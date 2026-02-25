5 أغاني روك من عام 1988 تبدو أكثر روعة اليوم

لا يعتقد معظم الناس أن عام 1988 كان عامًا رائعًا لموسيقى الروك. لا تتمتع بسمعة عام 1991، عندما أصبح الجرونج سائدًا مع أغنية Nirvana “Nevermind”، أو عام 1969، الذي شهد إصدار “Abbey Road” لفرقة البيتلز وأول ألبومين لفرقة Led Zeppelin (“I” و”II”). هارد روك، هير ميتال، هيفي ميتال، وبوب روك من أمثال Guns N’ Roses، Def Leppard، وINXS تصدرت المخططات. لكن ظهرت فرق موسيقية تحت السطح مباشرة وتسللت إلى التيار الرئيسي، وهي فرق من شأنها أن تترك تأثيرًا لا يمحى على موسيقى الروك.
في ذلك العام، حظي عشاق موسيقى الروك بأغاني لا تزال تبدو جديدة ومبتكرة حتى يومنا هذا. أصدرت الفرق الموسيقية والفنانين مثل Pixies وSonic Youth وTracy Chapman موسيقى رسمت المسار للعقود القادمة. سواء حققوا نجاحًا سائدًا هائلاً أم لا، فقد وضعت الأغاني في فصل 1988 الأساس لموسيقى الروك الجرونج والروك البديل والروك المستقل الذي سيتولى المسؤولية.
من الواضح أن ما هو “رائع” هو أمر شخصي. عند تجميع هذه القائمة، بحثنا عن الأغاني التي تبدو سابقة لعصرها وتشير إلى الاتجاهات الموسيقية القادمة وحتى الحالية. يتضمن ذلك مقطوعات موسيقية لفنانين ذوي تراث دائم والذين أثروا في الموسيقيين البارزين. تتنوع أغاني الروك هذه في الأسلوب الموسيقي لتعكس تنوع أصوات عام 1988، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت، وهي موجودة دائمًا في قوائم التشغيل لدينا.
الجنيات – عملاقة
عدد قليل من الفرق الموسيقية مؤثرة ومبدعة ومحبوبة مثل فرقة Pixies. في عام 1988، أصدرت فرقة بوسطن الرباعية ألبومها الكامل الأول “سيرفر روزا”. جنبًا إلى جنب مع الأغاني مثل “Where Is My Mind؟”، ساعدت أغنية “Gigantic” في دخول فرقة Pixies إلى أسواق أوسع، خاصة في المملكة المتحدة. مع هذا الألبوم، نجحت الفرقة في تحقيق صوتها الفريد والمميز.
يغنيها عازف القيثارة كيم ديل، الذي يقود خطه الجهير المسار، تتأرجح أغنية “Gigantic” بين الآيات الأكثر هدوءًا وحساسة تقريبًا والجوقات الصاخبة والشرسة. في نقل الرغبة الجنسية من وجهة نظر المرأة، فإن كلماتها تتخطى الحدود. في عام 1988، كان من النادر أن نسمع مطربة صريحة ومباشرة فيما يتعلق بالجنس. إنه التمكين بطريقة أكثر منطقية في هذا اليوم وهذا العصر.
من المستحيل قياس تأثير فرقة مثل فرقة Pixies. كان كيرت كوبين من فرقة نيرفانا أحد أروع المعجبين وأكثرهم شهرة. عند كتابة “تنبعث منه رائحة روح المراهقين” ، قال لمجلة رولينج ستون إنه “كان يحاول في الأساس سرقة الجنيات”. كان لديه ولع خاص بأغنية Gigantic، حيث قال لميلودي ميكر في عام 1992، “أتمنى أن يُسمح لكيم بكتابة المزيد من الأغاني لفرقة Pixies، لأن أغنية Gigantic هي أفضل أغنية لفرقة Pixies” (عبر The Guardian).
