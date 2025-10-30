5 أغاني روك من عام 1975 تبدو أكثر روعة اليوم

كان منتصف السبعينيات فترة انتقالية في عالم الموسيقى الشعبية. كانت موسيقى السول تخطت خطواتها، حيث أعلن ألبوم ستيفي وندر “Innervisions” عن تحوله من نجم طفل إلى فنان ناضج ورائد، واضعًا نموذجًا لصوت هذا النوع لسنوات قادمة. في هذه الأثناء، وصلت موسيقى الفانك بشكل جيد، وأصبح الديسكو اتجاهًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم الغربي، في حين تم نشر موسيقى الجاز بشكل متزايد لإضافة تعقيد إلى الأغاني السائدة لفنانين مثل كوينسي جونز ولوني ليستون سميث.

هيمنت موسيقى الروك على قوائم موسيقى البوب ​​بشكل أو بآخر منذ الخمسينيات، وبلغت ذروتها في فرقة البيتليمانيا في منتصف الستينيات. ولكن بحلول منتصف السبعينيات، كانت فرقة البيتلز قد انقسمت منذ فترة طويلة وكانت تسير في اتجاهات منفصلة خاصة بها منذ عام 1970. وفي الوقت نفسه، كانت موسيقى الروك بشكل عام تتخذ أشكالًا جديدة، مع موسيقى الروك البروج والميتال وجيل من الفرق التي أطلق عليها لاحقًا اسم “proto-punk” مما وضع الأساس لمزيد من الابتكارات في الجزء الأخير من العقد، بما في ذلك انفجار البانك الزلزالي.

وعلى الرغم من مرور 50 عامًا من التطور الموسيقي منذ ذلك الحين، إلا أن قدرًا مذهلاً من الموسيقى من تلك الحقبة لا يزال صامدًا أمام اختبار الزمن ويستمر في إلهام أجيال جديدة من الفنانين. فيما يلي خمس أغنيات فقط من عام 1975 أصبحت أكثر روعة اليوم.