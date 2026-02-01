5 أغاني روك من عام 1984 تبدو أكثر روعة اليوم

لقد اختفت موسيقى الروك الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات بشكل جيد بحلول منتصف الثمانينيات. في بداية العقد، في عام 1980، انفصلت فرقة ليد زيبلين بعد وفاة عازف الدرامز الأسطوري جون بونهام. كانت الفرق الموسيقية مثل The Eagles وThe Rolling Stones لا تزال موجودة ولكنها تضاءلت إلى حد كبير من حيث أهميتها الثقافية، وكانت أعمال توليف الموجات الجديدة وربطات الشعر المكسوة بالألياف اللدنة هي كل الغضب. ولكن بغض النظر عن أن الأيام الذهبية لموسيقى الروك الكلاسيكية قد انتهت، فقد أنتجت الثمانينيات مخبأها الخاص من الأغاني الناجحة التي سنواصل قصفها حتى نهاية الزمن. أنتج عام 1984، على وجه التحديد، بعض الأغاني التي لم تكن رائعة في وقتها فحسب، بل أصبحت أيضًا أكثر روعة الآن، بعد مرور أكثر من 40 عامًا.

لكن أولاً، ماذا نعني بالكلمة الذاتية للغاية “رائع”؟ لأغراض هذه المقالة، تعتبر الأغنية رائعة إذا كانت تتمتع ببعض الصفات الفريدة والإبداعية التي تجعلها متميزة عن الأغاني الأخرى في عصرها. نحن نتحدث عن التركيب، وبنية الأغنية، والموقع ضمن روح العصر الروكي الأعظم في الثمانينيات وأنواعها الفرعية، وطاقتها وموقفها، وما إلى ذلك. لكن لكي تتمكن الأغنية من تحقيق النجاح في هذا المقال، لا يجب أن تتمتع بهذه الصفات بشكل عام فحسب، بل يجب أيضًا أن تبرز الآن أكثر مما كانت عليه في ذلك الوقت.

في هذا الصدد، كان عام 1984 عامًا رائعًا بشكل خاص بالنسبة لموسيقى البانك ومنحنا أغانٍ مثل “Lake of Fire” لفرقة Meat Puppets (والتي غطتها Nirvana في جلسة “Unplugged” عام 1994)، و”Hare Krsna” لـ Hüsker Dü، وأغنية “Lady Sniff” الغريبة والهستيرية لـ Butthole Surfers. لدينا أيضًا أغنية من أكثر البروجستر نجاحًا، King Crimson، وحتى مشاركة مفاجئة من U2.