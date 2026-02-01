5 أغاني روك من عام 1984 تبدو أكثر روعة اليوم

لقد اختفت موسيقى الروك الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات بشكل جيد بحلول منتصف الثمانينيات. في بداية العقد، في عام 1980، انفصلت فرقة ليد زيبلين بعد وفاة عازف الدرامز الأسطوري جون بونهام. كانت الفرق الموسيقية مثل The Eagles وThe Rolling Stones لا تزال موجودة ولكنها تضاءلت إلى حد كبير من حيث أهميتها الثقافية، وكانت أعمال توليف الموجات الجديدة وربطات الشعر المكسوة بالألياف اللدنة هي كل الغضب. ولكن بغض النظر عن أن الأيام الذهبية لموسيقى الروك الكلاسيكية قد انتهت، فقد أنتجت الثمانينيات مخبأها الخاص من الأغاني الناجحة التي سنواصل قصفها حتى نهاية الزمن. أنتج عام 1984، على وجه التحديد، بعض الأغاني التي لم تكن رائعة في وقتها فحسب، بل أصبحت أيضًا أكثر روعة الآن، بعد مرور أكثر من 40 عامًا.
لكن أولاً، ماذا نعني بالكلمة الذاتية للغاية “رائع”؟ لأغراض هذه المقالة، تعتبر الأغنية رائعة إذا كانت تتمتع ببعض الصفات الفريدة والإبداعية التي تجعلها متميزة عن الأغاني الأخرى في عصرها. نحن نتحدث عن التركيب، وبنية الأغنية، والموقع ضمن روح العصر الروكي الأعظم في الثمانينيات وأنواعها الفرعية، وطاقتها وموقفها، وما إلى ذلك. لكن لكي تتمكن الأغنية من تحقيق النجاح في هذا المقال، لا يجب أن تتمتع بهذه الصفات بشكل عام فحسب، بل يجب أيضًا أن تبرز الآن أكثر مما كانت عليه في ذلك الوقت.
في هذا الصدد، كان عام 1984 عامًا رائعًا بشكل خاص بالنسبة لموسيقى البانك ومنحنا أغانٍ مثل “Lake of Fire” لفرقة Meat Puppets (والتي غطتها Nirvana في جلسة “Unplugged” عام 1994)، و”Hare Krsna” لـ Hüsker Dü، وأغنية “Lady Sniff” الغريبة والهستيرية لـ Butthole Surfers. لدينا أيضًا أغنية من أكثر البروجستر نجاحًا، King Crimson، وحتى مشاركة مفاجئة من U2.
U2 – سيء
قبل أن ننتقل إلى المزيد من الاختيارات الغريبة، لنبدأ بأكثر الأغاني شهرة وانتشارًا من بين اختياراتنا الرائعة للأغاني لعام 1984: “Bad” لفرقة U2 من “Unforgettable Fire”. قد يكون من الصعب أن نتذكر أن فرقة U2 كانت في يوم من الأيام فرقة مثيرة ورائدة ولم تكن الفرقة المعاصرة للبالغين التي هي اليوم. عندما أطلقت المجموعة أغنية “The Joshua Tree” عام 1987، تحولت من فرقة أيرلندية شبه كبيرة إلى نجمة عالمية كبيرة. كانت الفرقة قابلة للاستماع بشكل بارز، بغض النظر عن عدم وجود أحد يشبهها. لكن كلما عدنا إلى ديسكغرافيا فرقة U2، التي بدأت بأغنية “Boy” في الثمانينيات، أصبح من الممكن القول إنها أصبحت أكثر غرابة وإبداعًا. مع أغنية “Bad”، أنتجوا أيضًا مقطوعة موسيقية مؤثرة حقًا والتي تصادف أنها رائعة أيضًا.
يعمل “Bad” بشكل جيد جدًا لأنه يفعل ما يفعله U2 بشكل أفضل: إنتاج جدار من الصوت المتلألئ المحفز للنشوة والمبني حول العبارات المتكررة، ونغمات الجيتار الأصلية في Edge، وقسم إيقاع مغلق. الأغنية ليست صديقة للراديو لأنها تتطلب الصبر لأنها تبني وتتحول إلى خاتمة بالغة الأهمية تتمحور حول لازمة بونو “المستيقظة على نطاق واسع” (والتي تذكرنا أيضًا بأن بونو كان لديه بعض الأنابيب عليه في ذلك اليوم). بغض النظر عن نجاح الأغاني الأخرى من “Unforgettable Fire” (خصوصًا “Pride”، تكريمًا لمارتن لوثر كينغ جونيور)، فقد تكون أغنية “Bad” هي أفضل أغنية في الألبوم.
لسوء الحظ، حققت أغنية “Bad” نجاحًا كبيرًا حتى بحلول عام 1985 بفضل حفل Live Aid التاريخي لذلك العام. من الناحية الموسيقية، أداء U2 استثنائي، لكن من الصعب فصله عن أهمية بونو الذاتية وادعاءه (وكل القبلات التي يوجهها للجماهير). ولكن الآن، بعد حوالي 40 عامًا، أصبح من الممكن الاستماع إلى أغنية “Bad” بآذان جديدة والاستماع إلى مدى روعتها.
