إلى الأساسيات، في عام 1975، كانت العديد من الفرق الأسطورية لا تزال تتطلع إلى تحقيق نجاح كبير. وقليل من الفرق الموسيقية وصلت إلى مستوى فرقة ليد زيبلين، التي أصدرت واحدة من أفضل أغانيها على الإطلاق في ذلك العام: “كشمير”، من ألبومها السادس “Physical Graffiti”.
من الصعب أن نتخيل ذلك الآن، ولكن في أيامهم الأولى، لم تكن فرقة ليد زيبلين تحظى بالاحترام الكبير الذي تتمتع به اليوم. بعيدًا عن كونهم نموذجًا لموسيقى الروك الصلبة، فقد واجهوا هجمات مستمرة من الصحافة الموسيقية التي لم ترى القيمة في تطورها الثقيل للغاية على موسيقى البلوز والفولك. “الكتابات المادية على الجدران” و”كشمير” على وجه الخصوص، كان المقصود منها أن تكون ردًا على الانتقادات التي واجهوها، والتي كانت واسعة النطاق في نطاق طموحهم سواء من حيث التكوين أو الأداء. وقد نجحت الفرقة، حيث يعتقد الكثيرون أن “كشمير” هو التسجيل المثالي لليد زيبلين.
فرونت مان روبرت بلانت يعتقد نفس الشيء. قال بلانت في مقابلة مع مجلة بصوت أعلى بعد فترة طويلة من انقشاع الغبار: “أتمنى أن نتذكرنا بـ”كشمير” أكثر من “السلم إلى الجنة”. “هذا صحيح تمامًا؛ لا يوجد شيء مبالغ فيه، ولا توجد هستيريا صوتية. زيبلين مثالي.”
فلماذا هذه الأغاني؟
انظر، هناك أغنية واحدة عالمية سيصرخ بها بعض القراء وهي ليست في هذه القائمة: “الملحمة البوهيمية”. يبدو أن تحفة كوين الأوبرالية أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، وهي معيار منفرد يحبه الجميع. ولكن هل يمكن اعتباره رائعًا حقًا؟ يمكن القول لا.
“الروعة” هي بالطبع أمر شخصي بشكل لا يصدق، وقد تم تجميع هذه القائمة القصيرة من خلال مراعاة العوامل الأخرى التي تجعل الأغاني المذكورة أعلاه بارزة بشكل خاص. أول شيء يجب قوله هو أن كلًا من هذه الأغاني تتميز بأنها مارست تأثيرًا هائلاً على ما جاء بعدها، سواء في أعمال الفنانين الآخرين أو في أعمال مبدعيها أنفسهم. من المؤكد أن نحت مسار جديد يمكن أن يتبعه الآخرون هو أمر رائع جدًا، وبينما تعد فرقة Queen واحدة من فرق الروك المميزة في السبعينيات، لا يمكن القول حقًا أن “Bohemian Rhapsody” هو نموذج للفنانين المعاصرين بالطريقة التي تستمر بها الأغاني الأخرى المذكورة أعلاه.
هناك جانب آخر لموسيقى الروك يجعل هذا النوع رائعًا في البداية وهو تبجحه، والأغاني الموجودة فوق كل أغنية ترى أن مؤديها يقدمون البضائع بأروع طريقة ممكنة. وفي نهاية المطاف، أليس هذا ما تدور حوله موسيقى الروك؟