5 أغاني روك من عام 1985 تبدو أكثر روعة اليوم

هل تتذكر عام 1985؟ على حد تعبير أغنية Bowling for Soup التي تحمل الاسم نفسه، “… قبل فترة طويلة من Nirvana / كان هناك U2 وBlondie، ولا تزال الموسيقى على قناة MTV.” يتم تذكره باعتباره 12 شهرًا مثيرًا لنوع موسيقى الروك، الذي يضم فرق موسيقية وقاتلة وأغاني لا تزال صامدة بشكل أقوى من الهياكل في ستونهنج.
نعتقد أن المقاطع التي اخترناها من عام 1985 تبدو أفضل اليوم، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنها تبدو أصلية مقارنة بكل شيء آخر موجود، أو أن الكلمات تنبأت بطريقة ما بحالة العالم منذ تلك العقود الماضية. هل كان ذلك شيئًا في الماء، أم أن الموسيقيين كانوا أفضل في ذلك الوقت؟ بدلاً من ذلك، إليك نقطة أخرى يجب وضعها في الاعتبار: تم إصدار “العودة إلى المستقبل” في عام 1985، لذلك ربما كان لـ Doc Brown وMarty McFly يد العون في التأثير على قائمة الموسيقى التي سيتم إصدارها في ذلك العام، مع معرفة تأثيرها لاحقًا.
لذلك، دعونا نصل إلى ذلك، أليس كذلك؟ حان الوقت لاستكشاف أغاني الروك من عام 1985 والتي تبدو أكثر روعة اليوم. استمع إلى المقطوعات أثناء قراءتك للتجربة الكاملة، ولا تنس إضافتها إلى قوائم التشغيل الخاصة بك بعد ذلك.
العبادة – إنها تبيع الملاذ
كانت أغاني الحب موجودة منذ فجر التاريخ، وتندرج أغنية “She Sells Sanctuary” الخاصة بالطائفة ضمن هذه الفئة. الآن، على الرغم من أن المفهوم ولا الكلمات ليست أصلية جدًا، إلا أن التنفيذ هو الذي يجعل هذه الأغنية من ألبوم “Love” لعام 1985 أكثر تذكرًا.
يرتدي غيتار بيلي دافي تأثيرات الفلانجر والتأخير، ويظل واضحًا ولا يمكن إنكاره. إنها مقطوعة موسيقية قوية ويمكن التعرف عليها بسهولة وتدور حولها أغنية “She Sells Sanctuary”. في اللحظة التي تدق فيها النغمات الافتتاحية، فإنها تحدد الطاقة والنغمة للأغنية التي تقدر الاتساق على القمم والوديان، تقريبًا كما لو أن خط الجيتار له صوت غنائي خاص به. بالطبع، من المفيد أن يتم استكمالها بأنابيب إيان أستبري النقية التي تدق فوق المسار وتضيف هذا القدر الإضافي من الجودة، وهو ما لم يكن ممكنًا مع مطرب آخر.
الاستماع إلى “She Sells Sanctuary” في العصر الحديث، هو تذكير بأن البساطة غالبًا ما تكون المفتاح لإنشاء موسيقى خالدة. بعد قولي هذا، العبقرية هي معرفة متى يكون الأمر أكثر من اللازم أو أقل من اللازم. تتقن The Cult الأمر هنا، حيث تنتج أغنية حول موضوع الحب العالمي وتقدمها بأسلوب يجعلها أغنية مثالية للتكرار إلى الأبد ويوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، فهي ليست واحدة من أغاني الحب التي لا يطاق الاستماع إليها لأن تشغيل الراديو المستمر قتلها على مر السنين.
كرو متنافرة – المنزل الجميل
تعرف فرقة Mötley Crüe لموسيقى الروك المثيرة للجدل دائمًا كيفية الكتابة عن الفتيات والخمر والمواد غير القانونية وأسلوب الحياة الممتع. ومع ذلك، لدى المجموعة أيضًا مجموعة من الأغاني المؤثرة التي تربط بين أناشيد الولد الشرير بشكل أعمق من المستوى السطحي، مثل “Home Sweet Home”، والتي تم إخراجها من سجل عام 1985، “Theatre of Pain”. إنها أكثر ليونة قليلاً من علف Crüe المعتاد، مدفوعة بخط البيانو الذي يثلج القلب، لكنها لا تقاوم مثل أي شيء كتبته الفرقة على الإطلاق.
ما يجعل “Home Sweet Home” أكثر تأثيرًا هو حقيقة أنه نادرًا ما يكتب أحد عن هذه التجربة في الوقت الحاضر؛ تلك اللحظة الخاصة التي تدرك فيها أنك على عتبة بابك تقريبًا وتنام في سريرك الخاص، سواء كنت في المكتب طوال اليوم أو بعيدًا في رحلة عمل عبر القارة. ومع ذلك، فهو شيء يمر به الجميع تقريبًا بشكل يومي. أثناء سفرك بالقطار، أو عالقتك في ازدحام مروري، هذه هي الأغنية التي تريد تشغيلها وغنائها بأعلى صوت ممكن. قم بربط الحزام، “أنا في الطريق، أنا في الطريق، إلى المنزل الجميل” لجعل الوقت يمر بشكل أسرع.
