5 أغاني روك من عام 1987 تبدو أكثر روعة اليوم

كان عام 1987 وقتًا غنيًا وملونًا في عالم موسيقى الروك. كانت الفرق الموسيقية ذات الأسماء الكبيرة تجد طرقًا لدمج الطبقات الإلكترونية في أصوات الجيتار الخاصة بها من أجل مواكبة العصر. وفي الوقت نفسه، كانت هناك أعمال أخرى تعود إلى تناول موسيقى الروك باعتبارها شكلاً فنيًا أمريكيًا فريدًا. وفي مكان ما في الوسط، وجدت المجموعات طريقة لتحقيق التوازن بين القديم والجديد والتأكيد على مكانتها في موسيقى الروك دون أن تفقد مكانها في المشهد المتطور.

بغض النظر عن ذوقك، فإن أفضل موسيقى الروك لعام 1987 كانت تناسب جميع الأذواق الموسيقية. لكن بعض الأغاني تبدو وكأنها محبوسة في كبسولة زمنية، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت. لكي تصل الأغنية إلى مثل هذه المكانة، يجب أن تحمل بنية قوية لا تستسلم للاتجاهات أو البدع وكلمات الأغاني غير الغارقة في اللغة العامية القديمة أو المليئة بالمراجع القديمة. تحتاج كل نغمة أيضًا إلى التأرجح بقوة كافية لإثارة جهازك العصبي الآن بقوة أكبر مما كانت عليه عندما استمعت إليه لأول مرة. من الأخدود غير التقليدي لأغنية “Devil Inside” لـ INXS إلى السلالات الحزينة المرتفعة لأغنية “Alone” لفرقة Heart، إليك خمسة موسيقى روك من عام 1987 تبدو أكثر برودة مما كانت عليه عندما سقطت طوال تلك السنوات الماضية.