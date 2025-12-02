5 أغاني روك من عام 1976 تبدو أكثر روعة اليوم

عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك في السبعينيات، يمكن القول إن عام 1976 كان العام الأكثر زلزالًا في ذلك العقد. في الواقع، لم تشهد صناعة موسيقى الروك مثل هذه التغييرات الجذرية في المشهد الموسيقي منذ فجر فرقة البيتليمانيا قبل أكثر من عقد من الزمن، والتي فتحت الباب أمام الغزو البريطاني. كان ذلك هو العام الذي انفجر فيه البانك، وأعاد إلى موسيقى الروك تلك الخشونة البدائية التي ميزت العديد من فنانيها الرواد، مذكراً العالم بأن أي شخص، بغض النظر عن قدرته، يمكنه تحويل نفسه إلى نجم روك مع عدد قليل من الأوتار والموقف المتمرد. على الرغم من أن أجزاء معينة من الصحافة الموسيقية لا تعتبر أكثر من مجرد موضة، إلا أن فجر البانك استمر في ممارسة تأثير هائل على موسيقيي الروك منذ ذلك الحين.

يمكن القول إنها مجرد مبالغة صغيرة عندما نقول إن موسيقى البانك غيرت كل شيء. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من أنواع موسيقى الروك الراسخة، مثل موسيقى الروك الصلبة، استمر العمل كالمعتاد، مع استمرار مثل هذه الأصوات في العثور على جماهير كبيرة ومتحمسة. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1976، سواء كانت موسيقى البانك أو غير البانك، والتي صمدت أمام اختبار الزمن.