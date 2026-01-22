5 أغاني روك من عام 1983 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1983 هو العام الذي حددته الموسيقى الكلاسيكية الآن. وعلى رأس قائمة النجاح التجاري كان ملك البوب نفسه مايكل جاكسون، الذي أنتج ألبومه “ثريلر” عام 1982 ستة أغنيات منفردة في عام 1983 وأصبح واحدا من أكبر التسجيلات مبيعا على الإطلاق، مما عزز مكانته كأسطورة موسيقية على الإطلاق.
لقد كان أيضًا العام الذي أصبح فيه “موسيقى البوب مجنونًا”، وفقًا لمجلة رولينج ستون، وتعامل جيل MTV مع وصول عدد كبير من أعمال البوب الجديدة، بما في ذلك مادونا وسيندي لاوبر، والمسارات المتقاطعة من أنواع مثل الهيب هوب بفضل أعمال مثل Run-DMC. شهد عام 1983 ما وصفه النقاد بالغزو البريطاني الثاني، عندما عبرت فرق مثل الشرطة، ودوران دوران، ونادي الثقافة المحيط الأطلسي وأصبحت ثابتة على كل من مخططات MTV وBillboard.
وعندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك على وجه الخصوص، هناك ثروة هائلة من الموسيقى التي يجب اكتشافها – أو إعادة اكتشافها – منذ عام 1983. وقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية قديمة بشكل مفهوم مع مرور السنين بسبب تقنيات الإنتاج، أو كلمات الأغاني التي تجعل المستمعين المعاصرين يشعرون بالحرج، أو ببساطة حقيقة أنها كانت نتاج عصرهم. ومع ذلك، فقد تقدم آخرون في السن بشكل لا يصدق. فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك من أيقونات الثمانينيات التي نمت أساطيرها مع مرور الوقت؛ يحتوي كل مقطع من هذه المقاطع على عامل رائع يصاحب الشعور “يمكنني أن أصدق أنهم كانوا يفعلون ذلك بهذه الطريقة في ذلك الوقت”، بالإضافة إلى الإشادة من كل من المعجبين والنقاد، والتي، إن وجدت، نمت على مر السنين.
ديفيد باوي – هيا نرقص
كان ديفيد باوي هو الحرباء المطلق لموسيقى الروك، وكان على استعداد لإصلاح شخصيته بالكامل ليأخذ فنه في اتجاهات جديدة أثرت عليه. ولكن في أوائل الثمانينيات، بدا أن بوي كان يضع عينه على شيء واحد: السيطرة على المخططات.
كانت أغنية “Let’s Dance” هي أكبر أغنية ناجحة في حياته المهنية، وهي عبارة عن حشوة في حلبة الرقص عززت سمعة بوي كنجم كبير في الولايات المتحدة وحددت نغمة الكثير من الموسيقى التي ستأتي من الفنانين الذين يرسمون لوحات بيلبورد طوال بقية العقد. كانت أغنية “Let’s Dance” هي الأغنية الرئيسية في الألبوم الذي يحمل نفس الاسم عام 1983، والذي استعان بوي فيه بمساعدة نايل رودجرز، فنان موسيقى الفانك الأنيق، الذي عمل كمنتج مشارك واعتمد على احتضان بوي السابق للروح في منتصف السبعينيات لتقديم ألبوم يرضي الجماهير وكان خفيفًا من حيث المفهوم والتجريب ولكنه ثقيل في الأغاني الناجحة.
إن الأغنية الرئيسية للألبوم هي بلا شك أفضل أغنية له – في الواقع، ستكون آخر أغنية رائعة حقًا سيصدرها بوي منذ عقود. مسار متلألئ ومتطلع إلى الأمام والذي أخذ العديد من الإشارات من فرقة البيتلز كما فعل من انفجار الديسكو الأخير، “Let’s Dance” مليء باللحظات التي لا تنسى، بما في ذلك المقدمة التي تحفز الأدرينالين، والخطافات الذروة، والأداء الصوتي الملحمي لباوي. إذا نظرنا إلى الوراء في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، يبدو أن أغنية “Let’s Dance” قد استبقت العديد من كبار الفنانين في القرن الحادي والعشرين: على سبيل المثال، أخذ Daft Punk فكرة مباشرة من Bowie ووظف Rodgers لتوفير الجيتار في أغنية “Get Lucky” التي حققت نجاحًا عالميًا مماثلاً في عام 2013. The Weeknd وDua Lipa وغيرهم يدينون للأغنية بالدين، ولا يزال المسار يحتفظ بمكانته الخاصة بين الإصدارات الحديثة.
