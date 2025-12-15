5 أغاني روك من عام 1982 تبدو أكثر روعة اليوم

في أغنيته “LPs” لعام 2019، يتذكر الأسطورة المستقلة جيفري لويس أنه في التسعينيات، كان بإمكانك الحصول على أسطوانات الفينيل مقابل أجر زهيد، وهو التنسيق الذي أصبح الآن عصريًا ثم أصبح قديمًا بفضل بزوغ فجر عصر الأقراص المضغوطة. تحتوي الأغنية على الملاحظة التالية عندما يتعلق الأمر بالحصول على تسجيلات رخيصة في ذلك الوقت: “إذا كان العام من الستينيات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة ضجة كبيرة مقابل أموالك … إذا كان العام من الثمانينيات، فمن المؤكد أنه سيئ تمامًا” (عبر Genius).
ولكن هل شطب السيد لويس البليغ لعقد كامل من الإنتاج الموسيقي صحيح حقًا؟ من الواضح لا. حتى في عالم موسيقى الروك – الذي شهد، باعتراف الجميع، نصيبه من الحمأة المتضخمة التي صدرت في الثمانينيات – هناك الكثير الذي تغلب على السنوات الماضية ليبدو طازجًا مثل زهرة الأقحوان في منتصف عشرينيات القرن الحالي.
من المؤكد أن المسارات التالية تكافئ المستمعين المعاصرين الذين يبحثون عن جرعة من موسيقى الروك في أوائل الثمانينيات. بعيدًا عن الشعر المعدني والشعرية البروغية التي فشلت في الصمود لمدة أربعة عقود، فإن هذه الأرقام – التي كانت جميعها حققت نجاحات تجارية وحاسمة عندما تم إصدارها لأول مرة – قد بررت الإشادة المبكرة بها، وتعتبر الآن كلاسيكيات تكافئ الاستماع إليها اليوم.
الصدام – هل يجب أن أبقى أم يجب أن أذهب
يبدو من الغريب أن نقول إن The Clash كانت فرقة وصلت إلى مستوى النضج في عام 1982. بعد أن بدأت كواحدة من رواد البانك البارزين مع إصدار ألبومهم الأول في عام 1977، عززت سمعتها كواحدة من أكثر مجموعات الحركة طموحًا مع إصدار “London Calling” في عام 1979، وهو الألبوم الذي نسج عددًا كبيرًا من الأنواع، مما أدى إلى نمو صوت الفرقة في كل الاتجاهات.
شهدت أغنية “هل يجب أن أبقى أم يجب أن أذهب” عودة الفرقة إلى جذورها. إنها نغمة بانك خالدة ومع ذلك تتجاوز أصول هذا النوع ذات الإيقاع الفردي وثلاثة الأوتار. بدءًا من إيقاع الدوس المبني حول جزء غيتار ثنائي الوتر بدون زخرفة، فإن الأغنية، التي تستخدم كلمات بسيطة بنفس القدر لتأريخ النهاية المحتملة لعلاقة رومانسية، تبني إيقاعًا نحو خاتمة مشاغبة تظل بعد أكثر من 50 عامًا دعوة للرقص على حلبة الرقص مع هجر جامح. إنها موسيقى الروك البسيطة والمباشرة بأسلوب أغنية “Wild Thing” لفرقة The Trogg وأغنية “You حقا حصلت علي” لفرقة The Kinks، والتي قد تفسر إلى حد ما خلودها.
آسيا – حرارة اللحظة
ربما يكون الجاذبية التجارية لموسيقى الروك التقدمية قد تراجعت في أواخر السبعينيات نتيجة لصعود موسيقى البانك، لكن هذا لا يعني أن الموسيقيين المعنيين كانوا على استعداد للنزول مع سفينة البروج في أوائل الثمانينيات. وبدلاً من ذلك، شكل البعض مجموعات جديدة طورت طرقًا جديدة لتوظيف مهاراتهم البارعة لتحقيق النجاح في الرسم البياني.
