5 أغاني روك من عام 1979 تبدو أكثر روعة اليوم

شهد مشهد موسيقى الروك في عام 1979 الكثير من الاضطرابات الأخيرة. لقد أدى انفجار موسيقى البانك الذي حدث في السنوات الثلاث السابقة إلى تغيير وجه موسيقى الروك تمامًا، مما أعاد الأمور إلى الأساسيات بعد عقد من الطموح المتزايد والانغماس. في أعقاب ذلك، ظهرت مجموعة كبيرة من فناني الموجة الجدد المثيرين، مع إحساس متجدد بأن هذا النوع قادر على فعل أي شيء، والأكثر من ذلك، كان لدى أي شخص فرصة ليكون نجم موسيقى الروك طالما كان بإمكانه تقديم الأصالة أو التباهي لتحقيق ذلك.
في الوقت نفسه، كان الفنانون الأكثر رسوخًا يتفاعلون مع المشهد الموسيقي الجديد، ويواصلون الإضافة إلى التسجيلات الموسيقية التي تعود أصولها إلى أيام الستينيات من القرن الماضي بأصوات حديثة جديدة، والتي، في كثير من الحالات، لا تزال تصمد أمام اختبار الزمن. فيما يلي خمسة من كلاسيكيات موسيقى الروك التي تبدو أكثر روعة اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت.
بلوندي – “الحلم”
كانت ديبي هاري واحدة من الشخصيات المميزة في أواخر السبعينيات، حيث حققت فرقتها بلوندي نجاحًا عالميًا بفضل عدد كبير من الإصدارات الشعبية. ظهر ألبوم الاستوديو الخاص بالفرقة “Parallel Lines” عام 1978 والأغنية المنفردة رقم 1 “Heart of Glass” في الأصل من مشهد البانك في نيويورك، مما جعل بلوندي إحساسًا جديدًا بالموجة، وشهد عام 1979 الفرقة تتطلع إلى البناء على هذا النجاح.
فور عودتها إلى الاستوديو، سجلت الفرقة ألبومها الرابع، “Eat to the Beat”، والذي احتوى على الأغنية التي كانت ستصبح أغنية بلوندي التالية، “Dreaming”، وهي أنشودة للعلاقة الرومانسية بين هاري وعازف الجيتار كريس ستاين. تتميز بقرع الطبول بشكل استثنائي، وجزء جذاب من الجيتار، وتوصيل سريع مناسب من هاري، فهي تبدو وكأنها نسخة أثقل من أغنية “Dancing Queen” لـ ABBA، وهو تشابه اعترف به أعضاء الفرقة.
تجاريًا، فشلت أغنية “Dreaming” في تكرار نجاح أغنية “Heart of Glass”، حيث بلغت ذروتها في المرتبة 27 على قائمة Billboard Hot 100، على الرغم من أنها وصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تعتبر الآن من بين أفضل أغاني بلوندي، وتضع الأساس لنجاحها الهائل في عام 1981 مع أغنية “Call Me” (والتي، بالمناسبة، كانت تقريبًا تُعطى لستيفي نيكس).
الاشتباك – “نداء لندن”
في حين أن عام 1979 كان من نواحٍ عديدة عامًا انتقاليًا بالنسبة لبلوندي، إلا أنه بالنسبة لأعمال أخرى كان بمثابة ذروة إبداعية وتجارية ضخمة. حققت فرقة The Clash اللندنية نجاحًا كبيرًا لعدة سنوات في المملكة المتحدة، لكنها لم تدخل السوق الأمريكية بعد. تمت أول جولة أمريكية لهم في وقت مبكر من ذلك العام، على الرغم من أن ألبومهم الأخير، “Give ‘Em Enough Rope،” فشل في تحقيق الكثير من النجاح، وبلغ ذروته في المرتبة 128 على مخطط ألبوم Billboard.