بوتثول سيرفرز – سيدة سنيف
الحمد للآلهة على الموسيقيين الغريبين المحصنين ضد مقاليع وسهام الرأي العام. هل من المنطقي الإشارة إلى “هاملت” في مقطوعة عن الموسيقيين الذين يتقيؤون، ويطلقون الريح، ويبصقون، ويستخدمون أصواتًا غريبة، ويستخدمون كلمات مثل “سيدة في خنصري النتن، تفعل ذلك”؟ حسنًا، هذا هو اختبارك الحقيقي هناك. إذا كان هذا الخط وسخافته الفظيعة قد جعلك تنفجر من الضحك، فإن لعبة Butthole Surfers وأغنيتها عام 1984، “Lady Sniff”، تناسبك. إذا لم يحدث ذلك، فيمكنك التمسك بـ U2 في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعشرينيات تقريبًا والعودة إلى الشعور بالضيق المريح في مقصورتك ذات الجدران الرمادية.
من المؤكد أن Butthole Surfers كان يدلي ببيان مع ظهوره الأول عام 1984، “Psychic… Powerless… Another Man’s Sac،” حتى لو كان هذا البيان، “تبا لك، نحن لا نهتم بما تعتقده.” “بانك” بأكثر الطرق وقاحة وغرابة، بدأت الفرقة بمسار مجنون وممزق تلو الآخر. كان بعض المستمعين في حيرة من أمرهم، وكان آخرون منزعجين، وكان آخرون سعداء، ولكن بغض النظر، لم يقدم راكبو الأمواج ما تعرفونه. وبينما تأتي أغنية “Woly Boly” وغنائها الهستيري المهتز في المرتبة الثانية، فإن أغنية “Lady Sniff” هي التي تبدو أكثر روعة من أي شيء قد تسمعه اليوم، وذلك فقط لأنها غير مهذبة في الإنتاج والعرض، ناهيك عن الموضوع. من سيجرب مثل هذه الأغنية في الوقت الحاضر؟
علاوة على ذلك، ما هو موضوع “Lady Sniff” في الواقع؟ يمكننا أن نسأل جيبي هاينز قائد فريق سيرفر، لكن هذا يفتقد الهدف. بينما يغني في أغنية “Lady Sniff”، “مرر لي بعضًا من هذا الغبي هناك، نعم يا فتى.” صحيح تماما.
دمى اللحم – بحيرة النار
الأشخاص المطلعون على جلسة Nirvana’s MTV “Unplugged” عام 1994 – وهو الأداء الذي كانت الفرقة متأكدة من أنه سيفشل، بالمناسبة – سيكونون سعداء بهذا الاختيار. نعم، أصدرت Meat Puppets “Lake of Fire” في ألبوم “Meat Puppets II” (أيضًا “II” فقط) عام 1984، وهو ألبوم رائع في مجال البانك أو غير ذلك. قد ينزعج المعجبون من اختيار هذه الأغنية بدلاً من أغنية أخرى أقل شهرة من فئة “II”، ولكن في الحقيقة، أيها الشجعان: تشجّعوا. الآن أنت تعلم أن هناك أشخاصًا آخرين ينشرون كلمة الدمى الطيبة.
“الكلمة الطيبة” هي في الواقع إشارة مناسبة لأغنية عن بحيرة النار، وهي واحدة من أكثر الأماكن إثارة للقلق في الكتاب المقدس والتي غالبًا ما يخلط الناس بينها وبين “الجحيم”، أي مزيج من العديد من المصادر الكتابية والثقافية. قد لا تبدو أغنية The Meat Puppets مرعبة مثل كل ذلك، لكنها تبدو مثل موسيقى البانك الغامضة ذات الإيقاع المنخفض والمخدرة المدفونة في محيط من النيران الساكنة. لهذا السبب نطلق على نسخة الاستوديو من “Lake of Fire” بدلاً من الإصدارات الحية اللاحقة، والتي تميل إلى أن تكون سريعة وصخرية، لأن قيم إنتاج الاستوديو تجعلها تبيعها حقًا. إنه مسار رائع بشكل لا يصدق حول المعاناة في العذاب الأبدي والساخن بشكل لا يصدق.
أيضًا، دعونا لا نقلل من كلمات مغني فريق Puppets وعازف الجيتار كيرت كيركوود، الذي يتفوق في الإيقاع الغنائي وسرد القصص: “أوه، كنت أعرف سيدة جاءت من دولوث / عضها كلب ذو أسنان مسعورة / ذهبت إلى قبرها مبكرًا جدًا / وطارت بعيدًا وهي تعوي على القمر الأصفر.” هذه أربعة أسطر لتحكي قصة كاملة ومضحكة بشكل غريب ومبتكرة. وتقوم أغنية “Lake of Fire” بكل هذا في أقل من دقيقتين، مما يدعوك للاستماع مرارًا وتكرارًا.
