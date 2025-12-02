5 أغاني روك من عام 1976 تبدو أكثر روعة اليوم

عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك في السبعينيات، يمكن القول إن عام 1976 كان العام الأكثر زلزالًا في ذلك العقد. في الواقع، لم تشهد صناعة موسيقى الروك مثل هذه التغييرات الجذرية في المشهد الموسيقي منذ فجر فرقة البيتليمانيا قبل أكثر من عقد من الزمن، والتي فتحت الباب أمام الغزو البريطاني. كان ذلك هو العام الذي انفجر فيه البانك، وأعاد إلى موسيقى الروك تلك الخشونة البدائية التي ميزت العديد من فنانيها الرواد، مذكراً العالم بأن أي شخص، بغض النظر عن قدرته، يمكنه تحويل نفسه إلى نجم روك مع عدد قليل من الأوتار والموقف المتمرد. على الرغم من أن أجزاء معينة من الصحافة الموسيقية لا تعتبر أكثر من مجرد موضة، إلا أن فجر البانك استمر في ممارسة تأثير هائل على موسيقيي الروك منذ ذلك الحين.
يمكن القول إنها مجرد مبالغة صغيرة عندما نقول إن موسيقى البانك غيرت كل شيء. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من أنواع موسيقى الروك الراسخة، مثل موسيقى الروك الصلبة، استمر العمل كالمعتاد، مع استمرار مثل هذه الأصوات في العثور على جماهير كبيرة ومتحمسة. فيما يلي خمس أغنيات من عام 1976، سواء كانت موسيقى البانك أو غير البانك، والتي صمدت أمام اختبار الزمن.
رامونيس – الحرب الخاطفة بوب
تلخص أغنية The Ramones المنفردة، رقم البانك الأمريكي النهائي، كل ما كان مثيرًا في هذا النوع الجديد. تشكلت فرقة نيويورك في عام 1974 كثلاثية، لكنها أضافت المدير تومي رامون (جميع الأعضاء اعتمدوا اسم المسرح) كعازف طبول وسرعان ما أثبتت نفسها كواحدة من أكثر الفرق إثارة على الساحة، وذلك بفضل احتضانها الشرس لتأثيرات بروتو بانك وإقامتها البارزة في نادي CBGB الشهير.
بعد توقيع صفقة قياسية – الأولى لفرقة بانك – في بداية عام 1976، أصدرت The Ramones ألبومها الأول “Ramones” في ربيع ذلك العام، مع أغنية “Blitzkrieg Bop” كأغنية افتتاحية للسجل. مع عبارة “Hey! Ho! دعنا نذهب!” الترنيمة وبنيتها البسيطة والعدوانية المكونة من ثلاثة أوتار، كانت بمثابة بيان نوايا ودعوة لحمل السلاح للأشرار المحتملين في كل مكان. على الرغم من أن الألبوم الأول سيتوقف في المركز 111 على Billboard 200 – ولم يظهر “Blitzkrieg Bop” في المخططات على الإطلاق – فقد حقق نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة، وأصبح مؤثرًا بشكل خاص لعدد من الفرق الموسيقية التي ستحول موسيقى البانك روك إلى أهدافها الخاصة.
مسدسات الجنس – الفوضى في المملكة المتحدة
إحدى الفرق التي أثبتت فعاليتها في تشكيل صوت موسيقى البانك في المملكة المتحدة كانت فرقة Sex Pistols. في مواجهة المغني الزئبقي جوني روتين، كانت فرقة Sex Pistols عبارة عن وحدة مزمجرة أشارت إلى الخطر على المؤسسة البريطانية في منتصف السبعينيات، حيث يبدو أن أغنية “Anarchy in the UK” تشير إلى أن الفرقة كانت تنوي تدمير الوضع الراهن تمامًا بالطريقة التي كانت تخشى الصحافة الشعبية البريطانية.
إن حقيقة أن الأغنية كانت من موسيقى الروك التي لا يمكن إنكارها، مع وجود الكثير من القواسم المشتركة مع موسيقى الروك في أوائل السبعينيات أكثر مما كان الجيل الجديد من الأشرار يود الاعتراف به في ذلك الوقت، يشرح إلى حد ما كيف تمكنت من تحقيق مثل هذا النجاح التجاري الضخم، لفترة على الأقل. تم التوقيع على شركة التسجيل EMI، وأصدرت الفرقة أغنية “Anarchy” كأول أغنية فردية لها وسط عاصفة من الجدل: تمكنت من بيع 55000 نسخة في بريطانيا ووصلت إلى رقم 38 في قوائم الأغاني الفردية، قبل أن يتم حظرها من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وسحبها من البيع بواسطة علامة الفرقة، والتي أسقطت أيضًا Sex Pistols من قائمتها.
ربما بسبب الجدل، أصبحت فرقة Sex Pistols هي فرقة البانك البريطانية الفعلية لهذا الجيل. الألبوم التالي، “Never Mind the B *******، Here’s The Sex Pistols،” الذي تم إصداره على علامة Virgin، احتوى على الأغنية المنفردة المحظورة وتم تصنيفها كألبوم بانك كلاسيكي. على الرغم من فشل فرقة Sex Pistols في تحقيق أي طول عمر حقيقي، إلا أن الخوف الذي غرس في بعض قطاعات الجمهور من خلال إصدار أول أغنية منفردة للفرقة، والتي لم تفقد أيًا من زمجرتها، أظهر قوة البانك العدوانية.
