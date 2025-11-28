5 أغاني روك من عام 1975 لا تحظى بالتقدير الكافي

من العدل أن نقول إن عام 1975 كان عامًا قويًا جدًا بالنسبة للموسيقى، حيث ظلت الإصدارات من ذلك العام راسخة في وعي الثقافة الشعبية بعد نصف قرن. من بين الألبومات التي تم إصدارها في ذلك العام “Blood on the Tracks” لبوب ديلان، و”Young American” لديفيد بوي، و”Born to Run” لأسطورة جيرسي بروس سبرينغستين، و”Horses” لباتي سميث، و”One of This Nights” لـ The Eagles، و”Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” لـ Elton John، و”Dreamboat Annie” لفرقة Heart، و”Toys in the Attic” لإيروسميث، و”A” لفرقة Queen. “Night at the Opera”، و”Tonight’s the Night” لنيل يونغ، و”Wish You Were Here” لبينك فلويد، و”Physical Grafitti” لليد زيبلين، والتي تتميز بغلاف ألبوم مليء بالمراجع الثقافية.
على الرغم من أنها غير مكتملة، إلا أنها قائمة مثيرة للإعجاب وفقًا لمعايير أي شخص، بما في ذلك العشرات من الأغاني التي تظل كلاسيكيات محببة للجماهير – سواء أولئك الذين اشتروا الفينيل مرة أخرى في عام 75، أو الأجيال اللاحقة من عشاق الموسيقى الذين اكتشفوا تلك الأغاني الشهيرة عبر الأقراص المضغوطة، ثم البث المباشر. مع كل الموسيقى المذهلة التي تم إطلاقها خلال فترة 12 شهرًا واحدة، ليس من المستغرب أن تكون الكثير من الألبومات والأغاني القيمة قد أصبحت تحت الرادار السائد.
وهذا عار. فقط مع مرور الوقت ظهرت بعض الكلاسيكيات المجهولة، واحتلت مكانها الصحيح بين مجموعة موسيقى الروك LPs المذهلة. من إحدى الأغاني الكلاسيكية لموسيقى الروك البانك إلى إحدى أغاني الروك القوية، اقرأ المزيد لاستكشاف خمس أغاني روك من عام 1975 لم تحظى بالتقدير الكافي.
الدكتاتوريون: الشيء الكبير التالي
أصدر الديكتاتوريون ألبومهم الأول في عام 1975 بعنوان “The Dictators Go Girl Crazy!” في حين أن هناك بعض الجدل حول من اخترع موسيقى البانك حقًا، إلا أن هذا الألبوم يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في تمهيد الطريق لازدهار موسيقى البانك في أواخر السبعينيات. الأغنية الرئيسية، “The Next Big Thing،” هي جريء من المغني ذو القمة الأفريقية Handsome Dick Manitoba، حيث يخبر المستمعين أنهم يسمعون فرقة موسيقية على وشك أن تصبح كذلك. رد صارخ على البراعة الموسيقية التي كانت رائجة في ذلك الوقت (فكر في أغنية “Katy Lied” لستيلي دان، أو أغنية “Blow By Blow” لجيف بيك، وكلاهما صدرا في نفس العام)، “The Next Big Thing” يبهر صخرة المرآب في أبسط صورها، ولكنه يحزم لكمة صوتية قوية.
في عصر مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير برامج الواقع، لا يزال صدى الكلمات يتردد، حيث أعلن مانيتوبا بجرأة أن الشهرة هي هدفه الوحيد. وهو يغني: “لكنني لن أكون سعيداً/ حتى أصبح معروفاً على نطاق واسع”. “مع وجهي على الغلاف / دليل التلفاز.” بالطبع، هناك أيضًا عنصر ساخر في الكلمات، حيث تتفاخر مانيتوبا قائلة: “لقد قتلتهم في دالاس / لم يعرفوا أننا كنا يهودًا”.
أصبحت أغنية “The Next Big Thing” من الأغاني الكلاسيكية التي تم الاستخفاف بها، وبينما تحب مانيتوبا طاقة الأغنية وأفكارها، فإنه يتمنى أن يتم تسجيلها بشكل أفضل. قال لمجلة Psychedelic Baby، “… من الناحية الصوتية – الغناء النقي من حيث الصوت والتنفيذ؟ أعتقد أن التسجيل يبدو فظيعًا.”
