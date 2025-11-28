5 أغاني روك من عام 1975 لا تحظى بالتقدير الكافي

من العدل أن نقول إن عام 1975 كان عامًا قويًا جدًا بالنسبة للموسيقى، حيث ظلت الإصدارات من ذلك العام راسخة في وعي الثقافة الشعبية بعد نصف قرن. من بين الألبومات التي تم إصدارها في ذلك العام “Blood on the Tracks” لبوب ديلان، و”Young American” لديفيد بوي، و”Born to Run” لأسطورة جيرسي بروس سبرينغستين، و”Horses” لباتي سميث، و”One of This Nights” لـ The Eagles، و”Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” لـ Elton John، و”Dreamboat Annie” لفرقة Heart، و”Toys in the Attic” لإيروسميث، و”A” لفرقة Queen. “Night at the Opera”، و”Tonight’s the Night” لنيل يونغ، و”Wish You Were Here” لبينك فلويد، و”Physical Grafitti” لليد زيبلين، والتي تتميز بغلاف ألبوم مليء بالمراجع الثقافية.

على الرغم من أنها غير مكتملة، إلا أنها قائمة مثيرة للإعجاب وفقًا لمعايير أي شخص، بما في ذلك العشرات من الأغاني التي تظل كلاسيكيات محببة للجماهير – سواء أولئك الذين اشتروا الفينيل مرة أخرى في عام 75، أو الأجيال اللاحقة من عشاق الموسيقى الذين اكتشفوا تلك الأغاني الشهيرة عبر الأقراص المضغوطة، ثم البث المباشر. مع كل الموسيقى المذهلة التي تم إطلاقها خلال فترة 12 شهرًا واحدة، ليس من المستغرب أن تكون الكثير من الألبومات والأغاني القيمة قد أصبحت تحت الرادار السائد.

وهذا عار. فقط مع مرور الوقت ظهرت بعض الكلاسيكيات المجهولة، واحتلت مكانها الصحيح بين مجموعة موسيقى الروك LPs المذهلة. من إحدى الأغاني الكلاسيكية لموسيقى الروك البانك إلى إحدى أغاني الروك القوية، اقرأ المزيد لاستكشاف خمس أغاني روك من عام 1975 لم تحظى بالتقدير الكافي.