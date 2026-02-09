5 أغاني روك من عام 1986 تبدو أكثر روعة اليوم

في عام 1986، كان رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة، وصدمت كارثة مكوك الفضاء تشالنجر العالم، من بين أحداث أخرى غيرت الحياة في ذلك العام، وتصدرت مادونا قوائم الموسيقى. قد يبدو المشهد الثقافي قبل 40 عامًا غريبًا تمامًا اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموضة، عندما كانت موسيقى Day-Glo ووسادات الكتف ساخنة، وكانت الموسيقى السائدة غارقة في آلات المزج الثقيلة. ولكن كانت هناك أيضًا أغانٍ تبدو رائعة اليوم، إن لم تكن أكثر روعةً، مما كانت عليه عندما صدرت في عام 1986.
سواء أكان الأمر يتعلق بتجربة ما بعد البانك لـ Siouxsie وBanshees، الذين أصدروا ألبومهم السابع “Tinderbox” في ذلك العام، أو Fishbone مع ألبومهم الأول “In Your Face” الذي يجمع بين موسيقى الفانك والسكا والهيفي ميتال، كان هناك الكثير من الفرق الموسيقية التي كان عملها مناسبًا لوقتهم وما زال خالدًا. ما ستجده في جميع الأغاني الواردة في هذا المقال هو كلمات صادقة، وصوت تحدى التيار السائد في عام 1986، وألحان تظل عالقة في ذهنك حتى بعد مرور 40 عامًا على إصدارها.
لقد ترك Siouxsie وBanshees فرقًا أخرى في الغبار
منذ اللحظة التي يطفو فيها الرنين الفريد الذي يشبه الجرس والذي يبدو وكأنه لعبة بيانو مسكونة على موجة كثيفة الطبقات لا تزال أخف من الهواء إلى حد ما، تعلن أغنية “Cities in Dust” لـ Siouxsie وBanshees عن نفسها كشيء فريد من نوعه، حتى بالنسبة لفرقة تجريبية مثل هذه الرباعية البريطانية. تم إصدارها كأول أغنية منفردة في ألبوم الفرقة “Tinderbox” عام 1986، وكانت تمثل اتجاهًا جديدًا يربط بين التجربة وإحساس أكثر بالبوب، لكنه احتفظ بصوت Siouxsie وBanshees الحيوي.
يتناقض عويل Siouxsie Sioux الحاد مع الجيتار المتلألئ والإيقاع الصديق للرقص. من الناحية الغنائية، تدور هذه الأغنية حول تدمير جبل فيزوف لبومبي عام 79 بعد الميلاد، والتي تبدأ بالسطور المثيرة للارتعاش، “كانت المياه تجري، وكان الأطفال يركضون/كان الوقت ينفد منك”. إنها مليئة بالاستعارة والتحذير أيضًا. وكما سقطت هذه المدينة الرومانية الصاخبة، كذلك سقطت نظيراتنا الحديثة. عندما ينشد Siouxsie Sioux “مدينتك تقع في الغبار، يا صديقي/مدينتك تقع في الغبار”، فإن ذلك لا يبدو أشبه بملاحظة أثرية بقدر ما يشبه التنبؤ بما قد ينتظرنا. إنها رؤية مروعة تجعلك ترغب في الرقص.
تبدأ حركة العين السريعة مرة أخرى
يبدأ غيتار بيتر باك المندفع أغنية “Begin the Begin” لفرقة REM، وتتوقف الفرقة عن العمل، وتتحرك على المسار بينما يندب مايكل ستيب حالة العالم التي تتقدم، ثم تتراجع، عقدًا بعد عقد مثل “نمر يركض حول الشجرة/اتبع القائد، اركض وتحول إلى زبدة”. لكن لا يقع اللوم على القادة المزعومين فقط، لأن “الطلب الغني في الحياة يخلق العرض في يد القوى، وهو التصويت الوحيد الذي يهم”.
يبدو أن ستيب يشير إلى أن النزعة الاستهلاكية هي جوهر المشكلة لأنها تدفع أرباح الشركات، والتي يتم توجيهها بعد ذلك إلى التأثير السياسي. ربما كان هذا صحيحًا في الثمانينيات عندما كتب ستيب هذه الكلمات، لكنه أصبح أكثر بصيرة اليوم. بينما يستمر رثاء ستيب الغنائي، توفر بقية الفرقة إيقاعًا يقودك إلى النهوض من مقعدك. الأغنية التي ظهرت في ألبوم REM “Life’s Rich Pageant” ساعدت في جعلهم أحد أهم الفرق الموسيقية في الثمانينيات. تميز الألبوم بصوت أكثر قوة احتفظ بكثافة الفرقة، وذلك بفضل المنتج دون جيهمان، وربما لهذا السبب يبدو خالدًا للغاية.