سونيك يوث – شغب في سن المراهقة
إذا سألت محبي الروك المستقل والروك البديل، فإن Sonic Youth هو تعريف الروعة، ناهيك عن واحدة من أهم فرق الروك في الثمانينات. انطلقت الفرقة من ضجيج وسط مدينة نيويورك ومشاهد الموسيقى التجريبية، وأصدرت تحفتها الطموحة، الألبوم المزدوج “Daydream Nation” في عام 1988. “Teen Age Riot”، المسار الافتتاحي، هو ما يقرب من سبع دقائق من القيثارات المترامية الأطراف، والانفجارات الثقيلة، وإيقاعات القيادة، وشعر تيار الوعي.
ما يجعل “Teen Age Riot” رائعًا إلى الأبد هو أنها مرتبطة بالمشهد الموسيقي المستقل الذي احتضن Sonic Youth طوال مسيرتها المهنية. تأخذك الكلمات إلى عرض DIY مع سطور مثل، “أبحث عن رحلة إلى موقعك السري / حيث يقوم الأطفال بإنشاء أمة حرة السرعة، من أجلك.” تحمل الأغنية في الأصل اسم “J Mascis for President” على اسم المغني وعازف الجيتار Dinosaur Jr.، وتعلن عن الاختيار القادم والانفجار المستقل.
على الرغم من أن “Daydream Nation” لم يتم رسمها مطلقًا في الولايات المتحدة ووصلت إلى المركز 99 فقط في المملكة المتحدة، فقد تم منذ ذلك الحين الإعلان عنها باعتبارها تحفة كلاسيكية وتحفة فنية. يتصدرها ألبوم “Teen Age Riot”، ويحتل المرتبة رقم 171 في طبعة 2023 من “أعظم 500 ألبوم في كل العصور” لمجلة رولينج ستون. الحقيقة حول Sonic Youth هي أن الفرقة فتحت الأبواب أمام Nirvana وقد حظيت بإعجاب قائمة طويلة من الموسيقيين، بما في ذلك هنري رولينز من فرقة Black Flag وكارين أو من فرقة Yes Yes Yes.
اللون الحي – عبادة الشخصية
بفضل غنائها الملح وأعمالها الجريئة على الجيتار، نقلت أغنية “Cult of Personality” Living Color من أتباع مخلصين في مسقط رأس الفرقة في مدينة نيويورك إلى جماهير دولية ضخمة. يمزج صوت الفرقة الانتقائي في هذه الأغنية بين موسيقى الفانك والبانك والميتال والجاز الحر والدو-ووب، وهو لا لبس فيه، وثقيل، ولا يشبه أي شيء آخر في أواخر الثمانينيات. ظهرت الأغنية في ألبوم “Vivid”، وقد أحدثت ضجة كبيرة في وقتها، حيث وصلت إلى المركز 13 على قائمة Billboard Hot 100. والأهم من ذلك، أن تأثيرها الرائد لا يزال محسوسًا حتى اليوم.
علاوة على نغمة غيتار مشوهة، تستهدف الكلمات كيفية استمالة المستبدين للجماهير أثناء استغلالهم وإيذائهم. تبدو عبارات مثل “أنا أبيع الأشياء التي تحتاج إلى أن تكونها / أنا الوجه المبتسم على شاشة التلفزيون / أنا عبادة الشخصية” ذات صلة اليوم كما كانت في ذلك الوقت. مع قطع التعليقات الاجتماعية، تتوقع الأغنية فرقًا مثل Rage against the Machine وSystem of a Down. والأهم من ذلك، أنها عززت مساحة لرباعية من الموسيقيين السود في صناعة موسيقى الروك التي يهيمن عليها البيض.
لم يكن الأمر سهلا. لقد أزعج عازف الجيتار فيرنون ريد دائمًا أن الأمر استغرق مساعدة ميك جاغر لشركة Living Color لتسجيل عقد قياسي. كما قال لبيلبورد، “لا ينبغي أن يكون لدينا نجم الروك رقم 1 في العالم حتى يهتم بنا حتى يتم التوقيع معه.” لكن أغنية Living Colour تركت بصمة دائمة. وكما قال توم موريلو، عازف الجيتار في فرقة “غضب ضد الآلة”، لصحيفة The Ringer، “لقد أذهلني تمامًا أنه من الواضح أن هناك أمريكيين من أصل أفريقي آخرين أحبوا ليد زيبلين دون اعتذار وأرادوا تمزيقه”.
