5 أغاني روك ناجحة من الثمانينات لا يتذكرها أحد اليوم

كان مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات هو العقد الذي شهد ظهور فرق ذات شعبية كبيرة مثل Guns N’ Roses وU2 وVan Halen، التي وصلت أغانيها إلى المركز الأول في قائمة أغاني Billboard Mainstream Rock. ثم كان هناك موسيقيون آخرون في الثمانينيات وصلوا أيضًا إلى القمة، ولكن على مدى العقود التالية تلاشت من الذاكرة الجماعية.
وتشمل هذه الفرق فرقًا مثل Canada’s Prism، التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسيقى الروك بأغنية “Don’t Let Him Know” في عام 1982. وبالمثل، وصل Tommy Conwell & The Young Rumblers إلى قمة قوائم موسيقى الروك بأغنية “I’m Not Your Man” في عام 1988، من بين آخرين في ذلك العقد، مثل Tony Carey وHenry Lee Summer وThe Call، الذين حصلوا أيضًا على المركز الأول قبل أن يتراجعوا عن الشهرة الوطنية.
قد يكون من المبالغة بعض الشيء أن نقول إنه لا أحد يتذكر أغاني الروك هذه، نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يتذكرون هذه الأغاني الناجحة، ولكن إذا كنت لا تتذكر هؤلاء الموسيقيين أو أغانيهم الفردية، فأنت لست وحدك. لأي سبب من الأسباب، لم تتمتع بعض أغاني الروك بالقوة التي تتمتع بها نغمات من أمثال Joan Jett وBlackhearts أو Ozzy Osborne التي ظلت خالدة، ولا تزال الدعائم الأساسية في راديو موسيقى الروك الكلاسيكية بعد عدة عقود. في الواقع، لم يحقق أي من هؤلاء الفنانين نجاحًا كبيرًا مرة أخرى، على الأقل ليس في الولايات المتحدة
بريزم – لا تدع له أن يعرف
في ربيع عام 1982، كانت فرقة الروك الكندية بريزم تحلق عاليا. كانوا يلعبون في الساحات الأمريكية مع زملائهم الكنديين Loverboy وحصلوا على المركز الأول في مخطط Billboard’s Top Rock Tracks بأغنية “Don’t Let Him Know” من ألبوم “Small Change”. تشكلت الفرقة في فانكوفر عام 1977 وحققت سلسلة من الألبومات الناجحة في كندا وبعض النجاح في الرسم البياني في الولايات المتحدة، مع تشكيلة ضمت المغني رون تاباك، عازف الجيتار ليندسي ميتشل، جون هول على لوحات المفاتيح، وآل هارلو على الجهير قبل أن تؤدي التوترات الداخلية إلى تغيير الموظفين في أوائل الثمانينيات.
لقد كان التجسد مع المغني الرئيسي هنري سمول وعازف لوحة المفاتيح جيمي فيليبس هو الذي شهد نجاح أغنية الفرقة المنفردة “لا تدع له معرفة”. شارك في كتابة الأغنية بريان آدامز، الذي لم يكن عضوًا في الفرقة، لكنه سرعان ما سيتفوق على بريزم باعتباره صانعًا ناجحًا بسجلاته الخاصة. بحلول عام 1984، تم حل فرقة بريزم ولكنها كانت تفكر في لم شملها مع المغني الرئيسي السابق تابك، حتى وفاته المأساوية بعد حادث دراجة. ربما تلاشت فرقة بريزم من الذاكرة في الولايات المتحدة، لكن الفرقة تظل الدعامة الأساسية لراديو موسيقى الروك في كندا وقد تم تكريمها بإدراجها في ممشى المشاهير في كندا. على مدى العقود التالية، استمرت الفرقة بأشكال مختلفة في التسجيل والتجول.
توني كاري – يوم جميل وجميل
في عام 1977، ترك توني كاري فرقة الروك راينبو، حيث سئم عازف لوحة المفاتيح من الاقتتال الداخلي وقرر السير في طريقه الخاص. في عام 1982، أصدر أغنيته المنفردة الأولى بعنوان “I Won’t Be Home Tonight” والتي بيعت بشكل جيد، لكن ألبومه “Some Tough City” عام 1984 كان أفضل. من هذا الألبوم، وصلت الأغنية المنفردة “A Fine, Fine Day” إلى المركز الأول على مخطط Mainstream Rock Tracks، بينما ذهب الألبوم إلى المركز 60 على قائمة Billboard Top 200 للألبومات. تبع ذلك افتتاح جولة لـ Night Ranger، ولكن لسوء الحظ، على عكس بلاكمور أو ديو – الذي توفي بسبب السرطان في عام 2010 – لم يتمكن كاري من الحفاظ على مكانه في دائرة الضوء.
لم ينتج ألبوم المتابعة الخاص به “Blue Highway” أي نجاحات، وعلى الرغم من عودته لفترة وجيزة بأغنية ناجحة في ألمانيا مع “A Room with a View” في عام 1989، إلا أنه بحلول التسعينيات كان قد سقط من أعين الجمهور السائد. ألقى لاحقًا اللوم على عناده وقراره بإصدار الألبومين “Planet P” و “Pink World” تحت اسم Plant P Project، وهو مشروع جانبي تحت عنوان الخيال العلمي، بدلاً من التسجيلات باسمه والتي كان من شأنها أن تساعد في بناء الزخم (عبر VRP Rocks). توقف كاري عن العمل مع العلامات التجارية الكبرى في عام 1994، لكنه استمر في إصدار موسيقاه الخاصة وجولته.