بيلي أيدول – المتمردين الصراخ
لم يكن عام 1983 خاليًا من الفنانين البريطانيين المنفردين الكاريزميين، وعلى الرغم من أن القليل منهم قد يزعمون أنهم وصلوا إلى مستويات الشعبية التي تمتع بها ديفيد باوي خلال تلك الفترة، إلا أن آخرين قدموا للمستمعين عروضًا لا تزال مبدعة. على سبيل المثال، أثبت ألبوم “Rebel Yell” للمغني بيلي أيدول أنه ألبوم مزلزل دفع نجم الجيل السابق السابق إلى النجومية المنفردة.
تم بناء مسار العنوان على نجاح Idol في العام السابق من خلال أغنيته المنفردة الرائعة “White Wedding” في الجمع بين جمالية البانك مع السِنثس العصري، وإنتاج البوب اللامع، والخطافات الراقصة لإنشاء مزيج من الأنواع التي جذبت مستمعي موسيقى البانك والروك والبوب على حدٍ سواء. مع جوقة منتشية تظهر آيدول خوارًا، “في ساعة منتصف الليل، تبكي أكثر، أكثر، أكثر / مع صرخة متمردة، تبكي أكثر، أكثر، أكثر،” إنه مسار مثير يمزج بين الرومانسية والتمرد والجنس والحفلات – وهو سجل كروس حقيقي يصادف أيضًا أن يكون حلبة رقص كلاسيكية. حقق “Rebel Yell” رقم 46 على Billboard Hot 100، أي أقل بـ 10 مراكز من “White Wedding”، وعلى الرغم من أنه كان سيحقق نجاحات أكبر طوال الثمانينيات، إذا نظرنا إلى الوراء، لم يحقق أي منها المزيج الخالد من موسيقى البانك والروك الصلب والموجة الجديدة التي جعلت الأغنية مفضلة باستمرار في القرن الحادي والعشرين.
الرؤوس الناطقة – حرق المنزل
انتقلت شركة Talking Heads من قوة إلى قوة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي من خلال العمل مع المنتج الأسطوري والعضو السابق في Roxy Music، Brian Eno. ولكن بحلول عام 1983، انفصل إينو والفرقة التي يقودها ديفيد بيرن. لحسن الحظ، احتفظت Talking Heads بالكثير من الغرابة التي تم التحكم بها والتي ميزت عصر إينو بالإضافة إلى أذنها المتنامية لما يجعل دودة الأذن تفرقع. لا تنظر إلى أبعد من “Burning Down the House” للحصول على الدليل.
يُظهر المسار الرئيسي من ألبوم استوديو الفرقة عام 1983 “Speaking in Tongues” الجانب المرح المتحرك لبيرن بعد العمل السردي البائس على مسارات مثل “الحياة أثناء الحرب” من “الخوف من الموسيقى” عام 1979. نحن نعلم الآن أن أغنية “Burning Down the House” نشأت من حب الفرقة للفانك: يقال إن العنوان مأخوذ من ترنيمة جماهيرية سمعها أعضاء الفرقة في حفل موسيقي للبرلمان وBootsy Collins وBrides of Funkenstein، وهم فنانون أثروا أيضًا على اللوحة الصوتية التي تدعم أعلى مسار رسومي لـ Talking Heads.
ولكن بدلاً من مجرد تقليد موسيقى الفانك، نجحت أغنية “Burning Down the House” في توجيه جذور المدرسة الفنية للفرقة، حيث يوفر غناء بيرن النباح وتوليف المسار في عصر الفضاء نقطة مقابلة غريبة للغناء الترابي وخط الجهير. قليلون كانوا يتوقعون أن تتمتع الأغنية بمثل هذا العمر الطويل. مع الآلات التي تمت معالجتها بأجمل طريقة ممكنة في الثمانينيات، فهو مسار ينضح بالحنين ولكنه يظل طازجًا مثل زهرة الأقحوان، ويقدم لمسة فنية على الفانك الذي يبدو حديثًا تمامًا.
