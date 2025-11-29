5 أغاني روك ناجحة من الثمانينات لا يتذكرها أحد اليوم

كان مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات هو العقد الذي شهد ظهور فرق ذات شعبية كبيرة مثل Guns N’ Roses وU2 وVan Halen، التي وصلت أغانيها إلى المركز الأول في قائمة أغاني Billboard Mainstream Rock. ثم كان هناك موسيقيون آخرون في الثمانينيات وصلوا أيضًا إلى القمة، ولكن على مدى العقود التالية تلاشت من الذاكرة الجماعية.

وتشمل هذه الفرق فرقًا مثل Canada’s Prism، ​​التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسيقى الروك بأغنية “Don’t Let Him Know” في عام 1982. وبالمثل، وصل Tommy Conwell & The Young Rumblers إلى قمة قوائم موسيقى الروك بأغنية “I’m Not Your Man” في عام 1988، من بين آخرين في ذلك العقد، مثل Tony Carey وHenry Lee Summer وThe Call، الذين حصلوا أيضًا على المركز الأول قبل أن يتراجعوا عن الشهرة الوطنية.

قد يكون من المبالغة بعض الشيء أن نقول إنه لا أحد يتذكر أغاني الروك هذه، نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يتذكرون هذه الأغاني الناجحة، ولكن إذا كنت لا تتذكر هؤلاء الموسيقيين أو أغانيهم الفردية، فأنت لست وحدك. لأي سبب من الأسباب، لم تتمتع بعض أغاني الروك بالقوة التي تتمتع بها نغمات من أمثال Joan Jett وBlackhearts أو Ozzy Osborne التي ظلت خالدة، ولا تزال الدعائم الأساسية في راديو موسيقى الروك الكلاسيكية بعد عدة عقود. في الواقع، لم يحقق أي من هؤلاء الفنانين نجاحًا كبيرًا مرة أخرى، على الأقل ليس في الولايات المتحدة