سكوير: آلان هال
خلال أوائل السبعينيات، حققت فرقة موسيقى الروك الشعبية البريطانية Lindisfarne ومقرها نيوكاسل المركز الأول في المملكة المتحدة بألبوم “Fog on the Tyne”؛ في عام 1972، في الواقع، كانت ليندسفارن ومغني الروك سليد على رأس قائمة الفنانين الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة لهذا العام. لكن محاولات كسر الفرقة في أمريكا أثبتت أنها بعيدة المنال. عندما عادت المجموعة بعد جولة باهتة في الولايات المتحدة كالفصل الافتتاحي لأمثال The Kinks وTaj Mahal، كانت Lindisfarne مدينة بالمال، وانفصلت في النهاية.
انطلق هال في مسار منفرد، وكان مشروعه الأول مشروعًا طموحًا: “Squire”، وهي مسرحية تلفزيونية بريطانية عام 1974، قام فيها ببطولة وإنتاج الموسيقى التصويرية أيضًا. تمت إضافة المسار الرئيسي من تلك الموسيقى التصويرية إلى الأغاني التي سجلها بالفعل لألبوم منفرد في طي النسيان، والذي تم إصداره في عام 1975 باسم “Squire”. على الرغم من أن الأغنية ولا الألبوم لم يحدثا أي تأثير كبير، إلا أن أغنية “Squire” تظهر هال في أفضل حالاته. مع أصداء Kinks المذكورة أعلاه، والعمل الفردي المبكر لجون لينون، وحتى القليل من ELO، فإن موسيقى الروك متوسطة الإيقاع تفتخر بتلميح من البروغ دون التخلي عن أخدودها الشجاع والدافع. يأتي غيتار Snaky الرئيسي من ألبرت لي، الذي قضى عدة سنوات كغيتار ثانٍ في جولة مع إريك كلابتون، عازف الجيتار الذي يكرهه بعض الموسيقيين الآخرين.
توفي هال عن عمر يناهز 50 عامًا في عام 1995. على الرغم من أن أغنية “Squire” بعيدة كل البعد عن أفضل أغانيه المحبوبة بين معجبي Lindisfarne، إلا أنها لا تزال جوهرة لا تحظى بالتقدير وتستحق المحاولة.
خدع ووقع في الحب: إلفين بيشوب
صنع إلفين بيشوب اسمه كعازف جيتار في موسيقى البلوز، وكان أحد مؤسسي فرقة بول باترفيلد بلوز الرائدة في أوائل الستينيات. بعد انتقاله لاستكشاف مهنة منفردة، تبنى صوت موسيقى البوب الأكثر ملائمة للراديو في ألبومه عام 1975، Struttin’ My Stuff. حققت الأغنية المنفردة الأولى في الألبوم، “Travelin’ Shoes”، نجاحًا متواضعًا، لكن الأغنية المنفردة التالية، “Fooledaround and Fell In Love،” صعدت إلى المركز الثالث في قائمة Billboard Top 100، وقضت 17 أسبوعًا هناك. في الماضي، تصمد الأغنية بشكل جيد، مع لحنها الغنائي وإنتاجها المشرق من بيل زيمشيك وألان بلازيك، اللذين تشمل اعتماداتهما المجمعة ألبومات ناجحة لفرقة إيجلز، وذا هو، وجو والش.
بالطبع، المفارقة الكبرى هي أن أغنية “Fooledaround and Fell in Love” أصبحت الأغنية المميزة لبيشوب – على الرغم من حقيقة أنه ليس هو من يغني عليها. كما قال بيشوب لموقع Alabama.com، لم يكن سعيدًا بأدائه الصوتي في التسجيل، وسأل مغني الخلفية الخاص به، ميكي توماس (الذي سينتقل لاحقًا إلى مقدمة Jefferson Starship وفرعها، Starship)، إذا كان يشعر بالرغبة في إعطائها فرصة. يتذكر بيشوب: “لقد دخل إلى هناك وقتله للتو”.
تستمر هذه الأغنية الناجحة التي تم إنتاجها عام 1975 والتي تم التقليل من شأنها في استحضار مشاعر بسيطة في منتصف السبعينيات لأي شخص يسمعها. وهذا سبب كبير وراء ظهوره في العديد من الصور المتحركة، بدءًا من “Guardians of the Galaxy” إلى “Boogie Nights”.