ولكن في وقت لاحق من ذلك العام، واصلت الفرقة إصدار أعظم ما أبدعته، “London Calling”، وهو ألبوم مزدوج مترامي الأطراف أخذ The Clash من جذورها الشريرة ليحتضن مجموعة منتقاة من أنواع الموسيقى، مما أدى إلى بعض الموسيقى الأكثر جذبًا للانتباه في مسيرة الفرقة المهنية.
لقد تقدم عمر الأغنية الافتتاحية والمسار الرئيسي للألبوم، على وجه الخصوص، بشكل استثنائي على مر السنين. “London Calling” هو نشيد مروع لما بعد البانك لا يزال يتمتع بالقدرة على إقناع المستمعين بصوره للعاصمة الغارقة في العصر الجليدي والتي يسكنها الزومبي. تنعكس كلماتها في الموسيقى، مع نغمة جهير معدية وقابلة للرقص على الرغم من ثقلها.
الرؤوس الناطقة – “الحياة في زمن الحرب”
كانت Talking Heads واحدة من أكثر أحاسيس موسيقى الروك غير المتوقعة في عام 1979، وهي عبارة عن موجة جديدة غريبة كانت قد بدأت للتو في تحقيق الرؤية الفنية لأعضائها، بقيادة قائد الفرقة ديفيد بيرن. مع جلب المنتج الأسطوري بريان إينو للإنتاج، أصدرت Talking Heads “Fear of Music”، الألبوم الثالث للفرقة، والذي يمكن القول إنه كان أول تحفة فنية لها. تُظهر الأغنية المنفردة الرئيسية للألبوم، “الحياة أثناء الحرب”، كل ما كان رائعًا في المجموعة في تلك المرحلة.
غير تقليدية ولكن مشدودة، ومرحة ولكن بجنون العظمة، فهي تتميز بمفاتيح معدنية معدية وأداء متقطع من بيرن وإيقاع منوم منوم يعكس معًا معنى الأغنية بشكل مثالي. مثل أغنية “London Calling”، تخلق أغنية “Life Through Wartime” مشهدًا بائسًا حيث تستمر الحياة بغض النظر – في الواقع، الأغنية المنفردة، التي بلغت ذروتها في المرتبة 80 على Billboard 200، تعكس احتضانًا جديدًا للروايات الخيالية في قصائد بيرن الغنائية. تظل الأغنية مثيرة تمامًا وغالبًا ما توصف بأنها واحدة من أبرز أغاني Talking Heads. النسخة من فيلم الحفلة الموسيقية الأسطورية Talking Heads “Stop Make Sense” ممتعة بشكل خاص.
توم بيتي وهارت بريكرز – “لا تفعلوا بي هكذا”
في نواحٍ عديدة، ميز توم بيتي وفرقته The Heartbreakers، وريث صوت الروك المشحون بالغنائي الذي ابتكره The Rolling Stones وNeil Young قبل أكثر من عقد من الزمان، أنفسهم عن مجموعات البانك التي ظهرت في نفس الوقت تقريبًا من خلال علامتهم التجارية ذات المظهر العكسي المتعمد في كتابة الأغاني والتي انحنت بشدة إلى التقاليد الراسخة لموسيقى الروك أند رول. وفي حين أن فنانين آخرين قد تبنوا تقنيات وجماليات تسجيل lo-fi وDIY في هذا الوقت تقريبًا، فقد ذهب بيتي في الاتجاه الآخر، حيث قدم موسيقى الروك المتلألئة التي لا تشوبها شائبة والتي تتميز بأصوات الجيتار الكبيرة والطبول الدافعة التي يمكن أن تملأ الملاعب.