King Crimson – ثلاثة من زوج مثالي
نظرًا لكونهم موسيقيين طليعيين حقيقيين، لم يجذب King Crimson أبدًا نفس القدر من الاهتمام بفرق بروغ مثل Yes أو Pink Floyd لأنهم لم يكتبوا الأغاني بقدر ما قاموا بتأليف مؤلفات كبيرة وغير عملية في بعض الأحيان. تشكلت الفرقة رسميًا في عام 1968، وتم حلها في عام 1974 تحت قيادة عازف الجيتار روبرت فريب، وعادت في عام 1981 بتشكيلة جديدة (مرة أخرى تحت قيادة فريب). مسلحة بأعضاء جدد، وتقنيات موسيقية جديدة من الثمانينيات، وطاقة جديدة، أنتجت المجموعة سلسلة من ثلاثة ألبومات استوديو من الثمانينيات، آخرها صدر في عام 1984 واحتوى على أغنية رائعة للغاية تحمل نفس اسم ألبومها: “Three of a Perfect Pair”.
مع أخذ كل هذه الخلفية الدرامية والتاريخ الموسيقي في الاعتبار، يأخذ فيلم “Three of a Perfect Pair” كل شيء فريد من نوعه عن King Crimson في السبعينيات ولكنه يختصره في أغنية يسهل الوصول إليها مدتها أربع دقائق تقريبًا. تحتوي هذه النسخة المدمجة من Crimson المتطورة على طبقات موسيقية فريدة من نوعها، وتناغم صوتي، وإيقاعات متعددة غريبة، وتغييرات في توقيع الوقت، بالإضافة إلى غرابة غريبة يصعب تفسيرها وتستقر في نسيج الأغنية. قد يعود هذا إلى فريب نفسه، وهو شخص معروف بصعوبة فهمه وصعوبة العمل معه (باعترافه الشخصي، وفقًا لصحيفة التلغراف). لإعطاء القارئ فكرة عن فريب وفلسفته في كتابة الأغاني، قال ذات مرة (لإبادة الضوضاء): “الموسيقى هي الكأس الذي يحمل نبيذ الصمت. الصوت هو ذلك الكأس، لكنه فارغ. الضجيج هو ذلك الكأس، لكنه مكسور.” حسنا، بطبيعة الحال.
من السهل أن تكون الفرقة والأغنية الأكثر تحديًا في قائمتنا لأغاني عام 1984 الرائعة، “Three of a Perfect Pair” على الأقل ليست غير قابلة للاختراق بالنسبة للمستمع العادي مثل أعمال Crimson السابقة. بغض النظر عن مدى روعة وفريدة من نوعها عندما تم إصدارها، فهي أكثر روعة وفريدة من نوعها الآن.
هوسكر دو – هير كريشنا
ما الذي نحصل عليه عندما ندمج الشعار الهندوسي للإله كريشنا مع عمل فاسق غالبًا ما يتم تجاهله في الثمانينيات والذي ساعد في تشكيل وجه الجرونج في التسعينيات؟ حصلنا على “Hare Krsna” من ألبوم Hüsker Dü لعام 1984، “Zen Arcade”. يتكون هذا LP من كتابة الأغاني الرائعة، من أعلى إلى أسفل، وهو خشن ومشوه بشكل كبير بقدر ما هو جميل ولحن بشكل مدهش. ولكن لأغراض هذه المقالة، فإن أغنية “Hare Krsna” هي التي تبرز، وهي أغنية تشترك في الاسم مع مجموعة نمط الحياة البديلة سيئة السمعة إلى حد ما والمجاورة للعبادة. تمت تسمية كل من الأغنية وشبه العبادة على اسم شعار يقول، “هاري كريشنا، هاري كريشنا، كريشنا كريشنا، هاري هير، هاري راما، هاري راما، راما راما، هير هير.”
هذه هي الكلمات الدقيقة لأغنية “Hare Krsna” لهوسكر دو – معظمها، على الأقل. الكلمات الوحيدة غير التعويذة في الأغنية تأتي في بدايتها: “كريشنا يسير في الشارع / يلمسني بأقدام اللوتس / سأتحدث إلى راداراني / سأطلب منها مالها.” نعم، يبدو هذا إدانة لحركة هاري كريشنا. لكن الأمر الأهم هو: ما هي أغنية الروك أو موسيقى الروك البانك الأخرى التي تدعونا لمناقشة مثل هذه الأمور؟ والأهم من ذلك: ما هي أغنية الروك أو موسيقى الروك البانك الأخرى التي تدعونا لمناقشة مثل هذه الأمور مع الاحتفاظ، من الناحية الموسيقية، ببعض مظاهر الشعار الذي تستشهد به؟
حتى أن “Hare Krsna” يستخدم بعض الآلات الإيقاعية المهتزة التي قد تكون من الآلات الهندية التقليدية Khartal Jhika Shaker – لسنا متأكدين. ولكن بغض النظر عن ذلك، الأغنية رائعة للغاية. المانترا لديها تدفق مريض أيضًا.