توأم كوكتو – أصابع كارولين
من خلال القيثارات الدوامة والحالمة والغناء الضعيف، جسدت فرقة Cocteau Twins صوت البوب الحالم، وهو نوع فرعي من موسيقى الروك البديلة التي ظهرت في الثمانينيات. مع غناء إليزابيث فريزر الأثيري، ارتفعت أغنية الفرقة الاسكتلندية “Carolyn’s Fingers”، من ألبوم “Blue Bell Knoll”، إلى المرتبة الثانية في قوائم Billboard’s Alternative Airplay. مبنية على جدران القيثارات والأصوات، لا توجد أغنية في هذه القائمة أو تم طرحها في ذلك الوقت تبدو غامضة أو خادعة أو من عالم آخر.
مثل أي أغنية من عام 1988، تمهد أغنية “Carolyn’s Fingers” الطريق لأعمال مستقلة وبديلة في التسعينيات والعقد الأول من القرن العشرين. مجردة وترابطية، يبدو أن كلماتها تشير إلى علاقة توترت. بسبب أسلوب فريزر الغنائي الفريد، من الصعب فهمها، لكن هذا لا يهم. صوتها ونطاقها الصوتي المذهل ينقلان الكآبة بطريقة لا يمكن للكلمات وحدها أن تفعلها. يستحم المستمع بالأصوات الجميلة والعواطف الخام.
جنبًا إلى جنب مع فرق مثل My Bloody Valentine وSlowdive، ساعدت Cocteau Twins في إنشاء وتحديد صوت موسيقى البوب الحالم. مع “أصابع كارولين”، تواصل الفرقة جذب المستمعين والمعجبين. يمكنك سماع نفس النهج الكئيب والمتعدد الطبقات للأغنية لدى فنانين معاصرين مثل Lana Del Rey وBeach House.
غرفة الانتظار – فوجازي
تتميز الفرقة بالقيثارات المزدوجة وغناء إيان ماكاي وجاي بيسيوتو، وكانت فرقة ما بعد المتشددين التي ظهرت من مشهد البانك تحت الأرض في واشنطن العاصمة. كانت المجموعة تتمتع بروح عاطفية مناهضة للرأسمالية. كانت موسيقاها مصنوعة يدويًا بنسبة 100٪، ولم تعمل أبدًا مع شركات التسجيل الكبرى، وستقوم فقط بتشغيل العروض لجميع الأعمار بأسعار تذاكر معقولة. “غرفة الانتظار” ، من أول ألبوم EP لـ Fugazi الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا (وتم إصداره لاحقًا في ألبوم “13 أغنية” عام 1989) ، عزز كثافة الفرقة وانفجارها وجعلها أيقونات متشددة وفاسقة.
يتم الصراخ عبر خط جهير معدي وإما صراخ أو صراخ القيثارات، وتصور الكلمات الشعور بانتظار حدوث الحياة بدلاً من عيشها. “الجميع يتحرك، يتحرك، يتحرك، يتحرك،” يأتي النداء والاستجابة للبيت الأول، “من فضلك لا تتركني لأبقى / في غرفة الانتظار”. بدلًا من الشعور بالسخط، تتحول الأغنية إلى تحفيزية تقريبًا: “لكنني لا أقف مكتوف الأيدي / أخطط لمفاجأة كبيرة / سأقاتل من أجل ما أريد أن أكون عليه.” قبل سنوات من تحول Nirvana إلى مسلسل أسطوري (ومربح للغاية) في برنامج “Smells Like Teen Spirit”، أعطى فوجازي صوتًا لقلق المراهقين وإحباطهم.
لا تبتعد شركة Fugazi أبدًا عن أخلاقياتها ومهمتها، ولا تعمم أبدًا أو تبيعها بأي شكل من الأشكال، ولها تأثير دائم على الموسيقى المتشددين والبانك والإيمو. فرق مثل At The Drive-In، NOFX، Quicksand، Deftones، وأي شخص يحبها بصوت عالٍ وسريع ومليء بالنزاهة، نظروا إلى روح هذه الفرقة وموسيقاها كمصدر للإلهام.