تُظهر أغنية “Don’t Do Me Like That” لعام 1979، وهي الأغنية التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة Billboard Hot 100، نجاح هذا النهج. مع مفاتيح Petty وDylan-esque الخاصة بالفرقة، ومفاتيح الرقصة ولعقات الجيتار اللذيذة، فإن المسار عبارة عن شريحة متعالية من موسيقى الروك الكلاسيكية المليئة بموسيقى R & B والتي يبدو أنها تتنبأ بصوت فرق الروك في الثمانينيات. وأعقبه لاحقًا في عام 1979 إصدار كلاسيكي آخر بعنوان “Refugee” والذي وصل إلى المركز الخامس عشر، وساعدت الأغاني المنفردة في تعزيز ألبومهم الأصلي “Damn the Torpedoes” إلى المركز الثلاثي البلاتيني في الولايات المتحدة.
بينك فلويد – “طوبة أخرى في الجدار (الجزء الثاني)”
كانت فرقة الروك البريطانية بينك فلويد قد مرت بالفعل بالعديد من التحولات بحلول عام 1979. فبعد أن فقدت الفرقة قائدها الأصلي سيد باريت بسبب المرض العقلي في وقت مبكر من عام 1968، أصبحت الفرقة متوافقة بشكل متزايد مع رؤية عازف القيثارة روجر ووترز، الذي كانت كتابته لأغانيه مصحوبة بمفاهيم ضخمة عززت كل دورة من دورات الألبوم. يمكن القول إن التكرار الأكثر نجاحًا لهذا النهج جاء في عام 1979، عندما أصدرت بينك فلويد الألبوم المزدوج الناجح “The Wall”.
ألبوم مفاهيمي طموح حول السجن النفسي الذي تعيشه شخصية شابة تدعى بينك فلويد، ويتعامل الألبوم مع الشمولية والفاشية وكوابيس كافكا والاضطرابات الداخلية، ولكنه عادةً ما يكون صعبًا كما هو الحال، كما يتضح من أكبر أغنية منفردة في الألبوم، “طوبة أخرى في الجدار (الجزء الثاني).”
احتلت الأغنية المرتبة الأولى لمدة شهر تقريبًا في الولايات المتحدة، وتصدرت أيضًا المخططات في العديد من البلدان الأخرى. إنه وحش غريب يضم إيقاعات ديسكو معدية – وهي ليست بالضبط ما اشتهرت به بينك فلويد في السابق – وجوقة الأطفال التي تردد العبارة الشهيرة “يا معلم! اتركنا نحن الأطفال وشأننا!” وفي الوقت نفسه، دخلت الأغنية المنفردة لعازف الجيتار ديف جيلمور في التاريخ باعتبارها واحدة من أفضل أغاني بينك فلويد، مما يزيد من الإحساس بملحمة الأغنية. لم تفقد الأغنية أيًا من تبجحها المناهض للاستبداد ولا تزال نشيدًا لتمرد المراهقين اليوم.
اختيار هذه الأغاني
في البداية، من المهم أن ندرك أن موسيقى الروك هي نوع موسيقي كبير ومتنوع بشكل لا يصدق. في حين أن العديد من محبي الموسيقى يفكرون في “موسيقى الروك الكلاسيكية” عندما يسمعون عبارة “موسيقى الروك”، فإن الحقيقة هي أن الموجة الجديدة والبوست بانك والروك الفني وغير ذلك الكثير كلها جوانب من مشهد موسيقى الروك الأوسع.
هذه القائمة، إذن، هي محاولة لإعطاء نظرة واسعة قدر الإمكان لكلاسيكيات موسيقى الروك التي تم إصدارها في عام 1979 والتي تكشف عن هذا النوع بكل مجده المتنوع، وتكشف عن الأنواع الفرعية التي تمكنت في كثير من الحالات من التقدم في السن برشاقة في ما يقرب من نصف قرن منذ ظهورها لأول مرة. بالإضافة إلى الاستمرار في العثور على ملايين المستمعين في عصر البث المباشر، احتفظت كل أغنية من هذه الأغاني بإشادة النقاد بأثر رجعي حتى يومنا هذا، مما يكشف عن خلودها ويجعلها أكثر روعة مما لو تم إصدارها للتو بالأمس.