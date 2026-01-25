5 أغاني روك من عام 1981 تبدو أكثر روعة اليوم

قد يكون من الصعب تصديق أن الأغاني من عام 1981 يمكن أن تبدو أكثر روعة في العصر الحديث مما كانت عليه عندما تم إصدارها. ربما تكون عملية إعادة الإتقان هي التي تمنح المسارات توهجًا متطورًا، أو ربما كانت الأجواء سابقة لعصرها. مهما كان السبب، يبدو أن بعض الألحان من ذلك العام تنبض بالطاقة الجديدة، خاصة أنها تنبض عبر أنظمة صوتية أحدث.
ومن المؤكد أن الذكريات التي تلتقطها هذه الألحان تستحضر من جديد في كل مرة تستمع إليها. يمنح الحنين الأغاني هالة جديدة لم يكن من الممكن أن تتمتع بها عندما كانت جديدة. بالطبع، هذا لا يغير حقيقة أن الجيتار الكهربائي الذي يطحن العظام في أغنية “Edge of Seventeen” لستيفي نيكس وموسيقى المزج المضغوطة في أغنية “Shake It Up” لفرقة The Cars، تبدو وكأنها يمكن أن تكون من ميزات الإصدارات الجديدة لهذا الأسبوع. لقد كانت مذهلة في عام 1981، لكن أكثر من 40 عامًا من التتبيل جعلتها أكثر روعة.
في تقديرنا، تبدو الأغنية اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في عام 1981 إذا كنت تستطيع سماعها الآن وتشعر أنها اكتسبت قوة أكبر مع تقدم العمر. يبدو أن العديد من الأغاني من ذلك العام تعود إلى العصر الحديث، لكن بعضها يبدو أكثر روعة. فيما يلي خمس نغمات تقع ضمن المجموعة الأخيرة.
أجنبي – عاجل
كل ما يتطلبه الأمر هو نغمة متنافرة قليلاً من نغمة الجيتار الافتتاحية للتعرف على “Urgent”، وهي واحدة من أكثر نغمات الأغاني الأجنبية جاذبية ولاعب رئيسي في مخطط Billboard Hot 100 لعام 1981. وصل هذا اللوح الصاخب من الصخور القوية إلى رقم 4، مما حسم مكانة الفرقة كظاهرة من الثمانينيات. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تشغيله اليوم والاستماع إلى ما ينتهي به الأمر إلى نغمة حول مكالمة غنيمة (على الرغم من أن هذا المصطلح لم يكن موجودًا عندما تمت كتابة الأغنية، من الواضح).
حتى لو لم تكن قد حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت، فإنها ستظل نغمة روك مشحونة للغاية اليوم – فهي تبدو أكثر حداثة من معظم الأغاني من ذلك الوقت. وقد ساعد في ذلك أن الفرقة لديها موهبتان ميجاوات تساعدان خلف الكواليس: المنتج موت لانج والعازف المركب توماس دولبي. قد لا تتعرف على Lange بالاسم، لكنك ستتعرف على الموسيقى التي ساعد في تأليفها مع أعمال مثل Def Leppard وAC/DC وShania Twain. وحصل توماس دولبي على أفضل 10 أغاني بوب كهربائية بعد عامين مع أغنية “She Blinded Me With Science”.
تم تصميم “عاجل” بصيغة للنجاح تصبح أكثر روعة بمرور الوقت. إذا قمت بضبط اللحن اليوم، فمن المحتمل أن تنجرف في الإيقاع الساحر واللحن الأزرق قبل أن تضرب الجوقة الأولى. بغض النظر عما يفعله الأعضاء الأصليون في فرقة أجنبي اليوم، فإن هذا النجاح الكبير الذي حققه عام 1981 يبدو وكأنه خرج للتو من الصحافة.
