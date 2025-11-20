5 أغاني روك من عام 1979 تبدو أكثر روعة اليوم

شهد مشهد موسيقى الروك في عام 1979 الكثير من الاضطرابات الأخيرة. لقد أدى انفجار موسيقى البانك الذي حدث في السنوات الثلاث السابقة إلى تغيير وجه موسيقى الروك تمامًا، مما أعاد الأمور إلى الأساسيات بعد عقد من الطموح المتزايد والانغماس. في أعقاب ذلك، ظهرت مجموعة كبيرة من فناني الموجة الجدد المثيرين، مع إحساس متجدد بأن هذا النوع قادر على فعل أي شيء، والأكثر من ذلك، كان لدى أي شخص فرصة ليكون نجم موسيقى الروك طالما كان بإمكانه تقديم الأصالة أو التباهي لتحقيق ذلك.

في الوقت نفسه، كان الفنانون الأكثر رسوخًا يتفاعلون مع المشهد الموسيقي الجديد، ويواصلون الإضافة إلى التسجيلات الموسيقية التي تعود أصولها إلى أيام الستينيات من القرن الماضي بأصوات حديثة جديدة، والتي، في كثير من الحالات، لا تزال تصمد أمام اختبار الزمن. فيما يلي خمسة من كلاسيكيات موسيقى الروك التي تبدو أكثر روعة اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت.