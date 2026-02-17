5 أغاني روك من عام 1987 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1987 وقتًا غنيًا وملونًا في عالم موسيقى الروك. كانت الفرق الموسيقية ذات الأسماء الكبيرة تجد طرقًا لدمج الطبقات الإلكترونية في أصوات الجيتار الخاصة بها من أجل مواكبة العصر. وفي الوقت نفسه، كانت هناك أعمال أخرى تعود إلى تناول موسيقى الروك باعتبارها شكلاً فنيًا أمريكيًا فريدًا. وفي مكان ما في الوسط، وجدت المجموعات طريقة لتحقيق التوازن بين القديم والجديد والتأكيد على مكانتها في موسيقى الروك دون أن تفقد مكانها في المشهد المتطور.
بغض النظر عن ذوقك، فإن أفضل موسيقى الروك لعام 1987 كانت تناسب جميع الأذواق الموسيقية. لكن بعض الأغاني تبدو وكأنها محبوسة في كبسولة زمنية، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت. لكي تصل الأغنية إلى مثل هذه المكانة، يجب أن تحمل بنية قوية لا تستسلم للاتجاهات أو البدع وكلمات الأغاني غير الغارقة في اللغة العامية القديمة أو المليئة بالمراجع القديمة. تحتاج كل نغمة أيضًا إلى التأرجح بقوة كافية لإثارة جهازك العصبي الآن بقوة أكبر مما كانت عليه عندما استمعت إليه لأول مرة. من الأخدود غير التقليدي لأغنية “Devil Inside” لـ INXS إلى السلالات الحزينة المرتفعة لأغنية “Alone” لفرقة Heart، إليك خمسة موسيقى روك من عام 1987 تبدو أكثر برودة مما كانت عليه عندما سقطت طوال تلك السنوات الماضية.
الشيطان في الداخل – INXS
كان INXS بمثابة عمل يحدد الاتجاهات بدلاً من اتباعها، وهو ما يفسر سبب بقاء اندماج الفانك والروك في الألبوم الرائع للفرقة “Kick” عام 1987 في مثل هذا الدوران الخالد. أسقط إبرة على أي مسار، ونفس الطاقة المعدية التي انبثقت في المرة الأولى التي استمعت فيها لا تزال تتدفق عبر مكبرات الصوت. على وجه الخصوص، تبدو أغنية “Devil Inside” المفعمة بالحيوية وكأنها أغنية روك من المستقبل تتمتع بمكانة متميزة في القرن الحادي والعشرين، بل وأكثر مما كانت عليه في أواخر الثمانينيات.
كيف يمكن لأغنية عمرها 40 عامًا تقريبًا أن تبدو وكأنها إصدار جديد؟ جزء كبير من السحر هو الترتيب الماهر، مع هيكل عظمي خلال الآية التي تصبح ستارة صاخبة من الضوضاء الموحدة مع وصول الجوقة. الدعوة إلى الظلام التي تصبح الجوقة عبر السطر المتكرر، “الشيطان في الداخل، الشيطان في الداخل، كل واحد منا، الشيطان في الداخل،” يبدو وكأنه تم منحنا جميعًا الإذن بالانطلاق.
إن هدر وعواء مايكل هاتشينس أمام قسم إيقاع القيادة الخاص بالأخوين فارس هو تلخيص رائع لموسيقى الروك اللحنية التي تتجاهل الأجزاء الرقيقة التي قد تجعلها تبدو قديمة. تبين أن هذا المغني الفريد هو نجم روك أخفى سرًا مأساويًا لسنوات، ومات منتحرًا في عام 1997 عن عمر يناهز 37 عامًا. وحقيقة أنه لن يعيش إلا لمدة 10 سنوات أخرى تجعل هذه الأغنية دائمة الخضرة ذات معنى أكبر.
حيث الشوارع ليس لها اسم — U2
لقد كان U2 رهيبًا ومهمًا ذاتيًا منذ اليوم الأول. ولكن في عام 1987، وجهت المجموعة طاقتها إلى صوت أكثر إشراقًا لبضع دقائق مع هذه المقطوعة السحرية الاحتفالية المبهجة تمامًا من ألبومها الرائع، “The Joshua Tree”. الاستماع مرة أخرى يذكر مشجعي U2 القدامى بأن الموسيقى كانت السبب وراء وقوعنا في حب الفرقة، حتى لو كانت الرسائل القاسية قد تثير غضبنا.
“أريد أن أركض، أريد أن أختبئ،” يغني بونو مع بداية الأغنية، “أريد هدم هذه الجدران التي تحتجزني في الداخل”. إنه يجسد بشكل مناسب المشاعر المختلطة للرغبة في أن تكون حراً وغير مرئي في نفس الوقت، وهو إحساس خالد واجهته جميع الأجيال. عندما تربط الأمر بجيل الهواتف الذكية، الذي يبدو في كثير من الأحيان وكأنه يختبئ خلف صورة مصنعة، فإن المفارقة تصبح أكثر ارتباطًا.
على الرغم من التنقل بين الأنواع خلال التسعينيات والتوصل إلى بعض المواضيع المثيرة للاهتمام، إلا أن فرقة U2 لم تبدو بهذه البهجة المنتصرة مرة أخرى حتى ظهور “Beautiful Day” بعد 13 عامًا. لحسن الحظ، حملت أغنية “Where the Streets Have No Name” المستمعين خلال السنوات التجريبية لتصبح عنصرًا أساسيًا في قائمة التشغيل لدينا طوال الوقت. إنه نشيد الهروب الذي يجب أن تسمعه عندما تنطلق في مغامرة كبيرة، بغض النظر عن المكان الذي تقودك إليه تلك الشوارع المجهولة.
تعلم الطيران – بينك فلويد
حقق رواد موسيقى الروك Art-prog Pink Floyd نجاحًا تجاريًا مع الفائز عام 1987 “Learning to Fly”، وهو نجاح متقاطع متوسط الإيقاع أظهر نمو الفرقة ونضج كتابة الأغاني. بحلول هذا الوقت، كانت المجموعة قد انهارت، وكان الألبوم الأخير “A Momentary Lapse of Reason” عبارة عن خليط تم تجميعه بواسطة عازف الجيتار ديفيد جيلمور وعازف الدرامز نيك ماسون. ولكن بعد عقود من صدورها، لم تفقد الأغنية الرئيسية بريقها المتطور.
يقدم اللحن المباشر عذوبة تتناغم بشكل رائع مع كلمات تشبه الحلم تصف إقلاع طائرة يقودها طيار بينما تجعل الأمر يبدو وكأن الإنسان يحلق في الهواء. لا يهم حقًا إذا سمعتها على أنها طائرة أو روح تتلقى دروسًا في الطيران – فالرسالة الأساسية هي رسالة “غير ملائمين للأرض” أصبحوا غارقين في احتمال الطيران. وكرمز للتغلب على الجاذبية والصعود إلى المرتفعات، تقدم الأغنية رسالة أمل شعرية لكل من يحاول التغلب على العقبات.
ربما لم تكن أغنية Pink Floyd هي التي تصدرت قائمة Hot 100 (وصلت إلى المركز 70 فقط)، لكنها تتصدر قائمة الأغاني الأبدية في تصنيفنا الشخصي للأغاني التي تجعل العام يبدو كما لو أنه لم ينته أبدًا. كما أنه يمنح بينك فلويد القليل من الوداع العاطفي. من المؤكد أنها قد تكون أكثر ليونة مما كانت عليه الفرقة في أيامها السابقة، لكنها لا تزال صامدة بعد سنوات من التمسك بها.
وحده – القلب
لقد أثبت “هارت” نفسه بالفعل كقوة متجددة في موسيقى الروك عندما أسقط المعيار الجديد لأغاني القوة مع أغنية “Alone” عام 1987. اتبعت هذه الحارقة في سياق “ماذا عن الحب؟” – العودة الهائلة التي غيرت مصير هذه الفرقة. كما أعادت القلب إلى موقع قوته المتمثل في كونه المطارد والإعلان عما يريده بالضبط، وهو النهج الذي جعل الأغاني الناجحة السابقة مثل “Crazy On You” مقنعة للغاية.
هذه المرة، بدلًا من التساؤل عما إذا كان عشيقها مهتمًا، واجهت آن ويلسون الفريدة الأمر من قرونه باتباع نهج أكثر مباشرة في الحب، وتساءلت بقوة شديدة كيف يمكنها الحصول على بعض الوقت الذي تشتد الحاجة إليه بشكل فردي. يعترف ويلسون بعد أن أصبح مهووسًا بعض الشيء: “لم أهتم أبدًا حتى التقيت بك”. “والآن أشعر بقشعريرة حتى العظم / كيف يمكنني أن أجعلك وحدك؟” إن حقيقة قدرة ويلسون على سحب الكثير من المقاطع من كلمة “وحدها” هي شهادة على العاطفة التي يستدعيها صوتها.
هناك خطوة أخرى تحافظ على النضارة في هذا الاختيار الفردي وهي السماح للبيانو بالتحدث خلال الآيات الأكثر رقة وإعطاء القيثارات أصواتًا كبيرة للجوقة المرتفعة. إنه تصميم نشيد يأخذ المستمعين في رحلة أفعوانية عاطفية. تستحق أغنية “Alone” التشغيل بصوت عالٍ على نظام صوت قوي لتقديم أداء شجاع يبدو وكأن الفرقة خرجت من جلسة التسجيل الأسبوع الماضي فقط.
لا أريد – المكالمة
من قال أن موسيقى الروك أند رول عبارة عن ثلاثة أوتار فقط، والحقيقة لم تدرك أن فرقة روك مرنة مثل The Call يمكنها أن تفعل ذلك باستخدام وترين وثلاث نغمات فقط. إن بساطة البنية واللحن في أغنية “I Don’t Wanna” هي التي تمنح الأغنية عرضًا خالدًا وتضع عمودًا فقريًا صلبًا في فكرة موسيقى الروك أند رول بغض النظر عن العصر الذي يتم تشغيلها فيه. وحقيقة أن هذا هو أخذ مقلوب لرقم الحب يجعلها أكثر قوة.
يوفر الإعداد الأساسي لتركيب طبول الجيتار والباس في هذا الضارب نوعًا من الفوضى الخاضعة للتحكم والتي لا تخرج عن الأسلوب أبدًا. ثم هناك صفعة مايكل بين الغنائية على وجهه، والتي تنبه موضوع حبه غير المتبادل إلى أنه لن يكون هناك تدليل أو استجداء هنا. كل سطر هو عما لن يفعله من أجل الحب: “لن أراقب كل تحركاتك / لن أراقب كل خطواتك / لست هنا لأشكل مزاجك / لست هنا للحفاظ على أسرارك محفوظة.” هذه ليست بطاقة هولمارك سعيدة.
عندما ينتهي “بين” من عبارة “لن أدعو لك أن تحبني / لأنني أعلم أنك ستحبينني”، فإن ما بدا في البداية قاسيًا وغير قابل للاختراق يبدو الآن وكأنه حماية ذاتية. في النهاية، يُترك المستمعون في حالة من التحسن المفعم بالأمل. أشعلها اليوم، والمشاعر المؤلمة المدعومة برباعية موسيقى الروك الصاخبة هي نغمة القيادة المثالية للمحبوب الذي لم يفقد الأمل.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org.