يصبح النظام الجديد صارخًا لكنه يظل قابلاً للرقص
إن “حالة الأمة” في النظام الجديد ليست صارخة من الناحية الموسيقية بأي حال من الأحوال. على العكس تمامًا، فهي ذات طبقات كثيفة وملمس مع خط جهير غير تقليدي، وجيتار إيقاعي، ومركبات أثيرية ولكن قوية، وخط جيتار معدني يتخللها كلها. لكن من الناحية الغنائية، تقدم هذه الأغنية نظرة صارخة للعالم حيث يغني برنارد سومنر، “قال أخي إنه مات / رأيت وجهه وهزت رأسي / هل يمكنك أن ترى أين لا يمكننا أن نكون / إننا نفقد دماءنا في البحر.” بطريقة ما، يعكس هذا بعض القلق الوجودي الذي غمر موسيقى فرقة Joy Division، وهي الفرقة التي أدت إلى ظهور فرقة New Order بعد وفاة المغني إيان كيرتس منتحراً في عام 1980.
تعزف الموسيقى كلمات سمنر، وتنضح بنوعية القلق التي تظل قابلة للرقص بشكل لا يصدق. تم إصدارها كأغنية مستقلة في عام 1986 ووصلت إلى رقم 30 في قوائم الأغاني الفردية في المملكة المتحدة قبل العثور على منزل على نسخة القرص المضغوط لألبوم الفرقة “Brotherhood”. لا يزال يبدو جديدًا بعد مرور 40 عامًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هذه الازدواجية بين الموضوع والموسيقى. “حالة الأمة” هي أغنية متعددة الأوجه تتحدى التصنيف السهل.
هيكل السمكة يكسر القالب
يبدأ فيلم “عندما تظهر المشاكل” لفرقة Fishbone بجزء من الأرغن الدافع (جنبًا إلى جنب مع الدف) قبل أن ينضم إليه الجيتار الكهربائي والمغني أنجيلو مور. وذلك قبل ظهور الأبواق القوية وجزء الجيتار المعقد المليء بالمعدن. الأغنية عبارة عن صورة مصغرة للصوت الفريد لفرقة Fishbone، وهي الفرقة التي يقع مقرها في لوس أنجلوس والتي لا يمكن تصنيفها أبدًا. وهذا ما يساعد في جعل هذه الأغنية تبدو جديدة جدًا، على الرغم من أنها كانت موجودة في الألبوم الأول للفرقة “In Your Face” في عام 1986.
بعيدًا عن الموسيقى، تلتزم الكلمات الموجودة في “عندما تنشأ المشاكل” باستكشاف Fishbone الغنائي طويل الأمد لموضوعات التعبير عن الذات والظلم الاجتماعي والعنصرية والوحدة والبقاء إيجابيًا أثناء خوض المعركة الجيدة. في هذه الأغنية، يغني مور عن محاولته نشر الحقيقة ليجد أن الناس يرفضون الاستماع – “تغمض عينيك وتختبئ / خلف كتاب القصص / عندما يكون لدي شيء جديد لأخبره.” ومن المؤسف أنه بعد مرور 40 عاما، لا تزال هذه المشاكل قائمة، وفي بعض الحالات ازدادت سوءا. لذا ارتدي أغنية “عندما تظهر المشاكل” ورقصها حتى يحين وقت العودة إلى العمل الذي بين يديك.
رؤية ديفيد وديفيد القاتمة بشكل جميل
بفضل جيتارها الكهربائي ذي الغلاف الجوي مع صوت يشبه الانحناء الذي يبدو وكأنه يغني، تتمتع أغنية “Welcome to the Boomtown” لـ David & David بجودة أثيرية احتياطية تتناسب مع موضوعها. الأغنية من “Boomtown” هي الألبوم الوحيد الذي أصدره الثنائي ديفيد بيروالد وديفيد ريكيتس. بفضل سردها السينمائي وطابعها الأسود، تحكي الأغنية قصة جريئة عن الإدمان واليأس والمادية في مدينة الملائكة، حيث يمكنك “اختيار عادة/لدينا الكثير لنتجول فيه.” تمثل الشخصيتان، الآنسة كريستينا، مع سيارتها البورش و”القضبان على أبوابها”، وهادسم كيفن، الذي “خرج قليلاً عن المسار”، وجهين من العلاقة المعقدة بين المستخدم والتاجر التي تحاكي ديناميكية النزعة الاستهلاكية الأمريكية.
وصلت الأغنية إلى المرتبة الثامنة على قوائم موسيقى الروك والمرتبة 37 على قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية فردية في عام 1986. على الرغم من أن ديفيد وديفيد لم يصنعا ألبومًا آخر أبدًا، إلا أنهما ظلا في مجال الموسيقى. شارك ريكيتس في إنتاج الألبوم الأول لشيريل كرو وكان، جنبًا إلى جنب مع بيروالد، من بين المؤلفين المشاركين لأغنيتها الناجحة “Leaving Las Vegas”، من بين الاعتمادات الأخرى. لكن “مرحبًا بكم في Boomtown” يمثل إنجازًا فريدًا لصوته وموضوعه الخالد الذي لا يزال حيًا حتى اليوم كما كان الحال في منتصف الثمانينيات، تمامًا كما فعلت الأغاني الأخرى في هذه القائمة بطرقها الخاصة أيضًا.