لا إيمان بعد الآن – نحن نهتم كثيرًا
قد لا يتم تذكر فرقة Faith No More كواحدة من أكثر فرق الروك تأثيرًا على الإطلاق، ولكن ينبغي أن تكون كذلك. سواء أكان ذلك عصر Chuck Mosley (RIP) الذي تم الاستهانة به بشدة، أو الوقت المجيد مع مايك باتون على رأس القيادة، فمن الآمن أن نقول إنه لا يوجد أحد مثل هذه المجموعة الرائدة تمامًا. في عام 1985، أصدرت Faith No More ألبومها الأول We Care a Lot، والذي يضم الأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه. سيتم إعادة تسجيل الأغنية عدة مرات بعد ذلك، ولكن دعونا نركز على الأغنية الأصلية، التي تفتخر بموزلي في الغناء وتحتوي على كلمات محددة. هناك مسحة ساخرة للمسار، حيث يسرد موسلي كل الأشياء التي يهتم بها، بما في ذلك Cabbage Patch Kids، والجيش، وشرطة لوس أنجلوس.
“نحن نهتم كثيرًا” هو نوع المسار الساخر الذي يتوقعه الجميع من Faith No More، ولكنه ذو أهمية خاصة في العصر الحديث. إن عالم وسائل التواصل الاجتماعي مليء بالإشارة إلى الفضيلة حول أحدث الأسباب ولافتات الملفات الشخصية للسماح للعالم بمعرفة أنهم أشخاص طيبون. “نحن نهتم كثيرًا” يدور حول كل هؤلاء الأشخاص الذين يبدون كمتظاهرين مخادعين. إنها طريقة للقول: “هذا رائع، ولكن في الواقع ابتعد عن شاشتك واهتم بهذه القضايا في العالم الحقيقي – ولا تقل فقط أنك تفعل ذلك من أجل النفوذ الاجتماعي المتصور.”
الرؤوس الناطقة – الطريق إلى لا مكان
يعرف الكثير من الناس أغنية “Psycho Killer” لفرقة Talking Heads بسبب كلماتها المرحة وتأليفها الموسيقي. ومع ذلك، قد يكون لأغنية “Road to Nowhere” – من فيلم “Little Creatures” عام 1985 – رقم خاص بها. لا يمكنك التغلب على ابتهاج هذا المسار الذي يرفض أن يأخذ نفسه على محمل الجد. تجذبك الأغنية إلى إيقاعها الساحر، حيث يغني ديفيد بيرن عن عدم اليقين بشأن المجهول ولكن عن أهمية الاستمتاع بالرحلة أثناء استمرارها. عندما يقول الناس أن الحياة رحلة – وليست وجهة – فإن هذه الأغنية هي تجسيد لتلك العبارة.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن خيبة الأمل منتشرة في العصر الحديث، حيث يجد المجتمع نفسه على مفترق طرق رئيسي بين التكنولوجيا والعمل والإنسانية. إنه شعور غامر لأن المستقبل يبدو أكثر غموضًا من أي وقت مضى، ولا أحد يعرف كيفية الاستعداد لما قد ينتظرنا. ومع ذلك، فإن أغنية مثل “Road to Nowhere” ترن مثل كلاكسون. يتعلق الأمر بالقول بأن الغد ليس موعودًا لأحد، وكذلك كيف أنه من المستحيل التخطيط لجميع الاحتمالات والنتائج المحتملة. إنه لأمر محزن ومخيف أن نفكر في ما يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى، ولكن مهلا، دعونا نأخذ هذه الرحلة على أي حال.
أخوات الرحمة – ابتعدوا
كل قوطي يستحق وزنه في طلاء الأظافر الأسود يعلم أنه بدون راهبات الرحمة، لن يكون هناك Nine Inch Nails، أو مارلين مانسون، أو HIM. غيرت فرقة الروك الإنجليزية البديلة المشهد الصوتي للأفضل، خاصة مع صوت أندرو إلدريتش المزدهر والمزدهر. على الرغم من أن الجميع يهتفون بـ “Temple of Love” و”Lucretia My Reflection”، فلنضع بعض الاحترام على “Walk Away”، وهي من الألبوم الأول للمجموعة عام 1985، “First and Last and Always”. المسار متقدم جدًا على عصره، حيث أنه يضع النموذج الأولي لما سيصبح الصخور الصناعية التي تحركها آلة الطبل في السنوات اللاحقة. الأمر كله يتعلق بخلق الجو هنا، بدلاً من الاعتماد على المعزوفات المنفردة على الجيتار الكهربائي أو خطوط الجهير المعقدة لجذب الانتباه.
ربما تم تسجيل أغنية “Walk Away” في الثمانينيات، ولكنها تحتوي على جودة إنتاج عالية تستحضر العصر الحديث. في واقع الأمر، استمع إلى الجوقة الرنانة التي تستفيد بشكل كامل من المسارات الصوتية المكررة لتسليط الضوء على الارتفاعات والانخفاضات في نطاق إلدريتش الذي يحسد عليه. على محمل الجد، هذا هو نوع الأغنية التي لن تبدو في غير مكانها في فيلم مصاص دماء أو برنامج تلفزيوني في الوقت الحاضر.