إحدى هذه المجموعات كانت آسيا، وهي مجموعة عملاقة مكونة من موسيقيين من فرق موسيقى الروك المحترمة Yes وKing Crimson وEmerson, Lake & Palmer، إلى جانب جيف داونز من ثنائي الموجة الجديد The Buggles. لقد رسخت آسيا مكانتها بقوة كعمل حي يملأ الساحة في أوائل الثمانينيات بفضل نجاح الأغاني الصديقة للإذاعة مثل أغنية “Heat of the Moment” التي كتبها داونز وجون ويتون من فرقة King Crimson.
المسار، الذي بلغ ذروته في رقم 4 على لوحة حار 100 في يونيو 1982 وبقي على الرسم البياني لمدة 18 أسبوعا، هو رقم الخشخاش مع جوقة ستاد روك بلا خجل، والتي مع ذلك تستفيد بشكل كامل من قطع البروغ الآسيوية لتقديم مسار ضخم يتكون من موالفة ملحمة وجيتار وقسم إيقاع متنافر. قد لا يتم تذكرها جيدًا مثل أغنية “Eye of the Tiger” لـ Survivor – والتي تم إصدارها أيضًا في عام 1982 وأصبحت ظاهرة في الرسم البياني – ولكنها تستحق أن يتم تصنيفها جنبًا إلى جنب مع كلاسيكيات أوائل الثمانينيات المبهجة والممتعة للحفلات.
جون ميلينكامب – مؤلم جدًا
لا يزال أداء جون ميلينكامب في أوائل الثمانينيات تحت اسم جون كوغار، وقد أثبت إنتاج جون ميلينكامب خلال هذه الفترة أنه الأكثر ديمومة في حياته المهنية، مما ساعده على بناء جمهور استمر حتى يومنا هذا. بعد أن ناضل طوال أواخر السبعينيات لإصدار عمل يستحق إمكاناته، أظهر فيلم “American Fool” عام 1982 أن ميلينكامب كان أخيرًا في ذروة قوته، مع تأليف الأغاني المؤثر المصحوب بآلات عضلية لا تزال تقف جنبًا إلى جنب مع العمل الذي أنتجه أسلافه، مثل بوب ديلان وبروس سبرينغستين، الذي يعتبره ميلينكامب أخًا.
المسار الافتتاحي، “Hurts So Good،” كان رقم 2 الذي حقق نجاحًا كبيرًا لميلينكامب في أغسطس 1982، حيث قضى 28 أسبوعًا على الرسم البياني. تبدأ الأغنية بإيقاع طبل يمكن التعرف عليه على الفور والذي يبدو خالدًا تمامًا. إيقاعها لا يتوقف أبدًا طوال فترة تشغيلها التي تبلغ ثلاث دقائق ونصف، حيث يتم التعامل مع المستمع أثناء قتال القيثارات والمفاتيح التي تعكس نداء ميلينكامب الغنائي لاحتضان الحياة بكل مجدها الفوضوي. إنها أشياء تضخ القبضة ولا يزال بإمكانها إرسال البرد إلى العمود الفقري لمحبي موسيقى الروك الحديثة.
حققت أغنية المتابعة المنفردة “Jack & Diane” نجاحًا أكبر لميلينكامب، حيث صعدت إلى قمة Billboard Hot 100 في وقت لاحق من نفس العام، وهي الأغنية المنفردة الوحيدة التي أصدرها Mellencamp لتحقيق هذا العمل الفذ. ومع ذلك – ونحن نعترف بأن هذا أمر قابل للنقاش – فقد ظهرت أغنية “Hurts So Good” باعتبارها أكثر برودة للآذان الحديثة، وذلك بفضل صوت Mellencamp الكامل الصوت ولكن البسيط إلى حد ما والجهد الذي يبذله جزء الجيتار هذا.
