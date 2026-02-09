5 أغاني روك من عام 1986 تبدو أكثر روعة اليوم

في عام 1986، كان رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة، وصدمت كارثة مكوك الفضاء تشالنجر العالم، من بين أحداث أخرى غيرت الحياة في ذلك العام، وتصدرت مادونا قوائم الموسيقى. قد يبدو المشهد الثقافي قبل 40 عامًا غريبًا تمامًا اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموضة، عندما كانت موسيقى Day-Glo ووسادات الكتف ساخنة، وكانت الموسيقى السائدة غارقة في آلات المزج الثقيلة. ولكن كانت هناك أيضًا أغانٍ تبدو رائعة اليوم، إن لم تكن أكثر روعةً، مما كانت عليه عندما صدرت في عام 1986.

سواء أكان الأمر يتعلق بتجربة ما بعد البانك لـ Siouxsie وBanshees، الذين أصدروا ألبومهم السابع “Tinderbox” في ذلك العام، أو Fishbone مع ألبومهم الأول “In Your Face” الذي يجمع بين موسيقى الفانك والسكا والهيفي ميتال، كان هناك الكثير من الفرق الموسيقية التي كان عملها مناسبًا لوقتهم وما زال خالدًا. ما ستجده في جميع الأغاني الواردة في هذا المقال هو كلمات صادقة، وصوت تحدى التيار السائد في عام 1986، وألحان تظل عالقة في ذهنك حتى بعد مرور 40 عامًا على إصدارها.