تومي كونويل ويونغ رامبلرز – أنا لست رجلك
في عام 1989، كان نقاد موسيقى الروك يشيدون بتومي كونويل من فيلادلفيا باعتباره الشيء الكبير التالي، بصوته الهادر وقطع الجيتار التي أكسبته مقارنات مع جورج ثوروغود وكيث ريتشاردز. كان كونويل وفرقته المساندة “The Young Rumblers” قد أطلقوا للتو أول ظهورهم الرئيسي “Rumble” وكانوا يحصلون على وقت بث كبير على كل من الراديو وMTV. تسابقت أغنيتهم المنفردة “I’m Not Your Man” في المخططات وذهبت إلى قمة مخطط موسيقى الروك الموجه نحو الألبوم في أكتوبر.
قامت المجموعة بحلقة البرامج الحوارية، بما في ذلك ظهورها في برنامج “Late Night with David Letterman”، وتجولت مع أمثال روبرت بالمر، وستيفي راي فوغان، وشيكاغو، لكن حلم الروك أند رول لم يدوم. استاء بعض النقاد من ألبوم كرومويل الثاني “مشكلة الجيتار” الذي صدر عام 1990 ولم يلاحظه أحد إلى حد كبير. تم حل The Young Rumblers في عام 1994، ولكن بعد ذلك أعادوا تجميع صفوفهم وأصدروا ألبومًا في عام 2019 – وهو الأول لهم منذ 30 عامًا – ويواصل كرومويل العزف مع فرقة Young Rumblers والفرق الأخرى. في عام 1988، عندما كان هو وفرقته في صعود، أدرك كونويل ما سيحدث له ولفريق The Young Rumblers. وقال لصحيفة كورير بوست: “أصبحت موسيقى الروك أند رول عملاً تجاريًا أكثر فأكثر كل عام، وأصبحت الأعمال يمكن التخلص منها أكثر فأكثر”.
هنري لي سمر – أتمنى لو كان لدي فتاة (تمشي هكذا)
انتقل هنري لي سمر، وهو مواطن إنديانا، من تقديم عروض السيارات إلى الأماكن الرئيسية في عام 1988، بعد أن أصدرت Epic ألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا وأغنيته المنفردة “I Wish I Had a Girl (Who Walked Like That)،” صعدت إلى المركز الأول على قوائم Mainstream Rock، إلى المركز 20 على Billboard Hot 100، وحصلت على تناوب كبير على قناة MTV. كان الصيف يجمع مقارنات مع جون ميلينكامب، الذي افتتح في شيكاغو، وستيفي راي فوغان، وريتشارد ماركس، وظهر في “The Arsenio Hall Show” و”Late Night with David Letterman”.
الأغنية، مثل أغاني الروك الأخرى من الثمانينيات، لم تتقدم في السن بشكل جيد، بسبب الكلمات التي يتمنى فيها “أن يكون لديه فتاة تمشي بهذه الطريقة” والأكثر من ذلك الفيديو، الذي يقضي فيه سمر الوقت بأكمله في مضايقة النساء في الشارع. لكن ذلك كان في الثمانينات، وكانت موسيقى الروك المليئة بالخطاف ذات الصوت الذي كان رائجًا في عام 1988، كما كان الحال مع ملحمة البوري. أصدرت Epic وSony لاحقًا المزيد من ألبوماته، ولكن بحلول عام 1999 عاد إلى الإصدارات الأصغر حجمًا. يستمر سمر في التسجيل والعزف المباشر، ولا يزال يعيش في ولاية إنديانا.
المكالمة – دع اليوم يبدأ
من بين جميع الفرق الموجودة في هذه القائمة، ربما يكون The Call هو الأقرب، على الأقل في الولايات المتحدة، لتحقيق نجاح سائد طويل المدى، ولا تزال فرقة سانتا كروز، كاليفورنيا، تتمتع بقاعدة جماهيرية مخصصة. ومع ذلك، فإن سوء التعامل من قبل العلامات التجارية الكبرى والصوت الذي لا يمكن تصنيفه تمامًا في الأنماط الموسيقية المختلفة في الثمانينيات يعني أنها لم تكن قادرة على تحقيق النجاح السائد.
بعد أن تم استدراجها على التوالي ثم إسقاطها من قبل Mercury و Elektra، حققت الفرقة أكبر نجاح لها مع ألبومها السادس، Let the Day Begin، مع MCA. وصل المسار الرئيسي إلى المركز الأول في مخطط Mainstream Rock، لكن ألبوم المتابعة للفرقة عام 1990، “Red Moon”، لم يكن جيدًا أيضًا. تم إسقاط الفرقة من قبل العلامة الرئيسية الثالثة في أقل من عقد من الزمن.
استمرت الفرقة في التوقف حتى عام 1997، عندما أصدرت ألبومًا جديدًا على علامة أصغر قبل أن تنفصل في عام 2000، وهو العام الذي بدأ فيه آل جور باستخدام أغنية “Let the Day Begin” في حملته الرئاسية. تم جمع شمل The Call في منتصف عام 2010 لإصدار ألبوم مباشر في عام 2014، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي هذا، ربما سيحصلون على فصل ثانٍ.