5 أغاني روك من عام 1982 تبدو أكثر روعة اليوم

في أغنيته “LPs” لعام 2019، يتذكر الأسطورة المستقلة جيفري لويس أنه في التسعينيات، كان بإمكانك الحصول على أسطوانات الفينيل مقابل أجر زهيد، وهو التنسيق الذي أصبح الآن عصريًا ثم أصبح قديمًا بفضل بزوغ فجر عصر الأقراص المضغوطة. تحتوي الأغنية على الملاحظة التالية عندما يتعلق الأمر بالحصول على تسجيلات رخيصة في ذلك الوقت: “إذا كان العام من الستينيات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة ضجة كبيرة مقابل أموالك … إذا كان العام من الثمانينيات، فمن المؤكد أنه سيئ تمامًا” (عبر Genius).

ولكن هل شطب السيد لويس البليغ لعقد كامل من الإنتاج الموسيقي صحيح حقًا؟ من الواضح لا. حتى في عالم موسيقى الروك – الذي شهد، باعتراف الجميع، نصيبه من الحمأة المتضخمة التي صدرت في الثمانينيات – هناك الكثير الذي تغلب على السنوات الماضية ليبدو طازجًا مثل زهرة الأقحوان في منتصف عشرينيات القرن الحالي.

من المؤكد أن المسارات التالية تكافئ المستمعين المعاصرين الذين يبحثون عن جرعة من موسيقى الروك في أوائل الثمانينيات. بعيدًا عن الشعر المعدني والشعرية البروغية التي فشلت في الصمود لمدة أربعة عقود، فإن هذه الأرقام – التي كانت جميعها حققت نجاحات تجارية وحاسمة عندما تم إصدارها لأول مرة – قد بررت الإشادة المبكرة بها، وتعتبر الآن كلاسيكيات تكافئ الاستماع إليها اليوم.