شعر الكلب : الناصرة
خلال ذروة نشاطها في السبعينيات، حققت فرقة الروك الاسكتلندية الناصرة نجاحًا كبيرًا بأغنيات رائعة لأغنية “Love Hurts” لفرقة Everly Brothers وأغنية “This Flight Tonight” لجوني ميتشل. لكن أغنية “Hair of the Dog” الأصلية التي صدرت عام 1975 (من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم)، يمكن القول إنها أكثر الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا في المجموعة. تبدأ الأغنية بجرس البقر الصاخب، وتبدأ الأغنية في حالة تأهب قصوى على الفور، مدفوعة بموسيقى الجيتار الجريئة لعازف الجيتار داريل سويت والغناء الحصوي لدان ماكافيرتي، حيث يبدو كما لو أنه قد أسقط للتو زجاجة من جاك دانييلز لغسل حفنة من الزجاج المكسور. ثم تأتي الجوقة، “الآن أنت تعبث مع ابن أب****.”
لم تكن أغنية “Hair of the Dog” هي الأكبر (التي ستكون أغنية “Love Hurts” التي وصلت إلى المرتبة الثامنة في أمريكا)، ومع ذلك فقد لاقت أغنية “Hair of the Dog” صدى لدى المستمعين وظلت العنصر الأساسي المفضل لدى المعجبين في حفلات الناصرة. ومن المثير للاهتمام أن “Hair of the Dog” لم يكن العنوان المقصود سواء للأغنية المنفردة أو للألبوم، الذي أرادت الفرقة تسميته “Son of a B****”.
ومن الواضح أن هذا لم يحدث. “لقد ذهبت شركة التسجيلات إلى القرد ***” ، يتذكر ماكافيرتي في مقابلة مع Classic Rock Revisited (عبر Ultimate Classic Rock). “قالوا:” لا يمكنك قول ذلك “. قلنا، “تبا، جون واين يقول ذلك في أفلامه، وهو أفضل شيء قمت به.” وكما كان الحال في كثير من الأحيان، فازت شركة التسجيلات في تلك المعركة بالذات، وتم استبدال “Hair of the Dog” بالعنوان المسيء.
جاكي بلو: متهورون جبل أوزارك
عندما يتعلق الأمر بديدان الأذن الملساء والمعدية والتي لا تحظى بالتقدير الكافي، هناك عدد قليل منها يمكنه أن يتفوق على “Jackie Blue”، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1975 من The Ozark Mountain Daredevils. بنفس الطريقة التي تمزج بها أغنية “Witchy Woman” لفرقة Eagles، تمزج الأغنية بين أجواء موسيقى الروك الناعمة مع تيار خفي من التهديد، وهو نوع من الابتعاد عن موسيقى الروك الريفية الصريحة التي ميزت أغنية الفرقة السابقة، “إذا كنت تريد الوصول إلى الجنة”.
الأغنية كتبها عازف طبول الفرقة لاري لي. قال عازف الباص مايك “سوب” غراندا لموسيقى الروك الكلاسيكية، موضحًا القصة الرديئة إلى حد ما التي تدعم كلمات الأغاني: “قال إنه كتبها عن رجل نعرفه”. وتابعت غراندا: “كل ليلة، كان هذا الرجل يخرج إلى الملهى الليلي ومعه مبلغ كبير من المال وجيب مليء بالضربات، وكان هناك يطارد النساء”.
وبعد حوالي عام من أداء الأغنية في حفل موسيقي، قاموا أخيرًا بقصها في استوديو التسجيل. لقد أحببتها علامتهم التجارية A&M، ولكن مع بعض التحذير. “بعد أن سجلنا الأغنية ذهبنا إلى لوس أنجلوس لمزجها، وقالت A&M: “لقد سجلت الأغنية رقم 1، لكن جاكي بحاجة إلى أن تكون فتاة.” ثم قام لي بتجنيد شاعر غنائي المجموعة، ستيف كاش، لإعادة كتابة الكلمات وتبديل جنس الاسم الفخري جاكي بلو، ثم أعاد تسجيل المسار الصوتي. تتذكر غراندا قائلة: “لقد أوقف لاري غناءه، مما أدى إلى قلبنا جميعًا”.