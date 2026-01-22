5 أغاني روك من عام 1983 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1983 هو العام الذي حددته الموسيقى الكلاسيكية الآن. وعلى رأس قائمة النجاح التجاري كان ملك البوب ​​نفسه مايكل جاكسون، الذي أنتج ألبومه “ثريلر” عام 1982 ستة أغنيات منفردة في عام 1983 وأصبح واحدا من أكبر التسجيلات مبيعا على الإطلاق، مما عزز مكانته كأسطورة موسيقية على الإطلاق.

لقد كان أيضًا العام الذي أصبح فيه “موسيقى البوب ​​مجنونًا”، وفقًا لمجلة رولينج ستون، وتعامل جيل MTV مع وصول عدد كبير من أعمال البوب ​​الجديدة، بما في ذلك مادونا وسيندي لاوبر، والمسارات المتقاطعة من أنواع مثل الهيب هوب بفضل أعمال مثل Run-DMC. شهد عام 1983 ما وصفه النقاد بالغزو البريطاني الثاني، عندما عبرت فرق مثل الشرطة، ودوران دوران، ونادي الثقافة المحيط الأطلسي وأصبحت ثابتة على كل من مخططات MTV وBillboard.

وعندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك على وجه الخصوص، هناك ثروة هائلة من الموسيقى التي يجب اكتشافها – أو إعادة اكتشافها – منذ عام 1983. وقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية قديمة بشكل مفهوم مع مرور السنين بسبب تقنيات الإنتاج، أو كلمات الأغاني التي تجعل المستمعين المعاصرين يشعرون بالحرج، أو ببساطة حقيقة أنها كانت نتاج عصرهم. ومع ذلك، فقد تقدم آخرون في السن بشكل لا يصدق. فيما يلي خمسة مسارات لموسيقى الروك من أيقونات الثمانينيات التي نمت أساطيرها مع مرور الوقت؛ يحتوي كل مقطع من هذه المقاطع على عامل رائع يصاحب الشعور “يمكنني أن أصدق أنهم كانوا يفعلون ذلك بهذه الطريقة في ذلك الوقت”، بالإضافة إلى الإشادة من كل من المعجبين والنقاد، والتي، إن وجدت، نمت على مر السنين.