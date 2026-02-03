5 أغاني روك من عام 1985 تبدو أكثر روعة اليوم

هل تتذكر عام 1985؟ على حد تعبير أغنية Bowling for Soup التي تحمل الاسم نفسه، “… قبل فترة طويلة من Nirvana / كان هناك U2 وBlondie، ولا تزال الموسيقى على قناة MTV.” يتم تذكره باعتباره 12 شهرًا مثيرًا لنوع موسيقى الروك، الذي يضم فرق موسيقية وقاتلة وأغاني لا تزال صامدة بشكل أقوى من الهياكل في ستونهنج.

نعتقد أن المقاطع التي اخترناها من عام 1985 تبدو أفضل اليوم، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنها تبدو أصلية مقارنة بكل شيء آخر موجود، أو أن الكلمات تنبأت بطريقة ما بحالة العالم منذ تلك العقود الماضية. هل كان ذلك شيئًا في الماء، أم أن الموسيقيين كانوا أفضل في ذلك الوقت؟ بدلاً من ذلك، إليك نقطة أخرى يجب وضعها في الاعتبار: تم إصدار “العودة إلى المستقبل” في عام 1985، لذلك ربما كان لـ Doc Brown وMarty McFly يد العون في التأثير على قائمة الموسيقى التي سيتم إصدارها في ذلك العام، مع معرفة تأثيرها لاحقًا.

لذلك، دعونا نصل إلى ذلك، أليس كذلك؟ حان الوقت لاستكشاف أغاني الروك من عام 1985 والتي تبدو أكثر روعة اليوم. استمع إلى المقطوعات أثناء قراءتك للتجربة الكاملة، ولا تنس إضافتها إلى قوائم التشغيل الخاصة بك بعد ذلك.