ليزي رقيقة – عاد الأولاد إلى المدينة
في عام 1976، استمرت موسيقى الروك الصلبة في تحقيق ارتفاعات تجارية ضخمة، كما ظهر من خلال الأغنية العالمية الناجحة للفرقة الأيرلندية Thin Lizzy بعنوان “The Boys Are Back in Town”. أصبحت الأغنية، التي لا تزال جذابة مثل أي شيء تم إصداره في منتصف السبعينيات، أغنية كلاسيكية حقيقية، ظهرت بشكل بارز في الفيلم الناجح “قصة لعبة” وظلت ميزة ممتعة للجمهور في المناسبات العامة، خاصة في عالم الرياضة.
أصبحت “The Boys Are Back in Town” الآن محبوبة عالميًا لدرجة أنه قد يبدو من غير المعقول أنه في وقت إصدارها، كانت “Thin Lizzy” تكافح من أجل ترسيخ نفسها كفرقة هارد روك دولية مشهورة. بصرف النظر عن غلافهم للأغنية الأيرلندية التقليدية “Whisky in the Jar”، التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا في وقت سابق من هذا العقد، فقد فشلوا في الاستفادة من نجاحها في أي نجاحات عالمية، حيث كان الجمهور الأمريكي متناقضًا بشكل عام. حتى وصول أغنية “The Boys Are Back in Town” التي صعدت إلى المركز 12 على قائمة Billboard Hot 100 ودعمت ألبومها الأصلي “Jailbreak” الذي حصل في النهاية على الميدالية الذهبية في الولايات المتحدة.
يظل عام 1976 هو العام الأكثر خالدة لـ Thin Lizzy، وتعد أغنية “The Boys Are Back in Town” المبهجة رمزًا لما جعل الفرقة رائعة جدًا، بمزيجها من القصائد الغنائية القوية والإيقاع المتفائل والخطافات التي لا تقاوم. للحصول على نسخة أصعب قد لا تكون على دراية بها، جرب ألبوم “Live and Dangerous” لعام 1979، وهو الألبوم المباشر الذي قد يكون تحفة Thin Lizzy.
طائفة المحار الأزرق – (لا تخف) حاصد الأرواح
ليس من المعروف عمومًا أن موسيقى الروك الصلبة تستخدم القلق الوجودي كموضوع، لكن فرقة Blue Öyster Cult كانت وحدة أكثر طموحًا. كان لدى فرقة Long Island مجموعة واسعة من المواضيع التي ربما جعلتها أقرب إلى فرقة موسيقى الروك، لولا قدرتها على تسلية الجماهير بأخاديد لا تقاوم. ولا يوجد أي مسار يلخص ما جعل Blue Öyster Cult مميزًا تمامًا مثل أكبر أغنية حققتها الفرقة، “(لا تخف) The Reaper،” وهي أغنية منفردة عام 1976 أمضت 20 أسبوعًا على Billboard Hot 100، وبلغت ذروتها في المرتبة 12.
حصلت أغنية “(لا تخف) The Reaper” على لقب أغنية مجلة رولينج ستون لهذا العام، وهو إنجاز كبير في عام مليء بموسيقى الروك المذهلة. تمتعت عدد قليل من الأغاني التي تتناول موضوع الموت بمثل هذا النجاح التجاري، لكن أغنية “(لا تخف) The Reaper” أثبتت أنها لا تقاوم لأجيال من المستمعين بفضل جوها الفريد من نوعه الذي يتسم بالمرح والحزن، ونغمات موسيقية مميزة، وعزف منفرد على الجيتار ينبض بالقلب، وعروض صوتية لا تُنسى.
بوسطن – أكثر من مجرد شعور
تعتبر أغنية “أكثر من شعور” في بوسطن مثيرة للجدل إلى حد ما بين محبي موسيقى الروك الكلاسيكية. بالنسبة للبعض، فإن أغنية عام 1976، التي وصلت إلى المركز الخامس على قائمة Billboard Hot 100، تعكس الأسلوب البارع والمتضخم الذي كان يعمل ضده موسيقيون أكثر تطورًا. في الواقع، حقيقة أن “أكثر من شعور” أصبحت عنصرًا أساسيًا في الراديو لسنوات بعد صدوره أدت أيضًا إلى قدر معين من العداء.
لكن الحقيقة هي أن أكبر أغنية في بوسطن – وهي أبرز الألبوم الأول للفرقة – هي أغنية رائعة في الأغاني القوية المشحونة عاطفياً، مع غناء المغني الرئيسي براد ديلب القوي عدة مرات لخلق تناغمات مذهلة على جوقة الأغنية المرتفعة. مقترنًا بأسلوب غيتار توم شولز – مؤسس بوسطن وكاتب الأغاني الرئيسي الذي يقال إنه قضى حوالي خمس سنوات في صياغة “أكثر من شعور” – فهو لا يمكن إنكاره وممتع للجمهور ويبدو أصليًا تمامًا للآذان الحديثة.