السقوط – الأجنحة
كانت الفرقة المستقلة المفضلة لفرقتك الموسيقية المستقلة، مؤسسة مانشستر بوست-بانك The Fall، في مرحلتها الإمبراطورية في أوائل الثمانينيات. كانت الفرقة غزيرة الإنتاج باستمرار منذ عام 1977، وأصدرت عددًا من الألبومات التي نالت استحسان النقاد ومجموعة من الأغاني الفردية لترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأعمال إثارة للاهتمام وتميزًا وإثارة للانقسام في المشهد البديل في المملكة المتحدة. يمكن القول إن أروع أغنية أطلقتها المجموعة التي يقودها مارك إي سميث في عام 1983 كانت “Wings”، وهي أغنية أظهرت سميث في ذروة قدراته الغنائية والتي فقدت القليل من غرابتها على مر السنين.
على نغمة جيتار كريج سكانلون المنومة المنحرفة وجيتار ستيف هانلي الهادر، يروي سميث قصة لافكرافت عن رجل يشتري زوجًا من “الأجنحة المترهلة” التي تسمح له بالسفر عبر المكان والزمان. ومن ناحية أخرى، فإن سرد قصة خيالية عن الشمع قد يبدو ادعاءً. ولكن مع سخرية سميث التجارية وتفاصيله الأكثر كآبة بما في ذلك إطلاق النار على “رقيب غبي” تحت جسر مانشستر، فإن هدوء ما بعد البانك الذي أثر على المجموعات الحديثة بما في ذلك Pavement وParquet Courts وFontaines DC والمزيد، لا يزال آسرًا تمامًا.
من الصعب اختيار أعظم أغنية أصدرتها The Fall في عام 1983. (كان ذلك هو العام الذي أصدرت فيه الفرقة ألبومها الرائد “Perverted by Language”، بالإضافة إلى ثلاث أغنيات فردية كلاسيكية.) لكن “Wings” تقدم عرضًا لما جعل The Fall مميزًا للغاية: التكرار المتعمد، وقسم إيقاعي متقن بشكل لا يصدق، وسميث في أكثر أعماله براعة غنائية.
ميتاليكا – البحث والتدمير
يُنسب إلى فريق Metallica الفضل في كونه رائدًا منفردًا في موسيقى الثراش ميتال، وبالنظر إلى الماضي، لم يثبت أي شيء في ألبومات الفرقة أنه أساسي لهذا النوع مثل “Seek & Destroy”، وهو مقطع من الألبوم الأول للفرقة عام 1983 “Kill ‘Em All”. يعد هذا المسار المفضل لدى المعجبين منذ أكثر من 40 عامًا ويتميز بعنصر الاتصال والاستجابة الذي جعله عنصرًا أساسيًا في عروض Metallica الحية، ويستخدم المسار صورًا قتالية عسكرية مع التهديد والغضب للتنفيس عن إحباط الفرقة من مشهد نادي لوس أنجلوس في الثمانينيات، حيث كان فريق Metallica يكافح للعثور على جمهور قبل الانتقال إلى سان فرانسيسكو.
تعتبر واحدة من أكثر الأغاني شراسة في الفرقة، حيث تُظهر موهبة فريق Metallica في المقطوعات الموسيقية الثقيلة التي يقودها الأخدود، والتي تظهر واحدة تلو الأخرى. إنها أغنية رائعة بشكل لا يصدق لفرقة كان أعضاؤها يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا وقت تسجيلها، وهي مليئة بالغضب الشبابي المكبوت. إنه الاستماع الخام اليوم كما كان قبل أربعة عقود. من الأفضل لأي عازف جيتار شاب يتطلع إلى تحويل غضبه إلى الموسيقى أن يبحث هنا عن الإلهام حول كيفية جعلها رائعة أيضًا.