إيدي موني – شاكين
قد لا يكون إيدي موني اسمًا معروفًا لمستمعي الموسيقى الأصغر سنًا، لكن المغني وكاتب الأغاني والعازف متعدد الآلات في نيويورك كان يتمتع بمهنة تحسد عليها في السبعينيات والثمانينيات، عندما ركب موجة ألبومات الروك وتمتع أيضًا بقدر كبير من النجاح في قوائم الأغاني الفردية، مع ظهور 23 أغنية في قائمة Billboard Hot 100 على مدار مسيرته المهنية.
يمكن القول إن أروع أغاني Money، على الأقل بالنسبة للآذان الحديثة، هي أغنية “Shakin” لعام 1982، وهو المسار الذي يضم بلا شك بعضًا من أكبر الطبول في العقد بأكمله (الأشرطة الافتتاحية لا تقاوم بحد ذاتها بما فيه الكفاية). تتميز بصوت سلس ومشوق من Money، ومفاتيح شائكة، وجيتار نحيب، وبالطبع حشوات الطبول الشنيعة، إنها لحن كبير من الثمانينيات لتحفيز ضخ الدم.
يشترك المسار في العديد من أوجه التشابه مع أغنية “Maneater” لداريل هول وجون أوتس، وهي أغنية ناجحة أخرى تم إصدارها في عام 1982، وأبرزها الأغنية المتكررة “whoa-whoa-oh-oh!” الامتناع الصوتية. ومع ذلك، استفادت أغنية Money من عدم جذب نفس القدر من التشغيل الإذاعي على مر العقود، كما أن عدم إلمامها النسبي بالأذن الحديثة يمنحها نضارة مذهلة تثبت أن إنتاج أوائل الثمانينيات لا يزال قابلاً للاستماع بشكل لا يصدق.
الفراء المخدر – أحب طريقي
“Love My Way” لـ The Psychedelic Furs هي واحدة من تلك الأغاني التي تقع بشكل مثالي عند تقاطع العديد من خيوط موسيقى البوب التي كان لها تأثير كبير على صوت المخططات في عام 1982. بالنسبة للأذن الحديثة، يدين المغني الرئيسي ريتشارد بتلر بدين كبير لديفيد باوي – ومع ذلك، لا شيء في ديسكغرافيا بوي يبدو عن بعد مثل The Psychedelic Furs في وقت إصدار “Love My Way” – في في الواقع، لم يحصل على صوت مماثل إلا في العام التالي مع إصدار أغنية “China Girl” من ألبومه “Let’s Dance”.
كان هذا هو تأثير The Psychedelic Furs، وهي فرقة بريطانية للموجة الجديدة وصلت إلى ذروتها في أوائل الثمانينيات واستمرت في القيام بجولاتها والتسجيل بشكل متقطع منذ ذلك الحين. اكتسبت موسيقى الفرقة دفعة كبيرة في عام 1986 بفضل إدراج أغنيتهم ”Pretty in Pink” في فيلم جون هيوز الذي يحمل نفس الاسم، ولكن “Love My Way” هي أغنية Furs التي أصبحت الأفضل. تتميز لحن الماريمبا البارز والجذاب الذي يبدو جوهريًا في الثمانينيات لدرجة أنها طورت جانبًا جديدًا رائعًا، “Love My Way” هو مسار خصب ومعدي وقابل للرقص على الرغم من إيقاعه المقيد.
تعتبر واحدة من أعظم الأناشيد الغريبة، وهي بيان تحالف من بتلر الذي تشجع كلماته المستمع على احتضان حياتهم الجنسية دون خوف. أدى استخدامها في الفيلم الناجح “Call Me By Your Name” لعام 2017 إلى منح الأغنية، التي تم تصنيفها عالميًا واقتحامها ضمن أفضل 50 أغنية في قائمة Billboard Hot 100 في ربيع عام 1983، جمهورًا جديدًا، واجتذبت مئات الملايين من التدفقات في السنوات الأخيرة.