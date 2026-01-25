5 أغاني روك من عام 1981 تبدو أكثر روعة اليوم

قد يكون من الصعب تصديق أن الأغاني من عام 1981 يمكن أن تبدو أكثر روعة في العصر الحديث مما كانت عليه عندما تم إصدارها. ربما تكون عملية إعادة الإتقان هي التي تمنح المسارات توهجًا متطورًا، أو ربما كانت الأجواء سابقة لعصرها. مهما كان السبب، يبدو أن بعض الألحان من ذلك العام تنبض بالطاقة الجديدة، خاصة أنها تنبض عبر أنظمة صوتية أحدث.

ومن المؤكد أن الذكريات التي تلتقطها هذه الألحان تستحضر من جديد في كل مرة تستمع إليها. يمنح الحنين الأغاني هالة جديدة لم يكن من الممكن أن تتمتع بها عندما كانت جديدة. بالطبع، هذا لا يغير حقيقة أن الجيتار الكهربائي الذي يطحن العظام في أغنية “Edge of Seventeen” لستيفي نيكس وموسيقى المزج المضغوطة في أغنية “Shake It Up” لفرقة The Cars، تبدو وكأنها يمكن أن تكون من ميزات الإصدارات الجديدة لهذا الأسبوع. لقد كانت مذهلة في عام 1981، لكن أكثر من 40 عامًا من التتبيل جعلتها أكثر روعة.

في تقديرنا، تبدو الأغنية اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في عام 1981 إذا كنت تستطيع سماعها الآن وتشعر أنها اكتسبت قوة أكبر مع تقدم العمر. يبدو أن العديد من الأغاني من ذلك العام تعود إلى العصر الحديث، لكن بعضها يبدو أكثر روعة. فيما يلي خمس نغمات تقع ضمن المجموعة الأخيرة.