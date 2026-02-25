5 أغاني روك من عام 1988 تبدو أكثر روعة اليوم

لا يعتقد معظم الناس أن عام 1988 كان عامًا رائعًا لموسيقى الروك. لا تتمتع بسمعة عام 1991، عندما أصبح الجرونج سائدًا مع أغنية Nirvana “Nevermind”، أو عام 1969، الذي شهد إصدار “Abbey Road” لفرقة البيتلز وأول ألبومين لفرقة Led Zeppelin (“I” و”II”). هارد روك، هير ميتال، هيفي ميتال، وبوب روك من أمثال Guns N’ Roses، Def Leppard، وINXS تصدرت المخططات. لكن ظهرت فرق موسيقية تحت السطح مباشرة وتسللت إلى التيار الرئيسي، وهي فرق من شأنها أن تترك تأثيرًا لا يمحى على موسيقى الروك.

في ذلك العام، حظي عشاق موسيقى الروك بأغاني لا تزال تبدو جديدة ومبتكرة حتى يومنا هذا. أصدرت الفرق الموسيقية والفنانين مثل Pixies وSonic Youth وTracy Chapman موسيقى رسمت المسار للعقود القادمة. سواء حققوا نجاحًا سائدًا هائلاً أم لا، فقد وضعت الأغاني في فصل 1988 الأساس لموسيقى الروك الجرونج والروك البديل والروك المستقل الذي سيتولى المسؤولية.

من الواضح أن ما هو “رائع” هو أمر شخصي. عند تجميع هذه القائمة، بحثنا عن الأغاني التي تبدو سابقة لعصرها وتشير إلى الاتجاهات الموسيقية القادمة وحتى الحالية. يتضمن ذلك مقطوعات موسيقية لفنانين ذوي تراث دائم والذين أثروا في الموسيقيين البارزين. تتنوع أغاني الروك هذه في الأسلوب الموسيقي لتعكس تنوع أصوات عام 1988، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت، وهي موجودة دائمًا في قوائم التشغيل لدينا.