ستيفي نيكس – حافة سبعة عشر
أمضت أميرة فليتوود ماك الغامضة وقتها بين الألبومات مع الفرقة في صياغة أول ألبوم LP مذهل والذي حصل على البلاتينية. معها، أضافت ستيفي نيكس أغنية “Edge of Seventeen” إلى سجل موسيقى الروك، وأطلقت العنان لقوة الطبيعة التي لم تتوقف أبدًا عن الاضطراب. كانت الأغنية بمثابة شراب مسكر منذ لحظة وصولها، مع نغمة غيتار طاحنّة ذات نغمة 16، وجوقة من ملائكة الروك أند رول تحاكي صرخة حمامة بيضاء الجناح، وكلمات عن فقدان البراءة في مواجهة الموت.
صعدت هذه الأغنية الحارقة في المخططات، وهبطت في المركز 11 على مخطط Billboard’s Hot 100 في عام 1982. ربما ارتفع الثنائي “Stop Draging My Heartaround”، وهو ثنائي لها مع Tom Petty، إلى المركز الثالث، لكن “Edge of Seventeen” أصبح عنصرًا أساسيًا في العروض الحية التي يعشقها المعجبون. حتى مع أن ستيفي نيكس تعيش حياة مترفة باعتبارها إحدى سيدات عالم الروك، إلا أنها لا تزال قادرة على خلق حالة من الجنون مع الأغنية، كما فعلت خلال حفلاتها الموسيقية عام 2025.
هذه الأغنية المتوهجة وصلت أيضًا. اغتنمت فرقة Destiny’s Child الفرصة لتجربة الأغنية الافتتاحية الشهيرة لأغنية “Bootylicious” الشهيرة للفرقة. وعندما اعترفت مايلي سايروس بأن أغنية “Edge of Seventeen” ألهمت أغنيتها المنفردة “Midnight Sky” لعام 2020، أدى ذلك إلى مزيج يسمى “Edge of Midnight” الذي دمج الأغنيتين. ومع ذلك، وأينما ظهرت، تبدو نغمة نيكس هذه أقوى اليوم مما كانت عليه عندما وصلت في الأصل.
الملكة مع ديفيد باوي – تحت الضغط
جمعت أغنية “Under Pressure” بين اثنين من أكثر المطربين روعة في عالم الروك: فريدي ميركوري وديفيد باوي. إذا سمعته عندما تم إصداره لأول مرة، فأنت تعرف مدى جاذبيته للانتباه، وما زال يجذبنا في تأثيره. ربما يرجع ذلك إلى أنه لا يوجد عمر لا تؤثر فيه ضغوط الحياة علينا جميعًا في النهاية. في الواقع، هذا النشيد المتصاعد يذكرنا بأن النضال من أجل البقاء ليس حقيقيًا فحسب، ولكنه أيضًا ليس جديدًا، وتعلم حب بعضنا البعض هو الطريقة الوحيدة لتجاوزه.
كان لهذه الأغنية المنفردة رقم 1 في المملكة المتحدة صدى يتجاوز موجات الأثير في الثمانينيات. جزء من السحر الدائم هو أنه يعتمد على الأصوات الأساسية لموسيقى الروك الرائعة: الجيتار، والطبول، وتلك النغمة الشهيرة للبيانو والأصابع التي تدور حولها كجزء لا يُنسى من أغنية “Ice Ice Baby” لفرقة Vanilla Ice التي تصدرت المخططات في التسعينيات. تم إحياء النغمة أيضًا بواسطة ديفيد باوي وكوين في حفل تكريم فريدي ميركوري للتوعية بمرض الإيدز عام 1992 بعد وفاة قائد الملكة، حيث غنت آني لينوكس جزء ميركوري.
سواء سمعتها في شكلها الأصلي، أو استمعت إليها عبر “Ice Ice Baby” في محطات التسعينيات، أو انغمست في إعادة الابتكار المثيرة التي قام بها Bowie و Lennox، يبدو أن “Under Pressure” لا تفقد بريقها أبدًا. يبدو الأمر واضحًا وحادًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إعادة إتقان القرن الحادي والعشرين، ولكنه يبدو أيضًا أكثر خامًا وقابلية للارتباط من أي وقت مضى.
السيارات – هزها
تخبرك التركيبات الموسيقية المبهجة والمفعمة بالحيوية التي تبدأ منذ بداية أغنية “Shake It Up” على الفور أن هذه أغنية مختلفة عن تلك التي قدمتها لنا The Cars سابقًا. تتمتع موجة تشا تشا الجديدة هذه بطاقة معدية ورسالة تحث المستمعين على ترك أعلامهم الغريبة ترفرف على حلبة الرقص بغض النظر عن قدراتهم. لقد كان تجديدًا مبهجًا لصوت الفرقة لدرجة أنه لا يزال بإمكانه إحداث ارتداد كبير في خطوتك اليوم.
كان ريك أوكاسيك ولاعبوه المرحون يركبون موجة النجاح المتصاعدة في عام 1981 عندما سقطت أغنية “Shake It Up” في أحضان المستمعين كهدية. وصلت الأغنية المنفردة من الألبوم الجديد للفرقة إلى المركز الرابع في قائمة Billboard’s Hot 100 وأصبحت أول أغنية ضمن أفضل 5 أغاني للفرقة. لقد ساعد أيضًا في دفع LP إلى المركز التاسع، مما يعني أن الكثير من محبي الموسيقى انبهروا بالنغمة الصاخبة. في عام 2019، أدت وفاة أوكاسيك إلى زيادة المبيعات والبث المباشر لفيلم The Cars، مما أدى إلى عودة “Shake It Up” إلى العالم إلى جانب الأفلام المفضلة الأخرى.
قم بتشغيله اليوم وستجد مزيجًا من الإلكترونيات السريعة والقيثارات المضطربة والإيقاعات النطاطة جاهزًا لعصر الموسيقى الرقمية. ورسالة الرقص كما لو أن لا أحد يراقب هي درس يمكن أن نستفيد منه جميعًا، بغض النظر عن العقد الذي سيظهر فيه.
فيل كولينز – في الهواء الليلة
عندما قرر عازف الدرامز والمغني في جينيسيس فيل كولينز الابتعاد عن وظيفته اليومية ليأخذ رشفة من مسيرته الفردية، توجه مباشرة إلى الأشياء الصعبة. وكانت النتيجة أغنية “In the Air Tonight” المؤرقة، وهي عبارة عن قطعة نابضة من التوتر الصوتي الغريب الذي يبدو وكأنه موسيقى تصويرية لكابوس – ولكن بأفضل طريقة ممكنة. كانت الأغنية خروجًا واضحًا عن الموسيقى الأكثر ملائمة للراديو التي قدمها كولينز مع فرقته في السنوات التي أعقبت رحيل بيتر غابرييل. لقد أتقن الثلاثي المشدود الصوت السائد عندما ابتعد كولينز ليقوم بأول ظهور منفرد له بعنوان “Face Value”. كانت الأغنية الرئيسية عبارة عن شريحة من الميلودراما الصوتية المفعمة بالحيوية، وكانت المزاجية حقيقية. لقد كان يسجل الرقم القياسي بينما كان زواجه على وشك الانتهاء، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن “In the Air Tonight” كان لها معنى خفي حول مشاهدة كولينز لشخص ما يغرق رجلاً.
لم تكن أغنية “In the Air Tonight” أكبر نجاح لكولينز في الثمانينات – فقد تصدرت المركز 19 على قائمة Billboard’s Hot 100 – ولكنها كانت أول أغنية منفردة له كفنان منفرد، وقد اكتسبت ريحًا ثانية في عام 1984 عندما ظهرت في العرض الأول لبرنامج الجريمة الناجح في الثمانينيات، “Miami Vice”. تم إعادة رسمها في عام 2020، بفضل فيديو رد فعل ممتع للمستمعين الذين سمعوها لأول مرة، ووصلت إلى المرتبة التاسعة على مخططات Hot Rock & Alternative، بعد ما يقرب من 40 عامًا من صدورها. الآن هذا رائع.